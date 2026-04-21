‘ती’चे क्षितिज : ‘आई’कडे बघा ‘व्यक्ती’ म्हणूनही!

अॅड. अभिधा निफाडेकेरळमधल्या मिसेस रॉय यांनी सुरू केलेल्या शाळेत त्यांची स्वतःची मुले शिकत असताना त्यांनी आपल्या आईला 'आई' न म्हणता इतर विद्यार्थ्यांसारखं 'मिसेस रॉय'च म्हणायचं, असा दंडक होता.हा प्रसंग सध्या चर्चेत असलेल्या अरुंधती रॉय यांच्या 'मदर मेरी कम्स टू मी' या आत्मचरित्रातील आहे. 'द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स' या पुस्तकासाठी प्रतिष्ठेच्या बुकर पुरस्काराने सन्मानित अरुंधती रॉय या वैयक्तिक अनुभवांमधून व्यापक सामाजिक वास्तव मांडणाऱ्या लेखिका म्हणून ओळखल्या जातात. या पुस्तकात त्या आपल्या आईकडे म्हणजे 'मेरी रॉय' यांच्याकडे 'आई' नात्यापलीकडे जाऊन नव्या नजरेने पाहतात..लहानपणी आईला 'मिसेस रॉय' म्हणणं अरुंधतींना थोडंसं विचित्र वाटायचं. पण त्यामागे एक महत्त्वाची जाणीव दडलेली होती; किंबहुना ती प्रयत्नपूर्वक मिसेस रॉय यांच्याकडून आपल्या मुलांवर बिंबवली जात होती, ती म्हणजे तुमची आई, फक्त तुमची आई नाही; ती एक स्वतंत्र व्यक्ती आहे. ही जाणीव लेखिकेला वयपरत्वे ती प्रगल्भ झाल्यावर जास्त स्पष्ट होते. कारण मेरी रॉय यांची ओळख केवळ 'अरुंधतीची आई' एवढीच नव्हती; ती त्यांना मान्यही नव्हती. आईपणाच्या पलीकडे त्या एक शिक्षिका होत्या, शाळा उभी करणाऱ्या दूरदर्शी होत्या, आणि महिलांना वारसाहक्क नाकारणाऱ्या केरळमधील पक्षपाती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या कणखर स्त्री होत्या. ही ओळख त्या केवळ जगत नव्हत्या, तर ती अभिमानाने मिरवतही होत्या. नात्यांच्या सामाजिक चौकटीत अडकून न राहता, एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून स्वतःला घडवत होत्या. आणि कदाचित, इथूनच वरकरणी आई-मुलीची वाटणारी ही कथा अधिक व्यापक अर्थ घेऊ लागते. कारण हा अनुभव केवळ एका लेखिकेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो अनेकांच्या आयुष्यात वेगवेगळ्या रूपात दिसून येतो.हा अनुभव एक साधा, पण महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण करतो, तो म्हणजे आई ही फक्त 'आई' असते का? की तिच्याकडे एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून पाहण्यामध्ये आपणच कमी पडतो?.खरी ओळखआपण आईकडे पाहायला लागतो तेव्हा ती आधीपासूनच त्या भूमिकेत असते. त्यामुळे तिच्या आयुष्याची सुरुवात जणू तिथूनच झाली आहे, असा एक सहज समज तयार होतो. तिच्या त्या आधीच्या आयुष्याबद्दल, तिच्या इच्छा, तिचे निर्णय, तिचे संघर्ष आणि अपूर्णता यांविषयी आपण फारसा विचार करत नाही. यामुळे आईची ओळख तिच्या व्यक्तिमत्त्वातून नव्हे, तर तिच्या भूमिकेतून घडत जाते..आई-मुलीचं नातं या संदर्भात विशेष अर्थपूर्ण ठरतं. कारण मुलगी जसजशी मोठी होते आणि स्वतःच्या आयुष्याबद्दल निर्णय घेऊ लागते, तसतशी आईकडे पाहण्याची तिची दृष्टीही बदलत जाते. आईला केवळ नात्याच्या चौकटीतून नव्हे, तर एक व्यक्ती, एक स्त्री म्हणून समजून घेण्याची प्रक्रिया इथून सुरू होते. मुलीसाठी आई मग एक स्वतःच्या इच्छा, आकांक्षा आणि मूल्यव्यवस्था असलेली स्त्री म्हणून हळूहळू उलगडू लागते. तिने वेगवेगळ्या टप्प्यांवर केलेल्या निवडी, काही वेळा जाणीवपूर्वक स्वीकारलेल्या तडजोडी, आणि काही प्रसंगी ठामपणे घेतलेले निर्णय, हे सगळं केवळ 'आई' या भूमिकेतून समजून घेणं योग्य ठरत नाही; त्यासाठी तिला एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून वाचण्याची गरज भासते. पण ही प्रक्रिया इतकी सरळसोटही नसते. आईकडे एक स्वतंत्र व्यक्ती म्हणून पाहताना नेहमीच तिच्याशी अधिक जवळीक निर्माण होईलच असं नाही. उलट, काही वेळा या नव्या नजरेतून तटस्थपणे पाहताना तिच्या आयुष्यातील गुंतागुंत अधिक स्पष्ट दिसू लागते. तिचे काही निर्णय समजायला लागतात, तर काही प्रश्नचिन्ह म्हणून उभे राहतात. कारण एकदा आपण आईला केवळ 'आई' म्हणून नव्हे, तर एक स्त्री म्हणून पाहू लागलो की आधी नजरेआड झालेल्या तिच्या आयुष्यातील अनेक गोष्टी, अपूर्णता, मर्यादा आणि संघर्षही आपल्याला ठळकपणे दिसू लागतात. या टप्प्यावर हे नातं बदलतं. ते अधिक प्रामाणिक होतं, पण कधी कधी अधिक कठीणही होतं. कारण आता आपण केवळ अपेक्षा ठेवणारी मुलगी राहत नाही, तर समजून घेण्याचा प्रयत्न करणारी व्यक्ती होतो..तिचं स्वतःचं आकाशखरंतर आईला समजून घेणं ही पूर्ण होणारी प्रक्रिया कधीच नसते. आपण तिच्याबद्दल जितकं अधिक जाणतो, तितकं आपल्याला स्वतःबद्दल काहीतरी नव्याने जाणीव करून देणारा तो सततचा प्रवास असतो. या प्रवासाची सुरुवात मात्र आपण प्रयत्नपूर्वक करायला हवी. आईने काळाच्या ओघात गमावलेले किंवा अनेकदा निगुतीने जपलेलं तीच स्वतःचं आकाश समजून घेणं हे या नात्याला अधिक सखोल आणि व्यापक अर्थ देऊ शकेल.