संपादकीय

अमेरिकेचे स्वप्न महाग

अमेरिकेतील ‘एच १ बी’ व्हिसा यंत्रणेतील नविन शुल्क व बंधने भारतीय कुशल कर्मचारी, विद्यार्थी व कंपन्यांसाठी आव्हान ठरत आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
प्रो. किशोर कुलकर्णी

अमेरिकेत पाच दशकांचे वास्तव्य केल्यानंतर आणि एका वर्षासाठी ‘एच १ बी’ व्हिसाधारक म्हणून राहिल्यानंतर घेतलेल्या अनुभवांच्या अनुषंगाने अमेरिकेतील व्हिसा-यंत्रणेचा वेध. ही यंत्रणा आज सध्याच्या विचित्र वळणावर येऊन ठेपली आहे. श्रमिक बाजारपेठ, विद्यार्थी आणि अमेरिकेत प्रवेश मिळवू इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी याचा अर्थ काय, याचे विश्‍लेषण.

