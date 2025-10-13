अमेरिकेचे स्वप्न महाग

प्रो. किशोर कुलकर्णीअमेरिकेत पाच दशकांचे वास्तव्य केल्यानंतर आणि एका वर्षासाठी ‘एच १ बी’ व्हिसाधारक म्हणून राहिल्यानंतर घेतलेल्या अनुभवांच्या अनुषंगाने अमेरिकेतील व्हिसा-यंत्रणेचा वेध. ही यंत्रणा आज सध्याच्या विचित्र वळणावर येऊन ठेपली आहे. श्रमिक बाजारपेठ, विद्यार्थी आणि अमेरिकेत प्रवेश मिळवू इच्छिणाऱ्या भारतीयांसाठी याचा अर्थ काय, याचे विश्लेषण..सध्याच्या अमेरिकन ‘एच १ बी’ व्हिसा यंत्रणेबाबत मोठी आव्हाने आहेत. सर्वांत ताजे आव्हान म्हणजे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शासनाने प्रति ‘एच १ बी’ व्हिसा अर्जावर लादलेले १ लाख डॉलर्सचे शुल्क. ही मोठी शुल्कवाढ आणि देशात येऊ पाहणाऱ्यांवर घातलेली नवी बंधने, यांमुळे कंपन्या, कुशल कर्मचारी, कायदेतज्ज्ञ यांच्यात व्यापक चर्चा आणि चिंतेचे वातावरण आहे.‘एच १ बी’ व्हिसाचे मूळ उद्दिष्ट अमेरिकन कंपन्यांना वैशिष्ट्यपूर्ण गरजांसाठी परदेशी कर्मचारी घेता यावेत, हे होते..नावीन्यपूर्ण संशोधनास चालना देणे आणि खासकरून तंत्रज्ञान व अभियांत्रिकी क्षेत्रातील विशिष्ट कौशल्ये अवगत असलेल्यांची कमतरता दूर करणे त्यात अंतर्भूत होते. टीकाकारांच्या मते, स्वस्त मनुष्यबळ मिळावे, यासाठी या यंत्रणेचा गैरवापर करण्यात आला असून ते अमेरिकी व परदेशी अशा दोन्ही मनुष्यबळांसाठी हितावह नाही. परदेशी कर्मचाऱ्यांना दिले जाणारे कमी पगार, अमेरिकी लोकांना नोकरी गमवावी लागणे, व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांवरील बंधने आणि परदेशी कर्मचारी पुरवणाऱ्या मध्यस्थांकडून व्हिसाप्राप्तीच्या सोडत यंत्रणेचा दुरूपयोग, हे त्यातील मोठे प्रश्न आहेत..संधी दुष्प्राप्यडोनाल्ड ट्रम्प यांनी सप्टेंबर २०२५ मध्ये नवीन ‘एच १ बी’ अर्जांवर एका वेळेस १ लाख डॉलर्सच्या शुल्काची घोषणा केली. २१ सप्टेंबर २०२५ नंतर दाखल होणाऱ्या अर्जांना हे शुल्क आहे. आताच्या शुल्कापेक्षा दसपटीने जास्त असलेल्या या शुल्काचे तीव्र परिणाम दिसतील. हे शुल्क केवळ मोठ्या कंपन्यांनाच परवडू शकते; त्यांच्यावर या धोरणाचा मोठाच परिणाम होईल. त्यांच्या कुटुंबांना आणि हजारो लोकांच्या व्यावसायिक कारकीर्दिला त्याचा फटका बसेल. आरोग्यसेवा आणि तंत्रज्ञानक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय कुशल मनुष्यबळावर अवलंबून असते. धोरणबदलामुळे आवश्यक मनुष्यबळ न मिळण्याची शक्यता आणि त्यामुळे कामकाजविषयक आव्हाने या क्षेत्रांकडून वर्तवण्यात येत आहेत. आर्थिक विश्लेषकांच्या मते 'एच १ बी' व्हिसाधारकांचा पूर्वीपासून अमेरिकेतील नावीन्यपूर्ण संशोधनात आणि व्यावसायिक स्पर्धात्मकतेत सहभाग आहे. या व्हिसाधारकांपैकी अनेकजण आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये प्रमुखपदीही पोहोचले आहेत. बंधनात्मक धोरणे, वारेमाप शुल्क आणि त्यासह व्हिसाबाबत निर्माण झालेला गोंधळ, यांमुळे चांगले मनुष्यबळ अमेरिकेचा पर्याय सोडून इतर देशांत जाण्याचा धोका आहे..त्याने तंत्रज्ञान व संशोधनात असलेल्या अमेरिकेच्या नेतृत्त्व-स्थानास धक्का लागू शकतो. 'एच १ बी' यंत्रणेत परदेशातील कर्मचारी अमेरिकेत राहण्याच्या कायदेशीर हक्कासाठी कंपन्यावर अवलंबून राहतात. कर्मचाऱ्याच्या हातात फारसे काही नसल्यामुळे विशेष पदांसाठीही त्यांना बाजाराच्या तुलनेत कमी पगार दिला जातो, असा मुद्दा टीकाकार मांडतात. यात एक द्विस्तरीय श्रमिक बाजारपेठ तयार होते आणि त्यामुळे परदेशी कर्मचाऱ्यांबरोबरच अमेरिकी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा मोबदला कमी होऊ शकतो. २०२५ मध्ये धोरणात अचानक झालेल्या बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. कायदेतज्ज्ञ 'एच १ बी' व्हिसाधारकांना अमेरिकेबाहेर प्रवास करू नका, असे सांगत आहेत. हे नियम लक्षात घेता सध्या प्रक्रियाधीन असलेल्या व नियोजित 'एच १ बी' व्हिसा अर्जांच्या प्रायोजकत्त्वावर काय परिणाम होईल, हे जाणून घेण्यासाठी अनेक कंपन्यांची धावपळ सुरू आहे. धोरणांत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे भविष्यात त्यासंबंधीच्या न्यायालयीन खटल्यांची किंवा संसदीय हस्तक्षेपाच्या मागणीची शक्यता आहे..वाद-प्रतिवाद तीव्र'एच १ बी' व्हिसाची समस्या सध्या एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे. अमेरिकन कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराची सुरक्षितता आणि उत्तम परदेशी मनुष्यबळाला संधी, यांत संतुलन साधण्याबाबत वाद-प्रतिवाद तीव्र झाले आहेत. आर्थिक गरज आणि कामगार सुरक्षितता या दोन्हींचा विचार करणाऱ्या सुधारणा आल्या नाहीत, तर अमेरिकेतील नाविन्यापूर्ण संशोधनाची गळचेपी होण्याचा आणि कंपन्यांचे मनुष्यबळ असमान राहण्याचा धोका आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातील आणि विशेषत: महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना अमेरिकन विद्यापीठांत उच्च प्रवेशासाठी अर्ज करायचे की नाही, हे पडताळावे लागेल. .अमेरिकेत पदवी घेतल्यानंतर विद्यार्थी पुढील २ वर्षे 'ट्रेनिंग व्हिसा'वर तिथे काम करू शकतात. परंतु दीर्घकालीन नोकरी मिळवण्यासाठी आता त्यांच्या कंपनीला त्यांच्यासाठी १ लाख डॉलरचे शुल्क भरावे लागेल. 'एच १ बी'साठीचे अर्ज यामुळे खूपच कमी होतील. त्यामुळे भविष्यात 'एच १ बी' मिळण्याची शक्यता तर वाढेल, पण त्यासाठी १ लाख डॉलरची तगडी रक्कम भरावी लागेल. अशा स्थितीत व्यक्तीला कमीत कमी १० वर्षे अमेरिकेतील रोजगार सुरक्षिततेची हमी मिळणे हा उपाय असू शकतो. तसे झाल्यास ते प्रतिवर्षीच्या पगारात १० हजार डॉलर कमी मिळाल्यासारखे होईल. काहीही झाले, तरी सध्या परदेशी शिकण्याची स्वप्ने पाहणाऱ्यांसाठी अमेरिका हा ब्रिटन, कॅनडा वा ऑस्ट्रेलियाच्या तुलनेत खडतर मार्गच ठरणार आहे.. 