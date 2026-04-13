मागोवा : शांततेऐवजी पुन्हा संघर्षाच्या ‘सामुद्रधुनी’त

गणाधीश प्रभुदेसाई'विश्वास असेल तर मौनातलंही कळतं. विश्वास नसेल तर शब्दांनीही गैरसमज होतात. विश्वास हा दोघांमधील संबंधांचा आत्मा असतो', अशा आशयाची एक इंग्रजी म्हण आहे. पाकिस्तानातील अमेरिका-इराण दरम्यानच्या चर्चेबाबत बोलताना वरील म्हण तंतोतंत लागू पडते. तब्बल २१ तासांच्या चर्चेनंतर अमेरिका व इराण यांच्यातील बोलणी फिसकटल्याची बातमी आली आणि या चर्चेकडे डोळे लावून बसलेलं जग पुन्हा चिंतेच्या व अनिश्चिततेच्या सावटाखाली आले. युद्धविराम झाल्यामुळे जीव भांड्यात पडल्याचा आनंद काही तासच टिकला. कोणत्याही चर्चेचे यश हे दोन्ही बाजूकडील 'गांभीर्य' आणि 'हेतू' यावर अवलंबून असते. अमेरिका आणि इराणदरम्यान या दोन गोष्टींचाच अभाव जाणवला..या चर्चेचा मुख्य उद्देश हा तणाव कमी करणे, इराणमधील अणुकार्यक्रमाबाबत स्पष्टता आणणे आणि पश्चिम आशियात स्थैर्य प्रस्थापित करणे हा होता. मात्र, परस्परांतील अविश्वास, धोरणात्मक मतभेद आणि राजकीय दबाव यांमुळे ही प्रक्रिया अपूर्ण राहिली. चर्चा जरी अमेरिका-इराण दरम्यान असली तरी युद्धातील इस्राईलसारखा तिसरा देश या चर्चेत नव्हता, तेव्हाच वाटाघाटीबाबत शंका येत होती. शिवाय युद्धविराम झाल्यानंतर तिन्ही देशांकडून जी विधाने आली ती एकमेकांवरील अविश्वास दाखविणारीच होती. अमेरिकेला इराणच्या अणुकार्यक्रमावर कठोर निर्बंध हवे आहेत, तर इराणला आर्थिक निर्बंध शिथिल करण्याची अपेक्षा आहे. होर्मूझवर कसलेही निर्बंध अमेरिकेला नकोत, तर इराण त्यासाठी आग्रही आहे. त्यामुळे चर्चा फिसकटण्याची ही प्रमुख कारणे मानली जात आहेत..दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानने मध्यस्थाची भूमिका निभावण्यावरूनही खास करून भारतात विरोधकांकडून सरकारविरोधी टोकाच्या प्रतिक्रिया आल्या. जागतिक शांततेसाठी जणू काही आता पाकिस्तान कैवारी बनून पुढे आला आहे, असे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न दुर्दैवाने भारतातीलच काही नेत्यांकडून झाला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्याविषयी निरर्गल भाषा वापरली गेली.आता बोलणी फिसकटल्यामुळे 'घरचं झालं थोडं, सासऱ्याने धाडलं घोडं', अशी पाकिस्तानची अवस्था होऊ शकते. यामुळे आपल्या नेहमीच्या कार्यपद्धतीनुसार पाकिस्तान भारताविरोधात काही कुरापती काढण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. याकडेही भारताला लक्ष द्यावे लागणार आहे. उत्तर भारतातील लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील भागांत सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या 'सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यां'चे जाळे उभारून भारतीय लष्कराच्या हालचालींवर पाकिस्तानातून पाळत ठेवली जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. दिल्ली पोलिसांच्या विशेष कक्षाने हेरगिरीचा हा कट उघडकीस आणला असून, याप्रकरणी दोन दिवसांपूर्वीच ११ जणांना अटक करण्यात आली आहे. याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर, एखादी अनुचित घटना घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..अमेरिका व इराण यांच्यात ३९ दिवसांच्या युद्धामुळे आणखी युद्धसामग्रीची जुळवाजुळव करण्यासाठी थोड्या विश्रांतीची गरज होती. ती झाली की युद्ध पुन्हा पेटेल. त्यासाठी पाकिस्तानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून युद्धविरामाची घोषणा करण्यात आली. कोणीच एक पाऊल मागे सरकायला तयार नसल्यामुळे आगामी परिणाम आणखी गंभीर असू शकतात. आता पश्चिम आशियातील तणाव वेगळे रूप धारण करू शकतो. बोलणी फिसकटण्याची ही घडामोड केवळ दोन देशांपुरती मर्यादित नसून तिचे दूरगामी परिणाम संपूर्ण जगावर पडू शकतात. लेबनॉनलाही युद्धविराम लागू व्हायला हवा, असे इराणचे म्हणणे आहे. परंतु, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका अशी आहे की, लेबनॉन हा या युद्धविरामाचा भाग नाही, कारण तिथे इराणचे समर्थन असलेला 'हिज्बुल्ला' सक्रिय आहे. दुसऱ्या बाजूला 'बोलणी फिसकटली ही अमेरिकेसाठी नव्हे तर इराणसाठी फार वाईट बातमी आहे', हे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांचे विधान किंवा 'ही बोलणी फिसकटण्यासाठी अमेरिकेला काही तरी कारण हवे होतेच', ही इराणची प्रतिक्रिया दोघांचाही दृष्टिकोन दाखवून देते. 'चर्चेदरम्यान जे कटू अनुभव आले ते पाहता अमेरिकेबरोबर आणखी वाटाघाटी करण्यात काही हशील नाही', हे इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांचे वक्तव्य जगापुढे ताटात काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना देते..इराणबरोबरचा संघर्ष, ट्रम्प यांची रोज बदलणारी विधाने, त्यानंतर अमेरिकी नागरिकांना उद्देशून केलेले भाषण, युरोपीय व 'नाटो' देशांनी पाठिंबा द्यायला केलेला विरोध, त्याचबरोबर रशिया व चीनचा इराणला पाठिंबा, अमेरिकेतील 'नो किंग आंदोलन' याद्वारे स्पष्ट झालेली लोकप्रियतेतील घसरण यामुळे ट्रम्प कात्रीत सापडले आहेत. 'धरलं तर चावतं, सोडलं तर पळतं', अशी त्यांची अवस्था झालेली आहे. या परिस्थितीचा रशिया आणि चीन फायदा उठवणार नाही तरच नवल. यासाठी बंदूक ठेवायला त्यांना इराणचा 'खांदा' आहेच. त्यामुळे भविष्यात अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण संघर्ष कसे वळण घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.