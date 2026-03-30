व्यक्तिनामा : ‘भरारी’ घेणारा उद्योजक

अरविंद रेणापूरकर'द कंप्लिट मॅन' लाल रंगाच्या पार्श्वभूमीवर पांढऱ्या अक्षरातील 'द रेमंड शाॅप'मध्ये जाण्याचे स्वप्न सर्वच जण बाळगतात. रेमंडचे वस्त्र परिधान करणारी व्यक्ती रुबाबदार, देखणी आणि प्रतिष्ठित असते, अशी भावना समाजमनावर रुजलेली असून, यामागे उद्याेगपती विजयपत सिंघानिया नावाच्या उद्याेजकाची दूरदृष्टी लपलेली आहे. रेमंड हे नवाेन्मेष आणि ब्रँडिंगच्या ताकदीचे प्रतीक मानले जाते. रेमंड समूहाला जागतिक स्तरावर पाेचवताना त्यांनी केवळ एक कंपनी उभारली नाही, तर अभिजन वर्गाची एक सांस्कृतिक प्रतिमा घडवली. त्यांच्या आयुष्याचा प्रवास जितका प्रेरणादायी आहे, तितकाच ताे शेवटच्या टप्प्यात वैयक्तिक संघर्षांनी व्यापला आहे. एअर कमाेडाेर विजयपत सिंघानिया यांच्या निधनामुळे भारतीय उद्याेगविश्वाची माेठी हानी झाली आहे. त्यांचे जाणे हे केवळ एका उद्याेगपतीचे निधन नाही, तर एका अशा दूरदृष्टी असलेल्या नेत्याचा शेवट आहे, ज्यांनी भारतीय पुरुषांच्या व्यक्तिमत्त्वाला नवे वलय मिळवून दिले. ज्या साम्राज्यवादी इंग्रजांनी भारतीय नागरिकांना तुच्छ लेखले, आज त्याच देशातील कंपनी ५५ हून अधिक देशांना भारतीय उद्याेगपतीने साकारलेले उंचीचे वस्त्र निर्यात करत आहे. रेमंड समूहाची कथा एका छाेट्या 'वुलन मिल'पासून सुरू झाली. १९२५ मध्ये ठाण्यात सुरू झालेली ही मिल पुढे सिंघानिया कुटुंबाने १९४४ मध्ये विकत घेतली. कैलासपत सिंघानिया यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीने प्रगतीची कास धरली. .विजयपत सिंघानिया यांनी १९५८ मध्ये अवघ्या २०व्या वर्षी व्यवसायात प्रवेश केला आणि १९८० मध्ये त्यांनी पूर्णपणे कंपनीची धुरा सांभाळली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली रेमंड समूहाने अभूतपूर्व यश मिळवले. विजयपत सिंघानिया यांची सर्वात माेठी ताकद म्हणजे त्यांची प्रभावी विपणन (मार्केटिंग) रणनीती. त्यांनी भारतीय ग्राहकांच्या मानसिकतेचा अचूक अभ्यास केला. 'द कंप्लिंट मॅन' ही संकल्पना त्यांनी केवळ जाहिरात म्हणून नव्हे, तर एक भावनिक अनुभव म्हणून लाेकांसमाेर सादर केली. या माेहिमेमुळे 'रेमंड' हा केवळ कपड्यांचा ब्रँड राहिला नाही, तर त्याच्याशी एक भावनिक नाते जाेडले गेले. या ब्रँडने पुरुषाची प्रतिमा बदलली. रांगडा, कणखर, निडरऐवजी मार्दव, आकर्षक, देखणा, कुटुंबवत्सल, प्रेमळ अशी प्रतिमा केली. उच्च प्रतीचे फॅब्रिक्स, मापानुसार कपडे, आकर्षक शाेरूम आणि प्रीमियम किंमत या सर्व घटकांनी मिळून रेमंडला अभिजनांचा ब्रँड ही ओळख मिळवून दिली..१९८० ते २००० या काळात त्यांनी 'रेमंड'चा माेठ्या प्रमाणावर विस्तार केला.'पार्क एव्हेन्यू' सारखे ब्रँड लाॅंच करून 'रेडी-टू-विय'र क्षेत्रात क्रांती घडवली, तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत प्रवेश करून भारतीय ब्रँडला जागतिक ओळख दिली. ते केवळ उद्याेगपती नव्हे, तर एक धाडसी आणि कुशल 'एव्हिएटर' म्हणूनही हाेते. १९८८ मध्ये विजयपत सिंघानिया यांनी एक ऐतिहासिक कामगिरी करत लंडनमधील 'बिगिन हिल एअरपाेर्ट' येथून सफदरजंग एअरपाेर्टपर्यंत एकट्याने मायक्राेलाइट विमानाने २३ दिवसांत उड्डाण पूर्ण केले. या साहसी प्रवासाद्वारे त्यांनी 'स्पीड ओव्हर एंडुरन्स' या प्रकारात विक्रम प्रस्थापित केला. यानंतर सहा वर्षांनी त्यांनी आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही छाप साेडली. ेडरेशन एराेनाॅटिक इंटरनॅशनल या जागतिक संस्थेकडून त्यांना सुवर्णपदकाने सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी वापरलेले मायक्राेलाइट विमान काही काळ 'नेहरू सायन्स सेंटर' येथे प्रदर्शित करण्यात आले हाेते. सिंघानिया यांच्या साहसी उड्डाण प्रवासाचे अनुभव त्यांच्या २००५ मध्ये प्रकाशित 'अॅन एंजल इन द काॅकपिट' या पुस्तकात मांडले. पाच हजार मैलांच्या जीवघेण्या उड्डाण प्रवासाची ही खरी कहाणी त्यांच्या धाडसी आणि जिद्दी स्वभावाची साक्ष देते. हवाई क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय याेगदानाची दखल घेत भारतीय हवाई दलाने त्यांना 'ऑनररी एअर कमाेडाेर' ही मानद पदवी बहाल केली. २००५ मध्ये वयाच्या ६७ व्या वर्षी विजयपत सिंघानिया यांनी 'हाॅट एअर बलून'द्वारे सुमारे ६९ हजार फूट उंची गाठत जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.या बलूनने महालक्ष्मी रेसकाेर्स येथून उड्डाण केले हाेते. या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत भारत सरकारने त्यांना 'तेनसिंग नाेर्गे नॅशनल अॅडव्हेंचर अॅवाॅर्ड' या प्रतिष्ठित पुरस्काराने सन्मानित केले. पद्मभूषण सन्मानाने त्यांना २००६ मध्ये गाैरविण्यात आले. ते २००५ मध्ये मुंबईचे शेरीफही हाेते. .धाडसी आणि दूरदृष्टीचे उद्याेजक म्हणून ख्याती मिळवणारे सिंघानिया यांच्या आयुष्याचा उत्तरार्ध वेगळाच संदेश देणारा ठरला. काही वर्षांपूर्वी विजयपत सिंघानिया आणि त्यांचे पुत्र गाैतम सिंघानिया यांच्यात कायदेशीर वाद उद्भवले. पुढे हे वाद काही प्रमाणात मिटले असले, तरी या घटनेने व्यावसायिक कुटुंबांतील गुंतागुंतीच्या आणि अनेकदा न बाेलल्या जाणाऱ्या वास्तवावर प्रकाश टाकला. याबाबत विजयपत सिंघानिया यांनी माेकळेपणाने व्यक्त केलेले विचार हे केवळ वैयक्तिक अनुभव नव्हते, तर उद्याेगजगतातील वारसा, मालकीहक्क आणि काैटुंबिक नातेसंबंध यांतील नाजूक संतुलन अधाेरेखित करणारे हाेते. त्यांच्या अनुभवातून हे स्पष्ट हाेते की, व्यवसायातील यश जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच कुटुंबातील समन्वय आणि विश्वास टिकवणेही अत्यावश्यक असते. त्यांनी समाजसेवेच्या क्षेत्रातही महत्त्वपूर्ण याेगदान दिले.