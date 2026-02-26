संपादकीय

तुजसाठी मरण ते जनन...

२६ फेब्रुवारी आत्मार्पण दिनानिमित्त स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या क्रांतिकारी कार्याचा आणि त्यागमय जीवनाचा स्मरणोत्सव. अभिनव भारत स्थापना, अंदमानची काळकोठडी आणि स्वातंत्र्यासाठी केलेले समर्पण यांची शब्दांजली.
Vinayak Damodar Savarkar

Vinayak Damodar Savarkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुकुंद वेताळ

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचा आज आत्मार्पण दिन (२६ फेब्रुवारी). त्यानिमित्त सावरकरांनी स्वातंत्र्यासाठी केलेल्या समर्पणाला वाहिलेली शब्दसुमनांजली...

ए खाद्या संपूर्ण कुटुंबाने सर्वस्वाचा त्याग करून भारतीय स्वातंत्र्यदेवतेच्या चरणी आपले जीवनपुष्प समर्पित केले, असं म्हणताच आपल्या डोळ्यासमोर तीन कुटुंबे येतात. सावरकर कुटुंब, चाफेकर कुटुंब आणि उत्तर प्रदेशातील ठाकूर दरावसिंग यांचे कुटुंब.

