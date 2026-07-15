जगाच्या पाठीवर : मोबाईलमुक्त शाळांचा जागतिक पुरस्कार!

विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदारकेवळ शाळांतील फोनबंदी हा रामबाण उपाय होऊ शकत नाही. पण विकसित अथवा पाश्चात्य देश जात्यात असतील, तर आपणही सुपात आहोतच. त्यादृष्टीने जगभरातल्या या प्रयोगांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे.ऑस्ट्रेलियाने २०२४ पासून १६ वर्षाखालील मुलांच्या समाजमाध्यम मंचावरील वावरास प्रतिबंध करणारे आणि अशी मुले या मंचांवर आलीच तर त्यांना रोखण्याची जबाबदारी संबंधित मंचाच्या संचालकांवर टाकणारे जे अधिनियम लागू केले आहेत, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अलीकडच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात प्रशंसोद्गार काढले. ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती, ब्रिटन, मलेशिया आणि इंडोनेशिया अशा पाच देशांनी याप्रकारे बालकांच्या समाजमाध्यमांवरील संचारावर या ना त्या प्रकारचे प्रतिबंध आणून या माध्यमांच्या सामाजिक-शैक्षणिक दुष्परिणामांबद्दलच्या वैश्विक चर्चेला गती दिली आहे. याशिवाय ज्या देशांत १६ वर्षाखालील मुलांच्या समाजमाध्यमांवरील वावरावर सरसकट प्रतिबंध आणण्यासाठी गांभीर्याने विचार सुरू आहे, अशांमध्ये पोर्तुगाल आणि स्पेनसारखे देश कठोर कायद्यांच्या, तर डेन्मार्क, झेक प्रजासत्ताक आणि इंडोनेशिया नियमनांच्यामार्गे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत..शाळांमध्ये मोबाईल फोनच्या वापराला बंदी घालणाऱ्या देशांची संख्याही उत्तरोत्तर वाढते आहे. ‘युनेस्को’च्या ग्लोबल एज्युकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट’नुसार (२०२६) सुमारे ५८ टक्के देशांनी शाळांत मोबाईल वापरण्यावर बंदी घातली आहे. विद्यार्थ्यांचे वर्गातील शिकविण्याकडे कमी-कमी होत जाणारे लक्ष, इंटरनेटवरील छळवणूक आणि मुलांवर डिजिटल वातावरणाचा होणारा व्यापक प्रभाव याबद्दलच्या वाढत्या चिंता ही या बंदीमागची कारणे आहेत. ज्या अनेक देशांनी २०२५ च्या उत्तरार्धापासून नवीन मोबाईलबंदी लागू केली आहे, त्यात बोलिव्हिया, कोस्टा रिका, क्रोएशिया, जॉर्जिया, मालदीव आणि माल्टा हे देश आहेत. फ्रान्समध्येही या चर्चेने जोर धरला आहे. काही देशांनी अशी सरसकट बंदी घालण्याचे अपश्रेय टाळण्यासाठी बंदीबाबत शाळांनीच निर्णय घ्यावेत, अशी पळवाट शोधली आहे. कोलंबिया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, आइसलँड, पेरू, इंडोनेशिया, सर्बिया, पोलंड आणि फिलिपिन्स आदी देशांनी बंदीबाबत शाळांना प्रोत्साहन देणारे नवे नियम लागू केले आहेत..काही देशांनी राज्य सरकारांवर जबाबदारी सोपवली आहे. अर्जेंटिनाने ब्युनोस आयर्स प्रांतातील प्राथमिक शाळांत मोबाईल फोनवर बंदी घातली आहे. जर्मनीतील अनेक राज्यांनीही हे धोरण अनुसरले असले तरी बंदीच्या परिघात आता तरी फक्त प्राथमिक शाळा आणि विशेष मुलांच्या शाळांचाच समावेश केले गेला आहे. आर्मेनिया आणि थायलंडमध्येही हीच स्थिती आहे. अमेरिकेत एकूण ३९ राज्यांत राज्यव्यापी बंदी (१५ राज्यांमध्ये) किंवा शालेय जिल्ह्यांनी वर्गातील फोनवापर प्रतिबंधित करणारी धोरणे स्वीकारणे आवश्यक करणारे नियम (२४ राज्यांमध्ये) लागू झाले आहेत. ‘युनेस्को’च्या अहवालातील ‘टेक्नोलॉजी ऑन हर टर्म्स’ या लिंगभावसमानते संदर्भातील उपअहवालाने (२०२३ आणि २०२४) कुमारवयीन मुलींवर होणाऱ्या समाजमाध्यमांच्या परिणामांवर झगझगीत प्रकाश टाकला आहे. समाजमाध्यमांनी निर्माण होणाऱ्या वातावरणामुळे विशेषत: मुली डिजिटल छळवणूक, अवास्तव सामाजिक दबाव आणि हानिकारक मजकूर आणि चित्राशयाला अवचित सामोरे जाण्यासारख्या धोकादायक परिस्थितीत ढकलल्या जातात, हे वास्तव समोर आणले आहे. सोशल मीडियाच्या वापरामुळे खाय-खाय सुटून गरज नसताना अन्नपदार्थ सेवनाचा धोका मुलांच्या तुलनेत मुलींच्या बाबतीत दुपटीने निर्माण होतो, असे संशोधन अहवाल सांगतात..अजब विकृतीफेसबुकने केलेल्या संशोधनातून समोर आले आहे की, इन्स्टाग्राम वापरल्यानंतर ३२ टक्के किशोरवयीन मुलींमध्ये त्यांना स्वतःच्या शरीराची लाज वाटण्याची अजब विकृती निर्माण होते. या अहवालाने टिकटॉकच्या अल्गोरिदमशी संबंधित काही चिंताजनक प्रवाहांची नोंद घेतली आहे. दर ३९ सेकंदांनी किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या शरीराच्याप्रतिमेशीसंबंधित सामग्रीला, तर दर आठ मिनिटांनी अनारोग्यकारक खाद्य-सामग्रीच्या लोभसवाण्या जाहिरातवजा सामग्रीला सामोरे जावे लागते. संशोधन अहवाल हेही सांगतो की, वयाच्या दहाव्या वर्षी समाजमाध्यमांमध्ये प्रविष्ट होणारी मुले सामाजिक-भावनिक पेचप्रसंगांत अडकतात आणि त्यांचे भावनिक स्वास्थ्यही हरपते!समाजमाध्यमीय संचारावर अथवा शाळांमध्ये मोबाईल वापरण्यावर बंधने आणणाऱ्या देशांमध्ये या प्रतिबंधांचे जे परिणाम दिसत आहेत ते उल्लेखनीय आहेत. ऑस्ट्रेलियातील ‘सेंटर फॉर एज्युकेशन स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन’ने केलेल्या सुमारे १,००० शासकीय शाळांच्या प्राचार्यांच्या सर्वेक्षणात आढळून आले की ९५ टक्के प्राचार्य या बंदीचे समर्थन करतात. ८१ टक्के प्राचार्यांनी सांगितले की, या बंदीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिकण्यात सुधारणा झाली आहे. ८६ टक्के लोकांनी सांगितले की, यामुळे विद्यार्थ्यांमधील सामाजिकीकरण वाढले आहे आणि ८७ टक्के लोकांचा अनुभव आहे की, वर्गात विद्यार्थ्यांचे लक्ष विचलित होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. या परगण्यातील मुख्याध्यापक संघटनेचे अध्यक्ष क्रेग पीटरसन यांनी सांगितल्यानुसार “शाळांतील मोबाईल बंदीमुळे आम्ही अनुभवले की नव्या धड्यांची सुरुवात आता प्रभावीपणे सुरू होते. अध्ययनात येणारे व्यत्यय कमी झाले आहेत आणि विद्यार्थी पूर्वीपेक्षा अधिक लक्षपूर्वक ऐकू लागले आहेत. मोबाईलच्या मुद्द्यांवरून होणारी भांडणेही कमी झाली आहेत आणि आता दुपारच्या जेवणाच्या वेळात विद्यार्थी खेळात आणि आपसातील संभाषणात अधिक रमू लागले आहेत..सैल बंधने‘‘काही शाळांनी वर्गात दप्तरात फोन आणलेत तरी चालतील; पण ते वापरायचे मात्र नाहीत, अशी काहीशी सैल बंधने आणून बाधितली; पण अपेक्षित परिणाम झाला नाही. जेव्हा फोन हाताच्या अंतरावर असतो, तेव्हा विद्यार्थ्याचे फक्त अर्धेच लक्ष वर्गात असते, आता मात्र बरेचसे विद्यार्थी खूप लक्षपूर्वक वर्गात बसतात” असे क्रेग पीटरसन म्हणतात. वर्गावर्गातून मोबाईल हद्दपार झाल्याने मुलामुलींची भांडणे, त्यांचे विचित्र हिंसक घटनांमध्ये पर्यवसान होण्याच्या गंभीर घटनांत लक्षणीय घट झाल्याचे ऑस्ट्रेलियातील ६४ टक्के शिक्षकांचे निरीक्षण आहे.या प्रतिबंधांबद्दल विद्यार्थ्यांना काय वाटते तेही सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. अनेकांच्या मते या बंदीमुळे शाळेतील सर्वांना एकच समान पातळीवर आणले गेल्याने एक प्रकारचे ‘लेवल प्लेइंग फील्ड’ निर्माण झाले आहे. पश्चिम सिडनीतील एका शासकीय हायस्कूलची ११ वीची विद्यार्थिनी एमी सांगते की, वर्गातून फोन हटवल्यामुळे लोकांच्या कॉपी करण्याच्या क्षमतेवर मर्यादा आल्या; तसेच ‘निरंतर ऑनलाईन’ राहण्याचे व्यसन कमी होऊ लागले आहे. ‘‘विद्यार्थी-विद्यार्थिनी अधिक सुरक्षित वातावरण अनुभवत आहेत आणि त्याचे मुख्य कारण म्हणजे कोणीतरी अवचित आपला फोटो काढून तो प्रसारित करेल व त्याचा गैरवापर करेल, अशी नित्य ग्रासणारी चिंता त्यांना इतःपर उरलेली नाही,” असेही या विद्यार्थिनीचे म्हणणे आहे..सरसकट बंदीला विरोधमात्र ऑस्ट्रेलियातील ‘मोनाश युनिव्हर्सिटी’च्या ‘स्कूल ऑफ एज्युकेशन, कल्चर अँड सोसायटी’चे प्रा. नील सेल्विन यांचे म्हणणे वेगळे आहे. त्यांच्या मते सरसकट मोबाईलबंदी हा एक लोकानुरंजनाचा प्रकार आहे. “तरुण मुले शाळेबाहेर जास्त वेळ घालवतात, त्यामुळे पालक घरी त्यांच्या मुलांच्या मोबाईलवापरावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवतात का? आणि कसे? याचीही चर्चा व्हावी ” असे त्यांचे मत आहे. शाळांतील मोबाईलबंदीबाबत ब्रिटनमधील ३० शाळा आणि १,२००हून अधिक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या परिणामांबाबत संशोधनातून समोर आले आहे की स्मार्टफोन बंदी असलेल्या शाळांमध्ये जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मानसिक आरोग्य खूप सुधारले, त्यांची झोप अधिक स्वस्थ झाली किंवा शैक्षणिक कामगिरी खूप सुधारली आणि वर्गातील त्रासदायक वर्तन कमी झाले, असे निर्णायकपणे आजही म्हणता येत नाही”.अर्थातच केवळ शाळांतील फोनबंदी हा रामबाण उपाय होऊ शकत नाही. पण विकसित अथवा पाश्चात्य देश जात्यात असतील, तर आपणही सुपात आहोतच. त्यादृष्टीने जगभरातल्या या प्रयोगांकडे चिकित्सक दृष्टीने पाहायला हवे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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