जागतिक युवा कौशल्य दिन : सामायिक भविष्यासाठी कौशल्य विकास

जगभरात १५ जुलै हा दिवस ‘युवा कौशल्य दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. युवकांमध्ये कौशल्य विकासाचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि त्याच्या माध्यमातून शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सक्षम समाज उभारण्याची गरज अधोरेखित करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे. यंदाच्या वर्षाची ‘सामायिक भविष्यासाठी कौशल्ये’ अशी संकल्पना आहे. डॉ. अपूर्वा पालकर.आजचे जग तंत्रज्ञानाच्या अभूतपूर्व परिवर्तनातून जात आहे. डिजिटल क्रांती, स्वयंचलन, डेटा विज्ञान आणि विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्या वेगवान प्रगतीमुळे काम करण्याच्या पद्धती, उद्योगांची रचना आणि रोजगाराचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. भविष्यातील कार्यक्षेत्रात यशस्वी होण्यासाठी केवळ शैक्षणिक पदवी पुरेशी राहिलेली नाही; त्यासोबत आधुनिक कौशल्ये, समस्या सोडविण्याची क्षमता, सर्जनशीलता, संवादकौशल्य आणि सातत्याने नवीन गोष्टी शिकण्याची तयारी आवश्यक ठरत आहे.आजची शिक्षणव्यवस्था आणि रोजगार परिसंस्था अशा कामाच्या जगासाठी उभारण्यात आली आहे, जे वास्तव आता बदलले आहे. ही व्यवस्था ‘शिका-काम करा-निवृत्त व्हा’ या पारंपरिक आणि सरळ जीवनप्रवाहाच्या गृहितकावर आधारित आहे. मात्र, आजच्या आणि भविष्यातील रोजगारबाजाराच्या गरजांसाठी ही संकल्पना कालबाह्य आणि अपुरी ठरत आहे..पूर्वी शैक्षणिक आणि तांत्रिक पात्रता या व्यक्तीच्या गुणवत्तेचे प्रमुख मापदंड मानल्या जात होत्या. त्या रोजगारासाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे प्रतीक समजल्या जात. परंतु आज कौशल्यांच्या गरजा इतक्या वेगाने बदलत आहेत की पारंपरिक शैक्षणिक चौकटी त्या बदलांशी सुसंगत राहू शकत नाहीत. परिणामी, उद्योगांना अपेक्षित कौशल्ये स्पष्टपणे सांगणे कठीण जात आहे, तर नोकरी शोधणाऱ्यांनाही स्वतःची क्षमता प्रभावीपणे सिद्ध करणे आव्हानात्मक ठरत आहे.या पारंपरिक दृष्टिकोनानुसार, व्यक्तीने आयुष्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात औपचारिक शिक्षण व पदव्या मिळवाव्यात आणि त्याच शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारे त्याची रोजगारासाठीची योग्यता निश्चित केली जावी, अशी अपेक्षा होती. त्यानंतर तो एका निश्चित आणि क्रमशः प्रगती करणाऱ्या करिअरमार्गाने पुढे जाईल, असे गृहीत धरले जात असे. परंतु बदलत्या काळात हे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे. अनेकदा नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील कौशल्यांची जुळवणी अपुरी ठरते आणि त्यामुळे दोन्ही बाजूंना आर्थिक तसेच इतर स्वरूपाचे नुकसान सहन करावे लागते..प्रगतीची समान संधीचौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे रोजगार आणि कौशल्यांच्या मागणीत मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. या बदलांमुळे व्यक्तीची एखाद्या नोकरीसाठीची उपयुक्तता ओळखणे आणि योग्य व्यक्तीला योग्य संधी उपलब्ध करून देणे अधिकच आव्हानात्मक बनले आहे. उदाहरणार्थ, २०२२ पर्यंत बहुतेक नोकऱ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत कौशल्यांपैकी सुमारे ४२ टक्के कौशल्यांमध्ये बदल होणार असल्याचे विविध अभ्यासांनी स्पष्ट केले आहे. या परिस्थितीत प्रत्येक कर्मचाऱ्याने आपल्या कौशल्यांचा सातत्याने पुनर्विचार करून ती अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. कंपन्यांना नव्या पद्धतीने प्रतिभावान मनुष्यबळ शोधणे, त्यांची निवड करणे आणि त्यांचा विकास करणे आवश्यक झाले आहे. त्याचप्रमाणे शिक्षणसंस्थांवरही आपल्या अभ्यासक्रमांमध्ये बदल करून रोजगारबाजाराच्या नव्या गरजांशी सुसंगत कौशल्ये विद्यार्थ्यांना देण्याची जबाबदारी वाढली आहे. त्यामुळे व्यक्ती आयुष्यभर ज्या-ज्या कौशल्यांचे संपादन करते, त्यांची नोंद ठेवणारी आणि त्यांचे अचूक मूल्यमापन करणारी अधिक प्रभावी व्यवस्था निर्माण करण्याची आज अत्यंत निकड निर्माण झाली आहे. याशिवाय, आज अस्तित्वात असलेली शैक्षणिक पात्रतेवर आधारित रोजगार निवड प्रणाली अनेकदा सामाजिक आणि आर्थिक विषमता अधिक वाढवते. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणातील यश हे अजूनही एखाद्या व्यक्तीच्या दीर्घकालीन सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख मापदंड मानले जाते. अनेक देशांमध्ये कुटुंबाची शैक्षणिक पार्श्वभूमी पुढील पिढीच्या शैक्षणिक यशावर प्रभाव टाकते. त्यामुळे संधीतील विषमता कायम राहते. जर व्यक्तीच्या संपूर्ण आयुष्यभरातील कौशल्यविकासाला केंद्रस्थानी ठेवून नवी कौशल्य परिसंस्था निर्माण केली, तर सामाजिक गतिशीलतेसाठी अधिक न्याय्य संधी उपलब्ध होतील आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या गुणवत्तेच्या आधारे प्रगती करण्याची समान संधी मिळेल. म्हणूनच रोजगारबाजारात पदवी किंवा प्रमाणपत्राऐवजी कौशल्याला मुख्य चलन म्हणून स्वीकारणारी व्यवस्था निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. अशी व्यवस्था नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील कौशल्यांची अधिक अचूक जुळवणी करेल, रोजगारबाजारातील सततच्या बदलांना सामोरे जाण्यास मदत करेल आणि रोजगार, समृद्धी व सामाजिक समानता यांना अधिक बळकटी देईल..सातत्याने चालणारी प्रक्रियाकृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षण क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल घडवून आणत आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजा, आवडीनिवडी आणि प्रगतीनुसार वैयक्तिकृत शिक्षण देण्याची क्षमता ‘एआय’मध्ये आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी स्वतंत्र शिक्षणमार्ग तयार करणे, शिकण्याचा वेग समायोजित करणे आणि सातत्याने अभिप्राय देणे यामुळे शिक्षण अधिक परिणामकारक बनू शकते. ‘कधीही आणि कुठेही शिक्षण’ ही संकल्पना आता प्रत्यक्ष वास्तवात आली आहे.या बदलत्या परिस्थितीत वर्गातील शिक्षणाचे खरे मूल्य विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित होणाऱ्या कौशल्यांमध्ये आहे. भविष्यातील रोजगार केवळ औपचारिक पदव्या किंवा प्रमाणपत्रांवर आधारित राहणार नाहीत; तर प्रत्यक्ष काम करण्याची क्षमता, नावीन्यपूर्ण विचार, सहकार्याची वृत्ती आणि सातत्याने स्वतःला अद्ययावत ठेवण्याची तयारी यांवर अधिक भर दिला जाईल. म्हणूनच आजची सर्वांत मोठी गरज म्हणजे युवकांना कौशल्यसंपन्न बनविणे आणि आयुष्यभर शिकत राहणारी संस्कृती विकसित करणे. कौशल्य विकास हा एकदाच पूर्ण होणारा टप्पा नसून तो सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे..‘जागतिक युवा कौशल्य दिन’ हा केवळ एक औपचारिक दिनविशेष नाही. तो आपल्या शिक्षणव्यवस्थेचे, कौशल्य विकासाच्या धोरणांचे आणि युवकांच्या भविष्यासंदर्भातील आपल्या दृष्टिकोनाचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात टिकून राहण्यासाठी कौशल्य विकास हा पर्याय नसून काळाची अपरिहार्य गरज आहे. आज घेतलेले योग्य निर्णयच उद्याच्या भारताला अधिक सक्षम, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर बनवतील.(लेखिका रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या संस्थापक कुलगुरू आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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