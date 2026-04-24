पुस्तक सफर : पाय जमिनीवर असलेल्या टेनिसपटूची कथा

आ. श्री. केतकरकार्लोस अल्काराझ हा सध्याचा आघाडीचा टेनिसपटू आहे. आजवर त्याने 'ग्रँड प्री' स्पर्धा मालिकेतील एकूण सात विजेतिपदे मिळवली आहेत. तो बावीस वर्षांचा आहे आणि या वयात कोणत्याही टेनिसपटूला अगदी फेडरर, नदाल आणि जोकोविच यांनाही असे यश मिळाले नव्हते. त्याचेच चरित्र आता 'बीइंग अल्काराझ ः द मॅन बिहाइंड स्माइल' या नावाने प्रसिद्ध झाले आहे. लेखक आहे मार्क हॉजकिन्सन. ते फोटोग्राफरही आहेत. अल्काराझच्या जीवनाबाबत त्यांनी लिहिले आहे आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या कारकिर्दीबाबतही. त्यामुळेच हे पुस्तक मोलाचे आहे..अल्काराझ हा स्पेनच्या दक्षिण भागातील मुर्सिआ या छोट्या गावातला आहे. त्याच्या बोलण्यातही मुर्सिअन शैली आहे. टेनिस त्याच्या घरातच आहे. आजोबा, वडील आणि मोठा भाऊही टेनिस खेळणारे. त्यामुळे तिसऱ्या वर्षीच त्याने न पेलवणारी रॅकेट हातात घेतली. नंतर अन्य खेळ खेळत असतानाही त्याला टेनिसचे आकर्षण होते. काही वर्षांतच तो खेळूही लागला आणि तेव्हापासून आपण या खेळात इतिहास घडवायचा, असे त्याच्या मनाने घेतले. सर्वांत लहान वयाचा ग्राँड प्री मालिकेतील विजेता आणि क्रमवारीत पहिला क्रमांक मिळवण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर आहे.हे पुस्तक लिहिताना लेखकाने अल्काराझच्या सर्व प्रशिक्षकांपासून त्याच्या शाळेतील शिक्षकांपर्यंत, तसेच अनेक जुन्या खेळाडूंना त्याच्याबद्दल काय वाटते, हे जाणून घेण्यासाठी त्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्याबरोबरच त्याच्या वाटचालीला मदत करणाऱ्या त्याच्या पुरस्कर्त्यांविषयीही सविस्तर माहिती दिली आहे. 'बाबोलॅट' ही रॅकेट बनवणारी कंपनी. लहान वयातच तिने त्याच्याशी करार केला आणि तेव्हापासून आजतागायत ती त्याला रॅकेट पुरवत आहे. 'बाबोलॅट' पाठोपाठ 'नायकी' ही कंपनी त्याला बूट आणि स्पर्धेसाठी आवश्यक पोषाख पुरवत आहे. याबाबत सांगताना त्याच्या कुटुंबियांबाबतही सविस्तर सांगितले आहे. त्याचबरोबर त्याच्या महत्त्वाच्या सामन्यांबाबतही..टेनिसमधील 'बिग थ्री' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फेडरर, नदाल आणि योकोविच यांच्यापेक्षा अल्काराझ निराळा कसा आहे, हे लेखक दाखवून देतो. त्या तिघांचेही गुण आणि कौशल्य त्याच्याकडे आहे हे खरेच. तरीही त्याची क्षमता, स्वभाव आणि चिकाटी यांच्यामुळे तो वेगळा कसा आहे हे लेखक दाखवून देतो. सुरुवातीला अल्काराझच्या टॅटूंच्या आवडीविषयी सांगितले आहे. ग्रँड स्लॅम मालिकेतील प्रत्येक स्पर्धा पहिल्यांदा जिंकली त्यावेळी त्याने त्या स्पर्धेच्या वैशिष्ट्याचा टॅटू काढून घेतला आहे. म्हणजे विम्बल्डन विजयानंतर स्ट्रॉबेरी. २०२२ मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकन खुली स्पर्धा जिंकल्यानंतर स्वातंत्र्यदेवीच्या पुतळ्याचा टॅटू त्याने काढून घेतला. आजोबांनी त्याला स्पॅनिशमध्ये 'काबेझा', 'कोराझॉन', 'कोयोनेस' (म्हणजे डोके, हृदय आणि चेंडू) हा मंत्र दिला. त्यामुळे या मंत्राबरोबर या तीन गोष्टींचे टेनिसकोर्टवरील यशाशी असलेले नाते त्याला उमगले. त्याचा पहिला टॅटू 'सीसीसी' असाच आहे. जोआक्विम गंगा हा त्याच्याच गावातला टॅटूकार आहे. आज तो या कलेतला अव्वल समजला जातो. त्याच्या खेड्यातल्या एका कबाबच्या दुकानाच्यावर, छोट्या अपार्टमेंटमध्ये हे कुटुंब राहात होते, आता ते दुकान नाही. तेथे दुसरेच दुकान आले आहे. आणि आता स्वतःच्या मोठ्या जागेत गेल्यावरही त्या जागेचे आकर्षण त्याला आहे. त्याने ती जागा सोडलेली नाही. यंदाच्या ऑस्ट्रेलियन खुल्या स्पर्धेतील विजयानंतर तो सर्वांत लहान वयाचा 'ग्रँड स्लॅम' खेळाडू ठरला आहे आणि तरीही त्याच्या डोक्यात यश गेलेले नाही, त्याचे पाय जमिनीवरच आहेत, असे लेखक सांगतो. अल्काराझला टेनिसशिवाय बुद्धिबळाचीही आवड आहे, त्याप्रमाणे गोल्फचीही. बुद्धिबळाचा उपयोग मन एकाग्र करण्यासाठी होतो, असे त्याला वाटते. त्याला आठवते तेव्हापासून मोठा खेळाडू बनण्याची त्याची इच्छा होती. टेनिसमधील अव्वल-ग्रेट खेळाडूंमध्ये त्याला स्थान मिळवायचे होते..टेनिसमध्ये 'चॅनेल स्लॅम'ला मोठे महत्त्व आहे. म्हणजे लागोपाठ रोलाँ गॅरो आणि विम्बल्डन स्पर्धा जिंकण्याला. कारण या दोन स्पर्धांत केवळ तीन आठवड्यांचे अंतर असते. ग्रँड स्लॅम मालिकेतील दोन स्पर्धांतील हा सर्वांत कमी काळ आहे आणि तेवढ्या काळात तांबड्या 'क्ले कोर्ट'नंतर 'ग्रास कोर्ट'वर खेळायचे असते. अनेकांना ते त्या अल्पावधीत शक्य होत नाही. तशी ही दोन ठिकाणे केवळ दोन तासांच्या अंतरावर आहेत. तरी असा बदल करण्यासाठी कौशल्य आणि त्या 'कोर्ट'शी जुळवून घेण्याची क्षमता महत्त्वाची असते.पुस्तक : बीइंग कार्लोस अल्काराझ : द मॅन बिहाइंड स्माइललेखक : मार्क हॉजकिन्सनप्रकाशक : कॅसेलपाने : २७७किंमत : ६९९ रुपये.