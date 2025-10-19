दिवाळीच्या गजाली: सणाच्या रंगतदार आठवणींचा फेरफटका

मंगला गोडबोलेsaptrang@esakal.comजो तो दुसऱ्याकडे बोट करतानाच भेटला दिवाळीला. पण अजूनही सगळे पाय रोवून उभे होतेच की. जसे एका दिवशी तेरा सिनेमे... शेकडो दिवाळी अंक... कपड्यांची जंगी दुकानं... मिठायांच्या थप्प्या... कोणालाही आधीच पुरतं नाराज करण्याचा सणाचा स्वभाव नव्हता. उलट वेगवेगळ्या कल्पना लढवायला वाव देत होते ते. याचाच अंमळ विचार करता करता दिवाळी पुढे सरकली.*आपल्या स्वागतासाठी लोक वर्षानुवर्षं एवढे सजतात, धजतात, आतषबाजी करतात... हॉटेलं झिजवतात... वजनं आणि ई.एम.आय. वाढवून बसतात... त्यामानाने आपण त्यांच्यासाठी खास काहीच करत नाही हे जाणवलं, तेव्हा दिवाळीला डिप्रेशन आलं. आपण नुसतं कागदी आकाशकंदिलात, अंगणातल्या किल्ल्यात, फराळाच्या डब्यांमध्ये अडकून राहतोय त्या ठिकाणी. हे बरं नाही. लोकांना भेटायला हवं, संवाद साधायला हवा, कुठे तरी मॉडर्न टच यायला हवा. दिवाळीने यावर ब्रेन स्टॉर्मिंग केलं आणि ती नटूनथटून रस्त्यावर उतरली. .जरा फर्लांगभर जातेय तर तिला एका घोळक्याने ‘धरलं’. चहूबाजूंनी शाब्दिक मारा व्हायला लागला.‘‘एक तिकिटावर एक तिकीट फ्री आहे मावशी.’’‘‘एकदम हटके पिच्चर बरं का ताईसाहेब.’’‘‘हां... व्हीएफएक्स टाकलंय. कोकण टाकलंय. बाकी सराउंड साउंड तर आहेच!’’ती मंडळी एका नव्या मराठी सिनेमाचं नाक्यावर उभी राहून प्रमोशन करत होती. दिवाळी गांगरून म्हणाली, ‘‘नवा सिनेमा आलाय का? बघू की सवडीने.’’‘‘सवड नको ताईसाहेब. निवड करा. सणासाठी तेरा मराठी फिल्म्स रीलिज होताहेत एकदम. तेरा.’’‘‘म्हणजे तेरातेरा टोळ्या मला अशा धरणार?’’ दिवाळी दचकली.‘‘इतरांचं सोडा हो. आपलं लाइट, साउंड, टेकिंग... सगळंच हटके आहे. आम्ही फार रक्त आटवलंय हो फिल्म बनवताना... जगलोयच अगदी ती ष्टोरी...’’ ते लोक गयावया करून दिवाळीच्या नाकातोंडात सिनेमा कोंबायला लागले. ती बिचारी वर्षाकाठी तेरा सिनेमे बघितले तरी खूश होणाऱ्यातली होती. इथे एका सणाला तेरांचा फडशा पाडयचा? एखाद्या थिएटरमध्ये मुक्कामालाच जावं लागणार एकूण! .वळकटी... फिरकीचा तांब्या... एकेक आठवत गेलं. टेन्शनने ती ‘दादापुता’ करत प्रमोशन्यांना म्हणाली, ‘‘एवढा हटके सिनेमा मी हटकून बघेनच हं. पण आता मला पुढे होऊ द्या. तूर्त तुम्हाला शुभेच्छा देऊन ठेवते. जी काही ॲवॉर्ड्स वगैरे हवी असतील ती...’’‘‘सिनेमा निदान आठवडाभर सलग दिसत राहो आणि कोणालाही तो बंद पाडायची बुद्धी न होवो असा वर द्या मायबाप प्रेक्षक... बस! नो तिरस्कार हाच पुरस्कार!’’दिवाळीने तोंड भरून त्यांना हव्या तशा शुभेच्छा दिल्या आणि कशीबशी सुटका करून घेऊन ती पुढे सरकली.दूर कुठूनतरी काही बायकापुरुषांचे बोलण्याचे आवाज येत होते. शिवाय मध्येमध्ये वाद्यमेळही होता. त्या सुरांचा मागोवा घेत दिवाळी तिथवर पोहोचली तर एका कार्यक्रमासाठी तयारी चाललेली. प्रचंड लगबग... गाण्यांच्या याद्या... खाडाखोड... नव्याची जोड... तिला अंदाज आला.‘‘अरे वा... सणासाठी नवा कार्यक्रम बसतोय जणू.’’‘‘दिवाळी पहाट! पण ती नेहमीची नाही. हटके. खास आपल्या मातीतली दिवाळी.’’दिवाळी दचकली. तिने अंगावरचे कपडे झटकून कुठे माती पडते की काय पाहिलं. अजूनतरी ती मातीमय झाली नव्हती. समोर ‘माती सांगे कुंभाराला’, ‘मातीवर चढणे एक नवा थर अंती’ वगैरेंची उजळणी सुरू होतीच. दिवाळीने जरा बिचकत म्हटलं, ‘‘अजून ते फिरतं चाक, कुंभार, वगैरे चालतं तुमच्यात? नव्यांना कळतात या गोष्टी?’’ .‘‘इथे कळून घ्यायला कोण येतं हो? रेशमी कपडे बाहेर निघतात... माणसांच्या गाठीभेटींची चाकं फिरतात... तोंडी लावायला बाबूजी-पु.ल.-गदिमांचे किस्से मिळतात.’’‘‘अजून उरल्येत त्यांचे किस्से?’’‘‘अजून म्हणजे? ती त्या त्रिपदीची थाळी आहे. हात फिरवला की काहीतरी लागतंच हाताला.’’‘‘काय बाई माझं डोकं... मी आपली समजायचे, त्यांच्यात एक कवी होता, एक गायक होता आणि एक विनोदकार. मुळात सगळे किस्सेकार असणार हे कसं सुटलं डोक्यातून? कधी किस्से नाहीच जमले, तर मध्ये मध्ये एखादं गाणं... रचना वगैरे व्हायची त्यांच्या हातून!’’‘‘करेक्ट. यावरच आमचं चाललंय या ठिकाणी. थोडं स्मार्ट पॅकेजिंग जमलं की काम फत्ते. हा नवा किस्सा ऐका बरं...’’‘‘कोणाबद्दल?’’‘‘बस्का? आता तिथपासून जावावं का मान्सानं? एकदा काय झालेलं, भाई आणि बाबूजी पंचगंगेवर अण्णांची वाट बघत फिरत होते. गप्पा गप्पा... चुकले रस्ता. बाबूजी म्हणाले, ‘हा माझा मार्ग एकला.’ पण पु.ल. म्हणाले, आधी पंच बसवून पक्कं ठरवा, की ही गंगा आहे का?... त्यावर अण्णांनी मागून येऊन असा पंच हानलेला ना भाईंच्या पाठीत... मी होतो ना बघत...’’ .हे सांगताना सांगणारा इतका ओक्साबोक्शी हसत होता, की त्याच्या डोळ्यांतून पाण्याची धारच लागली. त्या पाण्याआडून दिवाळी हलकेच पुढे सरकल्याचं त्याला दिसलंही नाही. मागे एका कोपऱ्यात एक नवशिका गायक ‘तोच चंद्रमा नभात’शी झटापट करत होता. दिवाळीला मात्र रस्ता संपेपर्यंत ‘तोच तोच चंद्रमा नभात’ ऐकू येत होतं.पुढे बापडीचा रस्ता बदलला, तरी दृश्यं साधारण हीच होती. सर्वत्र गर्दी... गजबज... बजबज. एक दिवाळी अंकांचा स्टॉल दिसला. त्याच्याभोवती बऱ्यापैकी गर्दी. गर्दीतले लोक हात लांब करकरून एकेक अंक उचलत होते, चाळत होते, ठेवत होते. पण त्यातले फारच थोडे हात (आपापल्या) खिशात घालत होते. चर्चा मात्र खूपच घालत होते.‘‘अनुक्रमणिका गेल्या वर्षीचीच छापलीये वाटतं?’’‘‘वाचायला फार काही नाहीये अंकात!’’ (छापील २४० पृष्ठांचा २४० सेकंदांमध्ये निर्वाळा.)‘‘आताशा कोण वाचतं हो दिवाळी अंक?’’ (दुसऱ्याच्या हातातला अंक ओढून घेतलेला चालतो.)स्टॉलवरचा माणूस रीतीप्रमाणे करवादलाच.दिवाळी म्हणाली, ‘‘लोक वाट बघताहेत अंकाची!’’‘‘अंकाची नव्हे, वार्षिक राशीभविष्याची. ते चोरून वाचलं, फोटो काढून घेतला, की संपलं अंकाचं महत्त्व. धंदा होऊन खिशात चार चव्वल पडणं आमच्या भविष्यात कुठलं?’’ त्याने खदखद व्यक्त केली. .याच चालीवर इतरही कुरकुरत होतेच.मिठाईवाला म्हणणार, ‘‘आता इंडियन स्वीट्सना डिमांड नाय! बर्फी नको ‘बकलावा हवा कष्टंबरांना!साड्यांचे दुकानदार म्हणणार, आयते ड्रेस विकणाऱ्यांची दिवाळी खरी; आम्हाला कोण वाली?’’असा जो तो दुसऱ्याकडे बोट करतानाच भेटला दिवाळीला. पण अजूनही सगळे पाय रोवून उभे होतेच की. जसे एका दिवशी तेरा सिनेमे... शेकडो दिवाळी अंक... कपड्यांची जंगी दुकानं... मिठायांच्या थप्प्या... कोणालाही आधीच पुरतं नाराज करण्याचा सणाचा स्वभाव नव्हता. उलट वेगवेगळ्या कल्पना लढवायला वाव देत होते ते. याचाच अंमळ विचार करता करता दिवाळी पुढे सरकली, तर तिला एक आपलं साधंसं घर दिसलं. त्यात निवृत्तीकडे झुकलेले एक काका-काकू आवराआवर करत होते. म्हणजे एकाने टाकायला काढून ठेवलेली वस्तू दुसरा आवरून ठेवत होता. .‘‘मग? कुठवर आली सणाची तयारी?’’ दिवाळीने विचारलं, तर उत्तर आलं, ‘‘मुलगा दिव्यांचं बघेल, सून फराळाचं.’’‘‘अरे वा!’’‘‘म्हणजे कुठल्या साइटवरून काय ऑर्डर करायचं ते बघतील ते लोक. तेवढ्यानेही इतके थकतात बिचारे!’’‘‘आणि कन्या?’’‘‘तिला दिवाळीला घरी बसवत नाही. सरळ फॉरिन टूर घेते.’’‘‘लकी आहे. पण मग कधी नरकचतुर्दशी, कधी लक्ष्मीपूजन, हे तिला कळत नसेल ना?’’‘‘सगळं कळतं. आम्ही असतो की सांगायला.’’‘‘तुम्हाला पंचांग बघता येतं?’’‘‘नाही हो. वेगवेगळ्या चॅनेल्सवरचे डेली सोप्स बघतो ते पुरतात. कोणताही सण येवो, त्या-त्या रात्री पंधरावीस मालिकांमध्ये डीटेलवार दिसतो ना तो!’’‘‘पण एखादे दिवशी मालिका ‘मिस’ झाल्या तर?’’‘‘तर सरळ कॅलिफॉर्नियातल्या नातलगांना विचारतो.’’ .Premium| Fusion Karanjya: एम्पनाडा करंज्यांची गोष्ट....‘‘काय? थेट कॅलिफोर्निया?’’‘‘मग? संस्कृती संस्कृती खेळणारे तिथेच राहतात ना? नरकचतुर्दशीला पायाने चिरडायची कारीट आधी तिथे एक्स्पोर्ट होतात. कालच तिथल्या नातीला फेसटाइमवर बोललो, सी, कारीट इज लाइक हेड ऑफ नरकासुर...’’काका-काकू कृतकृत्यपणे सांगत राहिले. दिवाळीच्या हेडमध्ये मात्र थोडे वेगळेच सूर घुमू लागले. म्हणणारे काहीही म्हणोत. तोचतोच चंद्रमा नभात वाटो. तरीही जगभरातली आपली माणसं आपापल्या नभातला छोटामोठा चंद्र आपापल्या कोनातून आवर्जून बघताहेत ना सणवारांच्या निमित्ताने? हेही काही कमी नाही. जरा स्मार्ट पॅकेजिंग हवंय म्हणता?मग चला, युट्यूबवर रील बनवून टाकू आजच्या या फेरफटक्याचं. कोण भेटलं... काय बोललं... बसायचं गाडाभर टाकत! आजकाल चिमूटभर कोकण टाकावं लागतं म्हणता? ‘गप्पा’ या शब्दाऐवजी ‘गजाली’ म्हणू. ‘दिवाळीच्या गजाली!’प्रचंड व्हायरल. पटकन व्ह्यू, लाइक, सबस्क्राइब करा बरं!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.