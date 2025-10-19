सप्तरंग

दिवाळीच्या गजाली: सणाच्या रंगतदार आठवणींचा फेरफटका

मंगला गोडबोले यांच्या या लेखात दिवाळीच्या बदलत्या रूपावर विनोदी शैलीत भाष्य केलं आहे. सणाच्या आधुनिकतेत हरवलेली आपुलकी आणि पारंपरिकता यांची गमतीदार झलक दिसते
Diwali Festival

Diwali Festival

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मंगला गोडबोले

saptrang@esakal.com

जो तो दुसऱ्याकडे बोट करतानाच भेटला दिवाळीला. पण अजूनही सगळे पाय रोवून उभे होतेच की. जसे एका दिवशी तेरा सिनेमे... शेकडो दिवाळी अंक... कपड्यांची जंगी दुकानं... मिठायांच्या थप्प्या... कोणालाही आधीच पुरतं नाराज करण्याचा सणाचा स्वभाव नव्हता. उलट वेगवेगळ्या कल्पना लढवायला वाव देत होते ते. याचाच अंमळ विचार करता करता दिवाळी पुढे सरकली.

*आपल्या स्वागतासाठी लोक वर्षानुवर्षं एवढे सजतात, धजतात, आतषबाजी करतात... हॉटेलं झिजवतात... वजनं आणि ई.एम.आय. वाढवून बसतात... त्यामानाने आपण त्यांच्यासाठी खास काहीच करत नाही हे जाणवलं, तेव्हा दिवाळीला डिप्रेशन आलं. आपण नुसतं कागदी आकाशकंदिलात, अंगणातल्या किल्ल्यात, फराळाच्या डब्यांमध्ये अडकून राहतोय त्या ठिकाणी. हे बरं नाही. लोकांना भेटायला हवं, संवाद साधायला हवा, कुठे तरी मॉडर्न टच यायला हवा. दिवाळीने यावर ब्रेन स्टॉर्मिंग केलं आणि ती नटूनथटून रस्त्यावर उतरली.

Loading content, please wait...
festival
Diwali
Political satire

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com