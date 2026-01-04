New Marathi Book : शोकाकडून सावरण्याकडे नेणारा भावनिक प्रवास; आभा भागवत यांचे 'निःशब्द सावल्या'!

डॉ. शिल्पा पटवर्धननिःशब्द सावल्या - Grief unplugged हे अतिशय आगळंवेगळं असं पुस्तक आभा भागवत हिने लिहिलं आहे. तिची आई म्हणजेच शोभा भागवत यांच्या जाण्याने झालेले तीव्र दुःख, शोक, त्या निमित्ताने केलेले लिखाण आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या अनेक जाणिवा याचं प्रभावी वर्णन म्हणजे हे पुस्तक! आई गेल्यानंतर दीड-दोन वर्षांमध्ये त्या-त्या वेळी व्यक्त होण्यासाठी केलेल्या लिखाणाचं हे संकलन आहे. हे पुस्तक वाचताना प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ जे विल्यम वॉर्डन यांनी सांगितलेल्या ‘शोकांच्या ४ कार्यांची’ आठवण झाली. ‘टास्क १’ म्हणजे, मृत्यूचे वास्तव स्वीकारणे (बौद्धिक व भावनिकदृष्ट्या). सुरुवातीच्या लेखांमध्ये शोभाताईंचे शेवटचे काही दिवस. हळूहळू ढासळत चाललेली त्यांची प्रकृती, ‘आता हॉस्पिटल नको’ ही त्यांनी केलेली याचना, संथ पावलाने येणाऱ्या मृत्यूचा त्यांनी केलेला स्वीकार, लेखिकेने आईची इच्छा स्वीकारून तिला दिलेली साथ; परंतु सतत होणारी तगमग... हे सर्व वर्णन वाचून ते दिवस डोळ्यांसमोर उभे राहतात व डोळ्यांत पाणी येते. त्याचबरोबर ‘केअरटेकर’ म्हणून केलेला संघर्ष - सततचा ताण - वेळोवेळी घ्यावे लागणारे कठीण निर्णय... असं बरंच काही! त्या निमित्ताने वृद्धाश्रम, आजारी माणसाची शुश्रूषा, मृत्युपत्र, गेलेल्या माणसाची ‘प्रायव्हसी’ अशा काही महत्त्वाच्या विषयांवरही चिंतन मांडण्यात आले आहे. .‘टास्क २’ म्हणजे, शोकाबरोबर येणारी वेदना अनुभवण्याची स्वतःला परवानगी देणं. शोक हा खूप वेदनादायी अनुभव आहे. शोक पूर्णपणे कधीही संपत नाही. काळ लोटतो तशी त्याची तीव्रता फक्त कमी होते. त्याबद्दल व्यक्त होणं किती महत्त्वाचं आहे हे सांगत याबद्दल आभाने स्वतःला दिलेली परवानगी... हा अनुभव वाचकांना खूप काही सांगून जातो.टास्क ३ - जवळची व्यक्ती गेल्यानंतर दिनचर्या सुरू राहिली तरी तिच्या अनुपस्थितीशी जुळवून घेणं. पाच वर्षांमध्ये आई आणि वडील या दोघांच्या मृत्यूनंतर निर्माण झालेली पोकळी म्हणजे जणू काही भिंतीमध्ये पडलेले भगदाड. ‘ज्यांच्याशी काहीही बोलू शकायचो, तेच आता नाहीत... कौतुकाने माझ्याकडे बघणारे डोळे आता नाहीत...’ ही जाणीव, शोकाला सामोरे जाताना वारंवार उद्भवणाऱ्या शारीरिक तक्रारी, पावलोपावली येणाऱ्या आठवणी अतिशय संवेदनशीलतेने पुस्तकात नमूद करण्यात आल्या आहेत. यामधून प्रतीत होत राहतं ते म्हणजे अतिशय सुंदर आणि अनोखं असं आई-मुलीचं नातं, वडील-मुलीचं नातं. हे वाचताना कधी डोळ्यांमध्ये अश्रू, तर कधी ओठांवर हसू येतं..Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.वडील गेल्यानंतर आईच्या तब्येतीमधील चढ-उतार आणि इतर परिस्थितीमुळे दुःखातून सावरायला पूर्ण वेळ नाही मिळाला. त्यामुळे आई आणि वडील या दोघांबद्दलच्या नात्याचं - मूल्यांचं विवेचन, त्यांच्या मृत्यूच्या आसपास घडलेल्या गोष्टी, त्या निमित्ताने आयुष्य, जगणं, मृत्यू, त्याबद्दलच्या रूढी-परंपरा अशा स्तरांवर केलेला विचार, झालेल्या जाणिवा यांचं समर्थ रेखाटन या पुस्तकामध्ये वाचायला मिळतं. या सगळ्याला सामोरं जाताना व्यक्ती काय करू शकते, त्या त्या वेळी मदत घेणं कसं महत्त्वाचे आहे, याबद्दलच्या छोट्या ‘टिप्स’देखील पुस्तकातील लेखांमध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत.काही हळव्या प्रसंगांमुळे ‘टास्क ४’ची आठवण होते. ‘आई-वडिलांनी दाखवलेल्या मूल्यांचं काय करायचं, हे नक्कीच माझ्या हातात आहे, नवीन उत्साह येईल आणि काही चांगलं काम करता येईल’, ‘आई गेल्यावर अचानक स्वयंपाक करण्याची आवड निर्माण झाली आणि त्या निमित्ताने केवढ्या तरी आठवणी, ताप आला की त्यांची आठवण येते, आई डोक्यावरून हात फिरवून म्हणतेय - किती तापलीस गं - आणि तेवढ्याने एकदम बरं वाटायला लागतं’ लेखिकेचे असे अनेक छोटे-छोटे अनुभव वाचकांना खूप काही सांगून जातात..शोक समुपदेशनात व्यक्त होणं महत्त्वाचं असतं. शोक अनुभवायला स्वतःला वेळ दिला आणि त्या विषयी किंवा त्या निमित्ताने केलेली खूप सारी निरीक्षणे, विचार, आठवणी, जाणिवा, प्रसंग अतिशय प्रामाणिकपणे लेखनात मांडण्यात आले आहे. त्यायोगे झालेले बदल प्रामाणिकपणे नोंदवले आहेत. शोक प्रत्येकाच्या वाट्याला कधी ना कधी येणारच, त्यामुळे ‘शोक ही अत्यावश्यक भावना असून, शोक जे शिकवतो ते एरवी शिकता येत नाही...’ असा संदेशही हे पुस्तक देतं.पुस्तकाचे नाव : निःशब्द सावल्या Grief unpluggedलेखकाचे नाव : आभा भागवतप्रकाशक :अमलताश बुक्स, पुणेपृष्ठे : २०० मूल्य : ३०० रुपये.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.