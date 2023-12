कसं मिळालं स्वातंत्र्य?

सर्वप्रथम आपण यशस्वी स्वातंत्र्यलढ्याची प्रक्रिया काय असते हे समजून घेण्यासाठी अमेरिकेच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा आढावा घेऊ. पारतंत्र्य आणि ब्रिटननं लादलेले अतिरेकी कर यांविरुद्ध अमेरिकेत असंतोष खदखदत असताना मार्च १७७५ मध्ये पॅट्रिक हेन्री यानं जाहीर केलं : Give me liberty or give me death. या भावनेतूनच अमेरिकी लोकांनी ता. १९ एप्रिल १७७५ रोजी स्वातंत्र्ययुद्धाला प्रारंभ केला.

एकामागून एक चकमकी सुरू असतानाच ता. चार जुलै १७७६ रोजी थॉमस जेफरसन यानं ‘डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडन्स’ लिहून प्रकाशित केलं. त्यानंतरही लढाया सुरूच राहिल्या. त्यात स्वातंत्र्ययोद्ध्यांच्या बाजूनं फ्रान्ससारखी ब्रिटनची शत्रुराष्ट्रेही सामील झाली.