Ashutosh Potdar Playwriting Analysis : आशुतोष पोतदार यांचे नाट्यलेखन: शब्दांच्या पलीकडचा परकाया प्रवेश

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comनाट्यलेखन हे शेवटी माणसाने माणसाशी साधलेला एक सखोल, सर्जनशील, नाट्यात्म संवाद असतो. मानवी संबंधांमधली गुंतागुंत, त्यातला अनपेक्षितपणा, अतर्क्यता आणि धूसरपणा - हे सारं समजून घेण्याची, त्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची ओढ नाट्यलेखनाला जिवंत ठेवते. नाटक लिहिताना लेखकाची सर्जनशीलता विविध स्तरांवर काम करत असते. नाटकाचे भाषिक रूप निर्माण करताना त्याच्या डोळ्यांसमोर दृकश्राव्य मांडणीचा अवकाश असतो. त्या अवकाशात प्रकाश आणि सावल्या यांचा खेळ-साधनांची मांडणी- ध्वनी- संगीताची योजना असतील वा नसतील; पण नाटकासाठी कल्पिलेला मानवी देह असतो. मानवी मनाचं आणि विश्वाचं दर्शन नाटककाराला घडवायचं असतं - ते फक्त सांगायचं नसतं, तर दाखवायचं असतं. शब्दांबरोबर खेळता-खेळता शब्दांपलीकडचा परकाया प्रवेश नाटकातून मांडला जातो. एकटेपण जपत भवतालाचा सांगाती असण्याच्या विलक्षण गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेतून नाट्यलेखन उभे राहते..Premium|Marathi Theater and Society : नाटक कुठंही घडू शकतं; मराठी रंगभूमीची अनोखी जादू.कथा किंवा कविता लिहिणाऱ्याला जसा शब्दांचा आणि वर्णनांचा जसा वापर करता येतो, तसा नाटककार करू शकेलच, असे नाही. कागदावरील शब्दांपलीकडे जात त्याला रंगभाषिक शक्यतांचा विचार करत मांडणी करावी लागते. पात्रांचे संवाद, संविधानकाची रचनासूत्रे, शब्दांच्या दृकश्राव्य शक्यता यांतून त्याला आपले भावविश्व व्यक्त करायचे असते. चौदाव्या शतकातील जपानी नोह रंगभूमीवरील थोर नाटककार आणि नाट्यचिंतक झियामी नाट्यलेखनामध्ये गायन आणि नृत्यकलेत गुंतलेल्या व्यक्तिरेखांची निर्मिती करण्यात नाट्याचे बीज असल्याचे मानत असत. पात्रांच्या शारीरिक हालचाली, ध्वनी आणि संगीत, सादरीकरणाची शैली, दोन वाक्ये किंवा शब्दांमधील विराम यांचा समन्वय साधत नाट्यविश्व साकारण्यात नाटककाराचे कौशल्य असते.जगभरातील नाट्यपरंपरा पाहिल्या तर आपल्याला दिसून येईल की करमणूक, मनोरंजन करणाऱ्या नाट्याची निर्मिती करण्याबरोबर ज्ञानाची देवाणघेवाण करण्याच्या संविधानक निर्मिती प्रक्रियेत नाटककार अग्रभागी राहिलेला आहे. नाटककारासाठी इंग्रजीत ‘playwright’ हा शब्द आहे -‘playwrite’ नाही. ‘wright’ म्हणजे घडवणारा, बनवणारा - जसे ‘shipwright’ किंवा ‘wheelwright’. नाटककार केवळ लिहित नसतो, तो घडवतो. शब्द, विषय, विचार आणि अनुभव यांना एका नाट्यरूपात बांधतो. नाटकाच्या सर्जनशील घडणावळीत लिहिणाऱ्याचे श्रम असतात, विषय-सामग्रीचा आदर असतो आणि कारागिरीचा आविष्कार असतो..एकांकिका, तीन अंकी नाटके किंवा एकल नाट्याच्या संहिता आपण वाचत असतो. आधी लिहून ठेवलेल्या संहितांचे नाट्यप्रयोग होतात. काही लेखक एका बैठकीत नाटक लिहून पूर्ण करतात तर काहीवेळेस काही महिने आणि वर्षेही लागतात नाटक लिहायला. नाटक एकट्याने लिहिले जाते तसेच काहीजण एकत्र येऊन, कोलॅबोरेशनच्या प्रक्रियेत सहभागी होत लिहितात. याला नाटक डिव्हाईज करणे, असे म्हटले जाते. मुंबईत राहून काम करणारा अतुल कुमार हा आजच्या काळातील आघाडीचा नाट्यदिग्दर्शक कलाकारांसोबतच्या दीर्घ तालमींतून नाटके ‘लिहितो’. अशा नाटकांना ‘घडवणे’ म्हणणे अधिक योग्य. नाट्यलेखकाची संहिता असते तशीच दिग्दर्शकचीही प्रयोग-संहिता असते. लोकनाट्य परंपरांमध्ये लेखन आणि सादरीकरण एकमेकांत गुंफलेले असते. तिथे आधी लिहून ठेवलेली पक्की संहिता असतेच असे नाही; कारण नाटक दर प्रयोगात नव्याने घडत असते, म्हणूनच नाटकाचे लेखन एकटा लेखकच करेल, असे नाही.कागदावर उतरलेली संहिता वाचली जाते आणि अभ्यासली जाते. एकच संहिता वेगवेगळ्या काळात ती नव्या नजरेतून पाहून वेगवेगळ्या प्रकारे रंगमंचावर मांडली जाऊ शकते. शेक्सपिअरची नाटके त्यांच्या मृत्यूनंतर ४०० वर्षांनंतरही विविध ठिकाणी आणि वेगवेगळ्या भाषांत उभी राहतात. आधुनिक भारतातील विख्यात नाटककार सतीश आळेकरांचे शब्द फक्त विशिष्ट काळात अडकून राहत नाहीत तर नव्या पिढीलाही त्यातील नाट्यमयता भुरळ घालत असते. शंभर वर्षांपूर्वी लिहिल्या गेलेल्या ‘एकच प्याला’ या नाटकाचे मी पुनर्वाचन केले आणि ‘सिंधू, सुधाकर, रम आणि इतर’ हे नाटक लिहिले आणि त्या नाटकाचे दिग्दर्शन आलोक राजवाडे यांनी केले. यामागचे कारण, गडकऱ्यांच्या ‘एकच प्याला’मध्ये असणाऱ्या काळाच्या पल्याड जाण्याच्या शक्यता आहेत..एखादी घटना, एखादा विचार, एखादा प्रश्न याद्वारे नाटककाराच्या मनात नाट्यबीज पेरले जाते; पण नुसतेच बीज असून भागत नाही; सुपीक मनोभूमी लागते. बीजाचा विकास होतो फक्त ‘बाहेर’च्या जगातून येत नाही. नाटककाराचे व्यक्तिमत्त्व, त्याचे वाचन, राहणीमान, मित्र-परिवार, त्याचा भावनिक अवकाश आणि वैचारिक धारणा यांचा प्रभाव लेखनाच्या विकासावर पडतो. ‘सामाजिक’ तसेच ‘व्यक्तिगत’ अशा व्यापक स्थितींत अंतरबाह्य गुंफलेल्या लेखनाचा विकास होतो.नाटकातील व्यक्तिरेखा उभ्या करत नाटक लिहिले जाते. योग्य प्लॉट - संविधानकाच्या अभावी व्यक्तिरेखा किंवा विषय चांगला असूनही नाटक अयशस्वी ठरू शकते. नाट्यवस्तूतील घटना अत्यंत वेचक आणि कार्यकारण सूत्राने गुंफलेल्या असाव्या लागतात. नाट्यवस्तूवर ‘दृश्याचे’ आणि वेळेचे दुहेरी बंधन असते. शब्दांचे रंगमंचावरील सादरीकरण याचे आडाखे नाटककार बांधत असतो. हा स्टेज सेन्स-रंगमंचाची अंतर्दृष्टी- येण्यासाठी नाटककाराला प्रयोगकलेची सखोल समज असावी लागते. उत्तम संविधानक, प्रभावी व्यक्तिरेखा आणि रंगमंचाची अंतर्दृष्टी असलेले नाटक म्हणजे शफाअत खान यांनी लिहिलेले ‘शोभायात्रा’ हे नाटक..Publishing Industry : मराठी पुस्तक महोत्सवात नव्या लेखकांचा उदय; मराठी नाटकात उत्तम नाट्यलेखनाची परंपरा आहे. १९९०च्या दशकात जयंत पवारांच्या 'अधांतर' या नाटकाने गिरणी कामगारांच्या जगण्याचा ठाव घेत एकाच घरात राहणाऱ्या वेगवेगळ्या पिढ्यांचा मोठा पट मांडला आहे. 'अधांतर'सारखी एकच नाट्यसंहिता वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील कलाकार, अभ्यासक आणि विचारवंतांना भुरळ पाडते- नाटकाचे लेखन संहितेच्या पल्याड जाते- जाणकार वाचक राजू देसले संपादित ग्रंथात वाचू शकतात. नाशिकच्या दत्ता पाटीलचे 'तो राजहंस एक' हे नाटक शेतकऱ्यांचे जीवघेणे कष्ट, त्यांच्या जीवनातील अनिश्चितता आणि त्यातून उद्भवणारा मनाचा गुंतागुंतीच्या व्यापार याचे तरल विश्व उभे करते. बहुअंकी नाटके लिहिणाऱ्या चंद्रशेखर फणसळकर यांच्या एकांकिका महाविद्यालयीन तसेच स्पर्धात्मक नाटकाच्या क्षेत्रात विविध वयोगटाचे कलाकार करत असल्याचे आपण पाहतो. सांगलीत राहून अरुण मिरजकर स्वतःची अशी सामाजिक जाणीव आपल्या नाट्यलेखनातून मांडत आहे.अस्सल नाटककार इतरांची नाटके वाचून प्रतिसाद देतात, संहितेच्या जडणघडणीत सकारात्मक योगदान देणारे हाडाचे शिक्षकही असतात. सतीश आळेकरांनी कितीतरी नाटककार घडविले. बोधी नाट्य परिषदेच्या माध्यमातून प्रेमानंद गज्वी यांनी लिहित्या नाटककारांना बळ दिले. शफाअत खान यांच्या 'शोभायात्रा' या नाटकाचे शीर्षक ठरविण्यात विजय तेंडुलकरांचे योगदान ही आपल्या नाट्यतिहासातील अपूर्व घटना मानता येईल..बदलत्या वास्तवाबरोबर नाट्यलेखनही बदलत जाते. उदारीकरणानंतरची आर्थिक धोरणे, वाढती शहरीकरणाची प्रक्रिया, माध्यमसत्तेचा विस्तार- या सगळ्यांचा परिणाम नाट्यलेखनावर पडत असतो. सरकारी तसेच बिन सरकारी संस्था, राजकीय पक्ष, व्यक्ती नाट्यलेखनाला कंट्रोल करण्याच्या दुर्दैवी प्रसंग घडत असतात. नाटकाच्या आशयावर समाजबदलाचा प्रभाव पडतो. तसा तो नाटककाराच्या अंतर्विश्वाशी आणि नाट्यरूपाच्या जडणघडणीवरही पडतो. नाटककाराच्या मनात 'सर्जनशील' लेखक आणि 'चिकित्सक' समीक्षक अशा दोन्ही शक्ती कार्यरत असतात. दोन्ही शक्तींना जबाबदारीनं हाताळलं तरच नाटक लिहून होतं.नाट्यलेखन हे शेवटी माणसाने माणसाशी साधलेला एक सखोल, सर्जनशील, नाट्यात्म संवाद असतो. मानवी संबंधांमधली गुंतागुंत, त्यातला अनपेक्षितपणा, अतर्क्यता आणि धूसरपणा - हे सारं समजून घेण्याची, त्याकडे सहानुभूतीने पाहण्याची ओढ नाट्यलेखनाला जिवंत ठेवते.(लेखक नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते मराठी आणि इंग्रजीमधून लेखन करतात आणि पुण्यातील फ्लेम युनिव्हर्सिटी येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 