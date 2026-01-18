Marathi poetry book review : प्रेम, विरह आणि अस्तित्वाचा संवाद; ‘अडीच अक्षरी’ काव्यसंग्रह

डॉ. राजेंद्र मुंढे ‘अडीच अक्षरी कविता’ या विश्वास वसेकर यांच्या काव्यसंग्रहात आधुनिक मराठी कवितेच्या एका अंतर्मुख, संवादशील आणि तरीही अस्थिर संवेदनांचे प्रतिबिंब दिसते. या कवितांचा काळ नव्वदच्या दशकाच्या शेवटचा आहे. या काळात कवीच्या मनातल्या प्रामाणिक भावनांवर विचारसरणीचे पडदे चढले, नातेसंबंध अधिक ताणले गेले आणि व्यक्ती म्हणून हळूहळू तो स्वतःशी संवाद साधू लागला. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साकार झालेली विश्वास वसेकर यांची कविता म्हणजे जणू त्यांच्या अंतर्मनातील स्वगत आहे. ते कधी उघडपणे, कधी कुजबुजत, कधी रागावून, तर कधी निर्विकार शांततेने प्रकट होतं. .‘अडीच अक्षरी’ या नावातच एक विलक्षण सूक्ष्मता दडलेली आहे. संपूर्ण तीन नव्हे - तर अडीच अक्षरं! म्हणजेच शब्दांच्या अपूर्णतेतून, तुटलेल्या संवादातून आणि न बोलता उरणाऱ्या भावनांतून कवितेचा जन्म होतो. प्रेम, विरह, अहंकार, श्रद्धा, अपराध, मृत्यू आणि स्वतःच्या अस्थिर अस्तित्वाशी झगडणं - या सगळ्या विषयांना वसेकर अंतर्मनाच्या गाभ्यातून बोलू देतात. त्यांची कविता ते ‘संपवत’ नाहीत - तर तिला ‘अपुरं’ ठेवतात; जणू प्रत्येक कवितेनंतर कवी वाचकाला विचारतो, ‘‘आता पुढचं तू सांग!’’.संग्रहातील पहिल्याच रचनेत - ‘खरं सांग/कायद्याला पळवाटा अन् नियमांनाही अपवाद असतात/तर मग तुझ्या या अमानुषपणाला काय म्हणावे?’ - एक प्रेमभंग, एक असहाय असमतोल उभा राहतो. येथे ‘कायदा’ आणि ‘प्रेम’ यांचं रूपक अप्रतिमरीत्या योजण्यात आलेलं आहे. प्रेमाचा नियमच जणू मोडला गेलाय. आणि ‘राग आल्याबद्दल दहा अंक मोजावी’ - या ओळीत राग, प्रेम, क्षमा आणि बालसुलभ विनोद यांची संगमरेषा आहे. वसेकर यांच्या प्रेमकविता भावनिक असल्या, तरी त्या फक्त गोड-गुलाबी नाहीत; त्या काटेरीही आहेत, पण ते काटेही फुलांसारखे नाजूक भासतात. ‘मी तिच्याशी लग्न न करणं ही देवाशी प्रतारणा आहे हो’ - अशी घोषणा करणारा प्रेमिक कवी, त्याच वेळी ‘तिच्या प्राप्तीखेरीज मरण्याने माझे चौऱ्यांशी लक्ष प्रवास व्यर्थ ठरतील...’ असं म्हणतो, तेव्हा प्रेम हेच त्याचं धर्मस्थान ठरतं! या ओळीत ‘भक्त’ आणि ‘प्रेमिक’ यांचं विलक्षण संमीलन आहे. त्याचं प्रेम देवत्वाकडे झुकतं, पण देवाकडे नाही - एका माणसाकडे..‘प्रतीक’ ही कविता कवीच्या सौंदर्यदृष्टीचं दर्शन घडवते. ‘माझ्या पुरुषी तळव्यावर मेंदीने तुझे आद्याक्षर काढलेस... जाऊ दे! प्रतीकांचं असंच असतं.’ प्रतीके फिकट होतात, पण त्यांचा अर्थ मनात कोरला जातो. ‘गोंदवून घेईन मी तुझे नाव’ - ही ओळ प्रतीकांना स्थायीत्व देण्याचा मानवी प्रयत्न आहे; पण तीच अपूर्णतेची खूण ठरते. ‘साहित्यधर्मी’मध्ये तो स्वतःला ओळखतो - ‘मी साहित्यधर्मी, तुझ्या प्रेमात कुत्रा झालो.’ ही आत्मनिंदाच नाही; तर ती एका सर्जनशील व्यक्तीची निराश प्रेमिकावरची खंत आहे. त्याचं लेखनच त्याला श्वास देतं. या कवितांमध्ये मृत्यू आणि विनाशाशी खेळणारा कवी शेवटच्या कवितेत म्हणजेच ‘घर’मध्ये, माणसाच्या शाश्वत ओढीला हात घालतो..या सर्व कवितांचा अर्थ एकवचनी नाही. त्या आपल्याला बोलायला लावतात. ‘अडीच अक्षरी’ हे शीर्षक स्वतःच प्रतीक आहे - नात्यांचं, संवादाचं, कवितेचं आणि जगण्याचंही. कारण जीवन कधीच संपूर्ण वाक्य नसतं - ते अडीच अक्षरांचं अपूर्ण, पण सुंदर संभाषण असतं. त्यामुळेच विश्वास वसेकर यांचा हा संग्रह केवळ प्रेमकवितांचा नाही, तर एका कवीच्या अस्तित्वशोधाचा प्रवास आहे - जो न संपणाऱ्या अपूर्णतेतूनच अर्थाला गवसणी घालतो. त्यांच्या प्रत्येक कवितेतून जणू हेच उमटलं आहे - ‘विषाचे अमृतात रूपांतर हेच कवितेचं अदृश्य साध्य.’ कारण शेवटी अडीच अक्षरांतूनच कधी कधी संपूर्ण जीवनही लिहिलं जातं.पुस्तकाचे नाव :अडीच अक्षरी कवितालेखकाचे नाव :प्रा. विश्वास वसेकरप्रकाशक :संस्कृती प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १११ मूल्य : २०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.