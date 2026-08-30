Premium|Adolescent Mental Health : कोवळ्या मनांचं मूक रुदन; मुलांमधील नैराश्याची लक्षणे वेळीच ओळखा

डॉ. विद्याधर बापट संभाजीनगरजवळील खवड्या डोंगरावर गेल्या आठवड्यात एका कुटुंबाचा दुर्दैवी अंत झाला. या घटनेमागील कारणांमध्ये आयफोन मिळाला नाही म्हणून आत्महत्या केल्याचे सांगत समाजमाध्यमांवर अनेक गोष्टी ऐकू येत आहेत. अशा गोष्टी वारंवार घडतायेत. अशा घटनांमागे नेमकं काय कारण असावं, कौटुंबिक नात्यातील वीण उसवत चालली आहे का, असा प्रश्न पडावा अशी आताची परिस्थिती आहे. या कोवळ्या मनांचं मूक रुदन वेळीच न ऐकल्यास परिस्थिती अधिक बिकट होऊ शकते...पौगंडावस्थेतील अस्वस्थतेचा आणि नैराश्याचा आजार, ही बाब आजकाल गंभीर स्वरूप धारण करत चाललेली आहे. हे आजार जितक्या लवकर लक्षात येतील तेवढ्या परिणामकारकरीत्या त्यावर उपचार होऊ शकतात. यासाठी आजाराची लक्षणे समजून घेणे व वेळेवर तज्ज्ञांची मदत घेणे ही पालक आणि शिक्षक या दोघांचीही जबाबदारी आहे. पौगंडावस्थेत व्यक्तिमत्त्व उमलत असतं. त्याला अनेक पैलू पडत असतात. उत्साह खळाळून वाहत असतो. तरीही मुलांना गोंधळात टाकणारे प्रश्न पडत असतात, मनात घोंघावत असतात. उदा. मी कोण आहे? इतरांपेक्षा माझ्यात काहीतरी कमी आहे का? या सगळ्या जगरहाटीत माझं काय स्थान आहे? प्रत्येक गोष्टीत माझ्यावर पालकांचं वर्चस्व का? स्त्री-पुरुष संबंध म्हणजे काय व इतर लैंगिक प्रश्न. नातेवाईक आणि माझ्या घरातले यांच्यातील एवढे ताणतणाव का? बरं, बाहेरची परिस्थिती पहिली तर, पेपरफुटी, भ्रष्टाचार अशा खूप गोष्टी यांचा माझ्यावर ताण येणार नाही का? स्वस्थता, आनंद काही नाहीच. मला कोणीच समजून घेणार नाही का? मग जगायचं कसं आणि कशासाठी?अशा परिस्थितीत नुसताच मूड ऑफ आहे, की अस्वस्थतेचा किंवा नैराश्याचा आजार आहे यातील फरक ओळखणे हे फक्त तज्ज्ञ व्यक्तीच करू शकते. बरं, पौगंडावस्थेतील मुले निराश किंवा दुःखीच दिसतीलच असंही नसत. त्यामुळे त्यांच्या नैराश्याच्या आजाराच्या अवस्थेकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. अनेक जणांमध्ये आक्रमकता, चिडचिडेपणा ही दिसू शकतो..Women Health Tips: कधी आणि काय खावं... स्त्रीच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्प्यासाठी योग्य आहार अन् व्यायामाचा मंत्र फक्त एका क्लिकमध्ये.या आजारात साधारण खालील लक्षणे दिसतात.१ अस्वस्थपणा व चिडचिड करणे२ अपराधीपणाची भावना तसेच आपण निरुपयोगी असल्याची भावना३ उत्साहाचा अभाव तसेच पॅशन नसणे४ एकाग्रतेचा अभाव५ अति हळवे होणे तसेच लहान-सहान गोष्टींवरून रडणे६ विलक्षण कंटाळा७ लहानसहान गोष्टीवरून आक्रमक होणे८ जेवण्याच्या व झोपण्याच्या सवयींमध्ये बदल९ घरापासून लांब लांब राहण्याची प्रवृत्ती१० अति टीव्ही पाहणे, कॉम्प्युटरवर गेम खेळणे.११ टीका अजिबात सहन न होणे व सतत दुखावले जाणे१२ एकटे एकटे रहाणे तसेच सार्वजनिक/कौटुंबिक समारंभ टाळणे१३ शारीरिक तपासण्यांमध्ये काहीही दोष न आढळूनही डोकेदुखी, पोटदुखी इत्यादी१४ स्वतःला इजा करून घेण्याचा किंवा आत्महत्येचे विचारमुला-मुलींमध्ये वरील लक्षणे किती काळ व किती तीव्रतेने जाणवत आहेत हे पालकांनी, शिक्षकांनी व मित्रांनी जाणीवपूर्वक पाहायला हवे. पौगंडावस्था हा एक सर्वार्थाने स्थित्यंतराचा कालावधी असतो, त्यामुळे काहीवेळा ही लक्षणे नॉर्मल असू शकतात. ज्याला ‘ग्रोविंग पेन्स’ म्हणतात. परंतु ती तशी आहेत की आजाराचा भाग आहेत हे तज्ज्ञच ठरवू शकतात. अनेकदा अति उत्साही वागणं किंवा दुराग्रही बंडखोर वृत्ती ही आजाराची लक्षणे असू शकतात. आत्महत्येची धमकी किंवा यशस्वी होणारच नाही असा प्रयत्न. नाटक! आपल्याकडे लक्ष जावं म्हणून. ही खरं म्हणजे मदतीची हाक असते. ती वेळीच ओळखायला हवी. अन्यथा, क्वचित खरोखरच काहीतरी वाईट होऊन बसते..या वयातील नैराश्याचे परिणामशाळेतील प्रश्न : नैराश्यामुळे एकाग्रता आणि ऊर्जेची पातळी कमी होते. अनुपस्थिती वाढायला लागते. गुणांमध्ये घसरण होते. एकूणच पूर्वीच्या हुशार असणाऱ्या मुलाची गुणवत्ता घसरते. घरातून पळून जातात किंवा तशी भाषा सुरू होते. हे सर्व मदत मिळवण्यासाठीचे भावनिक प्रयत्न असतात.दुबळी आत्मप्रतिमा : अपयशाची, फोलपणाची, अपराधाची भावना निर्माण होते.खाण्याच्या सवयी : अति खाणे, कमी खाणे, गरज नसताना सतत खात राहणे हे सुद्धा दबलेल्या नैराश्यापोटी होते.इंटरनेटचे व्यसन : गरज नसताना व्यसन लागल्यासारखा इंटरनेटचा अति वापर. सतत एकटं बसून इंटरनेट वापरणे, सतत व्हिडिओ गेम्स खेळत रहाणे.शारीरिक इजा : स्वतःला इजा करून घेण्याचा प्रयत्न करणे. जसे की कापून, जखम करून घेणे.बेभान वागणे : अनेकदा अशी मुले बेभानपणे वाहन चालवणे, बेभानपणे सामाजिक नीतिनियम झुगारणे इत्यादी गोष्टी करताना आढळतात.हिंसात्मक वर्तणूक : तीव्र नैराश्याच्या अवस्थेत स्वतःला त्रास देणे किंवा आत्मापिदन करून घेण्याची प्रवृत्ती असते. त्यावेळी शाळा वा महाविद्यालयात हिंसात्मक वर्तणूक घडते.आत्महत्येचे विचार : तीव्र नैराश्यापोटी आत्महत्येचे विचार करणे, तसे बोलून दाखवणे किंवा प्रत्यक्ष प्रयत्न करणे घडू शकते.पौगंडावस्थेतील नैराश्य दुर्लक्ष करण्यासारखं नक्कीच नाही. त्यामुळे सगळं आपोआप ठीक होईल, वयाचा दोष असेल वगैरे गैरसमजुतीत न रहाणे चांगले. ताबडतोब तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेणे चांगले.सर्वप्रथम अतिशय विश्वासात घेऊन, प्रेमाने आपल्या पाल्याशी बोलावे. तुम्हाला त्याच्या विषयी काळजी, प्रेम वाटतंय हे त्याला जाणवू द्या. विश्वासाचं वातावरण तयार करा. पाल्याच्या वर्तनातले बदल हे नैराश्याच्या आजारापोटी आहेत किंवा कसे हे तज्ज्ञाला ठरवू द्या. बदल कशाहीमुळे असले तरी पाल्याच्या भविष्याच्या दृष्टीने ते दुरुस्त व्हायला हवेत. नैराश्याच्या आजाराचे मुख्य कारण म्हणजे मेंदूतील रासायनिक बदल/असंतुलन होय..Premium|Smartphone Addiction and Health : मोबाईलच्या अतिवापरामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम; तंत्रज्ञानाचा शाप.आजारास सहाय्यभूत महत्त्वाचे घटक पालकांच्या समस्यांमुळे मुलांमध्ये चिंता कशी निर्माण होते?भावनांचे संक्रमण आणि अनुकरण : मुले त्यांच्या पालकांच्या वागण्यातून तणाव हाताळायला शिकतात. पालक सतत चिंतेत असतील, तर मुलांनाही असुरक्षित वाटू शकतं.घरातील वादविवाद आणि भांडणे : पालकांमधील सततचे वाद किंवा भांडणामुळे मुलांची मानसिक यंत्रणा नेहमी भीतीच्या सावटाखाली राहते. यामुळे त्यांना आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण जाते.अति-संरक्षक वृत्ती : स्वतः चिंतेत असणारे पालक अनेकदा मुलांची अति-काळजी घेतात किंवा त्यांच्यावर जास्त नियंत्रण ठेवतात. यामुळे मुलांमध्ये स्वतःहून संकटांना सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास कमी होतो. मुलांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना वाढते.पालकांसह समुपदेशन : मुलांसाठी असणाऱ्या ‘कॉग्निटिव्ह बिहेव्हिरल थेरपी’मध्ये (सीबीटी) पालकांना सामील करून घेणे फायदेशीर ठरते. यामुळे पालक आणि मूल दोघेही चिंतेवर मात करायला शिकतात.योग्य वर्तन : पालकांनी आपला ताण मुलांसमोर शांतपणे हाताळावा. स्वतःचा राग किंवा भीती मुलांवर काढणे टाळावे.स्वातंत्र्य देणे : मुलांना त्यांच्या पातळीवर लहान-सहान निर्णय घेऊ दिल्याने आणि समस्या सोडवायला प्रोत्साहन दिल्यामुळे त्यांच्यातील आत्मविश्वास आणि मानसिक लवचिकता वाढते.कुटुंबाचा पूर्वेतिहास : अनुवंशिकताआपत्ती तसेच इतर ताण : परीक्षेतील अपयश, आई वडिलांमधील सततच्या भांडणांमुळे येणारा ताण, घरातील तणावाचे वातावरण, जवळच्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा धक्का या सर्वांतून निर्माण होणारा ताण, जरा मोठ्या मुलांच्या बाबतीत एकतर्फी प्रेमातले अपयश, आयुष्यातील यशाबद्दलच्या चुकीच्या कल्पना, तसेच झपाट्याने बदलणारी सामाजिक परिस्थिती, दहशतवाद इत्यादींची नीट न होणारी उकल, भोवतालचा चंगळवाद आणि चांगले गुण मिळूनही भ्रष्टाचारामुळे हव्या त्या अभ्यासक्रमाला नाकारला गेलेला प्रवेशनकारात्मक व्यक्तिमत्त्व : स्व-प्रतिमा क्षीण असणे व आयुष्याविषयी नकारात्मक दृष्टिकोन.आरोग्याच्या तक्रारी : गंभीर स्वरूपाच्या आरोग्याच्या तक्रारीबाल्यावस्थेतील आघात : लहानपणी ओढवलेला दुर्दैवी प्रसंग व आघातमानसिक आजार : इतर गंभीर मानसिक आजारांबरोबर नैराश्याचा आजार असू शकतो. उदा. छिन्नमनस्कता, अस्वस्थतेचे आजार, व्यसने, आहारातील बदल वगैरे.उपाययोजना : तज्ज्ञाच्या सल्ल्याने औषधोपचार हा उपाय आहेच. त्याच बरोबर मनोचिकित्सा, कॉग्निटिव्ह बिव्हेविरल थेरपी व माइंडफुलनेस बेसड् कॉग्निटिव्ह थेरपी. नैराश्येच्या उपचारामध्ये औषधाबरोबरच या थेरपी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत..उपचार पद्धतीचा फायदाकशाप्रकारचे वर्तन, भावना व कल्पना हा आजार वाढण्यास कारणीभूत ठरल्या हे जाणून घेण्यात मदत होते.ज्या घटना व प्रसंगांमुळे आजाराला चालना मिळाली त्यांना त्यावेळी कसे सामोरे गेलो व कसे जायला हवे हे जाणून घेणे.भावनांवर ताबा कसा मिळवावा व आनंद कसा मिळवावा आणि टिकवावा याचे शिक्षण.परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची कला व समस्येतून मार्ग काढण्याची कला.तणावाचा उगम/स्रोत शोधणे.सकारात्मक दृष्टिकोनाची जोपासना करण्यास शिकवले जाते.आयुष्यातील प्राथमिकता ठरवणे/बदलणे शिकवले जाते.योजनाबद्ध पद्धतीने, पायरी पायरीने विचार व कृती करण्याची सकारात्मक पद्धत शिकणे, अर्थात नकारात्मक पद्धत बदलणे.रिलॅक्सेशन थेरपीज्, पॉझिटिव्ह रिजनरेशन इमॅजरीज्, क्लिनिकल ट्रान्स तसेच तणाव नियोजनाच्या विविध पद्धती शिकवल्या जातात.माइंडफुलनेस बेसड् कॉग्निटिव्ह थेरपीमध्ये प्रत्येक क्षणात, वर्तमानात, स्वस्थ कसे राहावे, तसेच तटस्थपणे स्वतःकडे व परिस्थितीकडे कसे पाहावे हे शिकवले जाते. काही ध्यानाच्या पद्धती शिकवल्या जातात, ज्या योगे चित्त शांत होईल.नैराश्याच्या आजारातील स्व-मदतऔषधे व सायकोथेरपी बरोबरच खालील गोष्टी आजारातून बाहेर पडण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. त्या तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने कराव्यात.१ योग्य व संतुलित आहार घ्यावा.२ डिप्रेशन जर्नल लिहायला सुरवात करावी. ज्यायोगे भावनांना वाट मिळेल.३ रोज भरपूर व्यायाम करावा (चल पद्धतीचा). त्याने शरीरात सिरॉटॉनीन, इन्डोफिन व नैसर्गिक अँटिडिप्रेसन्ट स्त्रवतील. तसेच योगासने व प्राणायाम करावी.४ रोज संगीत ऐकावं.५ सकारात्मक विचार करण्याचा प्रयत्न करावा उदा. ही प्रतिकूल परिस्थिती बदलेल. हे ही दिवस जातील.६ मनात उमटणारे नैराश्याचे विचार, भीती, म्हणजे वास्तव नव्हे, याचे भान ठेवावं.७ सोपी सोपी सहज साध्य होतील अशी उद्दिष्टे ठेवावीत. ती साध्य करण्याचा प्रयत्न करावा८ तणाव नियोजनाचे मार्ग समजून घ्यावे.९ परिस्थिती हाताबाहेर जात आहे असे लक्षात आल्याबरोबर ताबडतोब तज्ज्ञाची मदत घ्यावीनैराश्याच्या आजारामुळे, उमलणारी व्यक्तिमत्त्व कोमेजून जातात. वेळेवर काळजी घेतली तर आपण असं घडणं टाळू शकतो. त्यांना पुन्हा एकदा सुंदर आयुष्य मिळायला मदत करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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