Premium|Drone Technology : ड्रोन्सची क्रांती; युद्धभूमीपासून रोजच्या जीवनापर्यंतचा प्रवास

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरड्रोनची खरी ताकद अलीकडच्या काळात युद्धभूमीवर प्रकर्षानं दिसून आली. रशिया-युक्रेन युद्धानं जगाला दाखवून दिलं, की आता युद्ध जिंकण्यासाठी फक्त कोट्यवधींच्या लढाऊ विमानांची गरज नाही. काही लाखांचे ‘कामीकाझे’ किंवा सुसाइड ड्रोन्स शत्रूच्या मोठ्या टँक्सना एका फटक्यात उद्ध्वस्त करू शकतात. ड्रोन्स हा एक धमालच प्रकार आहे. एकेकाळी स्वप्नवत वाटलेले ड्रोन्स आता हवेत चक्क उडताना दिसतात. युद्धामध्ये गुप्त हत्यार म्हणून जरी ड्रोन्सची सुरुवात झाली असली तरी आता जगामध्ये अनेक कामांसाठी ड्रोन्स वापरले जातात. .Premium| Maharashtra economy : राज्याच्या विकासासाठी औद्योगिक विकेंद्रीकरणाची गरज .आता तर कार्सच्या ५-६ पट वेगानं म्हणजे दरताशी ५६३ कि.मी. वेगानं उडणारे तसंच कमर्शियल विमानांच्या दुप्पट जास्त म्हणजे ६० हजार फूट उंचीवरून उडणारे तसंच एकावेळी ४०हून जास्त तास उडू शकणारे ड्रोन्स आणि गरजेप्रमाणे फक्त १९ ग्रॅम्स वजनाचे अतिसूक्ष्म नॅनो हमिंगबर्ड नावाचे ड्रोन्स तयार झाले आहेत. कित्येक ड्रोन्सच्या क्षमता आपल्याला तोंडात बोट घालायला लावतात. उदाहरणार्थ काही ड्रोन्स मोठी वादळं किंवा धुवाधार पाऊस असतानासुद्धा काम करू शकतात. कित्येक ड्रोन्सना काळ्याकुट्ट रात्रीही ‘दिसू’ शकतं. रात्रीच्या अंधारात अतिशय घनदाट जंगलामध्येही ते उडू शकतात. कित्येक ड्रोन्समध्ये प्रचंड अचूकता असते. इतकी की जिथे जायचं आहे त्याच्या एत इंचाच्या आतच ती बरोबर पोहोचतात. त्यांच्या किमतीसुद्धा कमीत कमी ५०० रुपयांपासून ते १,८०० कोटी रुपयांपर्यंत असतात. चीनमध्ये आज एकूण १० लाख ड्रोन्स उद्योग आणि व्यापार यांच्यासाठी कार्यरत असतात.आज तर वाईल्ड लाईफ जपून ठेवण्याकरिता आणि त्यांच्या बेकायदा हत्या थांबवण्याकरिता, जंगलांमध्ये किंवा खडकांखाली काही अवशेष किंवा जीवाश्म सापडत आहेत का, अशा आर्किऑलॉजीच्या अभ्यासाकरिता, आकाशामध्ये किंवा समुद्राखाली संशोधन करण्याकरिता, मेडिकल इमर्जन्सीमध्ये दूरवरच्या खेड्यातल्या रुग्णांपर्यंत औषधं पोहोचवण्याकरिता किंवा रुग्णांना हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचवण्याकरिता, पर्यावरणावर देखरेख ठेवण्याकरिता, पिझ्झा किंवा इतर गोष्टी एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोहोचवण्याकरिता (डॉमिनो पिझ्झा, ॲमेझॉन वगैरे कंपन्या याचा उपयोग आजही करताहेत.), लग्नाची, कुठल्याही गर्दीची दृश्यं टिपण्याकरिता, क्रिकेट किंवा फुटबॉल सामन्यांच्या किंवा सिनेमातल्या दृश्यांचं शूटिंग करण्याकरिता (आज वरून घेतलेल्या शूटिंगपैकी ९० % भाग हा ड्रोन्सनी केलेला असतो), पूर, वादळ, दंगल, ट्राफिक जॅम किंवा कुठल्याही संकटाच्या परिस्थितीची पाहणी करण्याकरिता आणि लोकांना मदत करण्याकरिता, इमारती, पूल आणि इतर बांधकाम यांच्यावर देखरेख करण्याकरिता (यामुळे या कामात ५०-६० % घट झालेली आहे), लोकांवर पाळत ठेवण्याकरिता (हा सर्व्हिलन्सचा खूपच मोठा दुरुपयोग आहे), शेतामध्ये पेरणी किंवा फवारणी करण्याकरिता (यामुळे अनेक शेतांवर ३० % कमी कीटकनाशकं वापरावी लागली आहेत आणि आतापर्यंत एक कोटी एकर शेतीवर याचा वापर झालेला आहे), युद्धामध्ये शत्रूवर बॉम्ब फेकण्याकरिता (अलीकडल्या सगळ्यात युद्धात हे वापरलं जातंय), संकटात पडलेल्या आपल्याच सैनिकांना किंवा जनतेला वरून खाद्यपदार्थ आणि इतर उपयोगी गोष्टी पुरवण्याकरिता अशा अनेक गोष्टींकरिता आज ड्रोन्स वापरले जातात..ड्रोनला ‘ड्रोन’ असंच का म्हणतात, यामागे गंमतशीर कहाणी आहे.इंग्रजीत ‘drone’ हा शब्द मुळात मधमाश्यांच्या नर माशीसाठी वापरला जातो. ती उडताना सतत भुंऽऽ भुंऽऽऽ असा एकसारखा आवाज करते. आणि हाच आवाज इंग्रजीत drone म्हणून ओळखला जातो. २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला जेव्हा पहिल्या मानवरहित उडणाऱ्या विमानांच्या (unmanned aircraft) चाचण्या सुरू झाल्या, तेव्हा त्यांचाही आवाज हाच सततचा, एकसुरी, घोंघावणारा असाच होता. शिवाय ही यंत्रंही स्वतःहून, माणसाशिवाय उडणारी आणि आदेश मिळाले की काम करणारी होती. त्यामुळे शास्त्रज्ञ आणि लष्करी अभियंते यांनी साहजिकच या यंत्रांना ‘ड्रोन’ असं नाव दिलं.आजच्या आकडेवारीप्रमाणे ८० % कन्झ्यूमर, १५ % कमर्शियल तर ५ % ड्रोन्स मिलिटरी वापराकरिता आहेत (पण मिलिटरी ड्रोन्सची मार्केट व्हॅल्यू मात्र ६० % आहे.). यापैकी चीनमध्ये ७० %, अमेरिकेमध्ये १५ %, इस्रायलकडे ५ %, टर्की आणि इराण मिळून ५ % आणि भारतासकट इतर सगळे देश मिळून ५ % अशी वाटणी आहे.ड्रोन्सच्या प्रगतीमध्ये चीन हा जगात सगळ्यांच्या खूपच पुढ गेलेला आहे. आपलं रोजचं जेवण, औषधं, ऑनलाइन ऑर्डर केलेलं सामान हे सगळं आता रस्त्यानं नाही, तर थेट आकाशमार्गे हवेतून पोहोचतंय. २०२४ या एकाच वर्षात चीनमध्ये तब्बल २७ लाख पार्सल्स ड्रोन्सनी डिलिव्हर केली. काल्पनिक वाटणाऱ्या अशा जगात चीनमध्ये लोक आजच जगत आहेत. तिथे ड्रोन डिलिव्हरीसाठीचे आकाशातले नियम आणि ड्रोन हायवेची संकल्पना आजच अस्तित्वात आली आहे.२०३०पर्यंत प्रवाशांना जगातल्या मुख्य शहरांमध्ये एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्याकरिता उडणाऱ्या ड्रोन्सच्या एअर टॅक्सीज निर्माण होतील, असं एक भाकीत आहे. त्यावेळपर्यंत ड्रोन्सच्या जागतिक उद्योगाची उलाढाल ३४ हजार ७०० कोटी डॉलर्स एवढी होईल, असा अंदाज आहे. यामुळे एक लाख नवीन जॉब्स तयार होतील. असं असलं तरी सैनिक, फोटोग्राफर्स, ड्रायव्हर्स, शेतमजूर, डिलिव्हरी करणारे गिग वर्कर्स अशांचे कोट्यवधी जॉब्स जाण्याची शक्यता आहे, ही मात्र भीती आहे.बॅटरीचा अतिवापर आणि त्यामुळे होणारा वेस्ट तसंच ड्रोन्समुळे होणारं ध्वनिप्रदूषण आणि ड्रोन्समुळे पक्ष्यांच्या उडण्यावर आणि मायग्रेशनवर होणारा दुष्परिणाम असे ड्रोन्सचे साईड इफेक्ट्स मात्र गंभीरपणे विचार करण्यासारखे आहेत..Premium|Indian Economy : जागतिक आव्हाने आणि भारतीय गुंतवणूकदार.हे ड्रोन्स चालतात कसे?साध्या व्यावसायिक ड्रोनच्या आतलं तंत्रज्ञान म्हणजे सेन्सर्स आणि अल्गोरिदस्स यांची एक अद्भुत जुगलबंदीच असते. ड्रोनला हवेत स्थिर ठेवण्यासाठी आणि त्याला ‘बुद्धिमत्ता’ देण्यासाठी प्रामुख्यानं आयएमयू (इंटरनल मेजरमेंट युनिट) वापरलं जातं. त्यामध्ये ॲक्सीलरोमीटर (वेग आणि दिशा मोजण्यासाठी), गायरोस्कोप (ड्रोनचा कोन किंवा त्याचं टिल्ट तपासण्यासाठी) आणि मॅग्नेटोमीटर (दिशादर्शक किंवा होकायंत्र म्हणून) हे सेन्सर्स असतात. याशिवाय जमिनीपासूनची अचूक उंची मोजण्यासाठी बॅरोमीटर (हवेचा दाब मोजणारा सेन्सर) किंवा अल्ट्रासॉनिक सेन्सर्स वापरले जातात.या सेन्सर्सकडून मिळणारा कच्चा (रॉ) डेटा हाताळण्यासाठी अत्यंत क्लिष्ट फ्लाईट कंट्रोल अल्गोरिदम्स काम करीत असतात. यात सर्वात महत्त्वाचा असतो प्रपोर्शनल इंटिग्रल डेरिव्हेटिव्ह कंट्रोलर. हा दर सेकंदाला हजारो वेळा गणितं करून कोणत्या पंख्याचा (मोटर) वेग किती वाढवायचा किंवा कमी करायचा हे ठरवतो. यामुळे वारा आला तरी ड्रोन आपली जागा सोडत नाही. सोबतच सेन्सर फ्युजन नावाचं तंत्रज्ञान वापरलं जातं. हे वेगवेगळ्या सेन्सर्सकडून येणाऱ्या माहितीची पडताळणी करून त्यातल्या त्रुटी दूर करतं. आजकालच्या प्रगत ड्रोन्समध्ये ऑब्स्टेकल अव्हॉइडन्स अल्गोरिदम्ससुद्धा असतात. हे कॅमेरा आणि लेझर सेन्सर्स यांच्या मदतीनं समोर येणाऱ्या अडथळ्यांना ओळखून ड्रोनचा मार्ग स्वतःहून बदलतात. या सगळ्यांमध्ये अर्थातच आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सचा भरपूर वापर होतो.ड्रोनची खरी ताकद अलीकडच्या काळात युद्धभूमीवर प्रकर्षानं दिसून आली. रशिया-युक्रेन युद्धानं जगाला दाखवून दिलं, की आता युद्ध जिंकण्यासाठी फक्त कोट्यवधींच्या लढाऊ विमानांची गरज नाही. काही लाखांचे ‘कामीकाझे’ किंवा सुसाईड ड्रोन्स शत्रूच्या मोठ्या टँक्सना एका फटक्यात उद्ध्वस्त करू शकतात. हे ड्रोन्स आकारानं छोटे असल्यानं रडारवरही पटकन दिसत नाहीत आणि हेच त्यांचं सर्वात मोठं शस्त्र ठरतंय. त्यामुळेच ज्याच्याकडे प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान आहे, तोच भविष्यातल्या युद्धात वरचढ ठरणार हे आता स्पष्ट झालंय.पण ड्रोन्स फक्त युद्धापुरते मर्यादित नाहीत. आता यात आलंय एक नवीन आणि भारी तंत्रज्ञान, ते म्हणजे VTOL (व्हर्टिकल टेक ऑफ अँड लँडिंग). याचा अर्थ असा, की या ड्रोनला उडण्यासाठी किंवा उतरण्यासाठी विमानतळासारख्या मोठ्या धावपट्टीची गरज नाही. ते हेलिकॉप्टरसारखं एकाच जागेवरून उभं वर उडू शकतं आणि हवेत विमानासारखा वेग घेऊ शकतं. याच तंत्रज्ञानामुळे आता ‘पॅसेंजर ड्रोन्स’ किंवा ‘एअर टॅक्सी’चं स्वप्न प्रत्यक्षात येतंय. भारतातले ‘The ePlane Company’सारखे स्टार्टअप्स अशा उडणाऱ्या टॅक्सीवर काम करीत आहेत. त्या आपल्याला शहरातल्या ट्राफिकमधून वाचवून अवघ्या काही मिनिटांत आपल्या इच्छित स्थळी पोहोचवतील..हे सगळं ऐकलं की ९०च्या दशकातलं ‘द जेट्सन्स’ (The Jetsons) हे कार्टून आठवतं. त्यात दाखवल्याप्रमाणे हवेत उडणाऱ्या गाड्या, रोबॉट्स आणि अगदी घरपोच येणाऱ्या वस्तू. ते सगळं तेव्हा आपल्याला फक्त एक कल्पना वाटायची; पण आज आपण त्याच भविष्याच्या उंबरठ्यावर उभे आहोत.या ड्रोन्सचा इतिहास खूपच मजेदार आहे. १८९८मध्ये निकोला टेस्ला हा महान; पण दुर्लक्षित राहिलेला शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञ याच्या डोक्यात ड्रोनविषयी सर्वप्रथम कल्पना आली आणि त्यानं तशा तऱ्हेचं एक यंत्र बनवलंसुद्धा होतं! त्यानंतर १९३०मध्ये रेगीनाल्ड डेनी यांनं सैनिकांना प्रशिक्षण देण्याकरिता पहिले ड्रोन्स बनवले होते खरे; पण युद्धामध्ये त्यांचा वापर व्हायला १९८० वर्ष उजाडलं होतं. ते ज्यानं डिझाईन केलं होतं त्या अब्राहम करेम या माणसाला ‘फादर ऑफ द प्रिडेटर ड्रोन’ असं म्हणतात. त्यानंतर चीनमधल्या डीजेआय कंपनीचा सीईओ फ्रॅंक वँग यांनं २०१०च्या दशकामध्ये रोजच्या व्यवहारात वापरले जाणारे ड्रोन्स निर्माण केले.लहानपणी फ्रँक वँगला उद्योग, पैसा किंवा स्टार्टअप्स यापेक्षा जास्त वेड होतं ते सायन्स फिक्शन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॉडेल एअरक्राफ्टवरच्या पुस्तकांचं. उडणाऱ्या यंत्रांच्या गोष्टी, स्वतः काहीतरी बनवण्याची मॅन्युअल्स (DIY Manuals) आणि ‘मशिन्स स्वतः विचार करू शकतील का?’ असे प्रश्न विचारणारी पुस्तकं तो आवडीनं वाचायचा. त्यामुळे उड्डाण म्हणजे जादू नाही, तर गणित, सेन्सर्स आणि नियंत्रणाचं कोडं आहे, ही जाणीव त्याच्या मनात लहानपणापासून रुजली. कुठलीही गोष्ट हातात पडली की ती उघडून कशी चालते हे बघायचं आणि ती पुन्हा जोडायची हा त्याचा लहानपणी छंदच होता. पुढे कॉलेजमध्ये त्यानं बनवलेला छोटासा फ्लाइट कंट्रोल सिस्टीमचाच प्रयोग पुढे DJI या ड्रोन साम्राज्याचं बीज ठरला..वँग एक विचित्रच मनुष्य आहे. तो रागीट, भांडकुदळ पण परफेक्शनिस्ट आहे. यामुळेच पुढे त्याचं त्याच्या पार्टनरबरोबर भांडण झालं. हाँगकाँग युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीमध्ये शिकत असताना आपल्या हॉस्टेलच्या खोलीतच त्यानं ड्रोन्स बनवण्याची फक्त स्वप्नंच बघितली नाहीत, तर त्यांचे पार्टसुद्धा बनवायला सुरुवात केली. २००६मध्ये चीनच्या शेंनझेन या शहरात एका भाड्याच्या खोलीत वँगनं वडिलांकडून थोडंसं कर्ज घेऊन ही कंपनी चालू केली. त्यानंतर २००९मध्ये XP3 फ्लाईट कंट्रोलर बनवणं, २०१३मध्ये फँटम १ हा १००० डॉलर्स किमतीचा कंझ्युमर ड्रोन बनवणं, २०१६मध्ये आकाशातून फोटो घेणारा मॅव्हिक प्रो हा ड्रोन बनवणं असं करीत करीत आज डीजेआय कंपनीची उलाढाल साधारणपणे ५००-६०० कोटी डॉलर्स असून, त्यात १४ हजार कर्मचारी काम करतात. आज या कंपनीचा मार्केट शेअर ७८% आहे आणि एकेकाळी वडिलांकडून कर्ज घेतलेला वँग आज ४८० कोटी डॉलर्स म्हणजेच साधारण ४३ हजार ६८० कोटी रुपयांचा मालक आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.