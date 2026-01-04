सप्तरंग

Premium|Drone Technology : ड्रोन्सची क्रांती; युद्धभूमीपासून रोजच्या जीवनापर्यंतचा प्रवास

Flying Robots : आकाशात झेपावणाऱ्या ड्रोन्सनी युद्धभूमीपासून ते शेती आणि डिलिव्हरीपर्यंत मानवी जीवन पूर्णपणे बदलून टाकले असून, चीनचे या क्षेत्रात वर्चस्व आणि 'एअर टॅक्सी'चे भविष्य आता दृष्टिक्षेपात आहे.
Drone Technology

Drone Technology

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर

ड्रोनची खरी ताकद अलीकडच्या काळात युद्धभूमीवर प्रकर्षानं दिसून आली. रशिया-युक्रेन युद्धानं जगाला दाखवून दिलं, की आता युद्ध जिंकण्यासाठी फक्त कोट्यवधींच्या लढाऊ विमानांची गरज नाही. काही लाखांचे ‘कामीकाझे’ किंवा सुसाइड ड्रोन्स शत्रूच्या मोठ्या टँक्सना एका फटक्यात उद्ध्वस्त करू शकतात.

ड्रोन्स हा एक धमालच प्रकार आहे. एकेकाळी स्वप्नवत वाटलेले ड्रोन्स आता हवेत चक्क उडताना दिसतात. युद्धामध्ये गुप्त हत्यार म्हणून जरी ड्रोन्सची सुरुवात झाली असली तरी आता जगामध्ये अनेक कामांसाठी ड्रोन्स वापरले जातात.

Loading content, please wait...
Technology
Russia
Innovation
air car

Related Stories

No stories found.