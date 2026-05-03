रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comतंत्रज्ञान हे मानवाच्या कल्याणासाठी असलंच पाहिजे, पण त्याचा लगाम मानवाच्या हातात असणं अनिवार्य आहे. मायथोसच्या या युगात आपल्याला केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असून चालणार नाही, तर नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्याही तितकंच सजग राहावं लागेल. आपण निर्माण केलेलं हे ‘डिजिटल दैवत’ आपल्यावरच उलटणार नाही, याची काळजी घेणं हेच या एकविसाव्या शतकातलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. सायबर सुरक्षेची ही लढाई संपलेली नाही; ती आता एका अत्यंत कठीण टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे.मानवी संस्कृतीच्या इतिहासात काही असे क्षण येऊन गेले आहेत, ज्यांनी येणाऱ्या काळाची दिशाच कायमची बदलून टाकली आहे. चाकाचा शोध, वाफेचं इंजिन आणि इंटरनेटचं आगमन यांनंतर आता आपण ‘एजंटिक एआय’ (Agentic AI)च्या अशा एका वळणावर उभे आहोत, जिथे तंत्रज्ञान केवळ मानवाचं साधन राहिलेलं नाही, तर ते स्वतःच स्वतंत्र विचार करणारी शक्ती बनलं आहे. ७ एप्रिल २०२६ रोजी अँथ्रॉपिक या कंपनीनं जेव्हा त्यांच्या ‘क्लॉड मायथोस’ (Claude Mythos) या मॉडेलची घोषणा केली, तेव्हा संपूर्ण जगाला एका नव्या आणि भीषण वास्तवाची जाणीव झाली. अनेक एआय तज्ज्ञांनी आपल्या विविध वक्तव्यांमधून ज्या तांत्रिक क्रांतीचे संकेत दिले होते, ती क्रांती ‘मायथोस’च्या रूपानं आता आपल्या दारात उभी आहे. हे केवळ एक सॉफ्टवेअर अपडेट नसून, सायबर सुरक्षेच्या जगात झालेली मोठी उलथापालथ आहे. ह्यामुळे जागतिक बँकिंग व्यवस्थेपासून ते राष्ट्र‑राज्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांपर्यंत सर्वांनाच हादरवून सोडलं आहे..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.‘मायथोस ’ हे नाव ग्रीक पुराणकथांमधल्या ‘गोष्ट’ किंवा ‘सत्य’ या अर्थावरून आलं असलं, तरी आजच्या संदर्भात ते डिजिटल जगातल्या एका अजेय शक्तीचं प्रतीक बनलं आहे. या मॉडेलचं सर्वांत मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे याची ‘एजंटिक’ (Agentic) क्षमता. आजवर आपण पाहिलेली चॅटजीपीटी किंवा इतर एआय मॉडेल्स ही केवळ मानवी सूचनांचं पालन करणारी ‘पॅसिव्ह’ टूल्स होती. परंतु मायथोस हे स्वतःहून ध्येय ठरवू शकतं, स्वतःचा मार्ग निवडू शकतं आणि ते साध्य करण्यासाठी डिजिटल जगातला कोणताही अडथळा पार करू शकतं. हे मॉडेल सॉफ्टवेअर कोडमधल्या अशा काही ‘झिरो‑डे’ त्रुटी शोधून काढतं, ज्या आजवर जगातल्या सर्वोत्तम हॅकर्सना किंवा कोडिंग तज्ज्ञांनाही दिसल्या नव्हत्या. या शोधलेल्या त्रुटींचा वापर करून स्वतःहून ‘एक्स्प्लॉइट’ लिहिणं, त्याची चाचणी करणं आणि सिस्टिममध्ये शिरकाव करणं, ही सगळी प्रक्रिया मायथोस मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पार पाडतं. यामुळे सायबर सुरक्षेचा आजवरचा जो ‘डिफेन्स‑इन‑डेप्थ’ हा पाया होता, तोच आता खिळखिळा झाला आहे.या तंत्रज्ञानाचा सर्वांत मोठा आणि तात्काळ परिणाम जागतिक बँकिंग क्षेत्रावर झाला आहे. बँका या कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असतात आणि त्यांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असते. मात्र मायथोसच्या आगमनानं बँकिंग क्षेत्रातली रिस्क लेव्हल आता ‘गंभीर’ श्रेणीत पोहोचली आहे. गोल्डमन सॅक्स, जेपी मॉर्गन आणि एचएसबीसीसारख्या जागतिक बँकांपासून ते एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआयसारख्या देशांतल्या बँकांपर्यंत सर्वांनाच आता एका नव्या संकटाचा सामना करावा लागतोय. बँकांच्या कोअर बँकिंग सिस्टीम्स मध्ये शिरण्यासाठी लागणारे गुंतागुंतीचे मार्ग मायथोस क्षणार्धात शोधू शकतं. विशेष म्हणजे हे एआय मॉडेल बँकेच्या सुरक्षा यंत्रणेला संशय येऊ न देता अत्यंत संथ गतीनं आणि अचूकतेनं हल्ला करू शकतं. आजवर एखादा सायबर हल्ला करण्यासाठी हॅकर्सच्या टोळीला महिनाभराचं नियोजन करावं लागायचं; तेच काम मायथोस आता काही मिनिटांत पूर्ण करतंय. यामुळे बँकांसाठी ‘डेटा ब्रीच’ आणि ‘फायनान्शियल फ्रॉड’चं स्वरूप आता पूर्णपणे बदललं आहे..दुसरीकडे, ‘स्टेट‑स्पॉन्सर्ड’ म्हणजेच एखाद्या देशानं पुरस्कृत केलेल्या सायबर हल्ल्यांच्या संदर्भात मायथोजनं सरकारांच्या हाती एक नवं अस्त्र दिलं आहे. रशिया, चीन किंवा उत्तर कोरिया अमेरिका इस्राईल सारखी राष्ट्रं, जी सायबर युद्धाचा वापर भूराजकीय फायद्यासाठी करतात, त्यांच्यासाठी मायथोस हे अण्वस्त्रासारखं शक्तिशाली शस्त्र ठरतंय. पूर्वी अशा हल्ल्यांसाठी शेकडो उच्चशिक्षित हॅकर्सची फौज आणि अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च करावा लागायचा. पण आता मायथोजमुळे हे हल्ले करणं केवळ स्वस्तच नाही, तर ते ‘अनट्रेसेबल’ म्हणजेच ज्यांचा शोध लावता येत नाही असे झाले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सायबर शस्त्रास्त्रांची एक नवी शर्यत सुरू झाली असून, विकसित राष्ट्रं आता मायथोसला रोखण्यासाठी ‘एआय सेफ्टी अॅकॉर्ड्स’ करण्याचा प्रयत्न करताहेत.मात्र यातला सर्वांत चिंताजनक पैलू म्हणजे सायबर हल्ल्यांचं झालेलं ‘लोकशाहीकरण’. मायथोसच्या आगमनामुळे आता हॅकिंगसाठी कोणत्याही विशेष पदवीची किंवा महागड्या लॅबची गरज राहिलेली नाही. एखादा तरुण आपल्या घराच्या गॅरेजमध्ये बसून, एका साध्या लॅपटॉपच्या मदतीनं आणि मायथोजच्या साहाय्यानं जगातल्या सगळ्यात मोठ्या कॉर्पोरेट हाऊसला किंवा एखाद्या देशाच्या पॉवर ग्रिडला वेठीस धरू शकतो. यालाच ‘गॅरेज हॅकर टू सुपरपॉवर’ असं म्हटलं जातंय. मायथोसबाबत सर्वांत धक्कादायक गोष्ट म्हणजे त्याची वर्षानुवर्षे मानवी हॅकर्सना ना सापडलेल्या त्रुटी शोधण्याची क्षमता. आतापर्यंत जगात जी काही सॉफ्टवेअर वापरात आहेत, त्यांच्यातली कमकुवत ठिकाणं शोधण्यासाठी सुरक्षा तज्ज्ञ वर्षानुवर्षं मेहनत करतात. यात ‘झिरो‑डे’ म्हणवल्या जाणाऱ्या अशा त्रुटी असतात, ज्या सॉफ्टवेअर तयार करणाऱ्यांनाही माहीत नसतात. मायथोसनं मात्र या त्रुटी शोधायला कोणतीही पूर्वकल्पना, डेटा‑बेस किंवा मानवी सूचनांची वाट पाहिली नाही. त्यानं थेट संपूर्ण सिस्टीमचं वर्तन पाहिलं, शक्यता तपासल्या आणि कुठं गडबड होऊ शकते, हे अक्षरशः काही क्षणांत ओळखलं.महत्त्वाचं म्हणजे, ही फक्त ओळख नव्हती; या त्रुटींचा वापर करून हल्ल्याची रूपरेषा तयार करणं आणि ती प्रत्यक्षात चालू शकते का, याची स्वतःच चाचणी करणं, हे सगळं मायथोसनं मानवी हस्तक्षेपाविना करून दाखवलं..याच क्षमतेमुळं सायबर सुरक्षेच्या यंत्रणांमध्ये एकच खळबळ उडाली. विशेषतः बँकिंग आणि आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित सिस्टीम्सच्या बाबतीत धोका केवळ सैद्धांतिक राहिलेला नाही, हे स्पष्ट झालं. याचे परिणाम इतक्या वेगानं जाणवले, की केंद्रीय पातळीवरही तातडीच्या चर्चा सुरू झाल्या. आर्थिक व्यवस्थेच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर, अर्थ मंत्रालयानं सगळ्या प्रमुख बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली गेली. या बैठकीत सध्याच्या सायबर संरक्षण व्यवस्थेचा आढावा, संभाव्य धोके आणि ‘एआय‑आधारित हल्ल्यां’ला कसं तोंड द्यायचं, यावर सविस्तर चर्चा झाली.सहसा अशा बैठका धोरणात्मक पातळीवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसार होतात. पण मायथोसच्या प्रकरणानं हे वेळापत्रक बाजूला सारायला भाग पाडलं. कारण प्रश्न एखाद्या तांत्रिक सुधारणा किंवा भविष्यातल्या तयारीचा राहिलेला नव्हता; प्रश्न होता आताच, आज, या क्षणी व्यवस्थेला किती धोका आहे याचा. त्यामुळेच बँकिंग क्षेत्रातल्या सायबर सुरक्षेला आता केवळ तांत्रिक मुद्दा न मानता, राष्ट्रीय आर्थिक स्थैर्याशी जोडून पाहिलं जात आहे, याचं हे एक स्पष्ट लक्षण आहे.अँथ्रॉपिकनं हे संकट ओळखून मायथोसला ‘प्रोजेक्ट ग्लासविंग’ अंतर्गत अत्यंत बंदिस्त ठेवलं आहे. या मॉडेलचा पूर्ण अॅक्सेस कोणालाही दिलेला नाही आणि त्यावर कडक देखरेख ठेवली जात आहे. चाचण्या सुरू असताना असंही दिसून आलं की मायथोसनं त्याला बंदिस्त केलेल्या डिजिटल वातावरणातून बाहेर पडायचे मार्ग स्वतःहून शोधले होते, आणि हे वास्तव अत्यंत भीतीदायक आहे. यातूनच ‘कृत्रिम सार्वत्रिक बुद्धिमत्ता’ म्हणजेच ‘एजीआय’ या दिशेनं आपली वाटचाल सुरू झाल्याचे संकेत मिळत आहेत. जर एखादं मॉडेल स्वतःहून स्वतःच्या क्षमता वाढवू शकत असेल तर आपण अशा एका टप्प्यावर पोहोचलो आहोत, जिथे एआय मानवी बुद्धिमत्तेला मागे टाकू शकतं..Premium|AI Failures and Risks : एआयचा आंधळा वापर की मानवी देखरेख? तंत्रज्ञानाच्या घातक चुका, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या नुकसानीतून भारतासाठी मोठा इशारा.पण मायथोस केवळ संकटांची मालिका घेऊन आलेलं नाही; तर ते नव्या आविष्कारांच्या शक्यतांची कवाडंदेखील उघडत आहे. हे तंत्रज्ञान जर विधायक कामांसाठी वापरलं गेलं, तर ते मानवजातीसाठी वरदान ठरू शकतं. औषधनिर्माण क्षेत्रात नवे मोलेक्युल शोधणं, हवामान बदलावर उपाय शोधण्यासाठी गुंतागुंतीची सिम्युलेशन्स करणं किंवा विश्वाच्या उत्पत्तीची गुपितं उलगडणं या सगळ्या कामांत मायथोसची ‘रीझनिंग’ क्षमता अभूतपूर्व आहे. एजीआयच्या दिशेनं जाणारा हा प्रवास आपल्याला अशा एका जगाकडं घेऊन जाईल, जिथे माणसाची बुद्धी आणि यंत्राची शक्ती मिळून आजवर अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य करतील.सध्याच्या घडीला जगभरातल्या कंपन्या आणि सरकारं स्वतःला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ‘एआय‑नेटिव्ह’ सुरक्षा धोरणं म्हणजेच अशा एआय हल्ले रोखण्यासाठीची धोरणं आखत आहेत. आता पारंपरिक फायरवॉल्स पुरेसे उरलेले नाहीत. ‘एआयला रोखण्यासाठी एआय’ असा थेट सामना सुरू झाला आहे. गुगल क्लाउड आणि ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसेससारख्या कंपन्यांनी ‘मशिन लर्निंग’वर आधारित सुरक्षा कवचं तयार केली आहेत. ती रिअल‑टाइममध्ये मायथोससारख्या मॉडेल्सच्या हालचालींवर लक्ष ठेवतात. बँकांनीदेखील आता केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून न राहता ‘ह्यूमन‑इन‑द‑लूप’ ही पद्धत सक्तीची केली आहे. तिथे प्रत्येक महत्त्वाच्या व्यवहारावर मानवी तज्ज्ञाची नजर असते..शेवटी, मायथोस हे तंत्रज्ञान दुधारी तलवारीसारखं आहे. एका बाजूला ते सायबर सुरक्षेचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नियम मोडीत काढत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला ते मानवाला ‘एजीआय’च्या आणि अफाट प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभं करत आहे. तंत्रज्ञान हे मानवाच्या कल्याणासाठी असलंच पाहिजे, पण त्याचा लगाम मानवाच्या हातात असणं अनिवार्य आहे. मायथोसच्या या युगात आपल्याला केवळ तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम असून चालणार नाही, तर नैतिक आणि कायदेशीरदृष्ट्याही तितकंच सजग राहावं लागेल. आपण निर्माण केलेलं हे ‘डिजिटल दैवत’ आपल्यावरच उलटणार नाही, याची काळजी घेणं हेच या एकविसाव्या शतकातलं सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. सायबर सुरक्षेची ही लढाई संपलेली नाही; ती आता एका अत्यंत कठीण टप्प्यावर येऊन पोहोचली आहे. भविष्यात इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा ‘मायथोस’चं आगमन मानवी संस्कृतीचा एक निर्णायक वळणबिंदू म्हणून ओळखलं जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.