Premium|Shivaji Maharaj Fort Campaign : तह मोडला अन् स्वराज्याची रणदुदुंभी वाजली; १६७०मध्ये मुघलांविरोधात शिवसैन्याची धडाकेबाज मोहीम

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक औरंगजेबाने नोव्हेंबर १६६९मध्ये आगळीक केल्यामुळे राजांनी मुघलांसोबतचा तह झुगारला आणि युद्धाची रणदुदुंभी वाजविली. राजांच्या आज्ञेने ४ फेब्रुवारी १६७०च्या रात्री तानाजी व सूर्याजी मालुसरे यांनी सिंहगड स्वराज्यात आणून शुभकार्याचा जणू नारळच फोडला. हे पाहून अन्य मावळ्यांनीदेखील अतुलनीय शौर्य गाजवून अवघा मुघली प्रांत व्यापून टाकला. मुघलांना दिलेले २३ किल्ले जिंकून घेण्यासाठी शिवसैन्यामध्ये जणू चढाओढच सुरू झाली.शिवसैन्याचे ५१ ठिकाणी छापे ः एप्रिल १६७०च्या सुमारास राजांच्या घोडदळाने परांडा, नगर व जुन्नर या मुघल प्रदेशातील तब्बल ५१ ठिकाणी एकाचवेळी आक्रमणे केली. ही धक्कादायक बातमी ९ मे १६७० रोजी औरंगजेबाला समजली.माहुलीवर विजय (१६ जून) ः फेब्रुवारी १६७०च्या सुमारास माहुली किल्ल्यावर शिवसैन्याने हल्ला केला. यावेळी मनोहर दास हा येथील किल्लेदार होता. त्याने आपले सर्व सैन्य किल्ल्याच्या चारही बाजूस तैनात करून युद्धास सुरुवात केली. शिवसैन्याने लपूनछपून अनेकवेळा किल्ल्यावर चढण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो हाणून पाडण्यात आला. पुढे मे १६७०च्या एके रात्री डोंगरकडा चढण्यात पटाईत असलेल्या मावळ्यांनी किल्ल्यावर (सिंहगडाप्रमाणे) चढाई केली. रात्रंदिवस सावध असणाऱ्या किल्लेदाराने गडावरून दगडांचा यथेच्छ मारा करून तो परतवून लावला. या हल्ल्यामध्ये अनेकजण धारातीर्थी पडले, त्यामुळे ही मोहीम तात्पुरती स्थगित करण्यात आली. किल्ल्यावरील हल्याची बातमी मिळताच मुघलांची कुमक किल्ल्यावर येऊन पोहोचली. मात्र शिवसैन्याच्या हल्ल्यामुळे गांगरून गेलेल्या मनोहर दास याने पुढे किल्ला लढविण्यास नकार दिला. नव्याने आलेल्या मुघली सैन्याच्या ताब्यात किल्ला देऊन तो आपल्या प्रदेशात परत गेला. कुमक घेऊन आलेला मुघल अधिकारी दाऊद खान याने अल्लावर्दी बेग याची किल्लेदार म्हणून नेमणूक केली व त्याच्या मदतीला २०० सैनिक दिले. किल्लेदार बदलल्याचे कळताच राजांनी पुन्हा एकदा आपल्या सैन्याला रवाना केले. शिवसैन्याने १६ जून १६७० रोजी अचानक धाड टाकून अल्लावर्दी बेगला यमसदनी धाडले आणि किल्ल्यावर भगवा फडकविला..Premium|Shivaji Maharaj Konkan campaign : छत्रपती शिवाजी महाराजांची दक्षिण कोकणातील विजयी मोहीम; कुडाळ-विंगुर्ला जिंकून समुद्री साम्राज्याचा पाया.कर्नाळ्याजवळच्या दुर्गांवर विजय ः माहुली व कर्नाळा भागातील दुर्ग जिंकण्यासाठी आलेल्या शिवसैन्याने त्याभोवतालच्या इतरही किल्यांवर हल्ले केले. माहुली व कर्नाळा हे बलदंड किल्यांवरचे हल्ले अयशस्वी झाले, मात्र कर्नाळा सोडून त्याजवळचे इतर डोंगरी किल्ले (पेब, प्रबळगड, सोनगिरी, माणिकगड, इरसालगड इ.) शिवसैन्याने जून १६७०च्या सुमारास जिंकून घेतले. (प. सा. सं.१३१४)कर्नाळा जिंकला (२२ जून) ः माहुली जिंकता येत नसल्याचे पाहून शिवसैन्याने कर्नाळ्याकडे कूच केले. मार्च १६७०च्या सुमारास त्यांनी कर्नाळ्याला वेढा दिला. या नव्या उठावामुळे सावध झालेल्या बादशाहाने दख्खनमधील आपले सैन्यबळ वाढवण्यासाठी त्वरित पावले उचलली. यावेळी तात्काळ पोहोचू शकणारे एकमेव सैन्य खानदेशात होते. अरब सुभेदार दाऊदखान कुरेशी याच्या नेतृत्वातील या सैन्याला बादशाहाचा तसा आदेश मिळताच अतिरिक्त सैन्य व रसद (धान्य व युद्धसाहित्य) घेऊन तो २८ मार्च १६७० रोजी अहमदनगर येथे येऊन पोहोचला. २ दिवसांनंतर, ७ हजार घोडेस्वार सोबत घेऊन तो नगरवरून निघाला आणि जुन्नर, नाणेघाटामार्गे कोकणात उतरला. त्याचा उद्देश माहुली आणि आसपासच्या किल्ल्यांमध्ये रसद पोहोचवणे हा होता. वाटेत त्याला शिवसैन्याने कर्नाळ्याला वेढा दिल्याची बातमी मिळाली. त्यामुळे त्याने आपला मुलगा हमीद आणि लोदी खान यांना तिकडे पाठवले; त्यांनी शिवसैन्याला तिथून पळवून लावले. दाऊद खान रसद व सैन्याची कुमक घेऊन कोकणात आल्याचे पाहून, राजांच्या घोडेस्वारांनी त्याच्या भोवताली घिरट्या घालण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे जास्त काळ येथे थांबणे धोक्याचे असल्याचे पाहून त्याने तातडीने आपले काम आटोपून एप्रिल १६७०च्या अखेरीस तो जुन्नरला परतला. त्याचे सैन्य परत जाताच शिवसैन्याने पुन्हा कर्नाळ्यावर हल्ला करून २२ जून १६७० रोजी तिथे भगवा फडकविला.कल्याण व भिवंडीवर विजय ः मार्च १६७०च्या सुमारास शिवसैन्याने कल्याण व भिवंडीवर हल्ला केला. यावेळी झालेल्या युद्धात येथील ठाणेदार उझबेक खान मारला गेला. त्यामुळे उर्वरित मुघल सैन्य पळून औरंगाबाद येथे गेले आणि हा संपूर्ण प्रांत राजांच्या ताब्यात आला. याचवेळी कल्याणचा मुघल अधिकारी मीर जाहिद याला युद्धकैदी म्हणून पकडण्यात आले होते; १५०० रुपये खंडणी भरल्यानंतर त्याची सुटका करण्यात आली. यानंतर हा भूप्रदेश काही काळ मुघलांच्या तर काही काळ शिवाजीराजांच्या ताब्यात होता..पुरंदर जिंकला (८ मार्च) ः पुरंदराजवळचा रुद्रमाळ (वज्रगड) १४ एप्रिल १६६५ रोजी, तर पुरंदर १२ जून १६६५ रोजी मुघलांच्या ताब्यात गेला होता. राजांच्या आज्ञेने, नीळोपंत मुजुमदार यांनी ८ मार्च १६७० रोजी पुरंदर (सोबतच रुद्रमाळ देखील) जिंकून घेतला. यावेळी झालेल्या युद्धात किल्ल्याचा किल्लेदार रझी-उद्-दीन याला युद्धकैदी बनवण्यात आले.लोहगड जिंकला (१३ मे) ः पुण्यापासून वायव्येस सुमारे ४५ किमी व लोणावळ्यापासून आग्नेयेस सुमारे ९ किमी अंतरावर लोहगड किल्ला वसलेला आहे. समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३३५० फूट व पायथ्यापासून सुमारे १६०० फूट उंचीवर असलेला हा किल्ला त्याच्या भक्कम तटबंदीमुळे आणि नैसर्गिक रचनेमुळे लोखंडाप्रमाणे (लोह) अभेद्य आहे. लोहगड आणि त्याचा जोडकिल्ला विसापूर हे दोन्ही एकाच डोंगररांगेत असून गडाच्या उत्तरेला इंद्रायणीचे तर दक्षिणेला पवना नदीचे खोरे पसरलेले आहे. गडाच्या वायव्येस एक लांब व निमुळती डोंगरसोंड पसरलेली आहे, जिचा आकार विंचवाच्या नांगीसारखा दिसतो. कोकणातील बंदरे व देशावरील बाजारपेठा यांना जोडणाऱ्या बोरघाटावर (सध्याचा खंडाळा घाट) लक्ष ठेवण्यासाठी लोहगड हे एक प्रमुख टेहळणी केंद्र होते.सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, बहमनी, निजामशाही या राजवटींपासून याचे महत्त्व होते. असे महत्त्वपूर्ण किल्ले १३ मे १६७० रोजी माळा लावून (दोरीच्या शिडीद्वारे कडा चढून) शिवसैन्याने जिंकून घेतले.कोहोजवर विजय (मे १६७०) ः पावसाळ्यापूर्वीच एप्रिल १६७०मध्ये मुघल सैन्य आपल्या मुख्य छावणीत परतले. हे पाहून राजांनी पुन्हा एकदा आपले सैन्य किल्ले जिंकण्यासाठी रवाना केले. या सैन्याने मे १६७०च्या सुमारास ‘कोहोज’ किल्ला जिंकून स्वराज्यात समाविष्ट केला.कुर्डूगड जिंकला ः लोहगड व कोहोज जिंकल्यानंतर ८ दिवसांत शिवसैन्याने कुर्डूगड जिंकून घेतला..Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj vs Mughals : मुघलांविरुद्ध युद्धाचे रणशिंग.सागरगडवर विजय (३ जून) ः अलिबागच्या पूर्वेस सुमारे ९ किमी अंतरावर सागरगड (खेडदुर्ग/खेरदुर्ग) किल्ला वसलेला आहे. समुद्रसपाटीपासून सु.१३५७ फूट व पायथ्यापासून सु.११५० फूट उंचीवर असलेल्या या किल्ल्याचा आकार इंग्रजी ‘वाय’ अक्षरासारखा आहे. याच्या दोन सोंडापैकी डाव्या हाताच्या सोंडेपुढे काही अंतर सोडून वर आलेला एक उत्तुंग सुळका दिसतो (ज्याला सध्या वानरटोक म्हणतात). किल्यावरील उंचवट्याला ४ मीटर उंचीची तटबंदी व ५ बुरूज बांधून बालेकिल्ला बनवण्यात आला आहे. जून १६६५मध्ये राजांनी याचा ताबा मुघलांना दिला होता. शिवसैन्याने ३ जून १६७०च्या सुमारास सागरगड जिंकून घेतला.सिंदोळा जिंकला (१५ जून) ः जुन्नरपासून वायव्येस सुमारे १५ किमी अंतरावर असलेला हा किल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३६०० फूट उंचीवर स्थित आहे. सह्याद्रीच्या मुख्य रांगेपासून फाटा फुटून उत्तरेकडे गेलेल्या डोंगररांगेवर हा किल्ला वसलेला असून (जुन्या व नव्या) माळशेज आणि निसणीच्या घाटाच्या संरक्षणासाठी आणि कोकणातून जुन्नरकडे येणाऱ्या व्यापारी मार्गाचे रक्षण करण्यासाठी या किल्ल्याचे भौगोलिक स्थान अत्यंत मोक्याचे आहे. डोंगराच्या एका टोकावर हा गड वसलेला असल्यामुळे याच्या उत्तरेला आणि पश्चिमेला तीव्र चढण आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक संरक्षणाची उत्तम फळी निर्माण झाली आहे. शिवसैन्याने १५ जून १६७० रोजी सिंदोळा (हिंदोळा) किल्ला जिंकून घेतला.रोहिड्यावर विजय (२४ जून) ः नीरा नदीच्या खोऱ्यास ‘रोहिडखोरे’ असे म्हणत आणि याचे मुख्य लष्करी ठाणे रोहिडा किल्ला (विचित्रगड/बिनीचा किल्ला) येथे होते. भोरपासून नैऋत्येस सुमारे ६ किमी अंतरावर व समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३६५० फूट उंचीवर वसलेल्या या गडावरून नीरा व गुंजवणी नदीच्या खोऱ्यांवर लक्ष ठेवता येत असे. जून १६६५मध्ये हा किल्ला मुघलांच्या हवाली केल्यानंतर, जून १६६६ मध्ये राजांना आग्र्यात नजरकैद केल्याचे ऐकून शिवसैन्याने यावर हल्ला केला होता. अखेर २४ जून १६७० रोजी शिवसैन्याने रोहिड्यावर भगवा फडकविला..२६ गड घेतले ः जून १६६५च्या पुरंदर तहानुसार राजांनी निजामशाही प्रदेशातील २३ किल्ले मुघलांना दिलेले होते. नोव्हेंबर १६६९ मध्ये मुघलांविरुद्धचा तह मोडल्यानंतर राजांनी आक्रमकपणे हे सर्व किल्ले जिंकून घेतले. सभासद बखरीनुसार ४ महिन्यांत २६ गड घेतले. (सभासद बखर,पृ.५३). गडांच्या आकड्यांवरून संभ्रम असला तरीही हे मात्र नक्की, की या कालावधीत बहुतांश गड व भूप्रदेश राजांनी जिंकून घेतले.सिद्दीविरुद्ध मोर्चेबांधणी ः उत्तर कोकणातील मुघलांच्या ताब्यातील सर्व गडकोट जिंकल्यानंतर राजांनी दंडाराजपुरीच्या सिद्दीविरुद्ध ५ हजार सैन्य तैनात केले. नव्याने जिंकलेल्या दुर्गांची व भूप्रदेशाची व्यवस्था लावल्यानंतर राजे स्वतः सिद्दीविरुद्ध चाल करून जाणार होते. ऑगस्ट ते ऑक्टोबर १६७० या दरम्यान अनेकवेळा दोन्ही सैन्याच्या रात्रीच्या वेळी चकमकी घडल्या आणि त्यामध्ये दोघांचेही अनेक सैनिक मारले गेले.रायगडावर मुक्काम हलविला ः राजगड किल्ला हा राजधानीसाठी सुरक्षित नसल्याकारणाने, संभाव्य दीर्घकालीन संघर्षाचा अंदाज घेऊन राजांनी ऑगस्ट १६७०च्या पूर्वी आपली राजधानी रायरी येथे नेली व त्याचे नाव बदलून ‘रायगड’ असे ठेवले.मुघली सरदारांमधील संघर्ष ः शिवसैन्याविरुद्ध लढण्यासाठी दख्खनेतील मुघल सैन्य कमी पडत असल्याचे पाहून मार्च १६७०मध्ये दिलेरखानाला दख्खनचा सुभेदार शाहजादा मुहम्मद मुअज्जमला सामील होण्याचा आदेश दिला. मात्र शाहजाद्यासोबत असणाऱ्या जसवंतसिंहाशी त्याचे पटत नसल्याने त्याने हा आदेश मानण्यास नकार दिला. हे पाहून शाहजाद्याने दिलेरशी युद्ध पुकारले. हे कळताच चांदा (चंद्रपूर) व देवगड (नागपूर) येथे असलेला दिलेरखान ऑगस्ट १६७०मध्ये वेगाने दिल्लीकडे निघाला. अखेर औरंगजेबाने मध्यस्थी करून जसवंतसिंहाची बर्हाणपूरला व दिलेरची गुजरातला बदली केली आणि शाहजाद्याला औरंगाबादला परतण्याचा आदेश दिला. दख्खनमधील मुघली सरदारांमध्ये भडकलेल्या या गृहयुद्धाचा फायदा शिवाजीराजांनी उठवला नसता तर नवलच! त्यांनीही वेगाने हालचाल करून शाहजाद्याशी संगनमत करून औरंगजेबाविरुद्ध चाल करून जाणार असल्याच्या अफवांना खतपाणी घातले. आणि दख्खनेतील धांदलीचा फायदा घेऊन स्वराज्य बळकट करून घेतले.स्वराज्याचा विस्तार (ऑगस्ट १६७०) ः नोव्हेंबर १६६९मध्ये मुघलांनी तह मोडला, त्यानंतर ४ फेब्रुवारी १६७० रोजी पहिला किल्ला जिंकण्यात आला तो होता, ‘सिंहगड’. त्यानंतर ऑगस्ट १६७०पर्यंत अवघ्या ७ महिन्यांत ‘माहुली’ पासून ‘भीमगड’ (कर्नाटक) पर्यंतच्या सुमारे ४५० किमी अंतराच्या सह्याद्री रांगेवर शिवसैन्याने ताबा मिळविला. याशिवाय त्याभोवतालच्या आणि पुणे, इंदापूर, चाकण हा भूप्रदेशही शिवसैन्याने स्वराज्यात दाखल करून घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.