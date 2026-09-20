Premium|AI Development Risks : एआयचा वेग कमी करण्याची वेळ आली? निर्मात्यांचाच इशारा

सी. ई. पोतनीसकृत्रिम बुद्धिमत्तेचा सध्या खूप बोलबाला आहे. परंतु गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या निर्मात्यांनी वेगळीच भूमिका घेतली आहे. निमार्त्यांनी दिलेल्या धोक्याच्या इशाऱ्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता निर्माण झालेली आहे.गेली काही वर्षे आपण कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रातील कंपन्यांची चढाओढ पाहत आहोत. ओपन एआय, ॲन्थ्रोपिक, गुगल डीपमाइंड आणि इलॉन मस्क यांच्या एक्स-एआय या सगळ्यांचीच धडपड आपले मॉडेल अधिक प्रभावी, अधिक सक्षम आणि अधिक सुरक्षित बनवण्याची आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकतेच जे घडले, ते थोडे अनपेक्षित होते.ॲन्थ्रोपिकचे प्रमुख डॅरिओ ॲमोडेई यांनी ‘वी मस्ट पेस द फ्रंटिअर’ हा दीर्घ लेख प्रसिद्ध केला. त्यांचा मुद्दा असा होता की, ‘एआय’ची क्षमता वाढवण्याचा वेग आपण जाणीवपूर्वक कमी केला पाहिजे. काही तासांतच ‘ओपन एआय’चे सॅम अल्टमॅन यांनीही त्याला दुजोरा दिला. इलॉन मस्क यांनी तर फक्त तीन शब्दांत प्रतिक्रिया दिली, ‘डॅरिओ इज राइट.’ ‘गूगल डीपमाइंड’चे डेमीस हॅसरबीस यांनीही समर्थन केले. जे लोक वर्षानुवर्षे परस्पर स्पर्धेत आहेत, ते अचानक एकाच सुरात बोलू लागले, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे..Premium|AI Impact on Data Entry Jobs India 2026 : एआयमुळे डेटा एंट्री नोकऱ्यांवर परिणाम, पण भारतात २०२६ पर्यंत लाखो नव्या करिअर संधी.याच काळात ‘ओपन एआय’ आणि ‘ॲन्थ्रोपिक’ दोन्हीकडे काम केलेल्या जेकब कॉकसन या संशोधकाने ८ सप्टेंबरला ‘ॲन्थ्रोपिक’मधून राजीनामा दिला. त्याने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, ‘‘एआय तयार करणाऱ्या लोकांनाच वाटते आहे की, या दशकाच्या अखेरीपर्यंत ‘एआय’ आपल्या सगळ्यांसाठी जीवघेणे ठरू शकते.’’ त्याच्या पोस्टला ‘एक्स’वर १५ कोटींहून अधिक व्ह्यूज मिळाले. अमेरिकेतही यावर मोठी राजकीय प्रतिक्रिया उमटली आणि दोन्ही पक्षांतील अनेक खासदारांनी अधिक कडक नियंत्रणाची मागणी केली.ॲमोडेई यांची चिंता दोन पातळ्यांवर आहे. पहिली, अधिक सक्षम ‘एआय’ आता पुढच्या ‘एआय’ प्रणालींच्या निर्मितीत मदत करू लागले आहे. म्हणजे तंत्रज्ञान स्वतःलाच अनियंत्रित व अविश्वसनीय वेगाने पुढे नेऊ शकते. अशा प्रणालींना सायबर हल्ले, जैविक शस्त्रनिर्मिती किंवा इतर धोकादायक कृतींसाठी वापरता येऊ शकते आणि काही वेळा त्यांच्या क्षमतांचा अंदाज त्यांच्या निर्मात्यांनाही वेळेत येणार नाही.त्यांची दुसरी मोठी चिंता म्हणजे सत्तेचे केंद्रीकरण. ‘एआय’मुळे मिळणारी प्रचंड आर्थिक, लष्करी आणि माहितीची ताकद काही मोजक्या कंपन्या किंवा सरकारांच्या हातात गेली, तर त्याचे परिणाम केवळ तंत्रज्ञानापुरते मर्यादित राहणार नाहीत.मायक्रोसॉफ्टचे सत्या नाडेला यांनीही जवळपास हाच मुद्दा मांडला आहे. माणसाच्या उपयोगाची नसलेली आणि माणसाच्या नियंत्रणात न राहणारी अतिबुद्धिमत्ता निर्माण करण्यात अर्थ नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ही चिंता आता काही कंपन्यांपुरती राहिलेली नाही. २०२३च्या ‘ब्लेच्ली पार्क एआय सेफ्टी समिट’नंतर योशुआ बेंगिओ यांच्या नेतृत्वाखाली शंभरहून अधिक तज्ज्ञांनी २०२६चा ‘इंटरनॅशनल एआय सेफ्टी रिपोर्ट’ तयार केला. त्याचा साधा निष्कर्ष असा की, ‘एआय’ची क्षमता खूप वेगाने वाढते आहे, परंतु त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या पद्धती अजून पुरेशा नाहीत. भारतानेही फेब्रुवारी २०२६मध्ये नवी दिल्लीत ‘एआय इम्पॅक्ट समीट’ घेतली. ‘न्यू दिल्ली डिक्लरेशन’ निघाले, परंतु ते जगावर बंधनकारक नाही..Premium|AI non-human corporations : एआय चालवणार कंपन्या; अर्जेंटिनाच्या नव्या संकल्पनेची जगभरात चर्चा.अर्थात, या अचानक झालेल्या एकमताकडे सगळेच त्या नजरेने पाहत नाहीत. काही समीक्षकांचा दावा आहे की, ‘एआय’च्या धोक्याची भाषा मोठ्या कंपन्या त्यांच्या हिताकरता करत आहेत. कठोर परवाने, महागडी सुरक्षा परीक्षणे किंवा मोठ्या कॉम्प्युटरवर निर्बंध आले, तर त्यांचा भार छोट्या कंपन्या आणि ओपन सोर्स संशोधकांना अधिक जाणवेल; आधीपासून प्रचंड पैसा आणि संगणकीय ताकद असलेल्या कंपन्यांना त्यातून एक प्रकारचे संरक्षण मिळू शकते. विकासाचा वेग कमी झाला, तर आजच्या मॉडेलमधून अधिक काळ पैसा कमावण्याची संधीही त्यांना मिळू शकते. त्यामुळे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न राहतो, की हा इशारा फक्त सार्वजनिक सुरक्षेसाठी आहे, की त्यात व्यावसायिक हित गुंफलेले आहे? याचे ठाम उत्तर आज देता येत नाही. परंतु हा प्रश्न दुर्लक्षितही करता येणार नाही.या सगळ्या पलीकडे एक आव्हान कायम राहणार आहे. ते समजून घ्यायला एक छोटे उदाहरण पुरेसे आहे. समजा, दोन व्यापाऱ्यांची दुकाने शेजारी शेजारी आहेत. दोघांनीही रास्त भाव ठेवले तर दोघांचाही चांगला व्यवसाय होईल. परंतु प्रत्येकाच्या मनात भीती आहे, मी भाव कमी केले नाहीत आणि दुसऱ्याने केले तर ग्राहक त्याच्याकडे जातील. मग दोघेही भाव कमी करत जातात आणि शेवटी दोघांचाही तोटा होतो किंवा नफा कमी होतो. अभ्यासक याला ‘प्रिझनर्स डायलेमा’ म्हणतात.आजच्या ‘एआय’ स्पर्धेतही काहीसे हेच घडते आहे. प्रत्येक मोठी कंपनी आणि प्रत्येक देश हे मान्य करतो की सगळ्यांनी थोडा वेग कमी केला, काही मर्यादा मान्य केल्या आणि काही नियमांवर सहमती केली, तर ते सगळ्यांच्याच हिताचे आहे. परंतु कोणीच माघार घ्यायला तयार नाही. कारण प्रश्न एकच, आपण थांबलो आणि दुसरा नाही थांबला तर?कदाचित म्हणूनच ॲमोडेई, अल्टमॅन, मस्क आणि हस्सबीस यांच्यात ‘एआय’च्या धोक्यांबाबत एकमत असले, तरीही त्या एकमतातून बंधनकारक जागतिक करार होणे तितके सोपे नाही. चिंता आहे, चर्चा आहे, सहमतीही आहे; परंतु कोण आधी वेग कमी करणार, किंवा असा जागतिक करार होणार का? हा प्रश्न आहेच..हीच कोंडी अमेरिका आणि चीनच्या भूमिकेतही दिसते. कोणालाच दुसऱ्याला पुढे जाऊन द्यायचे नाहीये. म्हणजे दोघांनाही धोका मान्य असला, तरी दुसरा मागे हटणार नाही या भीतीने कोणीही थांबणार नाही. ‘प्रिझनर्स डायलेमा’चे हेच तर वैशिष्ट्य आहे.मग भारताने काय करावे? भारत आज सर्वांत प्रगत ‘एआय’ मॉडेल बनवण्याच्या त्या मोठ्या स्पर्धेत नाही. भारत जगातील सर्वांत मोठ्या ‘एआय’ वापरकर्त्यांपैकी एक आहे. भारताकडे प्रचंड तंत्रज्ञ मनुष्यबळ आणि ‘यूपीआय’सारखी डिजिटल सार्वजनिक यंत्रणा उभारण्याचा अनुभव आहे. या जोरावर भारताला जागतिक चर्चेत महत्त्वाचे स्थान नक्कीच मिळू शकते.भारताने या दिशेने काही पावले उचलायलाही सुरुवात केली आहे. ‘एआय’ गव्हर्नन्स, सायबर सिक्युरिटी स्वतःची ‘एआय’ क्षमता आणि कौशल्यविकास या क्षेत्रांत काम सुरू झाले आहे. म्हणजे आपण अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यावर नाही. धोका ज्या वेगाने बदलतो आहे, त्या मानाने अजून बरेच करायचे बाकी आहे, विशेषतः स्पष्ट कायदेशीर जबाबदारी, स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण आणि महत्त्वाच्या यंत्रणांच्या संरक्षणाबाबत. परंतु फक्त जागतिक कराराची वाट पाहणे पुरेसे ठरणार नाही. भारताने स्वतःची ‘एआय’ क्षमता उभारणे, महत्त्वाच्या पायाभूत यंत्रणांची सुरक्षा मजबूत करणे, ‘एआय’ वापरणाऱ्या कंपन्यांची जबाबदारी स्पष्ट करणे आणि समविचारी देशांबरोबर स्वतंत्र सुरक्षा चौकट उभी करणे, या गोष्टी एकाच वेळी कराव्या लागतील. कारण उद्या जगाचे एकमत झाले नाही तरीही आपली तयारी थांबू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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