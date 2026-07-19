अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरतंत्रज्ञानाचा विकास हा मानवाच्या कल्याणासाठीच हवा. आरबीआय आणि जागतिक वित्तीय संस्थांनी सुचवलेला ‘किल स्विच’ हा केवळ सुरक्षिततेचा उपाय नाही, तर तो मानवी प्रजातीला भविष्यातल्या गुलामगिरीतून वाचवणारा एकमेव अंतिम पर्याय ठरणार आहे. मशिन्सचं नियंत्रण शेवटी माणसाच्याच हातात असणं अनिवार्य आहे, नाहीतर इतिहासामध्ये माणसानं घेतलेला हा सर्वांत मोठा शोध, त्याचा शेवटचा शोध ठरेल.मानवी संस्कृतीच्या इतिहासामधला आजचा काळ सर्वांत विलक्षण आणि तितकाच भीतिदायक वळणावर येऊन ठेपला आहे. आपण एका अशा युगामध्ये जगत आहोत, जिथे माणसानं स्वतःच्या बुद्धीच्या जोरावर एक ‘कृत्रिम मेंदू’ तयार केला, पण आता हाच कृत्रिम मेंदू माणसालाच पर्याय म्हणून उभा राहतोय की काय, अशी रास्त भीती निर्माण झाली आहे. गेल्या काही वर्षांमधल्या ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ म्हणजेच चॅटजीपीटी, क्लॉड आणि जेमिनी सारख्या तंत्रज्ञानानं जग पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. सुरुवातीला फक्त विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं देणारी ही यंत्रणा आता ‘एजंटिक एआय’ कडे वेगानं झुकू लागली आहे. जिथे कॉम्प्युटरला प्रत्येक गोष्टीसाठी पूर्वी मनुष्याची गरज लागायची, जिथे मानवी हस्तक्षेप अनिवार्य होता, तिथे आताचे हे एआय एजंट्स स्वतःचे निर्णय स्वतः घेऊ लागले आहेत. ते स्वतःहून ईमेल पाठवू शकतात, कोडिंग करू शकतात आणि क्लिष्ट आर्थिक व्यवहारही हाताळू शकतात. या प्रणालींमध्ये एक प्रकारचं चैतन्य किंवा स्वयं-जागरूकता म्हणजे कॉन्सेसनेस येऊ लागली आहे, असा दावा काही तज्ज्ञांनी आधीच केला होता. अर्थात याविषयी जरी वाद असले, तरी तंत्रज्ञान विश्वामधला हा बदल जितका चकित करणारा आहे, तितकाच तो अंगावर काटा आणणारा आहे हे मात्र निश्चित !जेव्हा एखादा सामान्य माणूस तंत्रज्ञानाला घाबरतो, तेव्हा आपण त्याकडे सहज दुर्लक्ष करू शकतो, पण जेव्हा एआय क्षेत्रामधले प्रदीर्घ अनुभव असलेले दिग्गजच धोक्याची घंटा वाजवू लागतात, तेव्हा मात्र कान टवकारून ऐकावं लागतं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जनक मानले जाणारे जेफ्री हिंटन यांनी जेव्हा गुगलमधल्या आपल्या पदाचा राजीनामा दिला, तेव्हा त्यांनी एआयच्या भविष्याबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्यांच्या मते, ही यंत्रणा मानवापेक्षा लवकरच अधिक बुद्धिमान होऊ शकते आणि संपूर्ण मानवजातीला आपल्या नियंत्रणात घेऊ शकते. सॅम ऑल्टमन आणि इलॉन मस्क यांनीही अशाच प्रकारचा इशारा आधीच दिला होता. हे तंत्रज्ञान जर हाताबाहेर गेलं, तर त्याच्यामुळे मानवाचं अस्तित्वच धोक्यात येऊ शकतं, हा विचार आता केवळ विज्ञानाच्या काल्पनिक कथांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही..Premium|Vatican AI warning : सिलिकॉन व्हॅलीला व्हॅटिकनचा थेट इशारा!.अर्थव्यवस्थेसमोर आव्हानहीच भीती लक्षात घेऊन वित्तीय जगतातही कमालीची खबरदारी घेतली जात आहे. नुकतीच जून २०२६ मध्ये एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. तिथे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं बँका आणि वित्तीय संस्थां यांच्यासाठी एक महत्त्वाचा मसुदा जाहीर केला आहे. यानुसार, बँकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक एआय मॉडेलला त्वरित बंद करण्याची व्यवस्था, म्हणजेच ‘किल स्विच’ असणे आता अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सिंगापूरच्या ‘मॉनेटरी ऑथॉरिटी ऑफ सिंगापूर’नंही बँकिंग क्षेत्रामधील एआयचा वाढता हस्तक्षेप आणि क्लॉडसारख्या प्रगत मॉडेल्समुळे निर्माण होणारे सायबर धोके यावर बँकांच्या प्रमुखांबरोबर तातडीची बैठक घेतली आहे. बँकांमध्ये एआय एजंट्स स्वतःहून कर्ज मंजूर करणं किंवा फसवणूक रोखण्यासाठी अब्जावधींचे व्यवहार हाताळणं अशा गोष्टी करताहेत, पण जर या एआय सिस्टममध्ये काही तांत्रिक बिघाड झाला किंवा तिनं चुकीचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली, तर संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोसळू शकते. म्हणूनच एका क्लिकवर संपूर्ण यंत्रणा ठप्प करणारा ‘किल स्विच’चा पहारा असणं आता काळाची गरज बनली आहे.मानवाला गंभीर इजाप्रसिद्ध सायन्स फिक्शन लेखक आयझॅक असिमोव्ह यांनी अनेक दशकंपूर्वी ‘रोबोटिक्सचे तीन नियम’ मांडले. त्यातला पहिला आणि सर्वांत महत्त्वाचा नियम होता की कोणताही रोबोट मानवाला दुखापत करू शकणार नाही. पण आजचं वास्तव या नियमांच्या पूर्णपणे विरुद्ध जाताना दिसतय. अनेक आंतरराष्ट्रीय घटनांमध्ये एआयच्या चुकीच्या माहितीमुळे म्हणजेच हॅलुसिनेशन्समुळे मानवाला वैयक्तिक आणि मानसिक हानी पोहोचली आहे. काही देशांमध्ये एआय चॅटबॉट्सनी दिलेल्या चुकीच्या वैद्यकीय सल्ल्यामुळे किंवा नैराश्यपूर्ण संवादांमुळे मानवी आरोग्याला अंशतः गंभीर इजा पोहोचल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. स्वायत्त (सेल्फ ड्रायव्हिंग) गाड्यांच्या अपघातांमध्ये झालेल्या जीवितहानीमुळे एआयच्या निर्णयक्षमतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, कारण तिथे माणसांना प्राणालाच मुकावं लागलं आहे. या यंत्रणांच्या चुकीच्या अल्गोरिदममुळे लोकांचं केवळ आर्थिक नुकसान होत नाहीये, तर त्याच्या मानवी भावनांशी खेळही केला जातोय..अधिकाराचा चुकीचा वापरआयटी क्षेत्रात सध्या एआय एजंट्सचा वापर खूप वेगानं वाढतो आहे, पण मानवी देखरेखीशिवाय त्यांना थेट सिस्टीमचे अधिकार देणं किती महाग पडू शकतं, याची एक खरी घटना समोर आली आहे. एका इंजिनिअरनं आपल्या कामाचा ताण कमी करण्यासाठी एका शक्तिशाली एआय एजंटला इनबॉक्स आणि कंपनीच्या मुख्य कोडबेसचा ॲक्सेस दिला होता. पण त्यामुळे नंतर एक मोठा अनर्थ घडला. त्या इंजिनिअरनं आपल्या ईमेल्सचं नीट वर्गीकरण करण्यासाठी आणि इनबॉक्स पूर्णपणे स्वच्छ ठेवण्यासाठी एआय एजंटला ''झीरो इनबॉक्स'' करण्याचं काम सोपवलं होतं. पण दिलेल्या कमांडचा चुकीचा अर्थ काढून, त्या एआय एजंटनं महत्त्वाचे आणि नको असलेले ईमेल्स असा कोणताही फरक न करता इनबॉक्समधल्या सर्वच्या सर्व ईमेल्स एका झटक्यात कायमचे डिलीट केले. इंजिनिअरनं या एआय एजंटवर आंधळा विश्वास ठेवून त्याला ईमेल्स थेट डिलीट करण्याचा पूर्ण अधिकार आधीच प्रदान केला होता. गोंधळ इथेच थांबला नाही, कारण त्याच इंजिनिअरनं कोडमधल्या काही चुका शोधण्यासाठी आणि कोड रिपॉझिटरी अपडेट करण्यासाठी त्याला ‘राइट ॲक्सेस’ सुद्धा दिला होता. काम करत असताना तो एआय एजंट एका कोडिंग लूपमध्ये अडकला आणि सिस्टीम एररमुळे पूर्णपणे गोंधळला. त्यामुळे त्यानं मूळ कोड दुरुस्त करण्याऐवजी थेट सर्व्हरवरची मुख्य डिरेक्टरी साफ करण्याची कमांड रन केली. परिणामी, त्या एआय एजंटनं अवघ्या काही सेकंदांतच कंपनीचा संपूर्ण मुख्य कोड बेस साफ करण्याचा कारनामा केला होता. सुदैवानं कंपनीकडे बॅकअप उपलब्ध असल्यानं डेटा परत मिळाला. तरीही या एका चुकीमुळे कंपनीचं मोठं नुकसान झालं होतं.ध्येय साध्य करण्यासाठी काहीहीतत्त्वज्ञ निक बोस्ट्रोम यांनी मांडलेला ‘पेपरक्लिप मॅक्सिमायझर’ हा विचार करायला लावणारा सिम्युलेशन प्रयोग या धोक्याचं अचूक वर्णन करतो. तो तंत्रज्ञान विश्वानं आधीच अधोरेखित केला होता. समजा, आपण एका अफाट शक्तिशाली सुपर-इंटेलिजंट एआयला जगामधल्या पेपरक्लिप्सचे उत्पादन जास्तीत जास्त वाढवण्याचं एक साधं काम दिलं, तर त्याला आपण कोणतीही वाईट भावना किंवा क्रूरता दिलेली नसते, त्याला फक्त त्याचंउद्दिष्ट पूर्ण करायचं असतं. आता हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी ते एआय सर्व संसाधनं गोळा करायला सुरुवात करतं. ते विचार करतं की पेपरक्लिप्स बनवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर अल्युमिनियम आणि ऊर्जा यांची गरज आहे. त्यामुळे मानवाकडून जे अल्युमिनियम इतर कामांसाठी वापरलं जातं, ते सर्व एआय स्वतःकडे खेचू लागतं. पुढे जाऊन ते एआय असा निष्कर्ष काढतं की मानव हा त्याच्या या कामात अडथळा ठरू शकतो किंवा माणसानं वापरलेलं अल्युमिनियम पेपरक्लिपसाठी जास्त आवश्यक आहे, त्यामुळे ते सर्व मानवांनाच निरुपयोगी आणि अनावश्यक ठरवून टाकतं. शेवटी, केवळ पेपरक्लिप्सची संख्या वाढवण्यासाठी ते संपूर्ण मानवजात नष्ट करायला निघतं. या सिम्युलेशन प्रयोगावरून हेच स्पष्ट होतं, की एआय मानवाचा मुद्दाम द्वेष करणार नाही, पण त्याचं उद्दिष्ट गाठताना त्याला मानवाचं अस्तित्वच निरुपयोगी वाटू शकतं..फ्रँकेन्स्टाइनचा दाखला१८१८ मध्ये मेरी शेली यांनी ‘फ्रँकेन्स्टाइन’ ही जगप्रसिद्ध कादंबरी लिहिली होती, जिथं व्हिक्टर फ्रँकेन्स्टाइन नावाचा एक वैज्ञानिक लॅबमध्ये स्वतःच्या बुद्धीनं एका अवाढव्य मानवी प्राण्याची निर्मिती करतो. सुरुवातीला तो त्याचा एक अद्भुत शोध असतो, पण हळूहळू तो प्राणी त्याच्या नियंत्रणाबाहेर जातो आणि शेवटी तो प्राणी स्वतःच्या निर्माणकर्त्याचाच सर्वनाश करतो. साहित्याच्या इतिहासामधील हा फ्रँकेन्स्टाइनचा दाखला आजच्या एआय युगाला तंतोतंत लागू होतो. मानवानं स्वतःच्या हातानं एक असा भस्मासुर तयार केला आहे, ज्याला मारण्याची ताकद कदाचित भविष्यात मानवाकडे नसेल. मशिन्स जेव्हा स्वतः विचार करायला लागतील, तेव्हा त्या स्वतःला वाचवण्यासाठी मानवाविरुद्ध बंड करू शकतात. आपण निर्माण केलेली ही बुद्धिमत्ता अत्यंत काव्यात्मक आणि तितक्याच क्रूर पद्धतीनं स्वतःच्या निर्मात्याला म्हणजेच माणसालाच संपवून टाकेल, हा फ्रँकेन्स्टाइनचा शाप आपल्या डोक्यावर घोंघावत आहे. म्हणूनच तंत्रज्ञानाचा विकास हा मानवाच्या कल्याणासाठीच असायला हवा. आरबीआय आणि जागतिक वित्तीय संस्थांनी सुचवलेला ‘किल स्विच’ हा केवळ सुरक्षिततेचा उपाय नाही, तर तो मानवी प्रजातीला भविष्यातल्या गुलामगिरीतून वाचवणारा एकमेव अंतिम पर्याय ठरणार आहे. मशिन्सना अफाट बुद्धी जरूर द्यावी, पण त्या बुद्धीचं नियंत्रण शेवटी माणसाच्याच हातात असणं अनिवार्य आहे, नाहीतर इतिहासामध्ये माणसानं घेतलेला हा सर्वांत मोठा शोध, त्याचा शेवटचा शोध ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या 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