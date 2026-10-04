Premium|AlphaFold Protein Structure Prediction : अल्फाफोल्डची जग बदलणारी कहाणी

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comअल्फाफोल्डनं लाखो प्रोटीन्सचे संभाव्य आकार तयार केले. पुढे हा आकडा शेकडो दशलक्षांपर्यंत गेला. पूर्वी एखाद्या प्रोटीनचा आकार शोधण्यासाठी अनेक वर्षं लागत, आता तो काही मिनिटांत किंवा तासांत उपलब्ध व्हायला लागला. याचा फायदा काय झाला? सर्वांत मोठा फायदा औषधनिर्मितीत झाला. एखादा रोग निर्माण करणारा प्रोटीन नेमका कसा दिसतो हे पटकन समजायला लागलं. त्यामुळे त्याच्यावर परिणाम करणारी औषधं डिझाइन करणं सोपं झालं. अल्फागोमुळे डीपमाइंड जगभर प्रसिद्ध झालं होतं, पण वैज्ञानिक जगतात डीपमाइंडचा सर्वांत मोठा पराक्रम कोणता असेल तर तो म्हणजे अल्फाफोल्ड. अनेक वैज्ञानिकांच्या मते हा प्रोजेक्ट अल्फागोपेक्षाही जास्त महत्त्वाचा होता, कारण त्याचा थेट संबंध मानवी आरोग्य, औषधनिर्मिती आणि जीव शास्त्र यांच्याशी होता. ही गोष्ट समजून घेण्यासाठी आधी ‘प्रोटीन फोल्डिंग’ म्हणजे काय ते समजून घ्यावं लागेल. आपल्या शरीरात लाखो प्रकारची प्रोटीन्स असतात. केस, स्नायू, त्वचा, एन्झाइम्स, हार्मोन्स अशा अनेक गोष्टी प्रोटीन्स पासून बनलेल्या असतात. प्रत्येक प्रोटीन हे अमिनो ॲसिड्सच्या साखळीपासून बनतं. पण फक्त साखळी असणं पुरेसं नसतं. ती साखळी त्रिमितीय आकारात म्हणजे थ्री डी स्वरूपात वाकते, गुंडाळते आणि फोल्ड होते. त्या अंतिम आकारावरच त्या प्रोटीनचं काम अवलंबून असतं. समस्या अशी होती, की फक्त अमिनो ॲसिड्सची साखळी पाहून अंतिम थ्री डी आकार काय असेल हे शोधणं अत्यंत अवघड होतं. वैज्ञानिक जवळजवळ ५० वर्षांपासून हा प्रश्न सोडवायचा प्रयत्न करत होते. याला जीव शास्त्रात ‘प्रोटीन फोल्डिंग प्रॉब्लेम’ म्हणत होते. एखाद्या प्रोटीनची रचना शोधण्यासाठी एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी किंवा क्रायो-इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपीसारख्या पद्धती वापराव्या लागत होत्या. त्यासाठी महिनोमहिने किंवा कधी कधी अनेक वर्षं लागत होती आणि लाखो डॉलर्स खर्च होत होते..Premium|Immanuel Kant Philosophy : कांट आणि रुसोच्या विचारांमधून आधुनिक राजकारणाची गुंतागुंत कशी उलगडते?.२०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला डीपमाइंडमध्ये एक कल्पना पुढे आली. जर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बुद्धिबळ, गो आणि व्हिडिओ गेम्स शिकू शकत असेल, तर तो प्रोटीन्सचे आकार का शिकू शकणार नाही? ही कल्पना खूप धाडसी होती. कारण हा फक्त कॉम्प्युटर सायन्सचा प्रश्न नव्हता; त्यात जीव शास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र आणि गणित सगळंच एकत्र येत होतं. डीपमाइंडचा प्रमुख डेमिस हसाबीस आणि त्यांची टीम या समस्येकडे गंभीरपणे पाहायला लागली. सुरुवातीला अनेक वैज्ञानिकांना शंका होती. कारण हा प्रश्न इतका कठीण मानला जात होता, की अनेकांनी त्याला जीव शास्त्रातील ‘ग्रँड चॅलेंज’ म्हटलं होतं.जगात दर दोन वर्षांनी कॅस्प नावाची स्पर्धा भरते. जगभरचे संशोधक प्रोटीन्सचे आकार किती अचूक ओळखू शकतात, याची चाचणी या स्पर्धेत होते. २०१८ मध्ये अल्फाफोल्डची पहिली आवृत्ती या स्पर्धेत उतरली. निकाल चांगले होते, पण अजूनही ती परिपूर्ण नव्हती. डीपमाइंडच्या टीमला समजलं की अजून खूप काम बाकी आहे. यानंतर खरी धडपड सुरू झाली. संशोधकांनी संपूर्ण प्रणाली जवळजवळ पुन्हा नव्यानं डिझाइन केली. नवीन न्यूरल नेटवर्क्स तयार करण्यात आली. प्रचंड प्रमाणात जैविक डेटा वापरला गेला. हजारो प्रयोग झाले. अनेक वेळा मॉडेल अपेक्षित परिणाम देत नव्हतं. काही कल्पना पूर्णपणे फेल होत होत्या. पण टीमनं प्रयत्न सुरू ठेवले. २०२० मध्ये कॅस्प स्पर्धेचा निकाल लागला आणि वैज्ञानिक जगतात अक्षरशः खळबळ उडाली. अल्फाफोल्ड-२ नावाच्या नवीन प्रणालीनं जवळजवळ प्रयोगशाळेतल्या अचूकतेइतकी प्रोटीन रचना ओळखून दाखवली. अनेक दशकांपासून न सुटलेली समस्या अचानक मोठ्या प्रमाणात सुटल्यासारखी वाटायला लागली. काही वैज्ञानिकांनी तर याला ‘जीव शास्त्रातली क्रांती’ म्हटलं. नाट्यमय भाग इथे संपला नाही. अनेक कंपन्या अशा तंत्रज्ञानाला गुप्त ठेवून व्यावसायिक फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. पण डीपमाइंडनं वेगळा निर्णय घेतला. त्यांनी संशोधन पेपर्स प्रकाशित केले, मॉडेलची माहिती खुली केली आणि जगभरच्या वैज्ञानिकांसाठी प्रोटीन डेटाबेस उपलब्ध करून दिला..यानंतर अल्फाफोल्डनं लाखो प्रोटीन्सचे संभाव्य आकार तयार केले. पुढे हा आकडा शेकडो दशलक्षांपर्यंत गेला. पूर्वी एखाद्या प्रोटीनचा आकार शोधण्यासाठी अनेक वर्षं लागत होती, आता तो काही मिनिटांत किंवा तासांत उपलब्ध व्हायला लागला. याचा फायदा काय झाला? सर्वांत मोठा फायदा औषधनिर्मितीत झाला. एखादा रोग निर्माण करणारा प्रोटीन नेमका कसा दिसतो हे पटकन समजायला लागलं. त्यामुळे त्याच्यावर परिणाम करणारी औषधं डिझाइन करणं सोपं झालं. कॅन्सर, अल्झायमर, पार्किन्सन्स आणि अनेक आनुवंशिक आजारांवरील संशोधनाला वेग मिळाला. कृषी क्षेत्रातही फायदा झाला. पिकांना रोगप्रतिकारक बनवणारी प्रोटीन्स समजून घेणं सोपं झालं. पर्यावरण क्षेत्रात प्लास्टिक विघटन करणारी एन्झाइम्स शोधण्याच्या संशोधनालाही मदत झाली. औद्योगिक क्षेत्रात नवीन जैविक पदार्थ आणि एन्झाइम्स विकसित करण्यासाठी संशोधकांना नवीन दिशा मिळाली. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अल्फाफोल्डनं वैज्ञानिकांचा वेळ वाचवला. पूर्वी जे काम करण्यासाठी पीएचडी संशोधकांची अनेक वर्षं जात होती, त्यातलं बरंच काम आता काही दिवसांत व्हायला लागलं. त्यामुळे वैज्ञानिक अधिक वेळ नवीन शोधांवर खर्च करू लागले..या प्रोजेक्टमागे अनेक वर्षांची मेहनत, असंख्य अपयशी प्रयोग, वेगवेगळ्या शाखांमधल्या तज्ज्ञांचं सहकार्य आणि प्रचंड कॉम्प्युटिंग शक्ती होती. अल्फागोनं मशीन मानवी खेळाडूंना हरवू शकतं हे दाखवलं होतं; पण अल्फाफोल्डनं मशीन मानवी ज्ञान वाढवू शकतं हे दाखवून दिलं. आज अनेक वैज्ञानिक असं मानतात, की पुढच्या काही दशकांत नवीन औषधं, नवीन उपचारपद्धती, कृत्रिम जैविक प्रणाली आणि वैयक्तिक औषधोपचार विकसित करण्यामध्ये अल्फाफोल्डचा मोठा वाटा असेल. म्हणूनच अनेक जण अल्फाफोल्डला फक्त एक एआय प्रोजेक्ट म्हणत नाहीत, तर मानवजातीच्या वैज्ञानिक इतिहासातला एक महत्त्वाचा टप्पा मानतात. म्हणूनच "आपण आपल्याला माहीत असलेल्या सर्व प्रमुख विकारांवर पुढच्या दहा वर्षांत उपाय शोधून काढू," असं डेमिस हसाबीस म्हणतो. दोन वर्षांपूर्वी डेमिस हसाबीसला रसायन शास्त्रातलं नोबेल पारितोषिक मिळालं !गुगलनं डीपमाइंड कंपनी विकत घेऊन आपण नेहमी वापरतो त्या जेमिनी प्रोजेक्टचा मुख्य म्हणून डेमिस हसाबीसची नेमणूक केली आहे. सध्या जेमिनी, चॅट जीपीटी आणि क्लॉड यांच्यात घमशान युद्ध चालू आहे, हे आपण जाणतोच !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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