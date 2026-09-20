Premium|AlphaGo vs Lee Sedol : अल्फागोची ‘मूव्ह ३७’ पाहून गोचे दिग्गजही का गोंधळले?

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरसंगणक प्रोग्राम अल्फागो आणि जगातील सर्वोत्तम गो खेळाडू ली सेडॉल यांच्यातील तो सामना...पहिल्या सामन्यात अनेक तासांच्या संघर्षानंतर ली सेडॉलला पराभव स्वीकारावा लागला. दुसऱ्या सामन्यात तर आणखी नाट्यमय घटना घडली. खेळाच्या मधल्या टप्प्यात अल्फागोनं एक चाल खेळली. गोच्या भाषेत ती चाल नंतर ‘मूव्ह ३७’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. ती चाल इतकी अनपेक्षित होती की समालोचक काही क्षण गप्प झाले. एका व्यावसायिक खेळाडूनं तर हसून प्रतिक्रिया दिली. कारण त्याला वाटलं की मशिननं चूक केली आहे, पण काही मिनिटांनी सर्वांना समजलं की ती चाल विलक्षण हुशार होती...दक्षिण कोरियाच्या सोल शहरात २०१६मधील मार्च महिन्यात एक अशी लढत झाली होती, जिच्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलं होतं. ही लढत दोन माणसांमध्ये नव्हती. एका बाजूला जगातल्या सर्वोत्तम गो खेळाडूंपैकी एक असलेला ली सेडॉल होता, तर दुसऱ्या बाजूला एक संगणक प्रोग्राम ‘अल्फागो’ होता. ही फक्त एका खेळाची मॅच नव्हती. अनेकांना वाटत होतं की ही माणूस आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्यातली एक ऐतिहासिक चाचणी होती..सर्वप्रथम गो हा खेळ काय आहे ते समजून घेतलं पाहिजे. गो हा चीनमध्ये सुमारे २५०० वर्षांपूर्वी निर्माण झालेला अत्यंत गुंतागुंतीचा बोर्डगेम आहे. वरवर पाहिलं तर त्याचे नियम अगदी साधे वाटतात. काळे आणि पांढरे दगड बोर्डावर ठेवायचे आणि जास्तीत जास्त क्षेत्रफळ ताब्यात घ्यायचं. पण प्रत्यक्षात या खेळात शक्य असणाऱ्या चालींची संख्या इतकी प्रचंड आहे की बुद्धिबळापेक्षाही तो कित्येक पटींनी अवघड मानला जातो कारण ही संख्या पृथ्वीवरच्या एकूण अणुंपेक्षापेक्षाही जास्त आहे असं मानतात!काही वर्षांपूर्वीपर्यंत संगणक बुद्धिबळात जगज्जेत्यांना हरवू शकत होते, पण गोमध्ये ते फार मागे होते. त्यामुळे अनेक तज्ज्ञ म्हणायचे की गोमध्ये मानवाला हरवायला कृत्रिम बुद्धिमत्तेला अजून १०-१५ वर्षं तरी लागतील. पण लंडनमधल्या ‘डीपमाइंड’ या कंपनीत काही संशोधक वेगळंच स्वप्न पाहत होते. त्यांचं नेतृत्व डेमिस हसाबीस करत होता. त्यांची टीम दिवस-रात्र मेहनत करत होती. त्यांनी लाखो गो गेम्सचा अभ्यास केला. त्यांनी निर्माण केलेल्या अल्फागो प्रोग्रॅमला जगभरातल्या महान खेळाडूंचे अनेक सामने दाखवले. शिवाय त्याला स्वतःशी लाखो वेळा खेळायला लावलं. प्रत्येक वेळी तो चुका करत होता, त्यातून शिकत होता आणि आणखी मजबूत होत होता. अल्फागोनं २०१५मध्ये काही व्यावसायिक खेळाडूंना हरवलं. पण जगाला अजून खात्री नव्हती. अनेकांना वाटत होतं की खऱ्या अर्थानं कसोटी घ्यायची असल्यास त्याला ली सेडॉलसमोर बसवलं पाहिजे. ली सेडॉल हा त्या काळातला एक दंतकथांसमान खेळाडू होता. त्यानं अनेक जागतिक स्पर्धा जिंकल्या होत्या. त्याची शैली आक्रमक, सर्जनशील आणि अनपेक्षित होती. लोक म्हणायचे, की तो बोर्डवर अशा चाली खेळतो ज्या दुसऱ्यांच्या कल्पनेतही येत नाहीत..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.मॅचची घोषणा झाली तेव्हा कोरियामधल्या वर्तमानपत्रांनी, टीव्ही चॅनेल्सनी आणि इंटरनेटवरच्या लोकांनी एकच चर्चा सुरू केली. ‘मशीन जिंकेल की माणूस?’ हा प्रश्न सर्वत्र विचारला जात होता. ली सेडॉलचा आत्मविश्वास खूपच मोठा होता. त्यानं पत्रकार परिषदेत स्पष्ट सांगितलं, की तो ५-० किंवा कमीतकमी ४-१ नं जिंकेल. त्याला वाटत होतं की संगणक कितीही शक्तिशाली असला तरी मानवी अंतर्ज्ञानाची बरोबरी करू शकणार नाही. दुसरीकडे, अल्फागोच्या टीमवरही प्रचंड दबाव होता. जगभरातून पत्रकार आले होते. संशोधकांना माहिती होतं की जर अल्फागो हरला तर अनेक लोक कृत्रिम बुद्धिमत्तेबद्दलचे दावे अतिशयोक्तीचे होते असं म्हणतील.मॅच सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच सोलमध्ये उत्साहाचं वातावरण तयार झालं होतं. हॉटेल्स, कॉन्फरन्स हॉल्स आणि मीडिया सेंटरमध्ये फक्त याच चर्चेचा गजबजाट होता. हजारो लोक ऑनलाइन प्रसारण पाहण्यासाठी तयार होते. पहिला सामना सुरू झाला. सुरुवातीला ली सेडॉल खूप शांत दिसत होता. प्रेक्षकांनाही वाटत होतं की मानव सहज जिंकेल, पण खेळ जसजसा पुढे गेला तसं काहीतरी वेगळं घडत असल्याचं जाणवायला लागलं. अल्फागोच्या चाली विचित्र वाटत होत्या, पण त्या प्रभावीही ठरत होत्या. अनेक तासांच्या संघर्षानंतर ली सेडॉलला पराभव स्वीकारावा लागला. हा निकाल लागल्यावर सभागृहात आश्चर्याची लाट पसरली. लोकांना वाटलं होतं की पहिला गेम मानव जिंकेल. पण तसं झालं नव्हतं. दुसऱ्या सामन्यात तर आणखी नाट्यमय घटना घडली. खेळाच्या मधल्या टप्प्यात अल्फागोनं एक चाल खेळली. गोच्या भाषेत ती चाल नंतर ‘मूव्ह ३७’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. ती चाल इतकी अनपेक्षित होती की समालोचक काही क्षण गप्प झाले. एका व्यावसायिक खेळाडूनं तर हसून प्रतिक्रिया दिली. कारण त्याला वाटलं की मशीननं चूक केली आहे. पण काही मिनिटांनी सर्वांना समजलं की ती चाल विलक्षण हुशार होती.ती चाल पाहून सभागृहात बसलेले तज्ज्ञ अक्षरशः थक्क झाले. अनेकांनी नंतर सांगितलं की त्यांनी आयुष्यात अशी चाल कधीच पाहिली नव्हती.ली सेडॉलदेखील स्पष्टपणे अस्वस्थ झाला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरचा आत्मविश्वास कमी होत चालला होता. शेवटी दुसराही सामना अल्फागोनं जिंकला. आता वातावरण पूर्णपणे बदललं होतं. सुरुवातीला लोक म्हणत होते, ‘‘मशीन किती गेम्स हरेल?’’ आता लोक विचारत होते, ‘‘ली सेडॉल एक तरी गेम जिंकू शकेल का?’’.तिसऱ्या सामन्यात दबाव आणखी वाढला. पत्रकार, कॅमेरे, तज्ज्ञ, चाहते सगळ्यांचं लक्ष त्या एका बोर्डवर होतं. ली सेडॉल प्रयत्न करत होता, पण अल्फागो अत्यंत स्थिरपणे खेळत होता. शेवटी तिसराही सामना अल्फागोनं जिंकला. आता मालिका ३-० झाली होती. याचा अर्थ अल्फागोनं आधीच मालिका जिंकली होती. जगभरात बातम्या झळकायला लागल्या. अनेकांनी याची तुलना १९९७मध्ये डीप ब्लूनं गॅरी कास्परोव्हला हरवल्याशी केली. पण अनेक तज्ज्ञांच्या मते ही घटना त्याहूनही मोठी होती, कारण गो हा खेळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेपेक्षा खूपच कठीण मानला जात होता. पराभवांमुळे ली सेडॉल खूप निराश झाला होता. पत्रकार परिषदेत त्याच्या चेहऱ्यावर ताण स्पष्ट दिसत होता. पण त्यानं हार मानली नाही.चौथा सामना सुरू झाला.आता त्याच्याकडे गमावण्यासारखं काही उरलं नव्हतं. त्यामुळे तो अधिक मोकळेपणानं खेळू लागला आणि मग आला इतिहासात नोंदला गेलेला क्षण. या खेळादरम्यान ली सेडॉलनं एक विलक्षण चाल खेळली. ती चाल नंतर ‘मूव्ह ७८’ म्हणून प्रसिद्ध झाली. अल्फागो त्या परिस्थितीसाठी तयार नव्हता. त्याच्या गणनांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला. पहिल्यांदाच मशीन अस्वस्थ झाल्यासारखं दिसत होतं. खेळ पुढे सरकत गेला आणि अचानक समीकरण बदललं. यावेळी ली सेडॉल वरचढ ठरत होता. शेवटी अल्फागोनं हार मानली. सभागृहात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. अनेकांच्या डोळ्यांत आनंद होता. मालिका जिंकणं शक्य नव्हतं, पण मानवानं किमान एक विजय मिळवला होता. ली सेडॉलनं नंतर सांगितलं, की हा विजय त्याच्या कारकिर्दीतल्या सर्वांत मौल्यवान विजयांपैकी एक होता!पाचवा आणि शेवटचा सामना पुन्हा अत्यंत चुरशीचा झाला. दोन्ही बाजूंनी जबरदस्त खेळ झाला. पण अखेरीस अल्फागोनं विजय मिळवला..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.अंतिम निकाल ४-१ असा लागला.मॅच संपल्यानंतर वातावरणात एक विचित्र मिश्र भावना होती. लोक आनंदीही होते आणि थोडे अस्वस्थही. कारण त्यांनी स्वतःच्या डोळ्यांनी एक ऐतिहासिक क्षण पाहिला होता. अल्फागोनं फक्त गो खेळ जिंकला नव्हता. त्यानं जगाला दाखवून दिलं होतं की कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवळ नियम पाळणारी यंत्रणा नाही. ती काही परिस्थितींमध्ये सर्जनशील आणि अनपेक्षित उपायही शोधू शकते. या मॅचनंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे पाहण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला. जगभरात ‘एआय’ संशोधनाला मोठी गती मिळाली. पुढे याच तंत्रज्ञानातून अधिक प्रगत प्रणाली विकसित झाल्या.आजही अल्फागो विरुद्ध ली सेडॉल या सामन्याचा उल्लेख झाल्यावर लोक फक्त स्कोअर आठवत नाहीत. त्यांना आठवतो तो सोलमधला तणावपूर्ण हॉल, हजारो कॅमेरे, जगभरातून लागलेली नजर, अल्फागोची रहस्यमय ‘मूव्ह ३७’, ली सेडॉलची अप्रतिम ‘मूव्ह ७८’ आणि माणूस आणि मशीन यांच्यातल्या संघर्षाचा तो अविस्मरणीय क्षण. हा सामना केवळ एका खेळाची कथा नव्हती; तो तंत्रज्ञानाच्या इतिहासातला एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरला.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक 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