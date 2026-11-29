आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comनवे कलाकार आणि प्रेक्षक घडवण्याचं काम महाराष्ट्रात अनेक दशकं सुरू आहे. इथे हौशी, प्रायोगिक आणि व्यावसायिक रंगभूमीने एकमेकांना घडवलं. महाविद्यालयीन स्पर्धा, स्वतंत्र नाट्यसंस्था आणि छोट्या नाट्यजागा यांतून अनेक कलाकार, लेखक आणि तंत्रज्ञ पुढे आले आहेत.‘‘वा, तुमचा नाटकाचा छंद चांगला आहे’’ नाटक करणाऱ्यांना किंवा नाटकाचा अभ्यास करणाऱ्यांना हे वाक्य अनेकदा कानी पडतं. वरकरणी कौतुक वाटतं. पण कधी कधी त्यानंतर विचारला जाणारा प्रश्न बोचतो : ‘‘पण नोकरी काय करता?’’ म्हणजे नाटकाची आवड चांगली, पण ते खरं काम नव्हे. तालमी करणं, प्रयोग उभे करणं, नाटकासाठी वेळ देणं, या सगळ्याला किती गांभीर्याने घ्यायचं, असा प्रश्न त्यातून विचारला जातो. ज्याला पैसे मिळतात तो व्यावसायिक आणि ज्याला मिळत नाहीत तो हौशी, अशी सोपी विभागणी आपण करून टाकतो. पण नाटकाचं जग समजून घेण्यासाठी अशी विभागणी खरंच पुरेशी आहे का?या प्रश्नाचं एक उत्तर ‘हौशी’ या शब्दात दडलेलं आहे. ‘हौशी’ हा शब्द साधारणपणे इंग्रजीतील ‘अमॅच्युअर’ या अर्थाने वापरला जातो. ‘अमॅच्युअर’ हा शब्द लॅटिन ‘अमातोर’पासून आला आहे. याचा अर्थ प्रेम करणारा. आजकाल मात्र हाच शब्द कमी कौशल्य, अपुरी तयारी किंवा गांभीर्याचा अभाव दाखवण्यासाठी वापरला जातो. ‘अमॅच्युअर’ या शब्दाला असा कमीपणाचा अर्थ चिकटणं ही आधुनिक पाश्चात्त्य रंगभूमीच्या इतिहासातली एक गंमत आहे. गंमत अशी की आधुनिक पाश्चात्त्य रंगभूमी अशाच ‘हौशी’ मंडळींनी घडवली. एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात पॅरिसमधलं आंद्रे आंत्वानचं ‘थिएटर लिब्र’ आणि बर्लिनमधलं ओटो ब्राह्मचं ‘फ्राय ब्यून’ ही वर्गणीच्या आधारावर चालणारी नाट्यसंस्था होती. .त्यांनी व्यापारी रंगभूमीवर सहज स्थान न मिळालेल्या इब्सेन, स्ट्रिंडबर्गसारख्या नाटककारांची नाटकं सादर केली. पुढे अमेरिकेतही छोट्या जागांमधून, कॅफेंमधून प्रायोगिक रंगभूमी उभी राहिली. त्यांचं काम हौशी होतं की व्यावसायिक, यापेक्षा त्यांनी रंगभूमीला काय नवं दिलं, हे अधिक महत्त्वाचं ठरलं. भारतीय रंगभूमीची कहाणी तर आणखी वेगळी आहे. तमाशा, यक्षगान आणि कठपुतळी अशा लोकपरंपरांतील सादरीकरणाला सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक अर्थ आहेत. या कलाकारांनी प्रशिक्षण, कौशल्य आणि शिस्तीच्या आधारे काम केलं. पिढ्यान् पिढ्या चालत आलेलं ज्ञान आणि समुदायाचा सहभाग हा लोकपरंपरांतील सादरीकरणांचा पाया आहे. गायन, नृत्य आणि अवकाशनिर्मिती यांच्या साहाय्याने या कलाकारांनी अनेकपदरी, भासमान जग उभं केलं आहे. त्यामुळे पाश्चात्त्य रंगभूमीतली हौशी-व्यावसायिक-प्रायोगिक अशी विभागणी पारंपरिक भारतीय रंगभूमीला जशीच्या तशी लागू होत नाही.याच परंपरेतला एक धागा आज अनुरूपा रॉय पुढे नेत आहेत. त्यांनी १९९८मध्ये दिल्लीत ‘कटकथा पपेट आर्ट्स ट्रस्ट’ची स्थापना केली. त्या कठपुतळ्या बनवतात, त्यांचं डिझाइन करतात, कठपुतळी नाटकांचं दिग्दर्शन करतात आणि देशविदेशांत प्रयोग सादर करतात. कार्यशाळांमधून तरुण कलाकारांना प्रशिक्षण देतात आणि नवे प्रेक्षक घडवण्याचं कामही करतात. कठपुतळी म्हणजे लहान मुलांचं मनोरंजन, या समजामुळे प्रौढ प्रेक्षक अनेकदा या कलेकडे पाठ फिरवतात. रॉय मात्र बाहुल्यांच्या माध्यमातून मानवी नात्यांमधले गंभीर आणि गुंतागुंतीचे विषय मांडतात. त्यांनी कठपुतळी नाट्याला पूर्णवेळ कलात्मक व्यवसाय म्हणून स्वीकारलं आहे. पुण्यात श्रीराम लागू रंग-अवकाश येथे रॉय यांच्या संयोजनाखाली तीन दिवसांचा कठपुतळी नाट्य महोत्सव झाला. कलाकारांनी पारंपरिक आणि समकालीन कठपुतळी नाट्याचे प्रयोग सादर केले; कार्यशाळा आणि संवादांतून या कलेच्या नव्या शक्यता प्रेक्षकांसमोर आल्या. एखाद्या कलेला नवे प्रेक्षक मिळवून देणं, वेगवेगळ्या परंपरांतील कलाकारांना एकत्र आणणं आणि नव्या पिढीला तिच्याशी जोडणं, ही कामंही व्यावसायिक कलाव्यवहाराचाच भाग आहेत..Premium|Quad Alliance and China : क्वाडचा पोपट जिवंत आहे.नवे कलाकार आणि प्रेक्षक घडवण्याचं हे काम महाराष्ट्रात अनेक दशकं सुरू आहे. इथे हौशी, प्रायोगिक आणि व्यावसायिक रंगभूमीने एकमेकांना घडवलं. पुरुषोत्तम, फिरोदिया करंडकासारख्या स्पर्धांसाठी विद्यार्थी महिनोन् महिने तालमी करतात, त्यांचं काम ‘हौशी’ असलं, तरी त्यामागची तयारी आणि शिस्त मोठी असते. याच वाटेवरून पुढे व्यावसायिक आणि प्रायोगिक रंगभूमीवरचे कलाकार घडतात. मग व्यावसायिकता म्हणजे नेमकं काय? व्यावसायिकता म्हणजे फक्त आर्थिक व्यवहार किंवा पैशाच्या रूपातला फायदा-तोटा नसतो. व्यावसायिक नाटकात प्रयोगांची संख्या, प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, निर्मितीची आखणी आणि सादरीकरणातलं सातत्यही महत्त्वाचं असतं. प्रायोगिक नाटकात प्रस्थापित संकेत मोडण्याची आणि प्रत्येक प्रयोगात काहीतरी नवं शोधण्याची मोकळीक असते. पण याचा अर्थ व्यावसायिक नाटकात प्रयोगशीलता नसते किंवा प्रायोगिक नाटकात शिस्त नसते, असा नाही. दोन्हीकडे कलाकार आणि तंत्रज्ञांना वेगवेगळ्या आव्हानांना सामोरं जावं लागतं. म्हणूनच ‘व्यावसायिक नाटक’ आणि ‘व्यावसायिकता’ यांतला फरक लक्षात घ्यायला हवा. व्यावसायिक नाटक हा नाटकाचा एक प्रकार आहे; व्यावसायिकता ही काम करण्याची वृत्ती आहे. वेळेवर तालमीला येणं, संहितेचा अभ्यास करणं, दिग्दर्शक आणि सहकाऱ्यांच्या सूचनांचा विचार करणं, तांत्रिक तयारी करणं, प्रत्येक प्रयोगात आपली जबाबदारी नीट पार पाडणं आणि प्रेक्षकांचा विचार करणं, हे सगळं त्यात येतं. प्रयोग विनामूल्य असो वा तिकीट लावून मोठ्या नाट्यगृहात सादर होणारा असो, तयारीला आणि शिस्तीला पर्याय नाही. ही वृत्ती फक्त अभिनेत्यापुरती मर्यादित नसते. नाटककार, दिग्दर्शक, नेपथ्यकार, प्रकाशयोजनाकार, ध्वनितंत्रज्ञ आणि निर्मिती व्यवस्थापक या सगळ्यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून नाटक उभं राहतं..या साखळीतला शेवटचा, पण तितकाच महत्त्वाचा दुवा म्हणजे प्रेक्षक. प्रेक्षक म्हणजे तिकीट काढून मनोरंजनाची अपेक्षा करणारा केवळ ग्राहक नाही. तो आपला वेळ आणि लक्ष नाटकाला देतो, नव्या प्रयोगांशी संवाद साधतो आणि कधी त्यातली अपूर्णताही स्वीकारतो. डिजिटल माध्यमांमुळे मनोरंजनाच्या सवयी बदलत आहेत. नाटकाची तुलना सतत मल्टिप्लेक्स आणि ओटीटीसारख्या मनोरंजनाच्या माध्यमांशी करून सगळ्या बहुपेडी संस्कृतीव्यवहारांना एकाच चौकटीत बसवण्याऐवजी, जिवंतपणे घडणाऱ्या नाटकाचं वेगळेपण प्रेक्षकांनीही जाणलं पाहिजे. नाटकाची जादू त्याच्या प्रत्यक्ष, सामूहिक अनुभवात असते: कलाकार आणि प्रेक्षक एकाच जागी, एकाच वेळी उपस्थित असतात. समाजातले बदल, संघर्ष आणि प्रश्न यांना एकत्र सामोरं जाण्याची संधी नाटक देतं. म्हणून हौशी आणि व्यावसायिक यांच्यात भिंती उभ्या करण्याऐवजी विविध कला आणि माध्यमांच्या प्रवाहांनी एकमेकांना काय दिलं, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. हौशी रंगभूमीवर व्यावसायिक शिस्त असू शकते; व्यावसायिक रंगभूमीवर कलात्मक प्रयोग होऊ शकतात; आणि प्रायोगिक रंगभूमीलाही स्वतःच्या कलाविषयक धारणांची आणि संकेतांची पुन्हा तपासणी करावी लागू शकते. सुदृढ समाजाच्या निर्मितीत कलेसाठी नवी माणसं, नवे प्रेक्षक आणि नवी व्यासपीठं घडवणं, हाही आपल्या सर्वांच्या व्यावसायिकतेचा भाग आहे. नाटकासारख्या कलेवर प्रेम करणं ही सुरुवात आहे. त्या प्रेमाला अभ्यास, कौशल्य, शिस्त आणि सहकाऱ्यांप्रती जबाबदारीची जोड मिळाली, की अर्थपूर्ण कलात्मक प्रवास घडतो. म्हणून, नाटक हौसेने केलं की व्यवसाय म्हणून केलं, यापेक्षा ते किती सजगतेने आणि प्रामाणिकपणे केलं, हा मुद्दा अधिक महत्त्वाचा आहे. अशा प्रश्नांचा विचार करताना, विविध संस्कृतीव्यवहारांना समाज किती आस्थेने पाठबळ देतो, यावरही त्या समाजाचं एकूण समृद्धपण अवलंबून असतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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