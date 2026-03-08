Marathi Books : स्वागत नव्या पुस्तकांचे

अनस्क्रिप्टेडआपले आयुष्य अनाकलनीय आहे. त्यामुळेच ते खऱ्या अर्थाने ‘अनस्क्रिप्टेड’ असते. आयुष्यातील छोट्या-छोट्या प्रसंगातून काही तरी चांगले गवसणे म्हणजे काय याचा शोध ‘अनस्क्रिप्टेड’ या पुस्तकाद्वारे लेखक अमोल देशमुख यांनी घेतला आहे. जीवनात विविध ठिकाणी, प्रसंगी भेट झालेल्या व्यक्तींचे चित्रण, निरीक्षणे या पुस्तकात त्यांनी मांडली आहेत. ती वाचताना आपणही त्याच्याशी नकळतपणे जोडले जातो. कधी अचानकपणे एखाद्या प्रसंगाची आठवण येते, कधी चर्चेतून एखादी भावना निर्माण होते अशा प्रसंगाचे, व्यक्तींचे वर्णन या पुस्तकात करण्यात आले आहे. मनात त्या-त्या वेळी निर्माण झालेले भाव शब्दबद्ध करण्यात आले असल्याने वाचकांना ते प्रसंग आपले वाटतात. वैशिष्ट्य : ओघवत्या शैलीत केलेले व्यक्तिचित्रण व घटनांचा घेतलेला अचूक वेध. प्रकाशक : न्यू ईरा पब्लिकेशन, पुणे पृष्ठे : २४८, मूल्य : ३५० रु..पतीवर्ताग्रामसंस्कृती अनुभवत वऱ्हाडी बोलीच्या प्रांगणात रमलेल्या कवीच्या उत्स्फूर्त भावनांचा सहज-सुंदर आविष्कार म्हणजेच बापूराव झटाले यांचा ‘पतीवर्ता’ हा काव्यसंग्रह. दैनंदिन जगण्यातील घटक जसे की, वर्षाराणी, कडुनिंब, झाळं, कोकीळे, चंद्र... यांपासून ते अंधश्रद्धा, समाजवाद, कँसर, झेंडा, समान नागरी कायदा, एड्स... अशा सामाजिक जाणिवा असलेल्या विविध विषयांवर झटाले यांनी कवितेच्या माध्यमातून त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. एकूण ७८ कवितांचा समावेश या संग्रहात करण्यात आला असून, त्या कवितांना अनुसरून गजानन घोंगडे यांनी समर्पक रेखाचित्रेदेखील रेखाटली आहेत.प्रकाशक : फ्रीडम पब्लिकेशन, अकोला पृष्ठे : १२०, मूल्य : २०० रु..Premium|Museum Book: दाबके यांच्या 'म्युझिअम' पुस्तकातून संग्रहालयांच्या अद्भुत सफरीचा अनुभव.त्रिधाराकोणीही कोणावरही ठरवून प्रेम करू शकत नाही. ते नकळतच जडतं. प्रेमाचा तो क्षण म्हणजे एक विलक्षण अनुभूती असते. आपण ज्या व्यक्तीवर प्रेम करतो ती त्याचा स्वीकार करेल आणि ते सफल होईल की, आपल्या पदरी निराशा पडेल याची चिंता प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला असते. मात्र, हाच तर खरा नियतीचा खेळ असतो. यात काहीही झालं, तरी मनापासून एखाद्या व्यक्तीवर केलेलं प्रेम कोणीही विसरू शकत नाही. आ. श्री. केतकर यांनी हाच विचार त्यांच्या ‘त्रिधारा’ या पुस्तकातून मांडला आहे. चित्रपटसृष्टीतील कलाकार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची ही अनोखी प्रेमकहाणी आहे. तिघांच्या प्रेमाची ही ‘त्रिधारा’ वाचकाला मानवी स्वभावाचे विविधांगी दर्शन घडवते.प्रकाशक : तेजस प्रकाशन, कोल्हापूर पृष्ठे : २००, मूल्य : ३०० रु..गझलेचे उपयोजित छंदःशास्त्र‘गझल’ शब्द ऐकला तरी अनेकांच्या मनात हळूवार भावनांचे तरंग उमटतात. गझल केवळ वाचून नाही, तर समजून घेणे आवश्यक असते. ती समजल्यावर त्यातील भाव नेमकेपणाने पोहचतो. गझलकार श्रीकृष्ण राऊत यांनी ‘गझलेचे उपयोजित छंदःशास्त्र’ या पुस्तकात गझलचे विविध अंग अत्यंत प्रभावीपणे उलगडले आहेत. गझलेमधील पारिभाषिक संज्ञांचे अर्थ दिले असून, संस्कृत, अरबी-फार्सी अरूज यांचे तुलनात्मक विश्लेषण बारकाईने केले आहे. गझलेच्या वृत्तांचे वर्गीकरण, त्यामधील लवचिकता समजावून सांगितली आहे. अत्यंत वस्तुनिष्ठ पद्धतीने केलेल्या विश्लेषणामुळे गझलेबद्दल अधिक आत्मीयता निर्माण होण्यास मदत होते. वैशिष्ट्य : गझलेचे व्याकरण समजून सांगणारी मांडणी. प्रकाशक : स्वयं प्रकाशन, सासवड, पुणे पृष्ठे : २७६, मूल्य : ४०० रु..शतरंजराजकीय घटनांवर आधारित घटनाक्रम काल्पनिक असला तरी तो वाचनीय असतो. त्यामुळेच सामाजिक स्थितीचा आधार घेऊन त्यावर गुंफलेली कथा वाचकांना आकर्षित करत असते. सिद्धेश राजेंद्र बुर्डे यांची ‘शतरंज’ ही कादंबरी याच कारणामुळे वाचकाला गुंतवून ठेवते. प्रज्ञा वझे यांनी या पुस्तकाचा अनुवाद केला आहे. या कादंबरीतील पात्रे काल्पनिक असली तरी त्यांची भूमिका, उद्दिष्ट वाचकाला खिळवून ठेवतात. अत्यंत उत्कंठावर्धक असलेल्या या कथानकाचा शेवटही तितकाच रोचक आहे. विश्वासघात आणि न्यायासाठी अविरत दिलेल्या लढ्याचे अप्रतिम वर्णन या राजकीय कादंबरीत करण्यात आले आहे.वैशिष्ट्य : राजकीय पटलाची लक्षवेधक मांडणी. प्रकाशक : डब्लू.एन. पब्लिकेशन पृष्ठे : २४६, मूल्य : ४९९ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.