- हर्ष भटकळ, saptrang@esakal.comकलाकार विभा गल्होत्रा यांनी दिल्ली ते मंगोलिया, यमुना ते हिमालय असा प्रवास केला. वातावरणाचा वेध घेण्यापासून ते ‘लँड आर्ट’ आणि स्थानिक निसर्गचित्रांपासून संपूर्ण विश्वाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांकडे त्या वळल्या.ही नदी नव्हे, तर एक नालाच आहे असे मी समजत होते...’ म्हटले तर हे एक अत्यंत साधेसुधे वाक्य. परंतु विभा गल्होत्रा यांच्या कलाप्रवासाचे मर्म इतर कोणत्याही विधानातून स्पष्ट होणार नाही. विभा यांना यमुना नदीचा परिचय बालपणापासून होता. त्या २००९मध्ये कलाकाराच्या नजरेतून यमुनेकडे पाहू लागल्या, तेव्हा त्यांना दिसला शहराच्या कचऱ्यामुळे दूषित झालेला पाण्याचा प्रवाह. त्या पाण्यात गटारे सोडली जात होती. लोक तिथे पूर्वजांसाठीचे संस्कार करायचे. त्या पाण्याला पवित्र समजून त्यात डुंबायचे. विभा यांना काळजी वाटली. त्यांनी एकाला ‘त्या दूषित पाण्यात जाऊ नको,’ म्हणून थांबवायचा प्रयत्न केला. ती व्यक्ती म्हणाली, ते विभा विसरू शकल्या नाहीत. ते म्हणाले होते, ‘‘माझ्या या आईला घाणेरडी म्हणण्याची हिंमत कशी झाली तुम्हाला?’’ या वादावादीमुळे अंधश्रद्धा आणि वातावरणातील वास्तव यांतील विरोधाभास त्यांना जाणवला. तोच त्यांच्या कलेला वेगळे वळण देऊन गेला..त्या सांगतात, ‘‘त्यानंतरची दोन वर्षे मी दर आठवड्यात तिथे जाऊन वेध घेत असे. त्याला कलेचे रूप येईल अशी तेव्हा कल्पनासुद्धा नव्हती.’’ नंतर त्या कॅनव्हास घेऊन जाऊ लागल्या. मंदिराची साफसफाई करणारे लोक त्यांना मदत करू लागले. त्यांनी दिलेला गाळ विभा कॅनव्हासवर टाकत. ‘ॲक्शन पेंटिंग’प्रमाणे तीन महिने नदीकाठी येऊन त्या गाळातून कलाकृती बनवत राहिल्या. त्यातून तयार झालेली पेंटिंग्ज या काही त्या प्रदूषणाच्या प्रतिकृती नव्हत्या. प्रत्यक्ष प्रदूषण करणाऱ्या घटकांपासून त्या बनत होत्या. गावाने नदीची केलेली विटंबना त्यात व्यक्त होत होती. या एका घटनेतून निर्माण केलेल्या प्रश्नांचा शोध घेता घेता विभा दिल्लीतून प्रथम मंगोलिया, लडाख आणि हिमाचलमधील फळबागांपर्यंत पोहोचल्या. पाण्याची मालकी कोणाची? जमीन कोणाची? आणि आपल्या भोवताली जे आहे ते आपल्या वापरासाठीच आहे, असे आपण गृहीत धरतो तेव्हा काय काय होऊ शकते? याचा त्या विचार करू लागल्या..निसर्गाशी एकरूप बालपणगल्होत्रा कुटुंब चंदीगडला स्थायिक होण्यापूर्वी हरियाणाच्या निरनिराळ्या भागांत विभा वाढल्या. त्यांचे वडील मुलांना घेऊन सार्वजनिक वाहनाने देशभरात सहली काढत. ‘‘मी आणि माझी दोन भावंडे आज जे आहोत ते या प्रवासातील अनुभवांमुळे,’’ विभा सांगतात. आईमुळे त्यांचा पंजाबी काव्याशी, गुरबानीशी परिचय झाला, तर वडिलांमुळे निसर्गाशी जवळीक झाली. त्या कुटुंबाचा एक साधा नियम होता- ‘एकही पान तोडू नका.’ बालपणापासून माणसे आणि निसर्ग यांच्याशी झालेला संपर्क विभा यांच्या कलाजीवनाचा मूलाधार बनला..कलासाहित्याचा शोधसुरूवातीपासून विभा माती, काटक्या, चिखल घेऊन काही तरी बनवत राहायच्या. ‘नॅशनल इन्स्टिट्युट ऑफ फॅशन टेक्नॉलॉजी’ मधून शिक्षण घेऊन चंदीगडच्या ‘गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट’मध्ये जायचे त्यांनी ठरवले. तिथे त्यांची ‘प्रिंट मेकिंग’ आणि छायाचित्रण या कलाप्रकारांशी ओळख झाली. परंतु त्यांना कलेच्या तंत्राइतकेच ‘कला म्हणजे काय’ हे मुळातून समजून घ्यायचे होते. मग त्या शांतीनिकेतनला गेल्या. पहाटे ५ वाजता उठून विभा वनात दवबिंदू, हिरवळ, बदलता सूर्यप्रकाश पाहात फिरायच्या. ज्येष्ठ कलाकार के. जी. सुब्रमण्यन विद्यार्थ्यांना नेहमी विविध कलाप्रकारांशी परिचय करून घेण्यास प्रोत्साहन देत. विभा यांनी शिल्पकला, मुद्रणकला, प्रिंट मेकिंग, छायाचित्रण या कलाप्रकारांत अनुभव घेतला. याशिवाय काय करणे शक्य आहे, ते समजून घ्यायचा प्रयत्न करत. तेव्हा कलाकृतीसाठी लागणारे साहित्य जिथल्या तिथेच मिळू शकेल अशी एक नवी शक्यता त्यांना दिसू लागली..यमुनेचे गाऱ्हाणेदिल्लीत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रात भाग घेतल्यानंतर विभा यांना एकूणच कलाविश्वाविषयीचे प्रश्न भेडसावू लागले. त्यांना आपला देश नीटपणे समजून घ्यायचा होता. समाज, राजकारण आणि वातावरण... यमुना केंद्रीभूत झाली. ‘‘मी तेव्हाही माझे असलेले नाते समजून घ्यायचा प्रयत्न करत होते,’’ असे त्या सांगतात. लोक नदीत काय टाकतात, हे त्या जवळजवळ रोजच टिपत. तिथे कॅनव्हास घेऊन जाण्यामागे उद्देश होता तो विचारप्रक्रिया सुरू करण्याचा. नावाड्याने नदीतील गाळ गोळा करायला मदत केली आणि विभा यांनी तो कॅनव्हासवर ओतला. तीनेक महिने त्या हा उद्योग करत होत्या. कचऱ्यातून निर्माण झालेली ही फक्त प्रदूषणविरोधी पेंटिंग्ज नव्हती. ती बनवण्याच्या पद्धतीमुळे तेथील लोक, स्थळ, समस्येचे रूप यांसंबंधी चर्चा सुरू व्हायची. नंतर त्यांनी एक माहितीपट तयार केला..नदीच्या निमित्ताने वर नमूद केल्याप्रमाणे काही मोठे प्रश्न समोर आले- या पाण्यावर मालकी कोणाची? ही जमीन कोणाची? इथल्या हवेची मालकी कोणाची?... विभा यांच्यासाठी कला म्हणजे फक्त मोकळ्या जागेतील शिल्प नव्हते. अशा कलाकृती निसर्गातच तयार होऊ शकतात, हे त्यांनी दाखवले. ‘‘लँड आर्ट’ हा प्रकार असतो, त्याचप्रमाणे स्थलविशिष्ट कला हाही प्रकार आहे,’ असा खुलासा त्या करतात. निसर्गातील घटकांचा ‘लँड आर्ट’मध्ये वापर केल्यावर काही काळाने त्यांचे विघटन होऊन ते निसर्गात विरून जातात. विशिष्ट ठिकाणी कलाकृती उभारण्यासाठी तेथील राजकीय परिस्थिती आणि समाजव्यवस्था यांचाही विचार करावा लागेल. ‘मी जर लडाखला गेले किंवा मंगोलियात गेले, तर मला त्या-त्या जागेचा विशेष विचार करावा लागतो,’’ असे त्या सांगतात..मंगोलियात त्यांनी घोड्याची लीद वापरून ‘हू ओन्स द अर्थ’ ही कलाकृती तयार केली. एका निसर्गचित्रावर मोठी अक्षरे पसरवली होती. त्या देशात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक खनिजांवर परदेशी कंपन्या अत्याचार करत होत्या, त्यांना हा टोला होता. स्वतः राजकीय वक्तव्य करण्याऐवजी त्या देशांना प्रश्न सुचवत होत्या- ‘आपण या भूमीलाच विचारू या. ती जमीनच विचारत आहे, मी कोणाची?...’ लडाखमध्ये कोरोना महासाथीनंतर नैसर्गिक आपत्ती आल्या. प्रश्नाचे रूप बदलले- ‘निसर्गच सांगू पाहत आहे, की मी तुमची बटीक नाही. स्वत:ला इथे रोखा!’विभा म्हणतात, ‘‘वातावरण आपल्यातच समाविष्ट आहे.आपण ज्या निरर्थक गोष्टी करतो, त्याबद्दल मला निसर्गाच्या माध्यमातूनच बोलायला आवडेल.’’ त्यांना रस आहे मानवी प्रकृतीत. जे दिसेल त्याचा आदर न करता, आपण फक्त त्याचा वापर का करतो?... ‘‘आपला समाज ढोंगी आहे. आपण निसर्गाचा धार्मिक विचारांशी संबंध लावतो, पण त्याच वेळी निसर्गाचा नाश करतो.’’.बियाणे ते घुंगरूत्यांच्यासमोरील प्रश्न बदलले तसे त्यांनी साहित्यही बदलले. एकेकाळी त्या कलाकृतींसाठी बियाणे वापरत असत. यथावकाश त्यांनी माध्यम बदलले आणि त्या घुंगरू वापरू लागल्या. घुंगरूंचा भारतीय नृत्यपरंपरेशी संबंध होता. असंख्य घुंगरू एकत्र जोडले की त्यातून चमचमणाऱ्या निसर्गचित्रांचा आणि शेतांचा भास निर्माण होत होता. त्यांच्या कलाकृती न्यूयॉर्कच्या जॅक शेनमन गॅलरीतील ‘युटोपिया ऑफ डिफरन्स’ तसेच कॅलिफोर्नियातील ‘सॅन होजे म्युझिअम ऑफ आर्ट’ आणि ‘व्हूल्फ्सबर्ग कुंस्टम्युझियम’ येथील प्रदर्शनातही सादर झाल्या. त्यांना ‘इंलॅक्स फाऊंडेशन फाईन आर्ट अवॉर्ड’ मिळाले. ‘एशियन कल्चरल कौन्सिल’च्या त्या ‘फेलो’ झाल्या. नंतर ‘रॉकफेलर फाउंडेशन बॅलाजिओ सेंटर’च्याही स्थानिक फेलो झाल्या. त्यांना सतावणारे प्रश्न मात्र तसेच होते..वेगळी भूमी‘अनक्वाएट ऑर्चर्डस्’ या आपल्या संयोजनात विभा यांचे लक्ष फळबागा आणि हिमालयातील पर्वतरांगांकडे गेले. मधमाशा पुन्हा पुन्हा दिसू लागल्या. ऋतुमानाप्रमाणे बदलत जाणारी रूपे निसर्गातील बदलांकडे लक्ष वेधतात. विभा म्हणतात, ‘‘हिमालय पर्वतरांगेत खूप बदल होत आहे.’’ बागा बदलत आहेत, हवामान बदलते आहे. माणसांच्या जीवनात जे काही घडते, त्याला निश्चित अशी पार्श्वभूमी निसर्ग पुरवेनासा झाला आहे. निसर्ग बदलतो आणि आपणही!परस्परविरोधविभा उदाहरण देतात- एखाद्या रस्त्यावर रुग्णालयाची सोय येऊ शकते, शाळा बांधली जाऊ शकते किंवा बाहेरच्या जगाशी संपर्क होतो. विकास नेहमीच नाशनिर्देशक नसतो. प्रश्न आहे तो आपण निवडलेल्या विकासाच्या पद्धतीचा. सर्वच बाबतीत त्यांना परस्परविरोध दिसतो. जाहिरात आपल्याला काय हवे-नको ते ठरवते. शहरे अधिक जमीन बळकावतात. तंत्रज्ञान उत्तरे शोधायचा प्रयत्न करते, पण ते प्रश्न आपणच निर्माण केलेले असतात. त्यांच्या कलाकृती सांगतात, ‘पुन्हा तपासा!’.पुनरावलोकनविभा गल्होत्रा यांच्या कामात एक विलक्षण कमान दिसते. आमरायांमध्ये बागडणारी ही मुलगी यमुना नदीतला गाळ कॅनव्हासवर ओतून कलाकृती निर्माण करते. बियाणे घेऊन काम करणारी कलावंत पुढे हजारो घुंगरू वापरू लागते. या सगळ्याला व्यापून राहणारी विचारपद्धती मात्र स्थिर आहे. त्या म्हणतात, ‘‘मानवजातीचा निसर्गाशी नेमका संबंध काय, हे समजून घ्यायचा मी प्रयत्न करत असते.’’ म्हणूनच ‘ही जमीन कोणाची?’ हा जबरदस्त प्रश्न राहतो. नदी, भूमी, वनराई आणि जमिनीखालील खनिजे. या सगळ्या गोष्टी आपल्यापासून वेगळ्या नाहीत हे आपण विसरलो आहोत का?... विभा यांच्याकडेही अंतिम उत्तर नसावे! त्या फक्त विचारत राहतात. त्यांचा संवाद चालू राहतो आणि भूमी जे बोलते ते ऐकणेही!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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