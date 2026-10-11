Ancient Indian Physics Book : भारतीय विज्ञानपरंपरेचा तर्कसुसंगत वेध

आशिष तागडे - ashish.tagade@esakal.comआपल्या देशाला समृद्ध आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेबरोबर वैज्ञानिक परंपराही लाभली आहे. आधुनिक जगातील बहुतांश शोधाची जननी आपली वैदिक परंपरा आहे. आपल्या ऋषिमुनींकडे अध्यात्माबरोबर प्रगत वैज्ञानिक ज्ञानही होते. त्याचे दाखलेही आहेत. ‘विश्वाची निर्मिती कशी झाली? पदार्थाचे स्वरूप काय आहे? सृष्टीतील घटक एकमेकांशी कसे संबंधित आहेत?’ हे प्रश्न आजच्या आधुनिक भौतिकशास्त्रासमोर जितके महत्त्वाचे आहेत, तितकेच ते हजारो वर्षांपूर्वीच्या भारतीय परंपरेलाही कुतूहलाचे वाटत होते. वैदिक काळापासून या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना आधुनिक विज्ञानाने प्रयोग, निरीक्षण आणि तर्क यांच्या आधारे मोठी प्रगती केली. परंतु, या शोधयात्रेत प्राचीन ऋषीपरंपरेने स्वतंत्र चिंतनपद्धतीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले होते, हे अनेकदा आपल्या लक्षात येत नाही. हे लक्षात आणून देण्याचे काम डॉ. मनीषा पुराणिक यांनी केले आहे. भारतीय ज्ञानपरंपरेत दडलेले हे वैज्ञानिक चिंतन उलगडून दाखवणारा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज म्हणजे ‘प्राचीन भारतीय भौतिकशास्त्र’ हे पुस्तक! भौतिकशास्त्राला प्राचीन भारतीय इतिहास आणि संस्कृती त्याचबरोबर भारतीय विज्ञानाची जोड देत डॉ. पुराणिक यांनी मांडणी केली आहे. .Premium|Fasting Recipes : उपवासासाठी राजगिऱ्याच्या पिठापासून बनवा कुरकुरीत पुऱ्या आणि चविष्ट कोफ्ता करी.प्राचीन भारतीय ग्रंथांकडे आपण अनेकदा केवळ धार्मिक किंवा तात्त्विक दृष्टिकोनातून पाहतो. मात्र, त्याच ग्रंथांमध्ये विश्वाची रचना, पदार्थाचे स्वरूप, परमाणू, गती, प्रकाश, उष्णता आणि विविध तांत्रिक ज्ञान यांविषयी केलेले विचार, अभ्यास आढळतो. या विचारांचा मागोवा घेत ‘प्राचीन भारतीय भौतिकशास्त्र’ हे पुस्तक भारतीयांची निरीक्षणशक्ती, तर्कबुद्धी आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा वेध घेते. विशेष म्हणजे, हे पुस्तक केवळ प्राचीन ज्ञानाचा गौरव करत नाही, तर त्या ज्ञानाकडे विज्ञानाच्या संदर्भातून पाहण्याचा दृष्टिकोन वाचकाला देते. प्राचीन भारताबाहेरील भौतिकशास्त्रापासून सुरुवात करून पंचमहाभूते, वैशेषिक दर्शन आणि पदार्थ विज्ञान, कर्म, प्रकाश आणि उष्णता तसेच भौतिक तंत्रज्ञान अशा विविध विषयांचा ऊहापोह वाचकाला भारतीय विज्ञानपरंपरेच्या विश्वात घेऊन जातो.जागतिकीकरणाच्या रेट्यात आपली समृद्ध बौद्धिक परंपरा काही प्रमाणात दुर्लक्षित राहते. वैदिक काळापासून आपल्या ऋषिमुनींनी केलेले प्रयोग, लावलेले शोध याकडे आपण फारसे लक्ष देत नाही. काळाच्या ओघात आणि मौखिक परंपरा असल्याने आपले ज्ञान संपूर्ण जगासमोर अपेक्षित प्रमाणात आलेच नाही. ते सप्रमाण दाखवण्यासाठी हे पुस्तक महत्त्वाचे आहे. भारतीय संस्कृती आणि विज्ञाना या दोन्हीची प्रभावीपणे सांगड या पुस्तकात घातली आहे. कोणते शोध लागले यांची केवळ जंत्री न देता त्यामागील शास्त्र उलगडून सांगितले आहे..विज्ञानाच्या इतिहासामध्ये ग्रीक भौतिकशास्त्राइतके भारतीय भौतिकशास्त्राला पुरेशी स्थान मिळाले नाही. प्राचीन आणि आधुनिक विज्ञान यांची अत्यंत चपखलपणे सांगड घालत या पुस्तकाच्या माध्यमातून हा समृद्ध, थोर वारसा अधोरेखित केला आहे. कणादांच्या अणुवादापासून भास्कराचार्यांच्या गुरुत्वविषयक विचारापर्यंत, तसेच मंदिरस्थापत्य आणि यंत्रविद्येपर्यंत वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रवास हे पुस्तक घडविते.गुरुत्वमध्यचा अचूक वापर करत उभारलेली मंदिरे भारतीय वास्तूकलेचा अप्रतिम नमुना आहे. भारतीय मंदिरस्थापत्य ही केवळ धार्मिक भावना व्यक्त करणारी रचना नसून ती विज्ञान, गणित आणि अभियांत्रिकी यांचा उत्कृष्ट संगम आहे. प्राचीन भारतातील मंदिरनिर्मितीमध्ये वापरलेले तत्त्वज्ञान, मोजमाप, रचना आणि सामग्री यांचा अभ्यास केला असता भौतिकशास्त्राच्या अनेक मूलभूत संकल्पना स्पष्टपणे दिसून येतात. समरांगणसूत्रधार, मयतम् आणि इतर वास्तूशास्त्रीय ग्रंथामध्ये मंदिर बांधणीचे नियम सांगितले आहेत, त्यामध्ये भौतिक तत्त्वांचा अप्रत्यक्ष वापर दिसतो. या बरोबर इ.स.पूर्व काळापासून विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या लोखंडाच्या, जस्ताच्या भट्ट्या याचा सूत्रबद्ध आढावा या पुस्तकात घेतला आहे. त्यामुळे हे पुस्तक म्हणजे केवळ भूतकाळाचा शोध नसून, ‘आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाकडे कसे पाहिले?’ या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा रंजक प्रवास आहे.पुस्तक : प्राचीन भारतीय भौतिक शास्त्रलेखक : डॉ. मनीषा पुराणिकप्रकाशक : प्रसाद प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १३२, मूल्य : १६५ रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.