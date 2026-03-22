Premium|Ancient Indian Textiles : मोहेंजोदडोतील शिल्पांमधून उलगडले भारतीय वस्त्रकलेचे रहस्य

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comशिल्पांमधून उलगडणारी वस्त्रकला...मौर्य काळ ते पुढे शुंग काळ हा कालखंड भारतीय वस्त्रसंस्कृतीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळातील प्रत्यक्ष कापडांचे अवशेष आज आपल्याला फारसे उपलब्ध नसले तरी सांची आणि भारहूत इथल्या स्तूपांच्या तोरणांवर कोरलेल्या मानवी आणि यक्ष इत्यादी आकृतींच्या वेषभूषेवरून तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीची स्पष्ट झलक दिसते. हजारो वर्षांच्या भारतीय वस्त्रपरंपरेचा सर्वांत ठोस, डोळ्यांनी पाहता येईल असा पुरावा बरेचदा लिखित ग्रंथांपेक्षा किंवा पुरातत्त्वीय अवशेषांपेक्षाही शिल्पांमधून अधिक स्पष्टपणे बघायला मिळतो, कारण पुरातन भारतातली वस्त्रे सेंद्रिय असल्यामुळे अर्थातच नाशवंत होती, त्यामुळे हडप्पाच्या उत्खननात सापडलेले एका चांदीच्या फुलदाणीला चिकटून असलेले काही सुती धागे वगळता आपल्याकडे त्या काळातल्या भारतीय वस्त्रकलेचा सापडलेला प्रत्यक्ष पुरावा अगदीच तुटपुंजा आहे. हडप्पा-मोहेंजोदडो येथील उत्खननात जी शिल्पे सापडली त्या शिल्पांमधील वेशभूषेच्या तपशीलांवरून त्या काळातील पोशाख, अलंकार आणि त्यांचा प्रतीकात्मक अर्थ यांची महत्त्वपूर्ण झलक मिळते. .विशेषत: पुजारी-राजा किंवा प्रिस्ट किंग ह्या नावाने प्रसिद्ध असलेला सोपस्टोनचा अर्धपुतळा आणि आद्य मातृदेवता म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मृत्तिकामूर्ती यांमधून तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीचे थोडेसे संकेत मिळतात. मोहेंजोदडो येथे सापडलेली दाढीधारी पुरुषाची शिल्पमूर्ती साधारण पाच ते सात हजार वर्षांपूर्वीची मानली जाते. ह्या मूर्तीच्या अंगावर एक प्रकारचा शालसदृश वस्त्रप्रकार दिसतो, जो मूर्तीच्या डाव्या खांद्यावरून मागे नेलेला आहे. उजवा खांदा उघडा आहे. या वस्त्रावर त्रिदल आकृती दिसते, ज्यामध्ये कधीकाळी रंग भरलेला असावा असे काही संशोधकांचे मत आहे. ह्या अर्धपुतळ्याचा चेहरा, त्याची उंचावलेली मान, त्याच्या केसांभोवती असलेला प्रतिष्ठासूचक अलंकार असे सुचवते की हा पुतळा तत्कालीन समाजातल्या कोणा प्रसिद्ध किंवा प्रतिष्ठित व्यक्तीचा असावा. त्याच्या शालीवरून आपण असाही निष्कर्ष काढू शकतो की तत्कालीन संस्कृतीत वस्त्रे केवळ उपयुक्ततेपुरतीच वापरली जात नसून वेशभूषा ही प्रतिष्ठावाचकही असावी. उंची भासणाऱ्या कलाकुसरयुक्त वस्त्राचे असे मांडणीदार नेसणे हे तत्कालीन धार्मिक विधी, नेतृत्व किंवा त्या व्यक्तीचे सामाजिक स्थान दर्शवणारे असावे असा विद्वानांचा तर्क आहे.याउलट याच उत्खननात सापडलेल्या मृत्तिकेतून बनवलेल्या ओबडधोबड अशा मातृदेवता मूर्तींमध्ये मात्र भर वस्त्रांपेक्षा अलंकारांवर जास्त दिसतो. विस्तृत कटीपट्ट, अलंकारयुक्त कंबरपट्टा, गळ्यात माळा, कर्णफुले, तसेच डोक्यावर भव्य मुकुट किंवा केशरचना दिसते. काही मूर्तींमध्ये कंबरेखालील भागावर स्कर्टसारखे गुंडाळलेले वस्त्र दिसते. किंवा अलंकारिक पट्टा असल्याचे दिसते. सिंधू सरस्वती संस्कृतीत संस्कृतीत कापूस मुबलक पिकवला जात होता आणि सूत कातणे, रंगवणे आणि विणणे ह्या सर्व कला त्या लोकांना अवगत होत्या हे आपण मागल्या लेखांमधून पाहिलेच आहे. प्रत्यक्ष कापडाचे अवशेष जरी उत्खननात अत्यंत कमी प्रमाणात मिळाले असले, तरी या शिल्पांमधील वस्त्रे, अलंकार आणि मांडणी यांवरून त्याकाळात वेशभूषेला उपयुक्ततेइतकेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक संस्कार म्हणूनही महत्त्व होते, हे स्पष्ट होते. थोडक्यात, त्याही काळी लोक फॅशन करायचे..पुढच्या काळातल्या म्हणजेच शुंग-मौर्य कालखंडातल्या सांची–भारहूत येथील स्तूपांमधल्या तोरणांवर कोरलेल्या मानवी आकृत्या भारतीय वस्त्रकलेचा नवा आणि सविस्तर परिचय देतात. मधल्या काळात मात्र आपल्याला पुरातत्त्वीय पुरावे फारसे सापडत नाही, पण वैदिक वाङ्मयात वस्त्रांचे उल्लेख मात्र भरपूर येतात. सांची-भारहूत येथील स्तूपांमध्ये कोरलेल्या आकृत्यांमध्ये तत्कालीन शिल्पकारांनी कापडाचे काठ, घड्या, कंबरपट्टे, टोकाला मोकळे असलेले शेव, नेसण्याची पद्धती तसेच अंगावर घातलेले अलंकार इतक्या बारकाईने कोरलेले आहेत की त्यामुळे ही शिल्प तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीचा दृश्य पुरावा बनतात. त्याकाळात प्रचलित असलेली फॅशन आणि वस्त्रपरंपरा ह्या दोन्ही गोष्टींवर ही शिल्प भाष्य करतात. समाजातल्या कुठल्या स्तरातले लोक कसली वस्त्रे नेसायचे, कशी नेसायचे आणि कोणत्या प्रसंगी कोणतं वस्त्र, कोणते अलंकार घालावेत हा समाजसंकेत होता ह्याचे साधारण आडाखे आपल्याला ही शिल्प पाहून बांधता येतात.हा लेख मुख्यत्वे वासुदेवशरण अग्रवाल, मोतीचंद्र आणि आळतेकर ह्यांच्या ह्या विषयावरच्या संशोधनपर लेखनावर आधारित आहे. वासुदेव शरण अग्रवालांनी पाणिनीय भाषासाहित्यावरून तत्कालीन वस्त्रालंकार कसे होते ह्यावर भाष्य केले आहे तर मोतीचंद्र यांचा ‘कॉसच्युम्स इन एन्शियंट इंडिया' हा ग्रंथ प्राचीन भारतीय वेशभूषा ह्या विषयावरचा प्रमाणग्रंथ मानला जातो. ह्या ग्रंथात त्यांनी भारतीय वेशभूषा, अलंकार आणि वस्त्रपरंपरेचा ऐतिहासिक अभ्यास शास्त्रीय पद्धतीने मांडला आहे. प्राचीन शिल्पकला, नाणी, चित्रे आणि लिखित साहित्य या विविध प्रमाणांच्या आधारे भारतीय फॅशनच्या उत्क्रांतीचा मागोवा घेतला आहे. त्यांच्या लेखनाचे प्रमुख वैशिष्ट्य हे आहे की भारतीय वस्त्रसंस्कृतीकडे केवळ सौंदर्यशास्त्राच्या किंवा कलेच्या दृष्टिकोनातून न पाहता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संदर्भातही त्यांनी भारतीय वस्त्रकलेची मांडणी केली आहे. आळतेकरांचा 'हिंदू परंपरेतील स्त्रियांचे स्थान' हा ग्रंथ त्या विषयावरचा महत्त्वाचा ग्रंथ मानला जातो. ह्या ग्रंथाचा मुख्य विषय जरी प्राचीन भारतातील स्त्रियांचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि कौटुंबिक स्थान हा असला तरी भारतीय स्त्रियांची वेशभूषा, अलंकार आणि वस्त्रसंस्कृती हा विषय आळतेकरांना इतका महत्त्वाचा वाटला की त्यांनी ह्या विषयावर आपल्या पुस्तकात एक स्वतंत्र, चित्रांसहित अध्याय मांडला आहे. महाराष्ट्री प्राकृत; मराठी भाषेची जननी.कॉमन ईरापूर्व चौथे–तिसरे शतक म्हणजेच सुरवातीचा मौर्य काळ ते पुढे कॉमन ईरापूर्व दुसरे–पहिले शतक म्हणजे शुंग काळ हा कालखंड भारतीय वस्त्रसंस्कृतीच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या काळातील प्रत्यक्ष कापडांचे अवशेष आज आपल्याला फारसे उपलब्ध नसले तरी सांची आणि भारहूत येथल्या स्तूपांच्या तोरणांवर कोरलेल्या मानवी आणि यक्ष इत्यादी आकृतींच्या वेषभूषेवरून तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीची स्पष्ट झलक दिसते. ह्या काळातल्या दगडी शिल्पांमध्ये देहाला अगदी चिकटून नेसलेली तलम वस्त्रे दिसतात ज्यातून देहप्रत्यंग ठसठशीतपणे उठून दिसतात. ह्या काळातल्या शिल्पांमधून शिवलेली वस्त्रे सहसा दिसत नाहीत, केवळ नेसलेलीच वस्त्रे दिसतात. मोतीचंद्र यांनी आपल्या ग्रंथात स्त्री आणि पुरुष ह्या दोघांसाठीही प्राचीन भारतीय वेशभूषेची मूलभूत रचना अंतरीय–उत्तरीय–कायबंध अशी स्पष्ट केलेली आहे. त्यांच्या मते अंतरीय हे वस्त्र कंबरेभोवती गुंडाळले जाई, उत्तरीय हे खांद्यावरून ओढले जाई, आणि कायबंध किंवा मेखला हा केवळ अलंकार नसून कमरेवर वस्त्र घट्ट बसविण्याचे तांत्रिक साधन होते.शुंग काळातील भारहूत आणि सांची येथील स्तूपांवरच्या शिल्पांमध्ये वस्त्रांचे हे तिन्ही प्रकार स्पष्टपणे दिसतात. आज कलकत्त्याच्या राष्ट्रीय वस्तुसंग्रहालयात असलेल्या भारहूतच्या स्तूपाबाहेरील रेलिंगवर कोरलेल्या यक्षिणींच्या आकृत्यांमध्ये त्यांच्या कंबरेभोवती घट्ट नेसवलेले अंतरीय, दोन्ही पायांमध्ये त्याच्या पडलेल्या लयबद्ध, पायघोळ चुण्या, त्यावरचे डिझाईन आणि कमरेवरती आकर्षक पद्धतीने गाठ मारून घट्ट बसवलेली बहुसूत्री मेखला स्पष्ट दिसते. पुरुष यक्षांचेही कपडे असेच आहेत. कनिंगहॅमनेही भारहूत स्तूपावरील शिल्पांच्या आपल्या अभ्यासात बहुसूत्री कंबरबंधांचे स्पष्ट उल्लेख केले आहेत. काही शिल्पांमध्ये पाच ते सात दोऱ्यांची मेखला दिसते, जी अलंकारिक असूनही वस्त्र आवळण्याचे कार्य करत असावी. अगदी आजही आसामसारख्या राज्यात लग्नसमारंभ किंवा धार्मिक कार्यात पुरुष आणि स्त्रिया ह्या दोघांचीही वेशभूषा कंबरेभोवती कंबरबंध बांधल्याशिवाय पूर्ण होत नाही.सांचीच्या तोरणांवरील स्त्रीआकृत्यांमध्येही कंबरबंधाला विशेष महत्त्व आहे. जॉन मार्शल यांनी आपल्या ‘द मॉन्यूमेंटस ऑफ सांची’ ह्या पुस्तकात ह्या कंबरबंधाचा उल्लेख केला आहे. ह्या शिल्पांमध्ये अंतरीयाची घडी कंबरबंधाखाली दाबून बसवलेली असून उत्तरीय डाव्या खांद्यावरून सैलपणे सोडलेले दिसते. सर्वच शिल्पांमध्ये उत्तरीय आणि अंतरीय इतक्या सूक्ष्म रेषांनी दर्शवले आहे की ते अर्धपारदर्शक भासते; परंतु वस्त्राचा तंतुप्रकार किंवा पारदर्शकता याबाबत शिल्पांवरून निश्चित निष्कर्ष काढणे शक्य नाही, हे मोतीचंद्र आपल्या लिखाणात स्पष्टपणे अधोरेखित करतात..आळतेकरांनी आपल्या ग्रंथामध्ये ह्या शिल्पांचा आधार घेऊन तत्कालीन स्त्रियांच्या सामाजिक स्थानासोबतच त्यांच्या वेशभूषेतील बदलांचा संदर्भ दिला आहे. त्यांच्या अभ्यासानुसार कंबरबंध, हार, कर्णफुले आणि इतर अलंकार यांमुळे वस्त्ररचना अधोरेखित होते व वस्त्र आणि अलंकार यांचा एकत्रित सामाजिक अर्थ निर्माण होतो. या काळातील सर्व शिल्पांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होत होते की या कालखंडात शिवलेल्या वस्त्रांपेक्षा नेसलेली कसून नेसलेली वस्त्रे भारतात आणि त्यातही मध्य आणि उत्तर भारतात प्रसिद्ध होती. अंतरीय-उत्तरीय-मेखला ही रचना केवळ सौंदर्यदर्शक नव्हती, तर तांत्रिकदृष्ट्याही प्रचलित होती. मौर्य ते शुंग या कालखंडात भारतीय वेशभूषेची मूलभूत चौकट स्थिरावलेली दिसते जी आजही आपल्याला भारतात सर्वत्र दिसते. म्हणूनच सांची आणि भारहूत येथील शिल्पे ही केवळ धार्मिक कला नसून त्या काळातील सामाजिक आणि वस्त्रसंस्कृतीचे विश्वसनीय प्रमाण ठरतात. 