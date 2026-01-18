Premium|Indian warfare techniques : ‘ऋग्वेदापासून रामायणपर्यंत; प्राचीन भारतीय युद्धकलेचा अद्भुत आढावा’

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक प्राचीन काळात झालेल्या युद्धांदरम्यान त्या युद्धांवर आधारित श्रृति, स्मृती व लिखित स्वरूपात दस्तऐवजीकरण आपल्या येथे केले गेले. ‘आपली विपुल ग्रंथसंपदा आक्रमकांद्वारे नष्ट करण्यात आली’ असे आपण ऐकतो. ही अथांग ज्ञानसंपदा नष्ट झाल्यामुळेच की काय, आपण आजवर मागे आहोत. अन्यथा आम्ही जगावर राज्य केले असते, असा विचारही मनात येतो. मात्र करोडो ज्ञानवर्धक ग्रंथ नष्ट होऊन देखील जितके काही साहित्य आज शिल्लक आहे, त्याचा विविधांगी अभ्यास केला तर आपण पुनश्च वैभवशाली होऊ शकू. अशाच काही ग्रंथांमधील ‘युद्धतंत्र’ या विषयावर आपल्या पूर्वजांनी किती सखोल अभ्यास केला होता, त्याचा एक आढावा येथे घेऊया.वेद व नीतिग्रंथवैदिक काळापासून आजवर भारतीय युद्धतंत्राचा झालेला विकास थक्क करणारा आहे. पाश्चात्त्य युद्धशास्त्रामध्ये आपल्याला प्रामुख्याने भौतिक विजयांचे उल्लेख आढळतात, मात्र भारतीय युद्धपरंपरा ही धर्माधिष्ठित (धर्म म्हणजे कर्तव्य याअर्थी), नैतिक आणि बहुआयामी स्वरूपाची आहे.प्राचीन काळी हाताने केली जाणारी लढाई (मुष्टियुद्ध, द्वंद्वयुद्ध) पुढे लांब हाडे, काठ्या व दगडांच्या साहाय्याने होऊ लागली. नंतर काठीच्या टोकाला जड वस्तू बांधून ‘गदा’ बनविली गेली. काठीला टोकदार दगड किंवा हाडे लावून ‘भाला’ बनविला गेला. यांत्रिक शक्तीचे महत्त्व समजल्यावर गोफणीच्या वापराने दगड जास्त वेगाने आणि लांबवर फेकून शत्रूसैन्याचे अधिक नुकसान करता येऊ लागले. धनुष्य-बाणाचा शोध लागल्यावर युद्धतंत्र बदलले. दारूगोळ्याचा शोध लागण्यापूर्वी ‘धनुष्य’ आणि ‘गोफण’ हीच मानवाची सर्वांत शक्तिशाली शस्त्रे होती. वेद काळात आपल्याला युद्धाचे प्रारंभिक स्वरूप पाहायला मिळते. कालवे खणून किंवा पाणी अडवून अचानक शत्रूसैन्यावर पाण्याचा मारा करण्याचे उल्लेख ऋग्वेदात येतात. (ऋग्वेद ७-१८.८). प्राचीन ग्रंथांमध्ये जागोजागी दैवी शक्तीच्या वापराचा उल्लेख येतात. सर्वसामान्यांना माहिती नसलेल्या किंवा अचाट शक्तीला ‘दैवी’ शक्तीचे नाव दिल्याचे सूक्ष्मरित्या पाहिल्यास समजते. सुदास राजाच्या मागावर शत्रू असताना विश्वामित्रांनी आपली ससर्परीविद्या व मंत्रशक्तीच्याद्वारे दुथड्या भरून वाहणाऱ्या विपाश व शुतुद्री नद्यांच्या पलिकडे राजाला ससैन्य पोहोचविले, असा उल्लेख येतो (ऋग्वेद ३-३३.५). नद्यांचा उतार माहिती असल्याने त्याद्वारे विश्वामित्रांनी सुदासराजाला सुखरुप पैलतीरी पोहोचविले असावे. .Premium|Chhatrapati Shivaji Maharaj Strategy : भारत भाग्यविधाता......ऋग्वेद व अथर्ववेदात धनुष्यबाणाचे उल्लेख मोठ्या प्रमाणावर येतात (ऋग्वेद २-२४.८, ५-५७.२, ९-९९.१ इ. अथर्ववेद १-१९.२, ६-६६.२). लाकूड, प्राण्यांची शिंगे व हाडे यांपासून धनुष्य तर चिवट वेलींपासून धनुष्याची दोरी बनविली जाई. बाणाचे अग्र हे विशिष्ट धातूचे किंवा शिंगांचे बनविलेले असे; कधीकधी त्यावर विष देखील लावले जाई; जळत्या बाणांचाही वापर होत असे. ‘आलाक्ता’ व ‘अयोमुखम’ नावाचे बाणांचे २ प्रकार व ‘अनीक, शल्य, तेजन, पर्णानि’ ही बाणाच्या भागांची नावे असल्याचे दिसते. याशिवाय शक्ती (भाला/बरची), असि (तलवार), परशू (कुऱ्हाड), वज्र (इंद्राचे अस्त्र), वाघनखे यासारख्या शस्त्रांसोबतच शत्रूपासून संरक्षणासाठी कवच, शिप्र (शिरस्त्राण), वर्म (शिवलेले चिलखत), अंगुलित्राण (हाताच्या संरक्षणाचे कवच), हस्तघ्न (धनुष्याच्या दोरीने डाव्या हाताचे संरक्षण होणेसाठीचे उपकरण) यांचाही उल्लेख ऋग्वेदात येतो (ऋग्वेद ६-७५).सैन्याला युद्धविद्या व युद्धतंत्र प्रशिक्षणाची सोय ऋषी-मुनींच्या आश्रमातून होत होती. यापैकी भारद्वाज, जमदग्नी, द्रोणाचार्य, विश्वामित्र, सांदिपनी इत्यादी अस्त्रशस्त्रपारंगत ऋषींचे आश्रम यासाठी विशेष लोकप्रिय होते. अशाच गुरू बृहस्पतींद्वारे युद्धविद्येत निपुण झालेल्या इंद्राचा व गुरू शुक्राचार्य यांच्याकडून युद्धतंत्राचे शिक्षण घेतलेल्या अनेक शूरवीरांची वर्णने प्राचीन ग्रंथांतून येतात. वैदिक काळातील युद्धे प्रामुख्याने ‘पत्तिं’द्वारेच (पायदळ) लढले गेल्याचे उल्लेख येतात. याशिवाय पायदळाचा प्रमुख किंवा राजा हे रथातून रणांगणात आपले शौर्य दाखवीत असत (ऋग्वेद १-५३.९, १-१००.१०). सैन्याच्या तुकड्या असत व त्यांना ‘व्रात किंवा गण’ म्हणत, आणि त्या तुकड्यांच्या प्रमुखांना ‘व्रातपती किंवा ग्रामणी’ म्हणत. दुदुंभी, भेरी, नगारे इत्यादी वाद्ये रणांगणात सैन्याचा उत्साह वाढविण्यासाठी वाजविली जात असे. ऋग्वेदात विश्पला व वधरीमती (वध्रियसी) या दोन स्त्री योद्ध्यांचा उल्लेख येतो (ऋग्वेद १-११६-१५, १०-३९, ५-३०.९). या दोन्ही स्त्रियांना युद्धात गंभीर दुखापत झाली, एकीचे हात तर एकीचे पाय तुटले. तेव्हा वैद्य अश्विनीकुमारांनी येऊन त्यांना कृत्रिम हात व पाय बसवून दिल्याचा उल्लेख येतो. ऋग्वेदाच्या दहाव्या मंडलातील मुद्गल ऋषींची पत्नी मुद्गलानी (इंद्रसेना) यांनी युद्धात रथाचे सारथ्य केले आणि शत्रूचा पराभव केला, याचे सुंदर वर्णन येते. अथर्ववेदात शत्रूवर मोहिनी घालणारी, सैन्याचे नियोजन व निरीक्षण यावरील काही सुक्ते येतात (अथर्ववेद ४-३१.६९, ४-३२.१)..ऋग्वेदाच्या मंडल १, २ व ६ मध्ये राजा दिवोदास आणि महापराक्रमी शंबर असुर यांच्यातील युद्धाचा उल्लेख येतो. त्यांच्यामधील युद्ध तब्बल ४० वर्षे चालले, याचे कारण शंबराकडे डोंगराळ प्रदेशात असणारे १०० अभेद्य किल्ले हे होय. (मराठ्यांकडे असलेल्या अभेद्य किल्यांमुळेच मुघलांना विजय मिळू शकला नव्हता) त्यामुळेच शंबराला शतमयसी पुरः (अर्थात शंभर किल्ल्यांचा स्वामी) असे म्हटले आहे. येथेच ‘दुर्गभेदन’ या विशिष्ट किल्ले तोडणाऱ्या यंत्राचा उल्लेख येतो. त्याद्वारे तटबंदीयुक्त किल्ल्यांना कसे जेरीस आणावे, हे समजते.युद्धनीतिशास्त्रानुसार युद्धाचे वर्गीकरण हे प्रामुख्याने धर्मयुद्ध (प्रकाश युद्ध) व अधर्मयुद्ध (कूटयुद्ध) असे दोन प्रकारांत केले आहे. नीतिनियमांनी होणारी युद्धे पुढे कपटीपणाने (कूटयुद्ध) होऊ लागली. युद्ध जशीजशी वाढू लागली, तसतशी आलेल्या अनुभवांतून युद्धकला व युद्धतंत्र विकसित होत गेले. दैवी व नैसर्गिक शक्तींवर आधारित असलेली युद्धे नंतर शास्त्रीय, अस्त्र-शस्त्र प्रणालींसह, व्यूह, नीती, भेद व मानसिकरित्या लढली गेली. ऋग्वेदकालीन युद्ध हे देव-असुर, आर्य-अनार्य, प्रकाश-अंधकार यांच्यातील संघर्ष म्हणून मांडले गेले.युद्ध हे दैवी इच्छेचे फलित मानले जाई. युद्धात विजय मिळविण्यासाठी केवळ शस्त्र नव्हे, तर देवतांची कृपा, मंत्रोच्चार, यज्ञविधी इत्यादी महत्त्वाचे मानले जाई. यासाठी इंद्र (युद्धाचा अधिष्ठाता देव), अग्नी (सैन्याचे मार्गदर्शन), मरुत (वेग व आक्रमणशक्ती), सोम (सैन्याचे मानसिक सामर्थ्य) या प्रमुख देवतांचे स्मरण व पूजन केले जाई. सततच्या युद्धांमुळे युद्धासाठी सज्ज असलेल्यांचा वर्गच निर्माण झाला, त्यालाच पुढे ‘क्षत्रिय’ म्हटले जाऊ लागले. लढता लढता समरांगणात प्राणार्पण करणाऱ्यांसाठी शेकडो सुक्ते, स्तोत्र, श्लोक आलेली आहेत. ऋग्वेदातील पुरुषसुक्तानुसार क्षत्रियांची निर्मिती ही बाहूंपासून झाली, त्यामुळे बाहुबळाचा वापर करून समाजाचे रक्षण करणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य बनले. प्रजेच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असेल, तेव्हा युद्ध करणे हीच खरी ‘नीती’..विविध धनुर्वेद, अग्निपुराण, धनुष्यप्रदिप, कोदंडमंडन, कामंदकनीती, शुक्रनीती इत्यादी ग्रंथांत धनुर्विद्येविषयी माहिती मिळते. वस्तुरत्नकोशात धनुष्यबाण, असिधेनुका, कर्तरी, कट्यार, कृपाण अशा ३६ शस्त्रांचा उल्लेख मिळतो. ब्रह्मांडपुराणात परशुरामाने भगवान शंकरांकडून ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र अशी ४१ अस्त्रे मिळविल्याची कथा येते. प्रहरण (तलवारीसारखे प्रहार करणारे), हस्तमुक्त (चक्रासारखे हातातून सोडून मारण्यासारखे), यंत्रमुक्त (धनुष्यबाणासारख्या साधनाने मारण्यासारखे) असे आयुधांचे विविध प्रकारही दिसतात. श्रृतिबोध, ऋग्वेद, भागवतपुराण तसेच महाभारताच्या वनपर्व व शांतीपर्वामध्ये इंद्र व वृत्रासूर यांच्यामधील युद्धाचे सुंदर वर्णन आलेले आहे. यास्क नावाच्या भाषातज्ज्ञ व व्याकरणकारांनी लिहिलेल्या ‘निरुक्त’ नावाच्या शब्दकोशामध्ये देखील युद्धविषयक काही शब्दांची उत्पत्ती व अर्थ दिलेले आहेत. ‘धनुर्वेद’ विषयक ग्रंथांपैकी एक असलेल्या ‘जामदग्न्य धनुर्वेद’ नावाच्या ग्रंथामध्ये शस्त्रकला, युद्धनीती आणि विविध अस्त्रांची माहिती दिली आहे. ग्रंथाच्या पहिल्या अध्यायात धर्नुयुद्ध, चक्रयुद्ध, भालायुद्ध, खड्गयुद्ध, क्षुरिका (सुरी) युद्ध, गदायुद्ध व बाहुयुद्ध अशा ७ प्रकारच्या युद्धांची माहिती दिलेली आहे. तैत्तिरीय संहिता आणि वाजसनेयी संहिता (यजुर्वेद) या ग्रंथांमध्ये ‘प्रसिती’ नावाच्या क्षेपणास्त्राचा (फेकण्याचे शस्त्र) उल्लेख आढळतो.मानवी संस्कृतीच्या प्रत्येक टप्यावर माणसाने शौर्याबरोबरच आपल्या बुद्धीलाही महत्त्व दिले. त्यानुसार अस्त्रशस्त्रांमध्ये, युद्धसामुग्रीमध्ये मूलभूत बदल मानवाने केले. उघड्यावर लढून जखमी होण्याचा किंवा मृत्यूचा धोका पत्करण्यापेक्षा त्याने संरक्षक तटबंदीचा/किल्ल्यांचा वापर केला. शत्रूंपासून संरक्षण व सभोवतालच्या प्रदेशावर नियंत्रण यासाठी प्राचीन काळापासून किल्ले बांधले गेले. इंद्राची राजधानी ‘अमरावती’; मगधांची ‘गिरीव्रज/राजगृह’; कोसलांची ‘कपिलवास्तू व अयोध्या’; लिच्छवींची ‘वैशाली’; मल्लांची ‘कुशीनगर’; कुरू वंशाची ‘हस्तिनापूर व इंद्रप्रस्थ’; राष्ट्रकुटांची ‘मान्यखेत’; शिलाहारांची ‘श्रीस्थानक, घारापुरी, खारेपाटण’; भोजांचा ‘पन्हाळा’; यादवांची ‘देवगिरी’ या राजधान्या अथवा शहरे ही भक्कम तटबंदीयुक्त ‘दुर्ग’ होते. या तटबंदीयुक्त दुर्गांची अनेक वर्णने विविध ग्रंथांमध्ये आपल्याला आढळतात. या सर्वच ठिकाणांची वर्णने येथे देणे शक्य नाही. मात्र या सर्व गिरीदुर्गांमुळेच भारतात आलेले अलेक्झांडर, सिकंदरादी परकीय आक्रमकांना रोखता आले. ‘फोर्टस् अँड पॅलेसेस इन इंडिया’ या आम्ही लिहिलेल्या ग्रंथाच्या ‘अॅन्सिएंट हिस्ट्री ऑफ फोर्टिफिकेशन’ या प्रकरणात ऋग्वेद, मनुस्मृती अशा ४३ ग्रंथांमध्ये असलेली व अन्य प्राचीन दुर्गांबाबतची माहिती दिलेली आहे. त्याद्वारे जिज्ञासूंना प्राचीन दुर्गांबाबतची बरीचशी माहिती मिळेल..Premium|Dabgar community shield makers India : खड्गसखी.रामायणऋषी वाल्मीकी यांनी लिहिलेल्या रामायण या ग्रंथातील बालकांडात विश्वामित्र रामलक्ष्मणांना विद्या देताना व युद्धकांडात प्रत्यक्ष युद्धप्रसंगी विविध शस्त्रप्रकारांचा, त्यांच्या संहारकशक्तीचा व युद्धनीतीचा उल्लेख येतो. श्रीरामाकडे असलेल्या ‘कोदंड’ नावाच्या धनुष्यामुळेच त्यांना ‘कोदंडधारी’ असे नाव पडले. वनवासातून रामाला परत आणण्यासाठी अयोध्येहून चित्रकूटाकडे निघालेल्या भरतसेनेचे वर्णन अयोध्याकांडात आलेले असून, ते युद्धमोहिमेप्रमाणे अत्यंत शिस्तबद्ध असे होते (सर्ग ७९-९२). या सैन्यात ९ हजार हत्ती, ६० हजार रथ, १ लाख घोडेस्वार, अगणित पायदळ, यासोबत मजूर, मार्गदर्शक वाटाडे, नौकादी यंत्रे चालविणारे, विविध कारागीर, व्यापारी, शिकारी, प्रजाजन इत्यादी होते. गंगा नदी ओलांडण्यासाठी निषादराज गुहाने ५०० नौकांची व्यवस्था केली होती, ज्यातून हे अवाढव्य सैन्य नदीपलीकडे जाऊ शकले. भारद्वाज ऋषींच्या आश्रमात या संपूर्ण सैन्याचे ज्या प्रकारे आदरातिथ्य झाले, त्यावरून या सैन्याच्या प्रचंड व्याप्तीची कल्पना येते.वाली-सुग्रीव, राम-रावण, लक्ष्मण-इंद्रजित यांच्यामध्ये झालेले द्वंद्वयुद्ध; वानरसेनेचे गनिमी युद्ध; राक्षसांचे मायावीयुद्ध; रात्रयुद्ध यांचा विस्तृत परिचय ग्रंथातून होतो. वानरसेनेत असंख्य शूर योद्धे होते, सेनादेखील प्रचंड होती, त्यांच्या या सामर्थ्याला योग्य रणनीतीद्वारे विजयात बदलविण्याचे काम रामांनी केले. दोन्ही सेना द्वंद्वयुद्ध, गदायुद्ध, मुष्टियुद्ध, बाहूयुद्ध या सर्व प्रकारात प्रवीण होती. उलटपक्षी राक्षससेना ही अस्त्रशस्त्रांनी अधिक सुसज्ज होती, पुष्पक विमानांसारखी आकाशातून हल्ला करणारी यंत्रे त्यांच्याकडे होती, त्यामुळे प्रभू रामचंद्रांनी अचानक आक्रमण (गुरीला वॉर/छापेमार) करून शत्रूला गांगरून सोडण्याचे तंत्र या युद्धात वापरले.‘त्रिकुटाचल’ पर्वतावर वसलेली लंका ही एक अभेद्य किल्ला (गिरी व जल असा मिश्रदुर्ग) होता. रावणाचे सैन्य, विशेषतः मेघनाद (इंद्रजित) हा कूटयुद्ध किंवा मायावी युद्ध करण्यात पटाईत होता. आकाशातून बाणांचा वर्षाव करून अचानक अदृश्य होणे, धूर निर्माण करणे, मायावी व्यक्तिरेखा उभी करणे आणि शत्रूला गोंधळात टाकणे ही त्याची पद्धत होती. मारीचाला तर ‘महामायाविशारद’ म्हटले आहे (अरण्यकांड १.३.४). हनुमानासारखा योद्धा गदायुद्धात तर अंगद मुष्टियुद्धात पारंगत होते. नल व नील यांनी समुद्रावर बांधलेला पूल हा तत्कालीन युद्धतंत्र किती प्रगत होते, याची साक्ष देते. कुंभकर्णाचे युद्धभूमीवरचे उल्लेख पाहता, त्याच्याकडे अतिविशाल यंत्र असावे असे दिसते (युद्धकांड, सर्ग ६१). युद्धकाळात जखमी सैन्यावर वेळेवर उपचार मिळण्यासाठी जांबुवंत व सुषेण यासारखे उत्तम वैद्य होते. सुपरिचित असलेल्या संजीवनी सोबतच विशल्यकरणी, सावर्ण्यकरणी, संधानी इत्यादी औषधींचे उल्लेख ग्रंथात येतात. (युद्धकांड, सर्ग ९१ व १०१)..ब्रह्मास्त्र (रावणाच्या वधावेळी वापरलेले), नाराच (किष्कींधा कांडात लक्ष्मणाने वापरलेले बाण), नागास्त्र (इंद्रजिताने रामलक्ष्मणांना नागपाशात बांधण्यासाठी वापरलेले), गरुडास्त्र (नागास्त्राचा प्रभाव नष्ट करण्यासाठी), आग्नेयास्त्र (प्रलयंकारी अग्नीची निर्मिती करणारे), वरुणास्त्र (आग्नेयास्त्राचा प्रभाव कमी करण्यासाठी किंवा पाण्याचा वर्षाव करण्यासाठी), वायव्यास्त्र (वादळ निर्माण करणारे), सूर्यास्त्र (अंधकार दूर करण्यासाठी), संमोहन अस्त्र (शत्रूला बेशुद्ध करण्यासाठी), प्रक्षेपणास्त्र (आवाज निर्माण करणारे) इत्यादी अस्त्रशस्त्रांचा उल्लेख ग्रंथात येतो. अधोगती, आग्निदिप्तीमुख, अर्धचंद्र, आशुग, उल्कामुख, कंकमुख, नागमय, वत्सदंत, सिंहमुख, शल्य अशा साधारण ४५ बाणांच्या प्रकारांची नावेही ग्रंथात येतात. याशिवाय गदा, परिघ, शूल, पट्टीश, खड्ग, भाला, तोमर, क्षुरप्र, अर्धचंद्र, शतघ्नी, ढाल इत्यादी शस्त्रांचाही उल्लेख येतो.श्रीराम हे रावणाच्या ‘मूलबल’ (मूळ सेना) अर्थात सर्व शक्तिशाली सेनेचा विनाश करतात, तेव्हा रावणाकडे असलेल्या ५ प्रकारच्या सैन्याचा उल्लेख येतो. ‘मौल’ (पिढ्यानपिढ्या सेवा करणारी विश्वासू मूळ सेना), ‘भृत’ (पगारावर असलेली तात्पुरती), ‘आटविक’ (जंगलात राहणारी), ‘मित्र’ (मित्रराष्ट्रांकडील), ‘द्विषद’ (शत्रू सैन्यातून आलेले किंवा जिंकलेले सैन्य) (युद्धकांड, सर्ग ९३)..रावण देखील युद्धतंत्रात पारंगत होता, त्याने ‘शुक’ या आपल्या विश्वासू दूताकरवी रामाच्या मुख्य आधारस्तंभाला म्हणजेच वानरराज सुग्रीवालाच रामापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला होता. ही भेदनीती यशस्वी होऊन या युद्धात सुग्रीवाने माघार घेतली असती, तर काय झाले असते? मात्र हे होऊ शकले नाही. उलट संताप येऊन वानरांनी शुकाला पकडून मारण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा कोणता दूत वध्य आणि कोणता अवध्य? याची चर्चा शुकाने केली आहे (युद्धकांड, सर्ग २०). राक्षसांनी मायावीयुद्धाचा व कूटयुद्धाचा वापर केला असला तरीही युद्धकांडात रामाने युद्धनीतीचा आदर्श उभा केला. रावण लढताना थकून निःशस्त्र झाला, तेव्हा रामाने त्याला न मारता, ‘आज घरी जा आणि विश्रांती घेऊन उद्या ये’ असे सांगून धर्मयुद्धाचा आदर्श निर्माण केला.(युद्धकांड,सर्ग ५९).रामायणाच्या उत्तरकांडामध्ये माळव्याचा (माहिष्मती नगरी) राजा कार्तवीर्य (सहस्त्रार्जुन) व रावण यांच्यातील युद्धाचे वर्णन येते. स्वतःला अजेय समजणाऱ्या दशानन रावणाचा कार्तवीर्याने भौगोलिक स्थितीचा, नैसर्गिक शक्तीचा वापर करून व योग्य रणनीती आखून सपशेल पराभव केला. रावण पुष्पक विमान व मायावी शक्तींनी सज्ज होता तरी देखील मैदानी प्रदेशातील युद्धास तो सक्षम नव्हता. याउलट कार्तवीर्य राजाकडे ‘सहस्त्रबाहू’ असे चपळ पायदळ होते, तेच त्याच्या लष्करी सामर्थ्याचे प्रतीक होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 