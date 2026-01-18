Premium|Indian textile art : जरतारी हे वस्त्र मानवा..

शेफाली वैद्य वस्त्र विणण्याची कला आपल्याकडे प्राचीन काळापासून आहे. ती केवळ कला नव्हती तर विद्याशाखांमध्ये तिला स्थान होते. भारतात वस्त्रकला ही फक्त एक उपयुक्त कला नसून एक समृद्ध ज्ञानप्रणाली होती. त्याचबरोबर कापसाची निर्यात आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणात होती. ‘एक धागा सुखाचा, शंभर धागे दुःखाचे, जरतारी हे वस्त्र माणसा, तुझिया आयुष्याचे’. सुधीर फडके यांच्या आवाजातल्या ग. दि. माडगूळकर यांच्या लेखणीतून उतरलेल्या ह्या अवीट गोडीच्या ओळी आपण सर्वांनीच कधी ना कधीतरी ऐकल्या आहेत. हे गाणे मला फार आवडते कारण ह्यामध्ये गदिमांनी फार सहजपणे दाखवलेलं आहे की सुख आणि दुःख ह्या दोन्ही भावना एकमेकात गुंफूनच मानवी जीवन घडतं, आणि त्यात सुखाचा वाटा कमी आणि दुःखाचा वाटा जास्त असला तरी हे वस्त्र जरतारी आहे, हवेहवेसे वाटणारे आहे. .Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.विणकराचे हातज्याप्रमाणे हातमागावर ताणा-बाणा एकमेकात गुंतत गुंतत वस्त्र तयार होतं, त्याप्रमाणे मानवी जीवनातही सुख आणि दुःख ह्या भावना आधीपासूनच अस्तित्वात असत नाहीत, जसजसा जीवनाचा पट उलगडत जातो तसतशा आपण ह्या भावना अनुभवत जातो. ह्या गाण्यात गदिमांनी वस्त्र हे रूपक वापरून जीवनाचे फार मोठे तत्वज्ञान सांगितले आहे. ‘ मुकी अंगडी बालपणाची, रंगीत वसने तारुण्याची, जीर्ण शाल मग उरे शेवटी, लेणे वार्धक्याचे’. ह्या तीन ओळी म्हणजे जीवनाच्या तीन अवस्था, बालपण, तारुण्य आणि वार्धक्य, वस्त्रांच्या प्रतिमेत बांधलेल्या.भारतात वस्त्र हे केवळ एक उपयुक्त उत्पादन नसून जीवन-संस्काराचं माध्यम आहे हे दर्शवणाऱ्या. शेवटच्या कडव्यात माडगूळकर जो प्रश्न विचारतात तो तर थेट वैदिक परंपरेशी नातं जोडणारा आहे. ‘या वस्त्राते विणतो कोण? एकसारखी नसती दोन, कुणा न दिसले त्रिखंडात त्या हात विणकराचे’.कला म्हणजे क्षमताइथे विणकर ही केवळ माडगूळकरांनी वापरलेली कविकल्पना नाही तर ती अक्षुण्ण अशा भारतीय ज्ञान परंपरेची परिभाषा आहे, आधीच्या लेखातल्या ऋग्वेदातल्या सृष्टीचे वस्त्र विणणाऱ्या प्रजापती ह्या संकल्पनेच्या जवळ जाणारी. वेदांमधल्या ऋचा आणि ह्या गाण्यातल्या ओळी ह्या दोन्हींमध्ये कालगणनेच्या दृष्टीने पाहिलं तर हजारो वर्षांचं अंतर आहे, पण आशयाच्या दृष्टीने दोन्ही काव्यमय कलाकृती सिद्ध करतात की भारतीय वस्त्रकला कधीच केवळ कापड विणण्यापुरती मर्यादित नव्हती. संस्कृतमध्ये कला म्हणजे केवळ सौंदर्यनिर्मिती नव्हे. कला म्हणजे क्षमता. सततच्या सरावातून अंगात मुरलेलं कौशल्य, शिस्तबद्ध निर्मिती, हातातून मनात झिरपणारं ज्ञान. म्हणूनच भारतात विणकाम हे इथल्या संस्कृतीचं प्रतीक म्हणून सतत वापरलं गेलं आहे. प्राचीन भारतीय बौद्धिक परंपरेत कला आणि विद्या ह्या दोन्ही गोष्टी मिळून ज्ञान बनतं. कला हे ज्ञानाचं साकार रूप आहे तर विद्या हे अंतर्भूत ज्ञान. वात्स्यायनाच्या कामसूत्रात चतुःषष्टि कला म्हणजे सुसंस्कृत जीवनासाठी आवश्यक मानल्या गेलेल्या चौसष्ट कलांची यादी दिलेली आहे, ज्यात सूचीवयकर्म म्हणजे सुईने शिवणे व विणकाम, व नेपथ्ययोग म्हणजे वसने बनवणे या कलांचा समावेश आहे. भगवान कृष्णाने या सर्व कला आत्मसात केल्या होत्या असे मानले जाते. गुरु सांदीपनी यांच्या आश्रमात फक्त ६४ दिवसांच्या कालावधीत, कृष्णाने चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला शिकल्या असा भागवत पुराणात उल्लेख आहे..देशात पक्क्या रंगाची कलावात्सायनाने तर हे स्पष्टपणे लिहिले आहे की या ६४ कला केवळ विरंगुळ्यासाठी नव्हत्या, तर घरगुती, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनात प्रावीण्य दर्शवणारी ही कौशल्ये होती. ह्या कलांमध्ये पारंगत असलेली स्त्री संकटात सापडली, तर अगदी परदेशातही या कलांचेज्ञान वापरून ती सहजपणे स्वतःचे पालनपोषण करू शकते असेही वात्सायन लिहितो. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, वस्त्रनिर्मिती नेहमीच भारतीय संस्कृतीच्या केंद्रस्थानी होती, काठावर नव्हे, आणि केवळ पोट भरण्यासाठीचा उद्योग इतकेच मर्यादित स्थान भारतात वस्त्रकलेचे कधीच नव्हते. प्रत्यक्ष भौतिक पुरावे जरी आपण शोधत गेलो तरी आपल्याला दिसेल की भारतातला वस्त्रकलेचा इतिहास हा फार प्राचीन आहे. सिंधू सरस्वती संस्कृतीची केंद्रे असलेल्या अनेक शहरांमधून उत्खननाच्या वेळी वस्त्रकलेशी संबंधित अनेक गोष्टी सापडल्या आहेत. प्रख्यात पुरातत्त्वज्ञ जोनाथन मार्क केनोयर यांच्या Ancient Cities of the Indus Valley Civilization ह्या पुस्तकात त्यांनी हडप्पा आणि मोहेंजोदारो येथील उत्खननात सापडलेले विणकामाशी असे अनेक ठोस पुरावे नोंदवलेले आहेत. सूतकातणीसाठी वापरले जाणारे स्पिंडल व्हर्ल्स, हातमागाला लागणारी वजनं, जनावरांची हाडे आणि तांब्याच्या सुया व माती आणि धातूच्या भांड्यांवर उमटलेले विणलेल्या कापडाचे ठसे व चिकटून राहिलेले काही धागे हे सर्व पुरातत्वीय अवशेष हे स्पष्ट करतात की सिंधू सरस्वती संस्कृतीच्या काळात सूतकताई व विणकाम ही घरगुती तसेच व्यावसायिक ह्या दोन्ही स्तरांवर केली जाणारी कामे होती. इथल्या उत्खननात जे धागे सापडले ते कापूस व ताग ह्या दोन्हींपासून कातलेले व मंजिष्ठा आदी वनस्पतींचे रंग वापरून रंगवलेले होते. हजारो वर्षे लोटली तरी हे रंग अजून शाबूत होते ज्यावरून सिद्ध होतं की त्या काळात मॉर्डंट वापरून रंग पक्के करण्याची कलादेखील भारतात लोकांना अवगत होती.कापसाची निर्यात मोठीमोहेंजोदारो येथील उत्खननांमध्ये तर रंग देण्यासाठी वापरली जाणारी मोठी पिंपेदेखील सापडली आहेत. त्याच उत्खननामध्ये सापडलेल्या ‘प्रिस्ट किंग’ ह्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या छोट्या मातीच्या प्रतिमेवरुन असे स्पष्टपणे दिसून येते की त्या काळातले पुरुष डाव्या खांद्यावरून घेतलेले आणि उजव्या हाताखालून नेलेले शालीसारखे वस्त्र परिधान करत असत, जे सुशोभित असे. प्रिस्ट किंगच्या शालीवरची त्रिदल कलाकुसर विणलेली, भरलेली किंवा छापलेलीही असू शकते पण त्याबद्दल काही ठोस पुरावे दुर्दैवाने उपलब्ध नाहीत. हडप्पा येथे सापडलेल्या एका मृत्तिकाशिल्पाच्या तुकड्यावर कोरलेली पुरुषाकृती मांड्यांवर घट्ट बसणारी धोतरासदृश वस्त्रे परिधान केलेली असल्याचे दिसते तर इथल्या उत्खननात सापडलेल्या स्त्री प्रतिमा गळ्यात भरपूर माळा घातलेल्या व कमरेभोवती स्कर्टसारखे गुडघ्यापर्यंत येणारे तोकडे वस्त्र परिधान केलेल्या दिसतात. या काळात प्राचीन भारतात शिवलेल्या वस्त्रांचाही वापर केला जात होता, याचा ठोस पुरावा उत्खननात आढळलेल्या अनेक सुयांमधून मिळतो. सिंधू सरस्वती संस्कृतीतील प्राचीन नगरांच्या ऱ्हासानंतर पुढील सुमारे एक हजार वर्षांपर्यंत भारतात वस्त्रांचे थेट भौतिक पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. पण कॉमन ईरापूर्व पाचव्या शतकात ग्रीसमधील क्टेसियस या वैद्याच्या लिखाणात पर्शियन लोकांमध्ये तेजस्वी रंगांच्या भारतीय वस्त्रांची लोकप्रियता नमूद केलेली आहे. यावरून सिंधू-सरस्वती संस्कृतीनंतरही भारतीय कापड लोथल सारख्या बंदरांमधून पश्चिमेकडे निर्यात होत होते हे सिद्ध होते. साधारण ह्याच काळात ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस भारतात मेंढीच्या लोकरीपेक्षा श्रेष्ठ अशी ‘झाडांवर उगवणारी लोकर’ असल्याचं आपल्या लिखाणात नमूद करतो. ही अद्भुत लोकर म्हणजेच भारतीय कापूस. हेरोडोटसनंतर जवळजवळ चारशे वर्षांनी रोमन इतिहासकार प्लिनी द एल्डर आपल्या Naturalis Historia या ग्रंथात भारतातून होणाऱ्या कापड आयातीमुळे रोमन संपत्ती रोम बाहेर जात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करतो. प्लिनीनेही त्याच्या आधीच्या ग्रीक लेखकांप्रमाणेच, भारतीय कापसाचे वर्णन ‘झाडांवर उगवणारी लोकर’ याच शब्दात केले आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये कापूस पोचला तो भारतातून, म्हणूनच कापसाला ग्रीक भाषेमध्ये सिंदोन म्हणजे सिंधू नदी पलीकडून येणारा असे नाव होते.वैदिक साहित्यात तर वस्त्रकला आणि वस्त्र परिधान करण्याच्या पद्धतींबाबत अनेक उल्लेख आढळतात. ऋग्वेदात विणकराचा उल्लेख वसोवाय असा केलेला आहे. पुरुष विणकराला वय असे म्हटले जाई, तर स्त्री विणकराला वयित्री असे नाव होते. ऋग्वेदामध्ये प्रामुख्याने दोन वस्त्रांचा उल्लेख आढळतो, वस म्हणजे कंबरे खाली वापरले जाणारे वस्त्र आणि अधिवस म्हणजे वरचे वस्त्र. नंतरच्या संहितांमध्ये निवी म्हणजे अंतर्वस्त्र देखील वापरात आलेले दिसते. याशिवाय, अंगावर घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ओढणी किंवा आवरणवस्त्रांचे तसेच सत्तेचे प्रतीक म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सुशोभित झगा किंवा क्लोकचे उल्लेखही येतात. वैदिक ग्रंथांमध्ये भरतकामाचे संदर्भही आढळतात, ज्यात पेसस या भरतकाम तंत्राचा उल्लेख आहे. सोन्याची तार वापरून सुशोभित केलेली वस्त्रे त्या काळातही वापरात होती ज्यांना हिरण्यवस्त्र असे नाव होते..अखंड ज्ञानपरंपरा विकसितवैदिक वाङ्मयात विणकामाशी निगडित अनेक संज्ञा वापरलेल्या आहेत, तंतु, सूत्र, वस्त्र, ओत, प्रोत, तंतुवाया, मयूख, ज्या संज्ञा आपल्याला अध्यात्म, तत्वज्ञान, अर्थशास्त्र, काव्य, धर्म ह्या सर्व क्षेत्रांमध्ये सर्रास वापरलेल्या आढळतात. अगदी आजही ह्यातले अनेक शब्द भारतातल्या अनेक भाषांमध्ये आपल्या रोजच्या वापरात आहेत. याचा अर्थ अगदी स्पष्ट आहे. भारतात वस्त्रकला ही फक्त एक उपयुक्त कला नसून एक समृद्ध ज्ञानप्रणाली होती. मानववंशशास्त्रात ‘thinking tools’ नावाची एक संकल्पना आहे, ज्या तंत्रज्ञानामुळे विचार करण्याची पद्धत घडते त्याला थिंकिंग टूल्स असे नाव आहे. भारतात वस्त्रकला ही एक थिंकिंग टूल होती. भारताने कापड फक्त अंग झाकण्यासाठी नाही, तर विचार घडवण्यासाठी विणले. धागा, तंतु, सूत्र यांतून केवळ वस्त्र नाही, तर एक अखंड ज्ञानपरंपरा आकाराला आली, जिथे हात, मन आणि तत्त्वज्ञान एकत्र गुंफले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.