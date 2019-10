पवार, ठाकरे अन् मुंडे व्यतिरिक्तही 'हे' काका-पुतणे महाराष्ट्राच्या राजकारणात

पुणे : घराणेशाही म्हटलं की, काँग्रेसकडे सर्वच विरोधी पक्ष बोट दाखवत आलेले आहेत. परंतु, सध्याच्या काळात पाहायचे झाल्यास कमी अधिक प्रमाणात सर्वच पक्षात घराणेशाही दिसून येत आहेत. त्यात काका-पुतण्याच्या तर असंख्य जोड्या आपल्याला महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहायला मिळतील. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या मागे मुलगा उद्धव ठाकरे तर, पुतण्या राज ठाकरे हे आहेत. तर राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या मागे अनुक्रमे आदित्य ठाकरे आणि अमित ठाकरे हे पुतणे आहेत. अगदी त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांच्यामागे पुतणे अजित पवार हे आहेत तर, त्यांच्या मागे त्यांचे पुतणे रोहित पवार हे कर्जत जामखेड विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुक लढण्याच्या तयारीत आहेत. बीडचे मुंडे घराणेही त्याच पद्धतीने राजकारणात सक्रिय राहिले आहे. भाजपचे दिवंगत नेते गोपिनाथ मुंडे यांच्या मागे त्यांचे पुतणे धनंजय मुंडे सक्रिय राजकारणात आहेत. भारतीय राजकारणात तसे पाहायला गेल्यास घराणेशाही मोठ्या प्रमाणात पाहायला मिळते. त्यात महाराष्ट्रही मागे नाही. महाराष्ट्राच्या राजकारणात कमी अधिक प्रमाणात सक्रिय असलेल्या काका-पुतण्यांच्या जोड्या- 1) लातूर - काँग्रेसचे दिवंगत नेते विलासराव देशमुख यांच्या निधनानंतर लातूरच्या राजकारणात त्यांचे सुपुत्र अमित देशमुख हे सक्रिय झाले. तर, आधीपासूनच त्यांचे काका दिलीपराव देशमुख राजकारणात सक्रिय होते. लातूरच्या राजकारणात काका-पुतण्याची ही नवी जोडी आपल्याला पाहायला मिळते. 2) सातारा- साताऱ्याचे अभयसिंहराजे भोसले यांचे पुतणे उदयनराजे भोसले हेही त्यांच्या पाठोपाठ राजकारणात उतरले आणि काहीकाळ साताऱ्याच्या राजकीय पटलावर ही काका-पुतण्याची जोडी आपल्याला पाहायला मिळाली. 3)बीड- बीडचे जयदत्त क्षिरसागर यांचे पुतणे संदीप क्षिरसागर हेही बीडच्या सक्रिय राजकारणात उतरले असून त्यांनी तर यावेळी काका जयदत्त यांच्या विरोधात बीड विधानसभा मतदारसंघातून दंड थोपटले आहेत. 4) कोल्हापूर- कोल्हापूरचे काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांचे पुतणे ऋतुराज पाटील हेही कोल्हापूरच्या राजकारणात सक्रिय झाले असून कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघातून त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली आहे. ऋतुराज पाटील हे सतेज पाटील यांच्याच मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकीटावर विधानसभा निवडणूक लढवत आहेत. 5) नाशिक - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ आणि समीर भुजबळ काका पुतणे आहेत. हे दोघेही महाराष्ट्राच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. छगन भुजबळ हे महाराष्ट्राचे माजी उपमुख्यमंत्री आहेत, तर पुतणे समीर भुजबळ हे पंधराव्या लोकसभेचे सदस्य होते. 6) रायगड - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते सुनील तटकरे आणि अवधूत तटकरे हे काका पुतणे आहेत. सुनील तटकरे हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते तर विद्यमान लोकसभा सदस्य आहेत. तर पुतणे अवधूत तटकरे हे श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांनी नुकताच विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेत प्रवेश केला आहे. 7) गेवराई - माजी मंत्री आणि गेवराई विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार बदामराव पंडित हे राजकारणात असतानाच त्यांचे दोन्ही पुतणे बंधू शिवाजीराव पंडित यांचे सुपुत्र अमरसिंह पंडित आणि विजयसिंह पंडित हे बीडच्या सक्रिय राजकारणात आहेत. अमरसिंह पंडित हे विधानपरिषदेवर आमदार असून विजयसिंह पंडित हे राष्ट्रवादीच्या तिकीटावर विधानसभेची निवडणूक लढविण्याच्या तयारीत आहेत.

