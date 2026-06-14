Arogya Swarajya Book Review : ‘आरोग्य-स्वराज्य’ पुस्तक परीक्षण; गडचिरोलीच्या प्रयोगातून आरोग्यक्रांतीची ब्ल्यू प्रिंट

प्रमोद मुनघाटे - saptarang@esakal.comआधी केले, मग सांगितले’ या कसोटीवर डॉ. अभय बंग यांचे ‘आरोग्य स्वराज्य’ हे पुस्तक पूर्णतः उतरले आहे. वयाच्या तेराव्या वर्षी अभय बंग यांनी देशातील खेड्यांचं आरोग्य सुधारण्याचा करार नियतीशी केला असं म्हटल्यास ते वावगे ठरणार नाही. त्यासाठी त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण घेतले. यादरम्यान त्यांना डॉ. राणी भेटल्या. त्या दोघांनी गडचिरोलीच्या दुर्गम भागात ‘शोध-ग्राम’ (सर्च) स्थापन केले. डॉ. बंग यांनी आपल्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत ग्रामीण व आदिवासींच्या आरोग्यासंबंधी केलेले प्रयोग ‘आरोग्य-स्वराज्य’ या अमूर्त संकल्पनेला मूर्तरूप देण्यासाठीच कसे होते, याचा साक्षात्कार या पुस्तकातून होतो. ‘आरोग्य-स्वराज्य’ पुस्तकात चार विभाग आणि १७ लेख आहेत. पहिल्या विभागात डॉ. बंग यांनी आरोग्याची भारतीय व्याख्या स्पष्ट केली आहे. त्यांची एकदा महात्मा गांधींचे नातू प्रा. रामचंद्र गांधी यांच्याशी भेट होते. त्यांना जागतिक आरोग्य संस्थेने केलेली आरोग्याची व्याख्या मान्य नसते. प्रा. गांधी सांगतात की, भारतात निरोगी माणसाला ‘स्वस्थ’ म्हणतात. ‘जो स्व मे स्थित है, वह स्वस्थ है.’ डॉ. बंग यांच्यासाठी हा साक्षात्काराचा क्षण असतो. ‘सर्च’ संस्थेच्या कामाला यातूनच दिशा मिळते. .Premium|Babasaheb Ambedkar writings : समाजाला नवी दिशा देणारा बौद्धिक वारसा! डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लेखनातील विवेक आणि नैतिकतेचे महत्त्व आजही किती आहे?.महात्मा गांधींची आरोग्याची संकल्पना या संपूर्ण पुस्तकाचे मध्यवर्ती सूत्र आहे. गांधींनी वैद्यकीय व्यवस्थेवर टीका केली आहे. त्यांचा राग रुग्णांचे शोषण करणाऱ्या डॉक्टरांवर आहे. आरोग्याबद्दल त्यांचा दृष्टिकोन विज्ञानावर आधारित होता. म्हणूनच निसर्गोपचारावर त्यांचा विश्वास असला, तरी त्यांनी वैज्ञानिक शोधांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आयुर्वेद संस्थांवर टीका केली आहे. गांधींच्या आरोग्यविचारांची ११ सूत्रे डॉ. बंग यांनी या पुस्तकात विस्ताराने सांगितली आहेत.‘समाज परिवर्तनासाठी विज्ञान’ या दुसऱ्या विभागात त्यांनी सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यव्यवस्थेच्या मुळाशी असलेल्या अर्थकारणाचा, शासकीय धोरणांचा आढावा घेतला आहे. ग्रामीण मजुरीचा दर काय असावा?, बालमृत्यूचे प्रमाण अधिक का?, या प्रश्नांमागील विज्ञानातील तथ्य काय सांगतात? आणि या संदर्भात आपल्या सरकारांचे धोरण कसे आहे, या संदर्भातील माहिती आकडेवारीसह डॉ. बंग यांनी सादर केली आहे.तिसऱ्या विभागाचे शीर्षक ‘समाज व परिवर्तन’ असे आहे. परिवर्तनाच्या संदर्भात डॉ. बंग यांना महात्मा गांधींचे ‘Be the change yourself that you wish to see in the world’ हे वाक्य मंत्रासारखे वाटते. ‘बाह्य परिवर्तनाची सुरुवात माझ्या स्वतःच्या परिवर्तनापासून व्हायला हवी’ असा त्याचा अर्थ. आरोग्याबाबत, ‘‘मी काय खातो? किती खातो? ते अन्न कोण बनवते? कोण पिकवते? माझ्या खाण्याचे जर माझे आरोग्य, कौटुंबिक संबंध, शेतीचे अर्थशास्त्र, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, पशुपक्ष्यांचे जगणे-मरणे, ग्लोबल वार्मिंग असे असंख्य परिणाम असतील, तर माझे खाणे ही साधीसुधी कृती उरत नाही. ती अतिशय महत्त्वाची अशी वैद्यकशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, नितीशास्त्रीय व राजनैतिक कृती ठरते. तो एक नैतिक व राजकीय निर्णय ठरतो.’’ अशा प्रकारची ते मांडणी करतात..‘मातीच्या एका कणात अख्खी पृथ्वी बघता आली पाहिजे आणि पाण्याच्या एका थेंबात समुद्र शोधता आला पाहिजे.’ हे सूत्र विज्ञान आणि अध्यात्म यांना जवळ आणणारे आहे. या सूत्रातून चळवळ उभारली तर ‘आरोग्य-स्वराज्य’ निर्माण होऊ शकते असे त्यांना वाटते.‘व्यसन व दारूमुक्ती’ ह्या चौथ्या विभागात गडचिरोली जिल्ह्यातील दारूमुक्तीच्या यशस्वी प्रयोगाची माहिती देण्यात आली आहे. त्यासाठी संशोधनाबरोबरच डॉ. बंग यांनी लोकचळवळ उभारली. विकासाच्या संदर्भात निरुत्तर करणारे प्रश्न जबाबदार सरकारला विचारले.डॉ. अभय बंग यांची भाषा साधी, सोपी आहे. आरोग्यविषयक समस्या, आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रिकेतील संशोधन, त्यामागील अर्थशास्त्र, समाजाच्या अंधश्रद्धा आणि शासकीय धोरणांची चिकित्सा या गोष्टी सामान्य वाचकाला काहीशा कंटाळवाण्या वाटू शकतात, पण डॉ. बंग यांची शैली वाचकाला खिळवून ठेवते. गडचिरोली जिल्हा भारताच्या आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाचा एकक मानला, तर देशाच्या संदर्भात आरोग्याच्या क्षेत्रात कशी क्रांती करता येऊ शकते, याची ‘ब्ल्यू प्रिंट’ म्हणजे प्रस्तुत पुस्तक होय!.पुस्तक : आरोग्य-स्वराज्यलेखक : डॉ. अभय बंगप्रकाशक : राजहंस प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : २६४, मूल्य : ४३० रु...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.