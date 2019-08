सोरायसिसवर उपचार करताना...

आरोग्यमंत्र - डॉ. धनश्री भिडे, त्वचारोगतज्ज्ञ

सोरायसिस हा आजार उपचारांनी आटोक्यात ठेवता येतो. परंतु त्यावरील औषधे दीर्घकाळ किंवा आयुष्यभरही घ्यावी लागू शकतात. आता नवीन संशोधन होत असून, सोरायसिसवर कमी त्रासदायक औषधे उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे या आजाराची तीव्रता अधिक असणाऱ्या रुग्णांसाठीही आश्‍वासक व आशादायक उपचारपद्धती आता निश्‍चितच उपलब्ध आहेत. या उपचारांनी रुग्ण इतर सामान्य व्यक्तीसारखेच जीवन जगू शकतो. लग्नाच्या वयातील तरुण मुलामुलींना सोरायसिस असेल, तर घरामध्ये तणाव निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे, या आजाराविषयीच्या गैरसमजामुळे पती-पत्नींच्या नात्यामध्येही तणाव येतो. काही वेळा त्यांचे नातेही तुटते. समाजाची ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. सोरायसिसच्या रुग्णांना मुले होतात. त्याचप्रमाणे वैवाहिक जीवनातही कोणताच अडथळा येत नाही. ॲलोपथी उपचारांच्या दुष्परिणामांना घाबरून काही जण इतर उपचारपद्धतींकडे वळतात. मात्र आपण घेत असलेल्या औषधांमध्ये नेमके कोणते घटक आहेत, हे माहीत नसताना अशी औषधे घेतली तर काही वेळा यकृत व मूत्रपिंडावर हानिकारक परिणाम झालेले आढळतात. त्यामुळे कोणताही उपचार निवडताना तज्ज्ञ व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली राहणे गरजेचे आहे. रुग्णाने आपण नेमके कोणते औषध घेत आहोत, याची पूर्ण माहिती घ्यावी. सोरायसिस पूर्णपणे बरा करून देतो, अशी आश्‍वासने देणारी काही केंद्रे कार्यरत आहेत. काही व्यक्तीही अशी आश्‍वासने देतात. त्यांच्याकडून दुर्दैवाने रुग्णावर स्टेरॉइडचा मारा केला जातो. अशा रुग्णांमध्ये अनेक गुंतागुंतीचे दुष्परिणाम झालेले आढळून येतात. त्यामुळे रुग्णांनी बोगस संस्था किंवा डॉक्टरच्या नादी न लागता सावधपणे तज्ज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन घेऊनच उपचार घ्यावेत. एखाद्याला हा आजार झाला असेल, तर काही पथ्ये जरूर पाळावीत. त्यामुळे आजाराची तीव्रता कमी होते. रोजचे जीवन सुसह्य होते.

