MokaleVha स्वतः बदला आयुष्य बदलेल

पृथ्वीवर असणाऱ्या प्रत्येक माणसाला भावना, श्रद्धा असतातच. प्रत्येकालाच हे माहीत आहे, पण तरीही प्रत्येक माणूस इतरांकडून अपेक्षा ठेवतो आणि इतरांनी बदलले पाहिजे अशी इच्छा ठेवतो. आपल्या आयुष्यात काहीही कायमस्वरूपी राहणार नाहीये, प्रत्येक गोष्ट बदलत जाणार आहे. तरीही आपल्यापैकी बऱ्याचजणांना बदलण्याची इच्छाच नसते. आपण स्वतःमध्ये काही बदल करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. थोडक्यात, आपल्या शरीराचे आणि मनाचे आरोग्य चांगले ठेवायचे असल्यास अनेक पर्याय आहेत जे प्रत्येकाला अधिक कार्यक्षम बनवण्यास मदत करू शकतात. आपण करत असलेल्या कार्यावर पूर्ण लक्ष दिल्यास त्यातून मिळणारा आनंद आपला कामाप्रति प्रेम वाढवतो. आपले उर्वरित आयुष्य आनंदी आणि समाधानात घालवण्यासाठी आपण स्वतःमध्ये काही बदल करणे अत्यंत आवश्‍यक आहे. बदल न केल्यामुळे आपल्या शरीराच्या आणि मनाच्या कार्यामध्ये बाधा येते व मानसिक आरोग्य बिघडते. त्यामुळे शरीर आणि मनामध्ये सुसंवाद राहण्यासाठी बदल हा गरजेचाच आहे. स्वीकार करा - होय, बदलांचा स्वीकार करा. खूपजण बदलांचा स्वीकार करत नाहीत, पण स्वतःला बदलण्यासाठीची ही पहिली पायरी आहे. विचारांचा शोध घ्या - त्यानंतर स्वतःच्या विचारांचा शोध घ्या. आपले विचार सकारात्मक आहेत की नकारात्मक आहेत, याचा शोध घ्या. असे म्हटले जाते की, आपले जिथे-जिथे लक्ष जात असते तिथे एक ऊर्जा वाहत असते. त्यामुळे आपली ऊर्जा ही सकारात्मकतेकडे वळवणे हे गरजेचे आहे. ध्यान करा - सकारात्मक विचारांसाठी ध्यानधारणा करणे फार गरजेचे आहे. ध्यानधारणा आपले मन शांत ठेवण्यास, तसेच मनात सातत्याने येणारे नकारात्मक विचार, क्रोध, भीती दूर करण्यासाठी मदत करते. तसेच शरीर आणि मनाचे आजार (Psychosomatic Disorders) दूर करण्यासही हे मदत करते. कठोरपणा - आपले कठोर विचारही लवचीक असले पाहिजेत. हा बदल आपल्यासाठी खूप गरजेचा आहे. यामुळे आपण मानसिकदृषट्या निरोगी राहू शकतो. Edited By - Prashant Patil

