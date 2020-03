थॉट ऑफ द वीक : मानसिक गरजा ओळखायच्या कशा?

आजपर्यंतच्या लेखमालेतून आपण हे जाणून घेतले की, स्वतःची काळजी घेण्यासाठी स्वार्थी असणे वाईट नाही. आपण हेदेखील शिकलो की, आपल्या चूक की बरोबर या विचारांचा आपल्या आत्मविश्‍वासावर कसा परिणाम होतो. तसेच ‘आपल्या भावनिक गरजा’ या विषयाची ओळख झाली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप आपण वरील सर्व बाबींचा विचार केला तर आपल्याला उमजेल की आपली जबाबदारी आपण घेतल्यास सर्व मार्ग दिसू लागतात. आपल्याभोवती असे काही लोक असतात ज्यांना आपल्या समस्यांची चर्चा अन्य लोकांबरोबर करायला खूप आवडते. त्यात काही अयोग्य नाही. पण त्याचा हेतू समस्या सोडविणे नसून सहानुभूती मिळविणे असतो. एक महिला रात्री अपरात्री आपल्या सर्व नातेवाईक, मित्र मैत्रिणींना फोन करून आपल्या समस्या सांगत बसायची. कोणीतरी त्यावर तोडगा काढला की, ती लगेच दुसऱ्या मैत्रिणीला फोन करून त्याच समस्या सांगत बसायची. कारण तिला उपाय नाही तर सहानुभूती हवी होती. पण का? हा प्रश्‍न ज्या वेळी केला गेला तेव्हा अनेक उत्तरे मिळाली. ती म्हणजे ‘कोणीतरी मला महत्त्व दिले, असे वाटावे म्हणून’, ‘कुणासाठी मी महत्त्वाची आहे, ही भावना यावी म्हणून’ व ‘सहानुभूतीमागची प्रेमाची गरज पूर्ण होते म्हणून.’ एका ‘का?’ या प्रश्‍नाने भावनिक गरजा जाणून घेता आल्या. ‘का?’ हा प्रश्‍न तुमची भावनिक गरज शोधण्यास मदत करते. हा प्रश्‍न फक्त भावनिक गरजा शोधण्यासाठी उपयुक्त ठरतो असे नाही. परंतु मोठे साम्राज्य उभे करण्यासाठीही अनेक दिग्गजांनाही विचारला जातो. आपल्या दैनंदिन वागण्यामध्येच पाहा. आपल्याला काही लोकांचा सहवास खूप आवडतो व तो मिळवण्यासाठी आपण खूप तडजोड करतो. कारण आपली भावनिक गरज पूर्ण होत असते. पण ती पूर्ण होत नसल्यास काही व्यक्तींचा सहवास जितका टाळता येईल तितका टाळला जातो. आपल्या मित्र व मैत्रिणीची निवड, एखाद्या छंदाची निवड, आपल्या बोलण्याची व विचारांची रचनाही या गरजाच ठरवतात. आजपर्यंतच्या माझ्या अनुभवातून व काही शोधनिबंधांतून सरासरी आपल्या पाच भावनिक गरजा असल्याचे आढळून आले आहे. भावनिक गरजांची वेळीच काळजी घेणे अत्यावश्यक ठरते. या पाच भावनिक गरजा कोणत्या आहेत ते आपण पुढील लेखात समजून घेणार आहोत. लक्षात ठेवा, ‘का?’ हा प्रश्‍न दुसऱ्यांना विचारायच्या आधी स्वतःला विचारून उत्तर शोधणे अधिक मोलाचे ठरते. कारण स्वतःच्या ‘का?’ला उत्तर दिले तरच आपण दुसऱ्यांना ‘का?’ विचारू शकतो व दुसऱ्यांनी विचारलेल्या ‘का?’ला उत्तर देऊ शकतो!

Web Title: article supriya pujari on How to identify mental needs