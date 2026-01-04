Premium|Radcliffe Line Partition History : रॅडक्लिफ रेषेची कहाणी; भारत-पाकिस्तान फाळणीचा इतिहास

श्रीराम कुंटे- saptrang@esakal.com‘भू-राजकारण’ हा शब्द आणि विषय त्यातील वरवरच्या रुक्षतेमुळे बाजूला सारला जातो. पण हा विषय कळण्यासाठी त्याचा वेगळा काही अभ्यास असण्याची गरज नाही. एखाद्या उत्तम रहस्यकथेत घडणाऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा परस्परसंबंध आपल्याला कथेच्या शेवटी लक्षात येतो, तसे भू-राजकारणाचे एकेक तुकडे जोडून जगाचं चित्र उभं राहतं. रहस्यकथेचीच थरारकता असलेल्या या विषयाचा एकेक पदर इतिहास आणि भूगोलाच्या वळणांनी उलगडला जातो. मग लक्षात येतं, की हा विषय कधी रुक्ष नव्हताच! ‘वळणं इतिहास-भूगोलाची’ ही खास लेखमाला .Premium| Vishwas Patil: साहित्य संमेलनाचे बदललेले स्वरूप आणि मराठी साहित्याची सद्यस्थिती काय?.भू-राजकारणाचे कंगोरे हसत-खेळत समजून घेण्यासाठी.८ जुलै १९४७. भारतावरील ब्रिटिश सत्तेला अखेरची घरघर लागली होती. सत्ता सोडताना या प्राचीन संस्कृतीचे दोन देश कसे करायचे हा त्यांच्यापुढे प्रश्न होता. त्यासाठी त्यांनी याच दिवशी सिरिल रॅडक्लीफ या ब्रिटिश अधिकाऱ्याला भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमा निश्चित करण्यासाठी नेमलं. पण एक छोटीशी अडचण होती. या रॅडक्लीफने त्याआधी भारतात कधीही पाऊल ठेवलं नव्हतं आणि कहर म्हणजे हा अवाढव्य भूभाग आणि कोट्यवधी जनतेचं भाग्य निश्चित करण्यासाठी त्याला दिले फक्त पाच आठवडे. मग या महाशयांनी कोणत्याही सर्व्हेशिवाय, स्थानिकांशी चर्चा न करता भारताची फाळणी करून टाकली. कोणाची बैठकीची खोली भारतात आणि स्वयंपाकघर पाकिस्तानात. कोणाचं शेत पाकिस्तानात आणि घर भारतात. १७ ऑगस्टला या सीमेची घोषणा झाली. दोन दिवस स्वातंत्र्य साजरं करणाऱ्या सीमावर्ती भागातल्या जनतेला तोपर्यंत ती कोणत्या देशाचा स्वातंत्र्य दिन साजरा करतेय हेसुद्धा माहीत नव्हतं. या अविचारी सीमारेषेमुळे दहा लाखांहून अधिकांचे प्राण गेले आणि साधारण दीड कोटी लोक विस्थापित झाले. काश्मीरचं घोंगडं मुद्दाम भिजत ठेवलं गेलं..ब्रिटनचा कावेबाजपणाआशियाचा नकाशा बारकाईने बघितल्यावर आपल्याला कळतं, की बहुतांश देशांच्या सीमा कृत्रिम आहेत. त्या नद्या, मूलनिवासी, भाषा आणि सांस्कृतिक इतिहासाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानला विभागणारी ड्युरांड रेषा बघा. ही रेषा पश्तून बहुसंख्य असलेल्या प्रदेशाला दोन देशांत विभागते. ते हजारो वर्षं एकत्र राहिलेले असल्याने १८९३ मध्ये तयार केलेल्या सीमारेषेला अजिबात भीक घालत नाहीत. दहशतवादी सुद्धा ही रेषा सहज ओलांडतात. मुळात ही रेषा आखली गेली त्याला एकोणिसाव्या शतकातल्या रशिया आणि ब्रिटन यांच्यातल्या ग्रेट गेम या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या भू-राजकारणाची पार्श्वभूमी होती. त्या काळात रशियाची साम्राज्याची भूक वाढत होती. भारत हा ब्रिटनच्या जगभरातल्या वसाहतींचा मुकुटमणी होता. रशिया दक्षिणेकडचा भूभाग गिळून भारताकडे आलाच तर भारत आणि रशियामधलं बफर म्हणून अफगाणिस्तानचा वापर करण्यासाठी ब्रिटनने ही सीमारेषा आखली. या ड्युरांड रेषेमुळे सर्व पश्तून भारत (आताचा पाकिस्तान) आणि अफगाणिस्तानात विभागून या स्वातंत्र्यप्रिय आणि लढाऊ आदिवासींना एकत्र येऊ न देण्याचा ब्रिटनचा दुसरा हेतू होता.सीमारेषांमागचा हेतूरॅडक्लीफ रेषा बघितल्यावर साम्राज्याला जेव्हा पळ काढायचा असतो, तेव्हा ते कशा सीमा आखतं हे लक्षात येतं. ड्युरांड रेषा बघितल्यावर साम्राज्याला जेव्हा दीर्घकाळ राज्य करायचं असतं, तेव्हा ते कशा सीमा आखतं हे लक्षात येतं.पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यावर पूर्वेकडची रॅडक्लीफ आणि पश्चिमेकडची ड्युरांड या दोन्ही सीमारेषा धगधगत्या होत्या. भारतीय सैन्य पूर्वेकडून आक्रमण करून रावळपिंडीत पोहोचलं तर आपल्याकडे बचावासाठी स्ट्रॅटेजिक डेप्थ राहणार नाही, या भीतीने पाकिस्तान अफगाणिस्तानशी मैत्री करून भारताचा अफगाणिस्तानवरचा प्रभाव कमी करण्याचे प्रयत्न करायला लागला. पण तसं झालं नाही. पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यावर अफगाणिस्तानने आमचा करार ब्रिटिशांबरोबर झाला होता. आता ते नसल्याने आम्हाला ड्युरांड सीमारेषा मान्य नाही असा पवित्रा घेतला. ही दोन्ही खरंतर मुस्लीम राष्ट्रं पण या सीमावादामुळेच अफगाणिस्तानने पाकिस्तानला राजनैतिक मान्यता दिली नव्हती आणि संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानच्या प्रवेशावर आक्षेप घेतला होता. भू-राजकारण धर्माला वरचढ ठरतं ते असं. या सीमावादामुळे पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचे संबंध विकोपाला गेले..Premium| India District Gazetteers: डिजिटल युगात स्थानिक दस्तावेजीकरण पुन्हा महत्त्वाचे?.मदतीमधून रशियाचा प्रवेशपुढे १९५४ ला अमेरिकेने पाकिस्तानशी संरक्षण करार केला. या कराराचे भारतासह संपूर्ण आशियाई भू-राजकारणावर गंभीर परिणाम झाले. आता पाकिस्तानची बाजू वरचढ झाल्याचं अफगाणिस्तानच्या लक्षात आलं. याला उपाय म्हणून अफगाणिस्तानने सुद्धा अमेरिकेशी संबंध वाढवायचा प्रयत्न केला. तेव्हा अमेरिकेने रशियाला रोखण्यासाठी स्थापन केलेल्या सेन्टो या लष्करी संघटनेचा सदस्य व्हायला अफगाणिस्तानला सांगितलं. पाकिस्तान सेन्टोचा संस्थापक सदस्य होता आणि अफगाणिस्तानची एक सीमा रशियाला लागून होती. त्यामुळे अफगाणिस्तानने हे करण्यास नकार दिला. नव्या परिस्थितीत पाकिस्तानला रोखण्यासाठी अफगाणिस्तानने रशियाकडे शस्त्र आणि लष्करी प्रशिक्षणाची मागणी केली. अमेरिकेला पाचर मारण्याच्या या पवित्र कार्यात रशिया उत्साहाने सहभागी झाली. पुढे १९७८ पर्यंत हजारो अफगाण लष्करी अधिकारी रशियामध्ये प्रशिक्षण घेऊन आले. याच अधिकाऱ्यांनी अफगाणिस्तानच्या कम्युनिस्ट राजवटीविरुद्ध केलेलं बंड मोडून काढण्यासाठी रशिया १९७९ ला अफगाणिस्तानमध्ये घुसली.व्हिएतनाम युद्धात अपमानित झालेल्या अमेरिकेने रशियाला अफगाणिस्तानात गाडून टाकायचं ठरवलं आणि पाकिस्तानला अब्जावधी डॉलर्स आणि लष्करी साहित्य दिलं. या पैशांमधून जगभरातले मुजाहिदीन पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेऊन अफगाणिस्तानात शिरले, झियांसारखे लष्करशाह गबर झाले आणि पाकिस्तानात लोकशाही रुजू शकली नाही. पुढे १९९० च्या दशकात तालिबानचा उदय झाल्यावर पश्तून वंशांपेक्षा इस्लामिक ओळख जास्त महत्त्वाची ठरली आणि पश्तुनिस्तानची मागणी तात्पुरती मागे पडली. तालिबानने भारताचा अफगाणिस्तानमधला प्रभाव कमी करायला सुरुवात केली. आज मात्र तालिबान आणि पाकिस्तानमध्ये या सीमेवरून पुन्हा एकदा शत्रुत्व निर्माण झालंय.पश्चिम आशियाची वाटणीवसाहतवादी साम्राज्यांनी आशियात म्यानमार, डच ईस्ट इंडिज म्हणजे सध्याचा इंडोनेशिया आणि फ्रेंच इंडोचायना म्हणजे सध्याचे व्हिएतनाम, लाओ आणि कंबोडिया यांसारख्या देशांमध्ये आपल्या फायद्यासाठी अशाच कृत्रिम सीमारेषा आखल्या. हे प्रदेश आजही सतत अशांत आहेत. पहिल्या महायुद्धाच्या सुरुवातीला आग्नेय युरोप, पश्चिम आशिया आणि उत्तर आफ्रिकेवर ६०० वर्षं राज्य करणारं ऑटोमन साम्राज्य लयाला जाऊ लागलं होतं. या मोडकळीस आलेल्या वाड्याची आपापसात वाटणी करून घ्यायला गावातले ब्रिटन आणि फ्रान्स हे दोन दांडगे अधीर झाले होते आणि म्हणून मे १९१६ ला मार्क साईक्स आणि फ्रांझवॉ पिकॉट या ब्रिटिश आणि फ्रेंच अधिकाऱ्यांनी पश्चिम आशियाच्या वाटणीची चर्चा सुरू केली. असं म्हणतात, की काही केल्या एकमत होईना, तेव्हा या साईक्सने एक पेन्सिल घेऊन पश्चिम आशियाच्या नकाशावर एक रेघ ओढली आणि या रेघेच्या उत्तरेला फ्रेंच आणि दक्षिणेला ब्रिटिश अंमल असेल असं सुचवलं. खरंखोटं ते अरब जाणोत पण ही रेघ हा काही योगायोग नव्हता..नवे देश - तणाव नवाया रेघेच्या दक्षिणेला असणारा सुएझ कालवा तसंच मेसोपोटेमिया म्हणजे आजच्या इराकमधल्या नद्या आणि तेलक्षेत्रांवर ब्रिटनला ताबा मिळवायचा होता. फ्रान्सला पूर्व मेडिटरेनियन क्षेत्रात आणि लेव्हन्ट वर म्हणजे सध्याचा इस्राईल, जॉर्डन, लेबनॉन आणि सीरियावर आपला प्रभाव कायम ठेवायचा होता. या करारामुळे नजीकच्या भविष्यात काही देश जन्माला आले. ऑटोमन साम्राज्यातले मोसुल, बगदाद आणि बसरा हे तीन प्रांत एकत्र जोडून इराक जन्माला आला. त्यात शिया, सुन्नी आणि कुर्द लोकांना जबरदस्तीने एकत्र आणलं गेलं. संपूर्ण लेव्हन्ट धगधगतं ठेवण्यासाठी सीरियाचा जन्म झाला. या सीरियातून ख्रिश्चन बहुसंख्यांना वेगळं करून धार्मिक अशांतता आणि फ्रेंच प्रभाव कायम राहावा म्हणून लेबनॉनचा जन्म झाला. ब्रिटिश पॅलेस्टाइन, फ्रेंच सीरिया आणि सौदी अरेबिया यांच्यामध्ये बफर म्हणून जॉर्डनचा जन्म झाला. मूळच्या ग्रेटर सीरियातून आणखी एक प्रदेश वेगळा केला गेला - ज्याचं नाव आहे पॅलेस्टाइन. या पॅलेस्टाइनमधल्या अरबांना स्वातंत्र्याचं आणि ज्यूंना त्यांच्या स्वतंत्र देशाचं आश्वासन एकाच वेळी दिलं गेलं. या सर्व जबरदस्तीने जन्माला घातलेल्या देशांमध्ये आज दहशतवाद, वांशिक संहार आणि दंगली अखंड सुरू आहेत आणि यांची खूप मोठी किंमत हे देश घडवण्यात सहभागी नसलेली तिथली निरपराध जनता चुकवतेय.पुढच्या भागातली रहस्यकथा वाचल्यावर जगाचं अदृश्य नियंत्रण कोण आणि कसं करतं, हे समजून घ्यायची तुमची पार्श्वभूमी तयार होईल.लेखक हे 'भिंतीआडचा चीन' या पुस्तकाचे लेखक असून आंतरराष्ट्रीय राजकारण, अर्थशास्त्र, नवतंत्रज्ञान व नवउद्यम या विषयांचा त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. 