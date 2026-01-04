सप्तरंग

Premium|Radcliffe Line Partition History : रॅडक्लिफ रेषेची कहाणी; भारत-पाकिस्तान फाळणीचा इतिहास

Geopolitics and Borders : वसाहतवादी साम्राज्यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी आखलेल्या कृत्रिम सीमारेषांमुळे आशिया आणि पश्चिम आशियातील देश आजही दहशतवाद आणि संघर्षाच्या आगीत होरपळत आहेत.
Radcliffe Line Partition History

Radcliffe Line Partition History

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

श्रीराम कुंटे- saptrang@esakal.com

‘भू-राजकारण’ हा शब्द आणि विषय त्यातील वरवरच्या रुक्षतेमुळे बाजूला सारला जातो. पण हा विषय कळण्यासाठी त्याचा वेगळा काही अभ्यास असण्याची गरज नाही. एखाद्या उत्तम रहस्यकथेत घडणाऱ्या छोट्या छोट्या गोष्टींचा परस्परसंबंध आपल्याला कथेच्या शेवटी लक्षात येतो, तसे भू-राजकारणाचे एकेक तुकडे जोडून जगाचं चित्र उभं राहतं. रहस्यकथेचीच थरारकता असलेल्या या विषयाचा एकेक पदर इतिहास आणि भूगोलाच्या वळणांनी उलगडला जातो. मग लक्षात येतं, की हा विषय कधी रुक्ष नव्हताच! ‘वळणं इतिहास-भूगोलाची’ ही खास लेखमाला

Loading content, please wait...
Pakistan
political
artificial intelligence
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.