AI Marathi Book Review : विचारप्रवण करणारा नव्या युगाचा ‘उंबरठा’

संपदा सोवनी - sampada.sovani@esakal.comमोबाइलवर आणि संगणकावर अतिशय सोप्या पद्धतीने उपलब्ध होणाऱ्या आणि प्राथमिकत: विनामूल्य मिळणाऱ्या 'कृत्रिम बुद्धिमत्ते'चे (एआय) सुरुवातीचे अप्रूप आता ओसरले आहे. एआय लहानथोरांसाठी सवयीचे झाले असून, काहीही अडले की आपसूक 'एआय'ला 'प्रॉम्प्ट' दिला जातो आहे. 'एआय'चे संभाव्य तोटे आणि त्यामुळे विविध क्षेत्रांतील नोकऱ्यांवर येणारी गदा, ही चर्चा आता रोजची झाली आहे. आपल्याला माहिती असणाऱ्या या गोष्टींच्या एक पाऊल पुढे जाऊन 'एआय' आणि मूळच्या बुद्धिमत्तेची तुलना करणारे आणि त्याची नव्या जगातील सामाजिक बदलांशी सांगड घालणारे पुस्तक म्हणजे, विवेक सुतार यांचे 'उंबरठा... नवं युग सुरू होतंय! (कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाज आणि इंडस्ट्री ५.०)'. मानवासाठी अपरिहार्य अशा नव्या युगाची ही सफर १८ लेखांमध्ये विभागलेली आहे. प्रत्येक लेखात एक वेगळा विषय घेऊन त्याचे विविध धागे उलगडून दाखवले आहेत. हे सर्व लेख केवळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर नाहीत आणि तिचा वापर कसा करावा हे सांगणारे 'मॅन्युअल'देखील नाही. सध्याच्या काळात 'एआय'बरोबरच इतरही अनेक बाबतींत प्रचंड आधुनिकता आली आहे. ती आत्मसात करत, वाढवत आपली मुळे धरून ठेवण्याची सगळी कसरत आहे. समाज म्हणून त्यात रोज आपला कस लागतो आहे. 'मशीन्सनी काम करावं आणि माणसानं 'सर्जन' करावं' ही उक्ती आता उलट कशी झाली,' इथपासून सुरुवात करत लेखकाने समाजापुढची ही दुविधा मांडली आहे..भविष्यवेधी तंत्रज्ञानावर केवळ श्रीमंतांचीच मालकी असेल का, या प्रश्नाचे पैलू त्यात आहेतच, पण काही क्लिष्ट तांत्रिक संकल्पनांविषयी सोप्या शब्दांत लिहिण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय 'एआय'चा जवळची व्यक्ती म्हणून व्यक्त होण्यासाठी वाढलेला वापर, ठळकपणे दिसू लागलेल्या नैराश्य व चिंता या समस्या, 'एआय'ला असलेल्या भौतिक मर्यादा, भारताचा 'मार्केट' म्हणून विचार, आपल्या माहिती व छायाचित्रांच्या वापराला कळत-नकळत दिली जाणारी संमती, 'एआय'चा वाढत जाणारा वेग आणि अचंबित करणारी स्वायत्तता यांचाही अंतर्भाव आहे. या लेखांचा सूर नकारात्मक नाही. काय हाताबाहेर चालले आहे आणि काय व्हायला हवे, असे त्यांचे स्वरूप आहे. तंत्रज्ञानाचा उंबरठा ओलांडणे भाग आहे, परंतु ते करताना कुठे कुठे दक्षता घेता येईल याचा विचार त्यातून वाचकाच्या मनात सुरू होईल.मानवी विवेक हेच आपले सर्वांत मोठे भांडवल आहे, हे या लेखनाचे सूत्र आहे. त्या दृष्टिकोनातून 'जारण' व तत्सम मनोविश्लेषणात्मक भयपटांवरील एका लेखाचा समावेश लेखकाने केला आहे. एकीकडे मानवी मनातील सततची अस्वस्थता आणि मेंदूवर ताबा मिळवण्यात अनेक बाबतींत यशस्वी ठरलेले तंत्रज्ञान हा झगडा या लेखांमधून उभा राहतो. या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत लेखकाने नमूद केल्यानुसार, नवीन तंत्रज्ञान माणसाला माणसापासून तोडतंय की जोडतंय, हे तपासण्यासाठी सुरु केलेल्या शोधाचे 'उंबरठा' हे एक पाऊल आहे..'जर आपल्याला या आधुनिक यंत्रणांना केवळ नक्कल करण्याच्या पातळीवरून उचलून निर्णयक्षमतेच्या पातळीवर न्यायचं असेल, तर त्यांना कार्यकारणभावाची ती भाषा शिकवावी लागेल, ज्या भाषेच्या आधारे आजपर्यंत विज्ञान, कायदा आणि लोकशाही यांनी जगात हस्तक्षेप करण्याचा आणि बदल घडवण्याचा अधिकार मिळवला आहे,' असं महत्त्वाचं मत लेखकाने नोंदवलं आहे.प्रसिद्ध लेखक व अभ्यासक अच्युत गोडबोले यांनी या पुस्तकाला शुभेच्छा दिल्या आहेत. 'हे पुस्तक फक्त तंत्रज्ञानाविषयी बोलत नाही तर मानवी मन, नैतिकता, नैराश्य, रोजगार, सर्जनशीलता, तर्कशास्त्र म्हणजे कुठल्याही गोष्टीमागची कारणमीमांसा शोधणं, फोटॉनिक कम्प्युटिंग, क्वांटम टनेलिंग, एआयचं जिओपॉलिटिक्स, सत्तेचं केंद्रीकरण, विषमता, जेनझी अशा अनेक गोष्टींवर खूप महत्त्वपूर्ण भाष्य करतं. त्यामुळे ते प्रत्येकाने वाचावं,' असं त्यांनी म्हटलं आहे.पुस्तकाच्या शेवटी लेखकाने वाचकांपुढे काही प्रश्न ठेवले आहेत आणि त्यांची उत्तरे लिहून 'क्यूआर' कोडच्या माध्यमातून पाठवण्याचीही सोयही उपलब्ध करून दिली आहे. 'एआय' व आधुनिक तंत्रज्ञानाविषयी कुतूहल असणाऱ्या आणि त्याबाबत अभ्यास करणाऱ्या सर्वांसाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरू शकते. संगणक व मोबाइलच्या पुढे जाऊन कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे सहज वळलेल्या सर्वसामान्यांच्या विचारांना दिशा देणारा हा ऐवज आहे..पुस्तक : उंबरठा... नवं युग सुरू होतंय!लेखक : विवेक एच. सुतारप्रकाशक : रुद्र पब्लिशिंग हाउस, पुणेपृष्ठे : १६८, मूल्य : २५० रु.