Struggles of Indian Fine Artists : ब्रश धुण्यापासून सुरू झालेला प्रवास; चित्रकार किशोर शिंदे यांच्या जीवनाचा वेडावाकडा पण तितकाच प्रेरणादायी रस्ता

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.comपूर्ण वेळ चित्रकार या भूमिकेपासून दीर्घ काळ दूर राहूनही किशोर शिंदे यांच्यातला कलाकार अस्तंगत पावला नाही. त्यांच्यात परिवर्तन झाले. परतले ते मात्र निव्वळ चित्रकार म्हणून नव्हे तर त्यांचा जीवनानुभव, घेतलेले कष्ट, सातत्य हे सारे घेऊनच. ‘काय होणार याची मला बिलकूल कल्पना नव्हती. मी फक्त काम करत राहिलो.’ कदाचित मध्ये पोकळी निर्माण झाली तरी त्यांनी दाखवलेले सातत्य हे त्यांच्या कामाचे खरे स्वरूप आहे. एक विशेष म्हणजे कलासाहित्याचा तुटवडा हे त्यांच्या कामाला आकार देत राहिले आहे. काही सर्जनप्रवास हे थेट सरळ रेषेत जात नाहीत. हा रस्ता वेडीवाकडी वळणे घेतो... मधूनच गायब होतो आणि नंतर अनपेक्षितपणे पुन्हा प्रकट होतो. तो मात्र चुकून गवसल्यासारखा नव्हे तर स्पष्ट दिसू लागतो. किशोर शिंदे यांच्याशी बोलताना लक्षात येते की, त्यांची कहाणी या प्रकारचीच आहे. .‘मी काही फार हुशार विद्यार्थी नव्हतो,’ ते कोणताही संकोच न बाळगता सहज सांगतात. ‘वर्गात पास होणं इतकाच माझा सर्वसाधारण उद्देश असायचा.’ बडोदा आणि अहमदाबाद या गुजरातेतील शहरात ते वाढले... तेही एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात. कोणतीही महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यापेक्षा जेमतेम दिवस ढकलणे हेच जमत असे. त्यांच्या वडिलांना साराभाई यांच्या उद्योगात दिवसा नोकरी होती; रात्री उशिरापर्यंत ते रिक्षा चालवत. आईतर गृहिणी म्हणूनच घर सांभाळत असे. या परिस्थितीत कलेकडे व्यवसाय अशी आकांक्षा बाळगणे दूरच होते. तरीही त्यांच्यात कलेचा शिरकाव झालाच.‘माझे मामा एक चित्रकार होते. मी त्यांच्याकडे राहत असे. सुरुवातीला मी फक्त ब्रश धुऊन देण्याचे काम करत असे,’ ते आठवून सांगतात. ‘मग एक दिवस ते म्हणाले, ‘हा रंग भर पाहू.’ हळू हळू मी त्यांना कामात मदत करू लागलो.’ अचानक झालेली ही सुरुवात त्यांच्यातील कलावंताच्या कहाणीचे बीज ठरली..बडोद्यातील कलाशिक्षण बडोद्याबद्दल ते बोलायला लागले की फक्त आठवणीत रमत नाहीत, तर ते त्यांच्या जडणघडणीचे महत्त्वाचे दिवस होते. शालेय शिक्षण झाल्यावर ते बडोद्याच्या ‘फॅकल्टी ऑफ फाइन आर्ट’मध्ये शिकायला गेले. तेव्हा ही फक्त एक सर्वसामान्य शिक्षणसंस्था नव्हती, तर एखाद्या गुरुकुलासारखी जिवंत रसरशीत अनुभव देणारी अशी संस्था होती. इथले अध्यापकही फक्त तटस्थपणे शिकवणारे नव्हते तर ते त्या गुरुकुलात रंगून गेले होते.नसरीन महमदी या विख्यात चित्रकर्ती या अध्यापकाबद्दल बोलताना ते सांगतात, ‘साहित्य विकत घ्यायला माझ्याकडे पैसे नसले तर त्या द्यायच्या. जेराम पटेल मला त्यांचा स्टुडिओ वापरायला देत असत. ही सर्व मंडळी मदत करायची.’ हे सांगताना ते काही आलंकारिक पद्धतीने सांगत नाहीत, तर जसे घडले तसेच सांगतात. त्यांच्या या उदार वृत्तीने ते घडत गेले.संघर्ष आणि आत्मपरीक्षण आर्ट स्कूलचा हा अनुभव तर जीवनसंघर्ष भयावह होता. कलासाहित्य परवडत नसे. अनेक वेळा ते सहविद्यार्थ्यांनी टाकून दिलेल्या साहित्याचा कसाबसा उपयोग करत. घरी कोणी बोलत नसे... पण ताण जाणवत असे. ‘माझे वडील मध्यरात्री दोन वाजेपर्यंत रिक्षा ओढून जेमतेम बारा रुपये कमवत असत आणि ते मला रंगाची एखादी ट्यूब विकत घेण्यासाठी देत असत. आमचे चाळकरी मला टोमणे मारत... कारण मी काही नोकरी धरून घरी हातभार लावत नसे, याचा माझ्यावर मोठाच परिणाम झाला.’ स्वतःच्या इच्छा-आकांक्षा आणि त्यांच्यावरील जबाबदारी यांच्या तीव्र संघर्षाचा त्यांच्यावर जबरदस्त परिणाम होऊ लागला. ‘मला फारच दोषी वाटू लागले. किती काळ मी हे सारं असंच चालू ठेवणार?’.दिल्लीची आडवाट त्यानंतर एकदम मोठाच बदल झाला. ते आर्ट स्कूलचा अभ्यासक्रम पूर्ण न करता अचानक दिल्लीच्या गाडीत बसले, त्या वेळी त्यांच्या खिशात फक्त दोनशे रुपये होते. ‘दिल्लीत दिवसा चाळीस रुपये मिळवून देणारे काम मिळू शकते हे मी ऐकून होतो. मी तडक गेलो.’ ट्रेड फेअर ऑथॉरिटीत त्यांची पुढील पंचवीस वर्षे गेली. सुरुवात झाली रोजगारावरील कामगार म्हणून... पण ते पुढे डेप्युटी मॅनेजरच्या हुद्द्यापर्यंत चढत गेले. कलेला समांतर असे त्यांचे आयुष्य सुरू झाले. त्यात आर्थिक स्थैर्य होते, ते संसार करू शकले, मुलाबाळांना वाढवू शकले. कला निघून गेली नव्हती. पण ती बाजूला रेंगाळत होती. ‘मी ऑफिस संपल्यावर चित्र काढत असे. उशिरापर्यंत, कदाचित मध्यरात उलटून गेल्यावरही. तरी एक खरं की एक मोठी दरी होती. जवळजवळ वीस वर्षे अशीच गेली. फार तर या एखाद्या संयुक्त प्रदर्शनसाठी माझी चित्रं देत असे. पण तितकेच! माझ्यातला कलाकार निद्रिस्त झाला होता. मी फक्त संसाराचं गाडं नीट चालेल याकडे लक्ष देत होतो.'ही वर्षे वाया गेली समजण्याचा मोह होतो... पण ते सर्वस्वी खरे नाही. ट्रेड फेअर ऑथोरिटीतील कलासक्त वातावरण, तेथील बांधकाम आणि रचना कामासाठी उभारलेल्या पराती, सतत काहीतरी बांधले जाणे आणि ते सोडवले जाणे हे सारे ते पाहत होते. त्यांच्या अंतर्मनात साठवत होते. 'उभ्या-आडव्या रेषा, निरनिराळ्या साहित्याचा वापर, त्यांच्या हालचाली... हे सारे माझ्या मनात साठवत होतो.' त्यांच्या हे लक्षात आले. 'मला तेव्हा जाणवलं नाही... पण ते सारं माझी भाषाच ठरलं.'पुन्हा अवतार त्यानंतर कामाला सुरुवात झाली ती काही नाट्यपूर्ण घोषणेने नव्हे पण सावकाश कामाला लागून. 'अंदाजे वर्ष दोन हजारमध्ये मी मनापासून पुन्हा पेंटिंग करायला लागलो. तितक्यात साक्षी आर्ट गॅलरीही पुढे आली. मी माझे पहिले एकल प्रदर्शन त्यांच्या साहाय्याने केले आणि सारेच बदलून गेले.'दिल्लीत आणि मुंबईत भरलेली त्यांची प्रदर्शने त्यांच्या कलेतील परिवर्तन दाखवत होती. ते आता प्रमुख्याने ॲब्सट्रॅक्ट किंवा अमूर्त कलेकडे वळले होते. त्यांच्या कामात एकावर एक रंगांचे वजनही होते आणि लयबद्ध अर्थपूर्णताही. 'मी हे सारं जाणीवपूर्वक केलं नाही. ते अंतर्मनातूनच स्फुरलं. आपण रंगाची योजना करतो आणि पेंट करायला सुरुवात करतो आणि मग ते पेंटिंग घडत जातं.' ते आपल्या प्रक्रियेचे स्वरूप विशद करतात. यात अंतिम स्वरूप काय येते यापेक्षा या प्रक्रियेला महत्त्व आहे. अमूर्त शैली ही काही वास्तवापासून लांब जाणारी पळवाट नाही पण त्यात त्यांच्या जीवनावरचे दर्शन आहे. 'ह्या अमूर्त चित्राच्या कामात तेच तेच करत राहण्याचा धोका आहे.' ते लक्षात आणून देतात. 'पण सतत पुढे जात राहायला हवं.' या प्रगतिपथावर ते मजल-दरमजल करत जातात. काही वेळा कॅनव्हासवर रंगाचे थर लावून, अधूनमधून सोनेरी आणि काळ्या रंगाशी खेळून किंवा क्वचित लाकूड चिकटवून आणि नंतर इन्स्टॉलेशन्स उपयोग करून. हे बदल म्हणजे विविध टप्पे न वाटता एक विचारपद्धतीचा प्रवाह वाटतात..कलासाहित्य, माध्यम आणि पद्धतएक विशेष म्हणजे कलासाहित्याचा तुटवडा हे त्यांच्या कामाला आकार देत राहिले आहे. महामारीच्या दिवसांत कामासाठी लागणारे साहित्य मिळवणे कठीण होते. मग ते कागदावर काम करू लागले. कोलाज हा प्रकार सोयीचा होता. अशा कामाची सुरुवात ह्या विशेष अडचणीमुळे झाली असली तरी दिशेने त्यांना नवीन वाटा सापडू लागल्या. मर्यादांमुळे नवीन दिशाही सापडू शकतात.' हा त्यांचा अनुभव. 'या पूर्वी मी कोलाजचा सराव करत असे... त्याचा आता पेंटिंगसाठी उपयोग करतो.' त्यांच्या दिल्लीतल्या आगामी गॅलरी ऐसपास येथील प्रदर्शनात कॅनव्हासवरील त्यांची पेंटिंग ही कोलाज प्रमाणे दिसतील. हा १९९८ मधील त्यांच्या पहिल्या प्रदर्शनाप्रमाणे कलाप्रवासातील एक महत्त्वाचा वळणबिंदू ठरू शकेल.विविध माध्यमांबद्दल त्यांना विचारले असता ते ऑइलबद्दल प्रेमाने बोलतात. 'मला ऑइलपेंटिंग विशेष आवडतं. त्यामुळे चित्रांना मिळणारी खोली, एकमेकांवर रंग चढवताना मिळणारा अनुभव हा मातीला आकार देण्यासारखा आहे. पण स्वास्थ्याच्या कारणांसाठी मला ॲक्रेलिककडे वळावं लागलं.' हा बदलही मूलभूत आवडीनुसार नसून व्यावहारिक कारणासाठी आहे. माध्यमांशी त्यांची बांधिलकी नाही... पण त्यांचा वापर करण्यावर आहे. त्यांच्या मुलाखतींतील सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे नवीन तरुण कलाकारांविषयी बोलताना जाणवतो.एक मर्यादा/ धोकाते एक कहाणी सांगतात सहज, पण तिला अचानक गंभीर रूप येते. एक तरुण त्यांची भेट झाल्यावर एकूण जग पाहणे, प्रदर्शने, लोकांच्या नजरेत भरणे, ह्या साऱ्यामुळे कलाक्षेत्राविषयी आकर्षित होऊन चित्रकार व्हायचे ठरवतो. चार वर्षांनंतर त्याचा भ्रमनिरास होतो आणि त्या तरुण कलाकाराचे कुटुंब अप्रत्यक्षपणे दोष त्याच्या माथी मारते. 'मी काही प्रमाणात घाबरतो.' ते हसत हसत सांगतात. 'मी माझं घर बदललं. व्यायामशाळा बदलली. मी आता कोणाला उपदेश विपदेश करत नाही.' ह्या गमतीपाठी एक गंभीर विचार आहे. तोही ते सांगतात. 'लिलावातील मोठमोठ्या रकमा नजरेत भरतात. पण त्या कलाकाराचे जीवन लक्षात घेतलं जात नाही. अनिश्चितता अस्थैर्य!' त्याची पिढी ही कलेकडे एक साधना म्हणून पाहत होती. काही फलाशा नसली तरी तपश्चर्या करत. 'काही विकलं गेलं नाही तरी ठीक. आज अपेक्षा वाढल्या आहेत.' तरीही त्यांची स्वतःची कथा मात्र संघर्ष आणि यश, कालव्यय आणि अंतिम यश या द्वंद्वापलीकडे जाणारी आहे. पूर्ण वेळ चित्रकार या भूमिकेपासून दीर्घ काळ दूर राहूनही त्यांच्यातील कलाकार अस्तंगत पावला नाही. त्यांच्यात परिवर्तन झाले. परतले ते मात्र निव्वळ चित्रकार म्हणून नव्हे तर त्यांचा जीवनानुभव, घेतलेले कष्ट, सातत्य हे सारे घेऊनच. 'काय होणार याची मला बिलकूल कल्पना नव्हती. मी फक्त काम करत राहिलो.' कदाचित मध्ये पोकळी निर्माण झाली तरी त्यांनी दाखवलेले सातत्य हे त्यांच्या कामाचे खरे स्वरूप आहे. थेट प्रवास नव्हे तरी एक अथक प्रवास. हे सातत्य काही अपघाती नाही त्यांच्या स्वभावाचा मूलभूत आधार आहे. हे सारे ध्यानधारणेसारखेच आहे. बदल हा पुन्हा स्थैर्याकडे नेतो, भाववृत्ती त्यांच्या कामाचे स्वरूप ठरवत नाहीत, तर त्यांचे काम त्यांच्या वृत्तींना चालना देते. त्यामुळे सातत्य हा शिस्तीचा भाग नव्हे तर तो त्यांच्या स्वभावाचाच भाग आहे.त्यांच्या भविष्याबद्दलही ते तसाच विचार करतात. हा काही झटका नव्हे तर सातत्यपूर्ण कामाचा.. 