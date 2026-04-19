Sunil Gawde Artist Biography : "जे मला डोळे मिटल्यावर दिसतं, तेच मी चितारतो!" आंतरराष्ट्रीय कलाकार सुनील गावडे यांच्या यशाचे 'हे' आहे गुपित.

हर्ष भटकळ - saptrang@esakal.com'मला जे डोळे मिटल्यावर दिसतं, ते इतरांना उघड्या डोळ्यांनी पाहता यावं असा माझा प्रयत्न असतो.' कलाकार सुनील गावडे यांचे हे विधान म्हटलं तर सरळसोट आहे, पण त्यात त्यांच्या शाळकरी दिवसापासून ते आंतरराष्ट्रीय कौतुकापर्यंत, अमूर्त शैलीपासून ते तत्त्वचिंतनापर्यंत आणि विनोदापासून अंतर्मुखतेपर्यंतच्या संपूर्ण कलाप्रवासाचे मर्म आहे.सुनील गावडे यांच्यासारख्या कलाकाराशी बोलताना चुकल्याचुकल्यासारखे वाटते. सुनील साधेपणाने बोलतात म्हणून फक्त नव्हे तर ते आतूनही तसेच आहेत यासाठी. आपण फक्त त्यांच्या विचारातील स्पष्टता अनुभवतो. त्यामागे काही निष्ठा आहेत. 'मी काही कलाकार व्हायचं ठरवलं नाही.' एकदा ते सहज उद्गारतात. 'कला कधी मला सोडून गेलीच नाही, ती इथेच होती.' आणि त्यांचा कलाप्रवास समजून घ्यायचा असेल तर ती साधी गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे.सुरुवात ठामआपण अनेक वेळा कलाकाराची सुरुवात ही नाट्यमय पद्धतीने झाली- त्याची बंडखोरी, अप्रतिम प्रतिभा, त्याच्यातील अद्वितीयतेची झालेली जाणीव असे काही कल्पनेने निर्माण करतो. पण गावडे यांची कथा काहीशी वेगळी आहे. इतर अनेक चित्रकारांप्रमाणे गावडे हेही शाळेत सुरेख चित्रे काढणारे एक विद्यार्थी होते. पण त्यांच्या बाबतीत शाळेने या मुलातील कौशल्य ओळखले. सरस्वती विद्यामंदिर या लहानशा मध्यम सुविधा असलेल्या शाळेत त्यांच्या कलेला उत्तेजन मिळाले. त्यांना ड्रॉइंगच्या वर्गात यायची मोकळीक मिळाली. त्यांची चित्रे सतत शाळेच्या फलकावर प्रदर्शित केली जाऊ लागली. त्यानंतर मात्र अपेक्षेनुसार अडथळा निर्माण झाला. वडिलांना सुनीलच्या अभ्यासाची काळजी वाटत होती. त्यांनी साहित्य विकत घ्यायला पैसे देणे नाकारले. त्यानंतर जे घडले ते मात्र अनपेक्षित होते.शाळेकडूनच प्रोत्साहन''त्यांनी माझ्या वडिलांना सांगितलं, 'त्याला अडवू नका, आम्ही त्याला रंग विकत घेऊन देतो.'' तसं पहिलं तर हा साधा प्रसंग, पण ज्या देशात आजही कलाशिक्षण हे मार्गावरील अडथळा निर्माण करणारे धोंड समजली जाते, तिथे याला विशेष महत्त्व होते. त्यानंतर त्यांचा आवाका वाढत गेला. स्पर्धेतला सहभाग, भेटीगाठी, पुरस्कार इत्यादी. फक्त बक्षिसे मिळवण्याला महत्त्व नव्हते. पण तुम्ही इतरांतही उजळून दिसता याची जाणीव होणे याला खोलवर महत्त्व होते. 'आत्मविश्वास हळूहळू वाढत जातो, वेळोवेळी ते जाणवत नाही, पण तो झिरपत राहतो.'.न घेतलेला निर्णयकलावंताला एक प्रश्न नेहमीच विचारला जातो की, 'तुम्ही चित्रकार झाला नसता तर काय केले असते.' गावडे यांना हा प्रश्न विचारल्यावर काही वेळ ते निःशब्द होतात. 'या प्रश्नाचं माझ्याकडे कधीच उत्तर नव्हतं,' ते अखेरीस बोलतात. 'माझ्यासमोर दुसरा काही पर्याय नव्हता.' त्यानंतरच्या काळात काही मनधरणी, परिस्थिती आणि 'कृपेने' यामुळे ते जेजे स्कूल ऑफ आर्टमध्ये जाऊ शकले. तिथेसुद्धा सारे काही सरळ सोपे नव्हते. ते उपयोजित कला विभागात जातील अशी अपेक्षा होती. त्यांनी फाइन आर्ट किंवा ललित कला विभागाची निवड केली. त्यांचे एक मार्गदर्शक शिक्षक म्हणाले ते अविस्मरणीय होते. 'ललित कला ही केंद्रीभूत आहे. इतर साऱ्या गोष्टी त्यातूनच निर्माण होतात.' हे शब्द त्यांना जन्मभर लक्षात राहिले.भ्रमनिराससुरुवात मोठी उत्तेजनपर झाली, पण त्यानंतर काही वेगळे अनुभव आले- शंका निर्माण करणारे. त्यांना कॉलेज परीक्षेत यश मिळत होते. जवळजवळ चाळीस बक्षिसे मिळाली... पण त्याचवेळी त्या संस्थेत राजकारण सुरू झाले. त्यामुळे ते हताश झाले. 'माझा आत्मविश्वास ढळला.' त्याचा प्रतिकार काही नाट्यमय प्रसंगांनी झाला नाही तर ते अंतर्मुख झाले. सुनील घर सोडून गेले. हाती फक्त ऐंशी रुपये होते. त्यांनी पंढरपूरचा रस्ता धरला.वारीची अनभिज्ञ वाटचालसातशे वर्षे चालू असलेली वारीची परंपरा, गावडे अभावितपणे त्यात सामील झाले. हजारो वारकरी दोन-तीनशे किलोमीटर आठवड्याच्या आठवडे चालत जातात. 'त्या दीड महिन्यात मी कॉलेजच्या पाच वर्षात नसेल त्याहून अधिक शिकलो.' त्या अनुभवामुळे त्यांचे फक्त कलेतील नव्हे तर जीवनाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. ते विठ्ठलाबद्दल बोलतात ते पारंपरिक अर्थाने देवाची मूर्ती म्हणून नव्हे. तर एक स्वतःचे अस्तित्व सांगणारी संकल्पना म्हणून. ते काही द्वंद्वाचाही उल्लेख करतात.पांडुरंग याचा शब्दशः अर्थ धवल वर्णाचा आणि तरीही सावळा. या दोन गोष्टी एकमेकांविरुद्ध नसून त्या एकाच कल्पनेत सामावल्या होत्या. 'कृष्णधवल पण हे चिरंतन वास्तव आहे.' हे सांगताना ते इतरांकडून स्वीकारले जाईल अशी अपेक्षा ते करत नाहीत. ते स्वतःलाच तपासून घेत आहेत.संघर्ष, जीवदान आणि स्टुडिओमुंबईला परतले ते काही विजयी मुद्रेने नव्हे. त्यांना नाना प्रकारच्या नोकऱ्या कराव्या लागल्या. ओबेराय हॉटेलमध्ये स्टूवर्डचे कामसुद्धा काही काळ केले. बॉम्बे पोर्ट ट्रस्टमध्येही त्यांनी नोकरी केली. त्यानंतर मात्र जेमतेम काम चालू करता येईल अशी एक जागा स्टुडिओसाठी त्यांनी घेतली. 'मी माझी चित्रं प्रदर्शित करायची घाई कधीच केली नाही. मी पण माझी कलेतील भाषा सापडल्याशिवाय प्रदर्शन करायची माझी तयारी नव्हती.'. कलेतून घडलेली जीवनदृष्टी, शिस्त, निष्ठा आणि जबाबदारीचा प्रवास.पहिले यशस्वी पाऊलत्यांना यशाचे सुचिन्ह दिसले ते मात्र अचानक, पण निश्चित स्वरूपाचे. जहांगीर आर्ट गॅलरीत एक सांघिक प्रदर्शन होते. तेथे त्यांची सहा पेंटिंग दाखवली गेली. ती सहाही एअर इंडियाने विकत घेतली. त्यांच्या हाती तेवीस हजार रुपये आले. त्या काळी त्याला मोल होते... पण अर्थार्जनापेक्षा त्यांना मिळालेला अवसर अधिक महत्त्वाचा होता. ते आता त्यांच्या वडिलांना पटवून देऊ शकत होते. त्यात त्यांनी नोकरी सोडून संपूर्ण वेळ कलाकार म्हणून जगणे शक्य होते. तेथून प्रगती सुरू झाली. पुरस्कार मान्यता, चार्ल्स वालेस अभ्यासवृत्ती आणि काही काळ इंग्लंडमध्ये राहण्याची संधी. त्यांच्या पिढीतील अनेक चित्रकाराप्रमाणे त्यांची ही सुरुवात अमूर्त चित्राच्या निर्मितीपासून झाली. ‘जे. जे. स्कूलमध्ये तेव्हा ॲबस्ट्रॅक्ट चित्रपद्धतीकडे जबरदस्त कल होता. चित्र काढताना सर्वच जण सारखीच भाषा वापरत.’ पण सुनीलला त्या पद्धतीची मर्यादाही लक्षात आली. ‘तुम्ही जणू परभाषेत बोलत आहात. तुम्हाला तुमची स्वतःची भाषा शोधायला हवी.’ त्या आग्रहामुळे त्यांना थोडक्यात बरेच सांगायचे, तेही स्पष्टपणे आणि मुख्य गाभ्याशी सुसंगत अशा पद्धतीपर्यंत ते पोचले. ‘फक्त दिसण्यासाठी नव्हे तर त्या पद्धतीत ही आविष्कार पद्धती रसिकांशी संवाद साधू शकेल.’ या ईर्षेने या ॲबस्ट्रॅक्ट शैलीपासून मुक्त होत वस्तूंच्या विचाराकडे वळले.वस्तूही बोलू लागतातपेंटिंगपासून वस्तूपर्यंत पोहोचणे हे काही ठरवले गेले नव्हते. ‘याची सुरुवात गमतीगमतीत झाली.’ काही सुरुवातीच्या चित्रांपैकी एकात फक्त चष्म्याची एक दांडी आणि पिवळी भिंगे दाखवली होती संदर्भ होता तो व्हिन्सेंट व्हॅन गॉग आणि त्याच्या कापलेल्या कानाच्या सर्वज्ञात कथेला, फक्त एक ओळ दिली होती. : ‘त्यांना जर २० : २० उत्तम नजर असती तर त्यांनी पुनर्विचार केला असता.’ वरवर पाहता विनोदी वाटणाऱ्या या ओळीमागे खोलवर जाणारे प्रश्नार्थक विचार होते. तेव्हापासून त्यांची शैली बदलत गेली. केवळ गंमत न राहता त्यात तत्त्वविचार प्रकटू लागला. या वस्तूंना रूपकाचे स्थान प्राप्त झाले.‘दि ब्लाइंड बल्ब’‘ब्लाइंड बल्ब’ हे त्यांच्या कलाकृतींपैकी एक विख्यात आहे. सहसा बल्ब हा उजेडाचा प्रतीक मानला जातो पण जर त्यावर अपारदर्शक काळे आवरण टाकले तर उजेड थोपवला जाईल. ‘मग तो उजेड देऊ शकणार नाही. अशावेळी तुम्ही काय करणार?’ याला बाह्य स्वरूपाचे उत्तर नाही सापडणार. ‘तुम्हाला अंतर्मुख व्हावं लागेल.’ त्यामुळे बल्ब हा मानवी चित्रकृतीची प्रतीक बनतो. ज्या वेळी बाह्यतः दृष्टी काम करत नाही तेव्हा अंतर्गत दृष्टी जागृत होते. एकदा एका लहानशा मुलाने त्यांना विचारले की हा बल्ब ‘काळा उजेड’ देतो का? हे आठवताना त्यांना हसू येते. ‘विचारांचा हा बालसुलभ मोकळेपणा आपण पोक्त वयात विसरतो.’दहा किलोंचे वजन बलत्यांच्या कामापैकी एक महत्त्वाचे आहे ते दिसायला साधेसुधे पण त्यांचा प्रभाव मात्र जबरदस्त. एका नाजूक अंड्यावर दहा किलोग्रॅमचा भार दिला आहे. हे प्रतीक थेट भिडते. तणाव स्पष्ट जाणवतो. रूपकात्मक विचार झिरपत जातो. अनेक गुणधर्म सुचवले जातात. शोषण, दबाव, असमतोल जितक्या साधेपणाने ते सुचवतात तितका त्यांचा थेट परिणाम जाणवतो..तर्क आणि अतार्किक जादूत्यांच्या कामाला चलचित्राचे स्वरूप आले तसे कामाला आणखी एक परिमाण प्राप्त झाले ते अभियांत्रिकी. मोठमोठी इन्स्टॉलेशन, हलणाऱ्या वस्तूंचा उपयोग, अचूक कालमापन या सर्वांचा चित्रकाराच्या प्रशिक्षणात समावेश नसतो. पण गावडे यांचा अर्थपूर्ण उपयोग करतात त्यांच्यात त्यासाठी स्फूर्तीही आहे आणि सहभावनाही. ‘मी त्यातील अतार्किक जादू शोधून काढतो, तर इंजिनिअर त्यातील तर्कशुद्धता.’ मग या दोहोंतील सीमारेषा अचूकपणे ठरत नाही. एका कलाकृतीत एक कात्री आणि एक फुलपाखरू यांचा समावेश आहे. या कृतीत नेमकी वेळ साधावी लागते. ‘जर वेळ न साधल्यास फुलपाखराचे पंख छाटले जातील.’ याचे उपाय इंजिनिअरला सापडले नाहीत. ‘ते मला एकदा झोपेत सुचले. दोघांच्याही हालचालीला एकाच मोटारीने ऊर्जा द्यायला हवी त्यामुळे त्यांची झीजही एकाच पद्धतीने होईल.’ स्वयंस्फूर्ती आणि तंत्रज्ञान कसे हातात हात घालून काम करू शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.एलिटरेशन मूनएलिटरेशन मून या त्यांच्या महत्त्वाच्या कलाकृतीत भव्य झुलत्या इन्स्टॉलेशनचा उल्लेख आवश्यक आहे. त्यात कालचक्र आणि परिवर्तन यांचे दर्शन घडते. ‘ते तयार करायला नऊ महिने लागले आणि त्याचे वजन दोनशे टन आहे,’ ते सांगतात. (एक टन म्हणजे हजार किलोग्रॅम.)ही कृती व्हेनिस शहरात भरणाऱ्या बाइएनियलमध्ये नेली गेली. त्यानंतर त्यांना पॅरिस मधल्या पोंपिदोउ सेंटर तसेच फ्रान्स, इटली, तैवान अशा निरनिराळ्या केंद्रात त्यांना आपली कलाकृती दाखवण्यासाठी निमंत्रणे आली. हे सांगताना गावडे यांच्यात विजयाची भावना नाही फक्त त्यांना वाटणारा आत्मविश्वास आणि इतरांनीही तो सार्थ ठरवला याची नोंद.अध्यात्मगावडे यांच्या कामातून तत्त्वविचार जागृत करणे शक्य आहे पण ते अपुरे ठरेल. त्यातून काही आध्यात्मिक विचार सुचवले जातात तरी ते उघड दिसत नाहीत. त्यांना वरवरचे बटबटीत स्वरूप येत नाही. तर ते सुप्त स्वरूपात सुचवले जाते. त्यांच्या कामावर पंढरपूर मधील त्यांचा अनुभव, त्यांच्याच सत्य, द्वैत आणि अंतर्गत जाणिवा यासंबंधीचे विचार याचा प्रभाव आहे. परंतु ते विद्वतापूर्ण होणार नाही याची काळजी घेतात.'मला जे दिसते ते मी सांगण्याचा प्रयत्न करतो.' प्रत्येक रसिक त्याचा अर्थ लावू शकतो..त्यांची साधनाआमची मुलाखत संपवताना त्यांनी एका साध्या सोप्या वाक्यात आपल्या कामाचे स्वरूप सांगितले. ते म्हण 