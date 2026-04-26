Premium|Asha Bhosle memoir : पूर्णत्व म्हणजे पूर्णविराम, अपूर्णत्व म्हणजे स्वल्पविराम

सगळ्या बहिणी आणि आईपेक्षाही आशाताई सशक्त आणि मजबूत होत्या. त्यांच्या निर्धारामुळेच त्या हृदयनाथांसह काश्मीरला गेले होते. तिथल्या आठवणी आणि एका मेजवानीत आशाताईंवर एक संकट आलं पण त्याचा मुकाबला त्यांनी कसा केला, हे सारं विलक्षणं असून स्वर्गीय आशाताईंच्या आठवणींच्या हृद्यपटाचा हा दुसरा भाग...मी, आशाताई, उषाताई काश्मीर भूमीवरउभे होते. सारा परिसर सौंदर्याने नटलाहोता. कुठेही पाहिलं की फक्त सौंदर्य.नेहमी आकाश, आपलं वेगवेगळे रूप,सौंदर्य, रौद्र रूप, विशाल रूप, पावसऋतूत दयार्द्र रूप,वादळवेळी आपले क्रौर्य रूप प्रकट करत असतं.पण काश्मीरमध्ये आकाश फक्त सौंदर्य, माधुर्य,मुलायमत्व प्रसन्नमत्व प्रकट करत असतं.इंग्लिश माध्यमातून शिकणारे, पाश्चात्त्यसंस्कृतीचे पाईक, नेहमी विश्वाचे नंदनवनम्हणजे स्विझर्लंड असे आग्रहाने सांगतात.सत्य म्हणजे हे, की त्यांनी साधे महाबळेश्वरपाहिलेले नसते. पण १५० वर्षे गुलामगिरीपत्करलेले जीव अजूनही त्या इंग्रजांचे,इंग्लिश भूमीचे, गुणगान करत असतात. पणज्यांनी स्विझर्लंड आणि काश्मीर पाहिले आहे, ते प्रामाणिकपणे हेच सांगतील, कीकाश्मीरची साधी गल्लीही स्विझर्लंडहूनसुंदर आहे,केव्हा तुटणार या गुलामगिरीच्या शृंखला?आशाताई अचानक म्हणाली.‘‘बाळ! काम करून करून कंटाळा आला आहे.चल आपण काश्मीरला जाऊ या.’’नेहमीप्रमाणे आई म्हणाली,‘‘आशा ! अगोचरपणा करू नकोस, काश्मीरमध्येहिंदूंना मारतात. बायकांवर तेथे अत्याचारकरतात. नाही, नाही, तेथे जायचे नाही.आपल्याकडे माथेरान, महाबळेश्वर आहे,कोठेही फिरून या."आशाताई कावली, एकदम म्हणाली.‘‘माई ! या तुझ्या भित्र्या स्वभावामुळे तूबाबांचे नुकसान केलेस, त्यांना इथेच डांबूनठेवलेस. महाराष्ट्राबाहेर त्यांना कुणीही ओळखत नाही.हिंदुस्थानाबाहेर लतालाही कुणी ओळखतनाही, तू लताला इंग्लंड, अमेरिका येथेजाऊ देत नाहीस. तिला तेथे केवढी मोठीसंधी आहे. पण तू पाय मध्ये घालतेस.ती बिचारी आज्ञाधारक गप्प बसते. पणमी आशा भोसले आहे. बाबा मला हब म्हणजेम्हैस म्हणायचे, अग ! अख्ख काश्मीर शिंगावरघेईन मी. आशा भोसले म्हणतात मला.’’आई गप्प बसली आणि मी, आशाताई,उषाताई काश्मीरला आलो.(ही गोष्ट १९६५ ची आहे. त्या वेळी काश्मीरनंदनवन होतं. आतासारखं नव्हतं.)आम्ही म्हम्दुच्या (महंमद) शिकाऱ्यातउतरलो. एखाद्या फाइव्ह स्टार हॅाटेल सारखा तोशिकारा (पाण्यावरली नाव) होता.आशाताई सरळ त्या म्हम्दुच्या स्वयंपाकघरात शिरली. मांसमटण, माशांचे प्रकार,शाकाहारी जेवण या सर्व प्रकारात आशाताईसुगरण होती, मजरूह सुलतानपुरीयांच्या स्वयंपाक घरात घुसून तिनेलखनौवी स्वयंपाक शिकला होता.एस, डी. बर्मन यांच्या स्वयंपाक घरात घुसूनतिने बंगाली स्वयंपाक शिकला होता,सुधीर फडके यांच्या स्वयंपाक घरात शिरूनतिने पुणेरी, ब्राह्मणी स्वयंपाक शिकला होता.सुलोचनाबाई यांच्यावरआक्रमण करून ती कोल्हापुरी मटणपांढरा रस्सा, लाल रस्सा, वगैरे सारे मटणाचेप्रकार शिकली होती. गुजराथी, गोव्याचेपदार्थ ती लहानपणीच शिकली होती.मी नेहमी तिची टिंगल करायचा,‘‘आशाताई ! गाण्याचे हाल करण्यापेक्षा,गाण्यावर आक्रमण करण्यापेक्षा तू हॉटेल काढ,करोडो कमावशील.’’ माझे गमतीत उच्चारलेलेशब्द खरे ठरले..दुबईत, युरोप मध्ये ‘आशाज’ ‘आशाज’नावाची अनेक रेस्ट्रारंट आहेत.नंतरचे तीन दिवस आशाताईने काश्मीरगाजवले, रोज नवीन नवीन खाद्यपदार्थ,मास, चिकन, मासे, रसेदार काश्मिरी पदार्थखाऊन (तिचा आहार चांगला होता.)सारं काश्मीर तिने पायाखाली घातलं,आशाताईला पोहता येत नव्हते. उषाताईलाहीपोहता येत नव्हते. सारे बाल्यअन्न अन्न करण्यात आणि समज येताचकामाला लागलेले आम्ही सर्व मंगेशकर,कोणालाच कुठलाच खेळ,पोहणे वगैरे येत नव्हते.दीदी हसून म्हणायची,‘‘हमे तो सिर्फ डुबना आता है.’’पण आशाताईने गळ्यात टायर घालून आम्हासर्वांना स्वत:सह पाण्यात डुंबायला लावले.फार निर्भीड. धाडसी, हौशीहोती आशाताई.या अशा निरागस, निष्पाप, धाडसी, अल्लडस्वभावी आशाताईवर एक अनपेक्षित वाईटप्रसंग कोसळला.एकदा एक मोठी मेजवानी होती. बरेचमान्यवर आले होते, तेथे एक नावाजलेलानट (फिल्म हीरो) आला होता. बियर पिऊनझिंगला होता. त्याने बियरची बाटली हातातघेतली आणि ती सरळ पेल्यात ओतली.पेल्यातून ती बियर फसफसून बाहेर आली,आणि सारे मेज बियरने भिजले,आशाताई जवळच बसली होती. तो हीरो तिचाजवळचा मित्र होता. ती हसून म्हणाली,‘‘भांईसाहब ! प्याले मे बियर ऐसी मत डालिए,बोतल घुमा घुमा के आहिस्ता आहिस्ताडालिये.’’त्या गधड्याला विनोद करण्याची हौस आली,तो हसून, खवचटपणे म्हणाला,‘‘आशाजी ! हम क्या जाने आहिस्ता घुमाना?आप तो घुमाना जानती है. आपहीबोतल घुमा दीजिये’’सगळी मैफील, गप्प झाली, आता काहीतरीहोणार... मी आशाताईला म्हणालो,‘‘XXX कानाखाली देऊ का ? "आशाताईने माझा खांदा दाबला आणिखलिश उर्दू मध्ये हसत हसत म्हणाली.‘‘भाईसाहब ! आप भी खूब मजाक करते है.मैं बोतल घुमाना जानती हूँ, लेकिन उससे भीजियादा, मैं हाथ भी घुमाना जानती हूँ.उसका थोडासा लुफ्त आप भी लिजियेगा."असे म्हणून एक मराठी थप्पड आशाताईनेत्या धिप्पाड हीरोच्या कानाखाली अशीलगावली, की त्याला २०० बियरची नशा चढून,तो खुर्चीवरून खालीच कोसळला.तेथे प्रसिद्ध अभिनेते ओमप्रकाश बसले होते.ते आनंदाने ओरडले.‘‘अरे ! मुरख तुमने किससे पंगा लिया. अरे,वो भोसले है, जिन्होने मुगलोको लाथ मारकेदेसबाहर किया था, आशा, तुमसे एक शिकायत है,तुमने इसे हाथसे क्यू मारा ? इसके लिये तो चप्पलही काफी थी. मगर थप्पड की आवाज क्या थी.वा ह वा... जैसे, ‘‘झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार मे...’’आणि मोठा हशा झाला. सारेच हसायलालागले. मी आशाताईला म्हणालो.‘‘आपण घरी जाऊ या. इथले वातावरणचांगले नाही.’’आशाताई हसून म्हणाली.‘‘बाळ ! सार जेवण पंजाबी पद्धतीचं,आणि मास-मटणाचं,थोबाडीत खाऊन खाली लोळणाऱ्या याकुत्र्यासाठी मी हे माझे आवडीचे जेवणसोडणार ? आतातर मी हात सोडून खाणार. मीतुला नेहमी सांगते. बाळ! जरा चमचमीत मास-मटणखात जा. पण तू त्या बामनांसारखा,वरण, भात, साजूक तूप खाणारा,हां आणि मी लिंबू विसरलेच होते की ! ’’‘‘हे बघ आशाताई ! बाबा कऱ्हाडे ब्राम्हण,आई गुजराथी देशस्थ ब्राह्मण, त्यांचा मीएकुलता एक मुलगा. मला आश्चर्य वाटते,की तुम्ही हे अभक्षभक्षण कसं, का करता ? ’’गडबडून आशाताई म्हणाली,‘‘तुला नाही कळणार. एकदा हे मटण,हा मासा, हे चिकन खाऊन बघ आणिपंजाबी मसाले भात ! अरे सारे विसरूनजाशील. पण तुझ्या डोळ्यात पाणी ?बाळ ! तुझ्या डोळ्यात पाणी ?आणि बाळऽऽऽ माझ्याही डोळ्यात पाणी ?बाळऽऽऽ मला रडू येतेय रे.काय झालं आपल्याला ?"मी स्वतःला सावरले, शांतपणे म्हणालो.‘‘आशाताई ! काहीच दिवसांपूर्वी आपणज्ञानेश्वरांचा एक अभंग रेकॉर्ड केला होता.चाल अवघड होती, कसदार होती, पण खूपपरिश्रम घेऊन त्या स्वरावलीचे सोने केलेस,त्यात एक ओळ अशी,‘‘शब्देविण संवादु, दुजेविण अनुवादु’’-मसाले भात- हा शब्द उच्चारून तू सरळ१९४३ च्या कोल्हापूरच्या घरात पोहोचलीस,मीही तुझ्याबरोबर फरपटत अतीतात पोहोचलो,यालाच ‘ शब्देविण संवादु ’ म्हणतात.डोळे पुसत, कडकपणे आशाताई म्हणाली.‘‘तुझी ही पोपटपंची स्टेजवर कर. हे स्टेजनाही. हॉटेल आहे आणि मी तुझी फॅन नाही.मोठी बहीण आहे, सरळ सरळ सांग.’’मी शांतपणे म्हणालो.‘‘ रागावू नकोस, आपण काहीही संवाद न करता,पाणावलो, कोल्हापूरला पोहोचलो.हा ‘शब्देविण संवादु’-मसाले भात- हा शब्द तू उच्चारलास,आणि तुला मला आपल्या असाहाय्य आईचीतीव्र आठवण आली, हे खरे ना ? ’’‘‘होय, मला माईची खूप आठवण आली.’’आशाताई हुंदका आवरत म्हणाली.यालाच माउली ‘शब्देविण संवादु’ म्हणतेएप्रिलचा महिना, उन रागावलंय, कुणावर ?आम्हा अश्राप, गरीब, उपाशी मुलांवर,‘‘ए माई ! त्या दिवशी तू ब्राह्मणांना,आणि खालच्या कारेकर मुलांना,मावशीला कितीछान जेवायला घातलेस !पण आम्हाला मात्र रोज तिखट, तेल आणिभाकरी खायला घालतेस, उन्हं बघ !कसं तापलंय, बाळच्या, उषाच्या आणि माझ्याहीअंगावर गरमीने खरूज झालीय, रोज रोजभाकरी तिखट-तेल खाऊन. अंगावर गरमीउठलीय बघ.’’आईने आमच्याकडे कळवळून पाहिले.‘‘आशा ! तू मोठी आणि तू असं बोलतेस ?मालक होते, त्या वेळी सोनं शिजवून घातलंतुम्हाला. पण आज ते नाहीत,चांगले दिवस यावेत म्हणून ती लताबघ कशी पाप्याचं पितर (जरत्कारु)झाली आहे..जरा धीर धरा. तो मंगेश वरूनसारे बघतोय, तुम्ही मालकांची मुले. तुमच्यावयात मालक उपाशी पोटी, हातफाटेस्तोपर्यंतनगारा वाजवून ५ मैल चालत, गाणं शिकायलाजायचे. अग ! ते चार चार दिवस उपाशी राहायचे.आणि तुम्ही चांगल्या भाकऱ्या खादेडूनमला कोसता, रडविता ?’’आशाताईने खांदे उडविले. मग रागात म्हणाली.‘‘माई, तुझे हे ‘मालक पुराण’ ऐकून ऐकूनमी थकलेय. पण त्या पुराणातली एक कथातू आज विसरलीस.’’आईला बाबांचा फार अभिमान, तिच्यामालकांवरच्या प्रेमाचा, आदराचा स्वाभिमान,नागासारखा फणा काढून उभा राहिला.रागात म्हणाली.‘‘आशा, काय म्हणालीस? मालक पुराण?मले माय तुले = = = हे मालकच तुम्हालामोठं करणार आहेत. आज ते नाहीत, तर तूत्यांच्या आठवांना पुराण म्हणतेस ?गधडे ! मालक वाचस्पती. त्यांनी म्हटले आहे,ही मुलं जागतिक कीर्तीची होणार, त्यांचेशब्द मिथ्या होणारच नाही. ते शब्द तुलामालक पुराण, म्हणजे पुराणातल्या कथावाटतात. मेली ! मालकांवर अविश्वासदाखवते. खाऊन खाऊन म्हैस झाली आहेस,चल कान धर आणि दहा उठाबशा काढ.’’आईचा अवतार बघून आशाताईने कानधरले, पण न रडता, आईकडे रागारागाने बघतउठाबशा काढायला सुरुवात केली.आईचे डोळे रागाने भरून आले होते,माझे डोळे दुःखाने भरून आले होते.मला कडेवर घेऊन दिवसभर काम केलेलीमाझी आशाताई त्या गरमीत उठाबशाकाढत होती. शेवटी शिक्षा संपली.आई कळवळून म्हणाली,‘‘काय वेळ आलीय, मालकांच्या लाडक्यामुलीला, जेवण मागितले म्हणून मला शिक्षाद्यावी लागली, अरे! मालक असते तर, तरतुमच्या समोर पंचपक्वांन्नाचा ढिगारा उभा केलाअसता, पण आज मालक नाहीत.मालक! मी तुम्हाला म्हणाले होते ना !वा हं! वाक्य संपवून या विंगेतूनत्या विंगेत तुम्ही निघाला. पण या पाचअश्राप मुलांचे मी काय करू ?तुम्ही हसून निघून गेलात. वारे वा !’’सारेच आईला बिलगले, अश्रूंचा पूर ओसरेना.ते हृदय कसे आईचेमी उगाच सांगत नाहीजे आनंदेही रडतेदुःखात कसे होई‘‘हे काय चालले आहे ? काय झालेय?सारे का रडताय? मी आहे ना अजून !''जिन्यातून एक आश्वासक, धीरगंभीर, मधुरविश्वशारदा सूर आला.आणि रडारड थांबली. कृष, सावळी, लांबचलांब केस सावरत दीदी (लता) वर आली.आई गडबडीने काही बोलण्याआधीचदीदी मंजुळपणे म्हणाली.''माई ! तू काही बोलू नकोस. मी जिन्यातूनसारे ऐकले आहे,मुलांनो ! आज बाबा खायचे ना तीचिकन बिर्याणी माई करणार आहे. पणचिकन नाही, म्हणून ती आणि मी, तुम्हालामसाले भात करून देणार आहोत. चला खालीखेळायला जा आणि थोड्या वेळात वर याआशा ! उन्हात उगाच खेळत बसू नकोस.''आई आश्चर्याने दीदीकडे पाहतच राहिली,आम्ही सर्व खाली गेलो. आई खिन्न होऊनदीदीला म्हणाली,''लता ! घरात तांदळाचा एक कण नाही,आणि तू मुलांसाठी मसाले भात कुठून करणारआहेस? त्या बिचाऱ्या दोन दिवसांच्या उपाशीमुलांना, कशाला आशा दाखवतेस?दीदीने फक्त आईकडे बघितले. त्या दृष्टीतनिर्धार, आशा, विश्वास होता.तिने आईला एक लठ्ठ पिशवी दाखवली.कंपनीचं मोठं पातेलं चुलीवर ठेवलं, लाकडंपेटवली, त्या मोठ्या भांड्यात थोडे तेल टाकले.मग जिरं-मिरं-कांदा-लसूण-मीठ आणि भरपूरतिखट टाकलं आणि हातातल्या कडच्याने तेभरपूर हलवले आणि चूल विझवून तेमिश्रण थंड होऊ दिले, त्या मोठ्या पातेल्याततांब्याभर पाणी घातले, थोडे हलवलेपाण्याला लाल, काळसर, किरमिजी रंग आला.मग दीदीने त्या लठ्ठ पिशवीतून आणलेलेसारे चुरमुरे, त्या रंगीत पाण्यात ओतले.आणि पातेलं ओसांडेल असे फुगून, फुगूनरंगीबेरंगी चुरमुरे मसाले भातासारखे दिसूनउतू जाऊ लागले.आम्ही सारे मसाले भात मिळणार याआनंदात जेवायला बसलो.''आज वाटी नाही वाडगे (मोठी वाटी) घ्या.''दीदीने आज्ञा केली.आम्ही सारे वाडगे घेऊन बसलो. दीदीनेतपेल्यात कडचा टाकून रंगीत भात (चुरमुरे)बाहेर काढला. प्रत्येकाला भरपूर वाढला.आम्ही आनंदाने खाऊ लागलो.''ए लता ! छान झालाय हां ! आणखी वाढ.''आशाताई खोटे खोटे ओरडली.दीदीने तो चुरमुरे रंगीत भात कडच्यातभरपूर घेतला आणि आशाताईला वाढला.हा सारा प्रकार आई हताशपणे पाहतखिन्न उभी होती. दीदी ठामपणे उभी होती.आम्ही सारे आनंदाने मसाले भात खात होतो.अश्वत्थाम्याने मातेकडे प्यायला दूधमागितले. मातेने निराश होऊन पाण्यातपीठ मिसळून ते अश्वत्थाम्याला दिले."मी दूध प्यालो, मी दूध प्यालो,"असे म्हणत, दूध पीत, अश्वत्थामा आनंदानेनाचू लागला.द्रोणाचार्य खिन्न होऊन, पण ठामपणे म्हणाले."अश्वत्थामा वत्सा ! तू चिरंजीव होशील.अक्षय व्रण मिरवीत."आम्हाला चुरमुऱ्याचा मसाले भात, आनंदानेखाताना बघून, बाबा म्हणाले,"सारे कलाकार व्हाल, तेही गाणारे,जे नेहमीच उपाशी राहतात."आशाताई, यालाच खरा आशीर्वाद म्हणतात,पूर्णत्व म्हणजे पूर्णविराम.अपूर्णत्व म्हणजे स्वल्पविराम.आशाताई ! कळलं तुला माउलीने कालिहून ठेवले आहे ?"शब्दे विण संवादु"(क्रमशः)(नम्र निवेदन :सप्तरंगचे प्रिय वाचक !प्रदीर्घ आजारात हे दोन लेख कसेबसेलिहिले. आता मात्र चार आठवड्यांची विश्रांती.धन्यवाद ! ). 