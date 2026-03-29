Theatre Meaning Beyond Message : नाट्याचा खरा अर्थ: आरशाऐवजी रूपकातून उघडणारी मनाच्या जगाची खिडकी

आशुतोष पोतदार, potdar.ashutosh@gmail.comनाटकाविषयी बोलताना म्हटलं जातं की नाटक म्हणजे समाजाचा आरसा असतो; पण आरसा तर फक्त जे आहे तेच आणि तसेच दाखवतो. नाटककार त्याचे नाटक मात्र जे आहे तेच नाही, तर जे असू शकते, जे असायला हवे होते, जे आतून सतत बोचत राहते तेही मांडत असतो. म्हणजे नाटक हे आरशापेक्षा खिडकीसारखे असते, असे म्हणता येईल. नाटक बाहेरच्या जगाची आणि माणसाच्या आतल्या मनोविश्वाची खिडकी उघडतं. अनेकांना वाटते की नाटकानं समाजाला काहीतरी शिकवलं पाहिजे किंवा नाटकातून एखादा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. संदेश देणं महत्त्वाचंही असतं; पण दरवेळी नाटकाचा ‘उपयोग’ काहीतरी शिकविण्यासाठी किंवा समाज सुधारण्यासाठी नाटक करणं म्हणजे अभिव्यक्तीला बांधून ठेवण्यासारखं होईल. नाटकातील नाट्याकडे दुर्लक्ष करून ते फक्त संदेश देण्यासाठी लिहिलं तर ते नाटक राहणार नाही, व्याख्यान होईल; शाळेतला धडा बनेल. आणि धडा शिकवणारं नाटक प्रेक्षक एकदा पाहतात, टाळ्या वाजवतात आणि ते विसरूनही जातात. कारण ते त्याला आतून हलवत नाही..नीट पाहिलं तर आपल्या ध्यानात येईल, की उत्तम शिक्षक वर्गात फक्त माहिती देत नाहीत. ते विद्यार्थ्याला प्रश्न विचारायला प्रवृत्त करतात. तो प्रश्न इतका महत्त्वाचा ठरतो, की तो विद्यार्थ्याला झोपेतही आठवतो. उत्तम कथाकथन करणारे गोष्ट सांगतात तेव्हा तो निव्वळ नैतिकतेचा पाठ नसतो, ते सांगण्यातून अचंबित करणारं जग उभं करीत असतात. नाटकाचंही असंच असतं. भारतीय नाट्यशास्त्रात भरतमुनींनी मांडलेली ‘रस’ ही संकल्पना म्हणजे नुसती भावना नाही. रस म्हणजे एक अशी अनुभूती, जी नाटक पाहताना मिळते आणि ती रोजच्या जगण्यापेक्षा वेगळी असते. ‘रसा’चा अनुभव देणं म्हणजे रसिकाला नेहमीच्या जगाबाहेर नेणं. आणि हे केवळ संदेश देण्यातून होत नाही तर मिळणाऱ्या नाट्यानुभवातून होतं.नाटककार काय सांगायचं याचाच फक्त विचार करीत नाही. सांगायचं ते कसं सांगायचं याचंही तो चिंतन करतो. हे ‘कसं’ म्हणजेच नाटकाचा फॉर्म. फॉर्म आणि जे काही सांगायचं तो म्हणजे आशय. फॉर्म आणि आशय सुट्टे सुट्टे येत नाहीत. जे सांगायचं आहे ते कसं सांगतो यातूनच दोन्हीही अधिक विकसित होतात. चेन्नईच्या समकालीन नृत्यकार पद्मिनी चेट्टूर यांचे ‘ब्युटीफुल थिंग’, ‘पेपरडॉल’ असे काही नृत्याविष्कार मी पाहिले आहेत. अनेक वर्षे भरतनाट्यम शिकलेल्या पद्मिनी यांनी थोर नृत्यांगना चंद्रलेखा यांच्यासोबत काम केलं आणि मग स्वतःचा वेगळा मार्ग शोधला. शरीर काय सांगतं, ते कसं हलतं, ते कुठं थांबतं हाच त्यांच्यासाठी आशय असतो आणि तो आशय व्यक्त करण्यासाठीचा फॉर्मही त्याच शोधातून येतो. मग असा विचार येतो की, लिहिणाऱ्यावर किंवा कलाकारावर सामाजिकदृष्ट्या प्रासंगिक असण्याचं जे ओझं लादलं जातं, ते त्याला नाट्यात्म आणि काव्यात्म शक्यतांपासून दूर नेतं का? कलात्म किंवा नाट्यात्म आविष्कार सादर करणं हाही माणुसकीचा मुद्दा असू शकत नाही का? तसं पाहिलं तर जगातलं प्रत्येक कला-नाटक सामाजिकच असतं. कारण एका माणसानं मानवी समाजात, मानवी समाजासाठी ते निर्माण केलेलं असतं. मुद्दा असतो तो सामाजिक आशयातील सूत्र मानवी मनाचा वा समाजाचा किती आणि कसा तळ गाठतं..वास्तवाचं अस्सल दर्शन घडवण्यासाठी नाटककाराला वास्तवाच्याच पलीकडे जावं लागतं. फ्रेंच नाटककार सॅम्युएल बेकेट यांचं ‘वेटिंग फॉर गोदो’ हे नाटक म्हणजे गोदो ही व्यक्ती किंवा कुणीही असेल त्याची वाट पाहणाऱ्या माणसांची गोष्ट. असल्या गोष्टीचं नाटक म्हणजे काय नाटक असतं, असं एखाद्याला वाटू शकतं. पण ‘गोदो’सारखं आपल्या कित्येकांच्या रोजच्या आयुष्यातही होत नसतं? एखाद्या सरकारी कार्यालयात चकरा मारणारा माणूस, एकाच प्रश्नाची वेगवेगळी उत्तरं देणारे अधिकारी, त्याच त्या कागदांचा अंतहीन सिलसिला सुरू असतो. हे सगळं जसं खरं तसं विश्वातल्या अतर्क्यतेचा शोध घेणारं नाटकही खरं असतं. नाटककार खरं जग आरशातल्या सारखं जसं आहे तसं दाखवत नाही, तर तो त्याचं नाट्यात्म रूपक उभं करतो.विख्यात नाटककार चं. प्र. देशपांडे यांचं ‘ढोलताशे’ हे एक प्रसिद्ध नाटक. गणेशोत्सवाच्या मिरवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घडणाऱ्या या नाटकातील अक्षय विचारतो, की आनंद हा सारखा बाहेरून ओरबाडून हावरटासारखा खात राहावसा वाटणं हा वेडेपणा नाही वाटत? माणसाची ही वखवख, बाहेरून आनंद मिळवण्याची कधीही न भागणारी तहान हे नाटकाच्या मांडणीतील मध्यवर्ती सूत्र आहे. चं. प्र. देशपांडेंच्या नाटकात एक माणूस दुसऱ्या माणसाच्या आतल्या जगाशी असणाऱ्या गुंतागुंतीच्या नातेसंबंधांतून नाट्यमयता येते ती रूपकातून. त्यांच्या नाटकातून विशिष्ट भूमिका घेण्याऐवजी 'दाखवणं' महत्त्वाचं ठरतं. दाखवणं म्हणजे प्रत्येक व्यक्तिरेखेला बोलायला लावणं नव्हे किंवा अधेमधे नाटककाराला हवं ते सूत्रधाराकडून वदवून घेणं नसतं. व्यक्तिरेखांच्या निवडीतून, त्यांच्या मांडणीतून, भाषेतून, तरलतेतून आणि रुपमय नाट्यात्म अभिव्यक्तीतून 'ढोलताशे'सारखी नाटकं उत्तम ठरतात..काही वर्षांपूर्वी कर्नाटकातील हेग्गुडू येथील निनासम नाट्यकेंद्रात मकरंद साठे लिखित आणि दिग्दर्शित 'ते पुढे गेले' हे मी पाहिलेलं नाटक मला आजही आठवतं. हे नाटक शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल आहे, पण ते फक्त प्रश्न मांडत नाही. जे पुढे गेले, जे आता नाहीत त्यांचे अस्तित्व रंगमंचावर एका वैशिष्ट्यपूर्ण अशा रूप-निर्मितीतून येते. दोन व्यक्तिरेखांतून उभी राहते ती व्यवस्था, व्यवस्थेचं ढासळणं आणि त्यातून माणसाचं पिचून जाणं. अशी नाटकं वेगळी भाषा आणि फॉर्म यातून सरधोपट सामाजिक विधान ओलांडून व्यापक असा नाट्यात्म अनुभव देतात. यामुळे अशी नाटकं ताजी आणि 'आजची' ठरतात.जपानी नोह रंगभूमीचे थोर नाटककार झियामी म्हणतात, की नाटककारानं नेहमी 'हाना' शोधत राहावं. हाना म्हणजे फूल. एक बघता बघता उमलणारं, फुलणारं सौंदर्य. विशिष्ट उद्दिष्ट समोर ठेवून फुल फुलत नाही. तसंच फुलण्यासाठी भरण-पोषणही व्हावं लागतं. तसंच नाटकही स्व-शोधातून फुलतं. आता स्व-शोध म्हणजे वजा-समाज नसतो किंवा कलेसाठी कला (किंवा समाजासाठी कला) असा सरधोपट प्रवास नसतो. नाटक फुलतं ते मांडणीतून आणि व्यक्तिरेखा चित्रणातून. भाषेतून नाटककार काय पणाला लावू पाहतो, त्या दिशेने कोणते प्रयत्न करतो यात नाटककार आपलं कसब पणाला लावतो. लिहिता लिहिता तो स्वतःलाच प्रश्न विचारत राहतो आणि त्या प्रश्नांमधून एक नाट्यविश्व उभं राहतं. उत्तम नाटकात एकच एक नाट्यात्म विधान असत नाही. एखादं नाटक विशिष्ट संदेश देणारं नसेलही; पण ते नाटक एखादा हादरा देणारं असू शकेल. कदाचित तो हादरा भूकंपाचा नसेल. काही जणांना ते नाटक अचंबित करेल किंवा विचलित करेल. काहींना आतून हलवेल. नाटकाच्या अनुभवातून एखादी व्यक्ती अंतर्मुख होईल. कधी कधी यातलं काहीच होणार नाही. तरीही नाटक घडत राहील. महत्त्वाची असते ती प्रयत्न आणि प्रयोग करण्याची धडपड. संवेदनशील माणसांच्या समाजात अशा छोट्या-मोठ्या धडपडींना बळ दिले जाते.(लेखक नाटककार, कवी, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक असून, फ्लेम युनिव्हर्सिटी, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.). 