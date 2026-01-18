Meena Kumari biography : मीनाकुमारीच्या हळव्या स्मृतींवर 'अतृप्ता'चा शब्द-चित्रांचा अभिषेक

जयदीप पाठकजीअभिनयसम्राज्ञी, ‘ट्रॅजिडी क्वीन’ अशा विविध बिरुदावल्यांनी प्रसिद्ध असलेल्या अभिनेत्री मीनाकुमारीविषयी विविध स्वरूपाचे लेखन आतापर्यंत प्रसिद्ध झाले आहे. वृत्तपत्रे, नियतकालिके, दिवाळी अंक, पुस्तके यांमधून प्रसिद्ध झालेल्या लेखनानंतर आता ज्येष्ठ चित्रकार आणि लेखक श्रीकांत धोंगडे यांनी ‘अतृप्ता’ या नावाने मीनाकुमारीचे शोधचित्र लिहिले आणि रेखाटले आहे. तिच्या आयुष्यातील घटनांचा शोध घेतानाच सोबत मीनाकुमारीची रेखाटलेली चित्रे, दुर्मीळ छायाचित्रे यांचा समावेश असलेला ४०० पृष्ठांचा हा ग्रंथ म्हणे मीनाकुमारीच्या आयुष्याचा सविस्तर जीवनपटच आहे..‘तकदीरने मारा पत्थर मेरी कांच की दुनिया टूट गयी,’ अशी खंत बाळगणारी शायरा मीनाकुमारी जेमतेम ३८ वर्षांचे आयुष्य जगली. या आयुष्यात अभिनयाचे ताजमहाल उभी करणारी ही अभिनेत्री वैयक्तिक जीवनात दुःखी होती का, याबद्दल तिचे चाहते, चित्रपटप्रेमी तिच्या मृत्यूनंतर गेली कैक दशके अनेक तर्कवितर्क मांडत असून, त्यावर सातत्याने चर्चाही करीत आहेत. तिची कारकीर्द संपून तीन-चार पिढ्यांचा काळ लोटला तरीही मीनाकुमारीचा विषय निघाला की, कान टवकारले जातात. मीनाकुमारीच्या आयुष्यातील सत्य काय, तिच्या वेदनेचे कारण काय याचा शोध आपापल्या परीने अनेकांनी घेतला. या पुस्तकात धोंगडे यांनीही तो घेतला आहे. त्या काळातील पुस्तके, मासिके, कात्रणे, त्या काळातील लोकांनी सांगितलेल्या हकीकती यांच्या साह्याने अत्यंत संवेदनशीलतेने मीनाकुमारीचे आयुष्य त्यांनी रेखाटले आहे..Premium|Fairwell Meenatai: रामराज्य आपल्याला माहीत असतं, पण मीना प्रभु यांनी समस्त मराठीजनांना रोमराज्य दाखवलं!.अत्यंत आकर्षक, देखणी मांडणी आणि बोलके मुखपृष्ठ हे या पुस्तकाचे बलस्थान आहे. हिंदी चित्रपटाच्या सुवर्णकाळावर प्रेम करणाऱ्या प्रत्येकाला छायाचित्रांचे जबरदस्त आकर्षण असते. या पुस्तकात मीनाकुमारी यांची भरपूर छायाचित्रे देऊन त्यांनी चित्रपटप्रेमींना अनमोल नजराणा दिला आहे. चित्ररूप मीनाकुमारी हा या पुस्तकातील विभाग पुस्तकाचे वेगळेपण सांगतो. भा. रा. तांबे, कुसुमाग्रज, विंदा करंदीकर, आरती प्रभू आदी कवींच्या काही कविता वाचून या कविता मीनाकुमारीवरच लिहिल्या तर नसतील ना, अशी लेखकाची धारणा झाली. त्यानंतर या कवितांमधील चार-चार ओळी आणि सोबत मीनाकुमारीचे एक चित्र अशी या विभागाची मांडणी त्यांनी केली आहे. मीनाकुमारीच्या कुटुंबीयांसोबत तिच्या संपर्कातील डॉक्टर, नर्स; तसेच विविध कलावंत यांच्यासोबतचे प्रसंग त्यांनी उत्कटतेने रंगवले आहेत. या शोधचरित्रात मीनाकुमारीचे चित्रपट, प्रदर्शित होण्याचे वर्ष यांसह या चित्रपटाचे दिग्दर्शक, नायक आदी सविस्तर नोंदीही करण्यात आल्या आहेत. १२ चित्रपटांत बालकलाकार म्हणून काम करणाऱ्या मीनाकुमारीला मिळालेले पुरस्कार, तिच्या अभिनयाची वैशिष्ट्य याचंही दर्शन घडतं. मीनाकुमारी, मधुबाला आणि मर्लिन मन्रो या तिघींच्या आयुष्यावरील प्रकरणही वाचनीय आहे. या तिघींमधील साम्यस्थळे आणि तत्कालीन परिस्थिती याचे वर्णन लेखक करतो. मीनाकुमारीने साकारलेल्या व्यक्तिरेखा तिच्या मृत्यूनंतर काय म्हणाल्या असतील याची कल्पना करून लिहिलेला लेख म्हणजे धोंगडे यांच्या प्रतिभेचा अनोखा आविष्कार आहे. ‘मीनाकुमारी आणि ५० सुपरहिट गिते’, ‘मीनाकुमारी आणि ज्योतिषशास्त्रीय विवेचन’, ‘मीना व श्रद्धांजलीचे कवडसे’ अशी प्रकरणे पुस्तकात असून, समग्र मीनाकुमारी त्यातून वाचकांना दिसेल, जाणवेल अशी लेखकाची भूमिका दिसते..पुस्तकाची एकूण रचना, बांधणी सुटसुटीत आहे. मात्र, त्यातील मजकुरात काही ठिकाणी पुनरावृत्ती होते. सलगपणे पुस्तक वाचताना या पुनरावृत्तीने काहीसा रसभंगही होतो, हेदेखील सांगायला हवे. पुढच्या आवृत्तीत या पुनरावृत्तीला कात्री लागायला हवी, असे वाटते. जगभर विखुरलेला आणि सुवर्णकाळातील हिंदी चित्रपटांवर प्रेम करणाऱ्या प्रेक्षकाच्या मनात कायमच त्या स्मृती कोरलेल्या असतात. मीनाकुमारीच्या बाबतीत या स्मृती हळव्या आहेत, हे पुस्तक वाचताना पदोपदी जाणवतं. संदीप खरे यांच्या शब्दांत सांगायचं ‘...तर जन्मभर सांभाळली मी आसवे इतुक्याचसाठी की, तुझ्या हळव्या स्मृतींवर एकदा अभिषेक व्हावा..’ हेच या पुस्तकाचं सार आहे. इथे अभिषेक हा शब्द-चित्र-छायाचित्रांचा आहे, हे अधिक महत्त्वाचं!.पुस्तकाचे नाव : अतृप्तालेखकाचे नाव : श्रीकांत धोंगडेप्रकाशक : मिहाना प्रकाशनपृष्ठे : ४०० मूल्य : ७५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.