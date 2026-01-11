Ashes 2026 Australia Vs England : कांगारूंसमोर बॅझबॉलचा बँडबाजा! ऑस्ट्रेलियाने ४-१ ने ॲशेस चषक राखला; इंग्लंडच्या रणनीतीवर प्रश्नचिन्ह

शैलेश नागवेकरकसोटी क्रिकेटबाबत सर्वंकष निष्कर्ष काढायचा म्हटला तर प्रत्येकाला टी-२० रूपातच लाल चेंडूवरील क्रिकेट खेळायचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम कसोटी क्रिकेटची लोकप्रियता वाढण्यावर होत आहे. ॲशेस मालिकेतील प्रत्येक सामना प्रत्येक दिवस जवळपास हाउसफुल होता, हे सुचिन्हच आहे.कसोटी क्रिकेटमध्ये शंभराहून अधिक वर्षांचा इतिहास असलेली यंदाची ॲशेस मालिका संपली आणि ऑस्ट्रेलियाने अपेक्षेप्रमाणे निर्विवाद वर्चस्व मिळवले. विशेष म्हणजे, प्रमुख कर्णधार आणि त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे भेदक गोलंदाज पॅट कमिन्स केवळ एकच कसोटी खेळला; तर दुसरा मॅचविनर वेगवान गोलंदाज जॉश हेझलवूड तर एकही सामना खेळू शकला नाही. तरीही ऑस्ट्रेलियाने ४-१ अशी दणदणीत विजयश्री साकारली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी पुन्हा एकदा बॅझबॉल मानसिकेचा बँडबाजा वाजवला. हे बॅझबॉल म्हणजे नक्की काय तर न्यूझीलंडचे माजी आक्रमक फलंदाज ब्रँडन मॅकलम इंग्लंडचे प्रशिक्षक झाले आणि त्यांनी कसोटीतही आक्रमक फलंदाजी करण्याची मानसिकता निर्माण केली. मॅकलम आणि बेन स्टोक्स या प्रशिक्षक-कर्णधाराच्या जोडीने कसोटी क्रिकेटचा पवित्रा बलण्याचा प्रयत्न केला; पण कोणत्याही प्रयोगाचे यशाअपयश शेवटी निकालावर मोजले जाते. सुरुवातीच्या काळात भले काही वेळा अपवाद केला जाऊ शकतो; पण सरतेशेवटी कोणताही प्रयोग यशाअपयशाच्या तराजूतच मोजला जातो. सिडनीमध्ये गुरुवारी ॲशेस मालिकेतील अखेरचा कसोटी सामना संपला आणि मॅकलम यांनी २०२२मध्ये प्रशिक्षकपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर बॅझबॉलच्या यशाअपयशाची कुंडली पुढे आली. ती अशी....Ashes: गॅबा कसोटीत ड्रामा! स्टीव्ह स्मिथ चौकार - षटकार ठोकत असताना जोफ्रा आर्चरला भिडला; वादाचा Video Viral.बॅझबॉल पर्व २०२२ पासूनऑस्ट्रेलिया आणि भारतविरुद्ध मिळून २१ कसोटी. इंग्लंडचे विजय : ७. पराभव १२. अनिर्णित : २इतर देशांविरुद्ध मिळून इंग्लंड : कसोटी : २५. विजय : १९. पराभव : ६.याचा अर्थ असा होतो इंग्लंडचे बॅझबॉल तंत्र भारत आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध निकामी ठरले. कारण तुमचे बॅझबॉल अस्त्र असेल तर आमच्याकडे तोडीसतोड उत्तर देणारे ब्रह्मास्त्र आहे हे भारत-ऑस्ट्रेलिया या संघानी सिद्ध केले. इंग्लंडने श्रीलंका, बांगलादेश, वेस्ट इंडीज या इतर देशांविरुद्ध त्यांनी अधिक विजय मिळवले असतील; पण प्रत्येक वेळी बॅझबॉल तंत्राचा वापर झालेला नाही.जो खेळ करायचा तो आक्रमक किंबहुना पहिल्यापासून गोलंदाजांवर तुटून पडायचे हेच ते तंत्र. दोन वर्षांपूर्वी इंग्लंडने भारतात या मानसिकतेनुसार खेळ करण्याचा प्रयत्न केला आणि पहिला सामना जिंकलाही; पण त्यानंतर जयस्वाल आणि बुमरा अस्त्र भेदक झाले आणि पुढच्या चारही सामन्यांत भारताने विजय मिळवला होता. आता ऑस्ट्रेलियानेही ४-१ अशी धूळ चारली..हे बॅझबॉल तंत्र थोडे बाजूला ठेवूया; पण टी-२० क्रिकेट रुजल्यानंतर कसोटी क्रिकेट मुळातच भलतेच आक्रमक झाले आहे. जवळपास प्रत्येक सामना निकाली ठरतोय. पूर्वीसारखे रटाळ खेळ झाल्यानंतर सामना अनिर्णित राहिला, असे सध्या घडतच नाही. जे सामने अनिर्णित राहतात त्यातही अखेरपर्यंत संघर्ष होत असतो. असे असताना डोक्याला कफन बांधून हट्टापोटी अतिआक्रमकता दाखवणे म्हणजे पायावर कुऱ्हाड चालवण्यासारखीच आहे. मुळात कसोटी क्रिकटमधील पवित्रा आणि विचार तसेच मानसिकता दिवसागणिकपेक्षा सत्रानुसार बदलायची असते आणि यात जो तरबेज असतो, तोच विजयाच्या मार्गावर जात असतो. समजा पाऊस पडून गेलाय. ढगाळ वातावरण आहे, चेंडू स्वींग होतोय अश वेळी प्रत्येक चेंडूवर बॅट फिरवण्याचा प्रयत्न केला तर तुमचा शेखचिल्ली होणारच. म्हणूनच कसोटी या प्रकारात आक्रमकतेएवढीच सावधगिरीही महत्त्वाची ठरते. एकूणच कसोटी क्रिकेट बदललेय. या ॲशेस मालिकेतील चौथा सामना दोन दिवसांत संपला, तर लगेचच झालेला पाचवा सामना पाचव्या दिवसापर्यंत रंगतदार झाला. म्हणजे खेळपट्ट्या चांगल्या असल्या तरी सामने निकाली होतातच. असाच थरार भारत आणि इंग्लंड मालिकेतील अखेरच्या सामन्यातही झाला होता. रिषभ पंत आणि मार्क वूड जायबंदी होऊनही फलंदाजीस मैदानात उतरले होते. आपल्या मोहम्मद सिराजने जीव तोडून मारा केला आणि अखेरच्या क्षणी विकेट मिळवल्यामुळे भारताने सामना जिंकून मालिका बरोबरीत सोडवली होती. जेव्हा सामना वाचवण्यासाठी जीव कंठाशी येतो तेव्हा बॅझबॉल तंत्राचा विचारही करू शकत नाही, हे वारंवार सिद्ध होत आहे.या ॲशेस मालिकेत ऑस्ट्रेलियाकडून चौथ्या सामन्याचा अपवाद वगळता सपाटून मार खात असताना इंग्लंडकडून कोठेही बॅझबॉल या शब्दाचा उच्चार होताना दिसला नाही. इंग्लंडला क्रिकेटचे जनक म्हटले जाते. आता त्यांनाच मूळ आणि पारंपरिक क्रिकेटची कास धरण्याची वेळ आली आहे..महेंद्रसिंग धोनी भारताचा कसोटी कर्णधार झाल्यावर वीरेंद्र सेहवाग सलामीला अशीच तोडफोड फलंदाजी करायचा; पण त्यानंतर संयमाचा महामेरू राहुल द्रविड आणि फलंदाजीचा महामेरू सचिन तेंडुलकर असे फलंदाज परिस्थितीनुसार फलंदाजी करायचे. भारतीय संघ भलीमोठी धावसंख्या उभारायला आणि त्यानंतर फिरकी गोलंदाज आपले जाळे विणायचे, असे भारताचे मायदेशातील क्रिकेट चालायचे. इंग्लंडकडून बेन डकेट आणि झॅक क्रॉली हे सलामीवीर परिस्थिती कशीही असली तरी आक्रमक फलंदाजी करण्याची मानसिकता बाळगतात. मधल्या फळीत त्यांच्याकडे हॅरी ब्रुक नावाचा आणखी एक आक्रमक फलंदाज आहे. सर्वाधिक धावांच्या आणि शतकांच्या सचिन तेंडुलकरच्या विक्रमाचा पाठलाग करणारा ज्यो रूटही मधली फळी सांभाळत आहे. तरीही इंग्लंडची डाळ शिजली नाही. ज्यो रूटला तर ऑस्ट्रेलियात या मालिकेअगोदर एकही शतक करता आले नव्हते. आता त्याने दोन शतके केली; पण ऑस्ट्रेलियाकडे असलेल्या ट्रॅव्हिस हेड इंग्लंडच्या गोलंदाजीचा डोकेदुखी ठरला. संघाला गरज असताना तीन शतके त्याने केली.यंदाच्या अँशेस मालिकेतील आणखी एक आकडेवारी कसोटी क्रिकेट कोणत्या दिशेला जात आहे, हे दर्शवते.कसोटी क्रिकेटमध्ये (किमान चार कसोटी) धावांची सर्वाधिक सरासरी या वर्षातील १० कसोटी सामन्यांमध्ये झाली. त्यात इंग्लंड हा संघ कायम राहिला आहे.४.०७ सरासरी : ॲशेस मालिका २०२५-२६३.८६ सरासरी:भारत-इंग्लंड मालिका २०२५.Indian Cricket Review 2025 : काय कमावलं... काय गमावलं..?.याचाही निष्कर्ष असा निघतो, की इंग्लंडने अतिआक्रमकपणा दाखवला तर भारत आणि ऑस्ट्रेलिया हे संघ दहा पावले पुढे राहून अधिक आक्रमक खेळ करत आहेत.सध्या पाच-पाच कसोटी सामन्यांच्या मालिका भारत- इंग्लंड- ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांतच खेळल्या जातात. टेंबा बावुमाचा दक्षिण आफ्रिकेचा संघ कसोटी विजेता असला तरी त्यांना पाच कसोटी खेळण्याचे भाग्य लाभलेले नाही.सध्याच्या कसोटी क्रिकेटबाबत सर्वंकश निष्कर्ष काढायचा म्हटला तर प्रत्येकाला टी-२० रूपातच लाल चेंडूवरील क्रिकेट खेळायचे आहे. त्याचा सकारात्मक परिणाम कसोटी क्रिकेटची लोकप्रियता वाढण्यावर होत आहे. ॲशेस मालिकेतील प्रत्येक सामना प्रत्येक दिवस जवळपास हाउसफुल होता, हे सुचिन्हच आहे. 