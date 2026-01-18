Marathi Theatre : नाटक - जगण्याची 'पुनर्निर्मिती': पडद्यामागच्या संघर्षातून उलगडणारा मानवी प्रवास

आशुतोष पोतदार- potdar.ashutosh@gmail.comनेहमीच्या गप्पांमध्ये आपण सहज म्हणून जातो, ‘उगीच नाटक करू नकोस!’ किंवा ‘सोंग नको घेऊस!’ कारण, नाटक म्हणजे घेतलेलं एक ‘सोंग’ मानलं जातं. माझ्या गावी -कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या सांगावात- संग्या-बाळ्याचे खेळ व्हायचे, भजनं व्हायची. दिवसा कष्टाची कामं करणारी साधी माणसं आपापली कामं आवरून, रात्री सोंग घेऊन नाटकाच्या खेळासाठी उभी राहायची. आपापल्या भूमिकांत तल्लीन व्हायची. भवतालाचे निरीक्षण करत कलेची विविध रूपे आत्मसात करणारी ही कलाकार मंडळी, गात-नाचत-गिरकी घेत विविध रूपं धारण करायची. गावातल्या चौकात किंवा देवळात तात्पुरत्या उभारलेल्या रंगमंचावरल्या प्रकाशात स्वतःशी आणि परमेश्वराशी बोलता-बोलता ते रसिकांशीही संवाद साधायचे. रसिक प्रेक्षकही त्यांनी वठवलेल्या भूमिकांत रममाण व्हायचे. रंगमंचावर चाललेला त्यांचा नाट्यपूर्ण खेळ एका क्षणी खरा वाटायचा आणि दुसऱ्या क्षणाला ते सारं भासमय वाटायचं! पण जे दिसायचं ते ‘खोटं’ मात्र वाटायचं नाही. .प्रकाशमान जागेच्या अवकाशात सत्य आणि सत्याचा आभास या मधलं काही विस्मयकारी घडायचं. यालाच आपण ‘नाटक’ म्हणू शकतो. भाव-भावना, विचार आणि मनोरंजन यांचा असा हा विस्मयकारी मेळ म्हणजे नाटकाचा खेळ.निसर्ग, समाज आणि व्यक्ती यांच्यातील निरंतर बदलत जाणाऱ्या नात्यांना नोंदवत आणि त्यांना कलारूपात गुंफत नाटक विकसित होत असतं. दैनंदिन जीवनातल्या विविध प्रसंगांच्या अनुकरणातच नाट्य दडलेलं असतं. एखाद्या लहान मुलाला आपण ‘अश्श करून दाखवं बरं!’ असं म्हणत काहीतरी ‘करायला’ सांगत असतो. मग ते मूल कुणाची तरी नक्कल करून दाखवतं आणि आपण टाळ्या वाजवतो. आपल्या आयुष्यात नाटक नावाची कृती इतकी सहज आणि स्वाभाविकपणे घडत असते..नक्कल, संदेश, करमणूक किंवा नुसतीच गंमत-जंमत... यातून नाटक करण्याचे नाना प्रकार आकाराला येत असतात. नाटक करणं म्हणजे काहीतरी करून दाखवण्याचा ‘परकाया-प्रवेश’ असतो. असा हा परकाया प्रवेश करत एखाद्या व्यक्तीच्या किंवा समूहाच्या भूमिकेत शिरणे असते. त्यासाठी एखादं ठरवून दिलेलं नाट्यगृहच हवं असं नाही; ‘सापडलेली’ जागाही पुरते. कधी खेळाचं मैदान असतं, पार्किंगची जागा असते किंवा घरातला बैठकीचा हॉल. मिळेल त्या छोट्या-मोठ्या जागी विचार करायला प्रवृत्त करणारं नाट्यरूप उभं राहू शकतं. गरज असते ती एक किंवा त्यापेक्षा अधिक कलाकारांची आणि त्यांना पाहणाऱ्या प्रेक्षकांची. लोकपरंपरेतील कलाकार जेव्हा एक गिरकी घेऊन स्वर्गलोक आणि भूलोकात येणंजाणं करतो, तेव्हा त्यांची भाषा प्रेक्षकांना समजत असते. मुंबईतील छबिलदास नाट्यचळवळ किंवा ‘आविष्कार’ नाट्यसंस्था असो किंवा १९९० नंतर महाराष्ट्रातील प्रायोगिक रंगभूमीला नवे आयाम देणारा पुण्यातील ‘सुदर्शन’ रंगमंच असो- या समीप रंगमंचांसाठी मुद्दाम नाटकं लिहिली गेली आणि ती घडत गेली. कारण, नाटक हे कलाकार, प्रेक्षक आणि रंगावकाश यांतील नातेसंबंधांच्या ‘करारा’तून आकाराला येतं.आदिम काळातील विधी, सण आणि उत्सव यांतून उत्क्रांत झालेलं नाटक एक प्राचीन रूप. माणसाची सुख-दुःखं आणि विचार मांडण्यासाठी तसेच ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी हे एक प्रभावी माध्यम राहिलंय. विविध अभिव्यक्ती आणि ज्ञानपरंपराचा एकत्र आणत कळसूत्री बाहुली नाटकं, चित्र-नाट्यं आणि नृत्य-नाट्यं आजही जिवंत आहेत. नाट्यमय प्रयोग परंपरांना डॉ. अशोक दा. रानडे अखंड कलात्म अनुभव देणाऱ्या कलांची ‘संगमभूमी’ मानतात..Premium|Marathi Theater and Society : नाटक कुठंही घडू शकतं; मराठी रंगभूमीची अनोखी जादू.नाटक हे जसं वाचायचं साहित्य आहे, तसंच ते पाहायचं आणि ऐकायचं माध्यम आहे. कादंबरी किंवा कविता वाचताना आपण त्या मजकुरात रमून जातो, पण नाटक वाचताना आपण मनातल्या मनात त्याचं एक ‘दृश्य रूप’ उभं राहत असतं. विशिष्ट्य ध्वनिसंयोजनाची रंगसूचना वाचताना आपल्याला सकाळ झाल्याचं कळतं. नाट्यप्रयोग पडदा वर जातो तेव्हा प्रभावी नेपथ्याला आपण टाळ्यांनी दाद देतो. कारण, नाटककाराची लेखन प्रक्रिया किंवा नाटकाचे सादरीकरण हे केवळ वास्तवाचं वर्णन करणारं नसतं, तर ती नेहमीच्या जगण्याची ‘पुनर्निर्मिती’ करणारी नाट्यमय कृती असते. नाटक म्हणजे जगण्याचा सरळसोट आरसा दाखवलेला नसतो, तर जगण्याला दिलेला भावनिक किंवा वैचारिक प्रतिसाद असतो. नाटक होतं ते त्यातील नाट्यात्म विधानामुळे. उत्तम नाटकात ऊरबडवा आक्रोश नसतो, भाषणबाजी नसते किंवा विशिष्ट विचारांची भलावण नसते, तर त्यात मानवी संबंधातील गुंतागुंत वेगवेगळ्या अंगांनी मांडलेली असते. चांगले नाटक नुसतं हे चांगलं आणि ते वाईट असं काही दाखवत नाही. वास्तवाच्या दर्शनात अमूर्त, कल्पनीय आणि भावनिक आयाम नाटक शोधून काढते. विजय तेंडुलकरांची किंवा सतीश आळेकरांची नाटके वाचलीत किंवा पाहिलीत, तर आपल्या लक्षात येईल नाटकाचे खोलपण. तेंडुलकरांचे ‘सखाराम बाईंडर’ हे नाटक जेव्हा पहिल्यांदा सादर झाले तेव्हा समाज हादरून गेला. नाटकातून समाजाच्या ढोंगी नैतिकतेवर त्यांनी मारलेला आसूड नाटकाबाहेरच्या विश्वातही कडाडला. कारण नाटकातील माणसं फक्त पुस्तकातल्या शब्दांत बंदिस्त नसतात, तर ती रक्तामांसाच्या देहात आपल्यासमोर वावरतात. म्हणूनच नाटक आपण ‘पाहतो’ आणि ‘अनुभवतो’..आजच्या ‘फिल्टर्स’च्या जगात, ‘फेक न्यूज’ आणि दिखाव्याच्या काळात नाटक ही अशी एक जागा आहे, जिथे काहीही लपवता येत नाही. नाटक पाहताना आपण काही एडिट न करता -जे दिसते ते, आहे तसं- पाहत असतो. मोबाईलच्या स्क्रीनवर आपण रेकॉर्डेड जग बघतो, पण रंगमंचावर आपण हलतं-बोलतं आपलं आपण पाहतो. आपल्या स्वतःच्या भवतालाशी तादात्म्य पावत असतो. जे घडत असतं ते पुढच्याच क्षणाला कापरासारखं उडून जाणारं असतं. घडत असलेला क्षण बघता-बघता गतकाळ होणार असतो. त्याचवेळी घडत्या क्षणाचे अनेक पदर उलगडत असतात. ते कधी हसवतात, अस्वस्थ असतात, तर कधी, एकनाथ महाराज सांगतात त्याप्रमाणे, ‘उठा की जी मायबाप’ असं सुनावत सद्सतविवेकासाठी जागल्याचं काम करतात. मायबाप रसिक जागल्या बनून नाट्यात्म विधानाला सजग दाद देतो.म्हणूनच, आपण जेव्हा विस्मयकारी नाटक मनोरंजनासाठी म्हणून पाहतो, तेव्हा स्वतःच्या आत डोकावून पाहण्यासाठीही ते नाटक असते. कलाकाराच्या अभिनयासाठी टाळ्या वाजवतो, पण त्याचबरोबर, नाटकाने निर्माण केलेल्या अस्वस्थतेलाही रसिक दाद देतो. समृद्ध संस्कृती जाणणारा समाज नाटकाचा शांत तरी खंबीर आवाज जपत आला आहे. कारण त्याला माहिती असते की नाटक आपल्याला केवळ अंधारातून प्रकाशाकडे नाही, तर बहुमुखी सत्याकडे घेऊन जातं. सत्याकडे पोहोचण्याचा हा रस्ता कधी रामायण-महाभारताच्या अनेक अर्थी नाट्यप्रयोगांतून जातो, कधी एखाद्या नाटकातील अस्वस्थ करणाऱ्या व्यक्तिरेखांतून, तर कधी हसत-खेळत विचार करायला लावणाऱ्या लोकनाट्यातून. शेवटी, नाटकातून आपल्याला पोहोचायचं असतं ते ‘माणूस’ असण्याच्या विवेकी जाणीवेपाशी!(लेखक नाटककार, कवी, कथाकार, अनुवादक आणि संशोधक आहेत. ते फ्लेम विद्यापीठ, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 