Dhyas Vande Mataramcha Book : राष्ट्रीय गीताच्या प्रेरणादायी प्रवासाचे 'ध्यास वन्दे मातरम्' पुस्तक

रोहित वाळिंबे - rohit.walimbe@esakal.comभारतीयांची आत्मग्लानी नष्ट करणारे आणि राष्ट्राच्या मानगुटीवरील पारतंत्र्याचे जोखड दूर सारणारे स्वातंत्र्यसूक्त म्हणजे वंदे मातरम्. पारतंत्र्याच्या काळात या गीतातील ओजस्वी शब्दांनी जशी देशभक्तांना आणि क्रांतिकारकांना स्फूर्ती दिली तशीच साहित्यिकांना आणि कलावंतांना भुरळही घातली. या गीतातून मिळणारी स्वातंत्र्याची आणि देशभक्तीची प्रेरणा जशी आजही कायम आहे, त्याचप्रमाणे साहित्यिकांना आणि कलावंतांना या गीताची पडलेली भुरळही अद्याप टिकून आहे. याच प्रेरणेतून मिलिंद सबनीस या अवलियाने आपल्या आयुष्यातील तब्बल तीस वर्षे या गीतासाठी समर्पित केली. या तीन तपांच्या अद्भुत प्रवासाचे रसभरीत वर्णन त्यांनी ध्यास 'वन्दे मातरम्'चा या पुस्तकातून केले आहे. .अमरेंद्र गाडगीळ यांनी लिहिलेले बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांचे एक छोटेखानी चरित्र वाचून भारावून गेलेल्या सबनीस यांनी बंकिमचंद्रांची अजरामर रचना ठरलेल्या आणि भारताचे राष्ट्रीय गीत म्हणून मान मिळालेल्या 'वन्दे मातरम्' या गीतावर आणि त्याच्याशी निगडित अज्ञात पैलूंवर प्रकाश टाकण्याचा निश्चय केला आणि त्यातून हा अद्भुत प्रवास सुरू झाला. या प्रवासात त्यांनी 'वन्दे मातरम्'शी निगडित स्थानांना भेटी तर दिल्याच, पण त्या अनुषंगाने विस्तृत लेखनही केले. या गीताचे अनेक अज्ञात पैलू त्यांनी स्वतः शोधून काढले आणि जगासमोर आणले. या गीताचे १९०५ पासूनच्या विविध गायकांनी केलेले ध्वनिमुद्रण मिळवले आणि आबालवृद्धांमध्ये या गीताचा प्रसारही केला. त्यासाठी नाट्य, गायन, लेखन आणि चित्रकला यांसारख्या माध्यमांचा वापरही केला. त्यांचा अभ्यास थक्क करणारा आहे.'वन्दे मातरम्'बाबत मराठीत विस्तृत लेखन करावे असा संकल्प करून सबनीस यांनी संदर्भ गोळा करायला सुरुवात केली. मात्र, केवळ पुस्तक आणि ध्वनिमुद्रणे गोळा करण्यातच सार्थकता न मानता त्यांनी वन्दे मातरम् या गीताचे जन्मस्थान असलेले पश्चिम बंगाल गाठले. तेथील नैहाटी कांटालपाडा या बंकिमचंद्र चटर्जी यांच्या घरी सबनीस प्रत्यक्ष गेले, तेथील ज्या वास्तूमध्ये 'वन्दे मातरम्' लिहिण्यात आले ती वास्तू व तेथील परिसर त्यांनी अनुभवला. या साऱ्याचे अत्यंत भारावून टाकणारे वर्णन त्यांनी 'मु. पोस्ट नैहाटी' या प्रकरणात केले आहे. रसभरीत वर्णनामुळे ते वाचत असताना आपणही लेखकाबरोबर तेथील प्रत्येक गोष्ट अनुभवतो. ज्या पद्धतीने पश्चिम बंगालमध्ये विविध विचारधारांचे शासन आले, तरी तेथील बंकिमचंद्रांचे स्थान हे त्या सर्वांनी अढळ ठेवले, तसे महाराष्ट्रात स्वातंत्र्यवीर सावरकर या महाकवीचे ठेवले गेले नाही अशी खंतही लेखकाने या माध्यमातून व्यक्त केली आहे..New Marathi Book : स्वागत नव्या पुस्तकांचे.या प्रवासात लेखकाने विविध स्वभावाच्या माणसांना आपलेसे करत त्यांच्याकडून गोळा केलेल्या वन्दे मातरम् गीताच्या तब्बल २२५ ध्वनीमुद्रणांचा संग्रह, गीताबद्दल गोळा केलेली अपरिचित किंवा अल्पपरिचित माहिती आणि त्यासाठी घेतलेले अपार कष्ट याचे पुस्तकातील विविध प्रकरणांत केलेले वर्णन वाचून थक्क व्हायला होते. त्याचप्रमाणे या प्रवासात लेखकाला भेटलेली 'समर्पित व्यक्तिमत्त्वे' अर्थात विविध क्षेत्रात उत्तुंग कार्य केलेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्याकडून लेखकाने अगदी भ्रमराप्रमाणे गोळा केलेले ज्ञानकण याबाबतचे तपशीलही वाचनीय आहेत. त्याचप्रमाणे 'वन्दे मातरम्'च्या निर्मितीस शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त लेखकाने आयोजित केलेले कार्यक्रम आणि त्या आयोजनात आलेले रोमांचकारी अनुभव हेदेखील वाचकांना विलक्षण अनुभूती देणारे आहेत.यंदा 'वदे मातरम्'च्या निर्मितीस दीडशे वर्षे पूर्ण झाली असताना हे पुस्तक प्रकाशित व्हावे हे अगदी औचित्यपूर्ण ठरणारे आहे. त्यामुळे 'वन्दे मातरम्' या गीतासाठी ध्येयासक्त जीवन जगणाऱ्या एका व्रतस्थाचे हे आत्मकथन नक्कीच वाचायला हवे!.पुस्तकाचे नाव : ध्यास 'वन्दे मातरम्'चालेखकाचे नाव : मिलिंद प्रभाकर सबनीसप्रकाशक : विश्वकर्मा पब्लिकेशन्स, पुणेपृष्ठे : १६० मूल्य : २३० रु.