Millennials transition Analog to Digital : अनालॉग ते डिजिटल; मिलेनियल्सच्या प्रवासाची कहाणी

प्रणव सखदेव'मिलेनियल्स'नी 'ॲनालॉग ते डिजिटल' हा बदल केवळ पाहिला नाही, तर तितक्याच वेगाने त्यांना तो आपल्यात सामावून घ्यावा लागला. या पिढीतला, जग डोळसपणे पाहून शब्दांत उतरवणारा लेखक आहे प्रणव सखदेव. 'काळेकरडे स्ट्रोक्स' या त्यांच्या कादंबरीला २०२१ चा 'साहित्य अकादमीचा युवा पुरस्कार' मिळाला होता. रोजच्या आयुष्यात दिसलेलं, वाटलेलं, दोन टोकांच्या मधल्या करड्या-राखाडी प्रदेशातील काही, प्रणव मांडणार आहेत 'अधलंमधलं' या सदरात. 'कॉर्पोरेट-भोंडले' (एका ज्येष्ठ मित्राकडून उचललेला शब्द!) अर्थात कॉर्पोरेट-रीट्रीट्स किंवा मोठमोठ्या कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संमेलनावेळी 'आइस-ब्रेकिंग' व्हावं म्हणून लाइफ कोच, लाइफ ट्रेनर लोक्स वेगवेगळे खेळ घेतात. त्याआधी एक ओळख समारंभ असतो. म्हणजे काय, तर उपस्थित असलेले सगळे जण एकेक करत स्वतःची ओळख करून देतात, स्वतःबद्दल माहिती सांगतात. आपण कोण आहोत, कुठे वाढलो, शिक्षण काय, काय काम करतो, पद काय, आवडीनिवडी काय आहेत, वगैरे सांगितलं जातं. म्हणजे मग एकमेकांना एकमेकांच्या समान आवडीनिवडी समजतात. थोडी जवळीक निर्माण होते आणि पूर्वग्रहांचा, अपरिचयाचा थंडगार बर्फ हळूहळू वितळू लागतो. माणसं जवळ येण्यास मदत होते, बाँडिंग तयार होतं. या सदरातला हा पहिला लेखही आपल्यातलं आइस-ब्रेकिंगच आहे असं समजा... .(मुळात कवी असलो तरी) मी 'ख्यातनाम' व्यक्तिमत्त्व आहे असला समज माझ्या मनात नाही, हे प्रथम कबूल करतो. हां, कदाचित तुमच्यापैकी काहींना मी नावाने माहीत असेन. अगदी थोड्यांनी माझं काही ना काहीतरी वाचलं असेल, काहींना माझं नाव कुठेतरी वाचल्याने, ऐकल्याने अंधूकसं लक्षात राहिलं असेल. (हो, सखदेव हे आडनाव तसं ऑड आहेच!) पण महाराष्ट्राची लोकसंख्या १० कोटी धरली, तरी बहुसंख्यांना मी माहीत असणं कठीण आणि दुरापास्तच आहे.म्हणून ही ओळख परेड. मी प्रणव सखदेव. लेखक, भाषांतरकार आणि संपादक म्हणून काम करतो. मी प्रामुख्याने कथा-कादंबरी लिहितो. आतापावेतो माझी १० पुस्तकं प्रकाशित आहेत आणि मराठीत ३० हून अधिक पुस्तकांची भाषांतरं मी केली आहेत. लेखनाकरता काही पारितोषिकं मिळाली आहेत. याशिवाय मला क्रिकेट खेळायला आवडतं. दर वीकेंडला मी मनसोक्त क्रिकेट खेळतो. टीव्हीवरचे क्रिकेटचे सामनेही भान हरपून पाहतो. मला स्वयंपाक करायला आवडतो, मी तो जवळपास रोज करतो आणि मला वाचायला-लिहायला आवडतं, तेही मी रोज न चुकता करतो. (माझ्या कामाचा भागच आहे तो!) सिनेमे, वेबसीरीज पाहायला आवडतात, (नाटकं आणि अभिवाचनं फारशी आवडत नाहीत; पूर्वी आवडायची. का कुणास ठाऊक आता ती कनेक्टच होत नाहीत.) आणि मला आर्थिक नियोजन, गुंतवणूक यांत गेल्या काही वर्षांपासून विशेष रस निर्माण झाला आहे. मी CCgeek (म्हणजे क्रेडिट कार्ड वापरून खर्चावर चांगले रिटर्न्स कसे मिळवायचे यातले माहीर असणारे लोक) नसलो, तरी मी हौशी क्रेडिट कार्ड वापरणारा आणि कार्ड संकलक आहे! अर्थनियोजन आणि लेखक-कवी हे समीकरण न जुळणारं असलं, तरी गेल्या काही वर्षांपासून मी त्याबद्दल अधिक जागरूक झालो आहे. आणि आणखी एक, मला प्रवास आवडत नाही- म्हणजे प्रवासाचं नियोजन-आयोजन, मग जिथे जायचं तिथलं फिरा-बिरायचं असं सगळं नियोजन कुणी करून दिलं, तर मला प्रवास, भटकंती आवडते!.माझा जन्म १९८७ सालचा. कल्याण या मुंबईजवळील उपनगरातला. कनिष्ठ मध्यमवर्गीय घरातला. मुंबईतल्या रुईया कॉलेजातून मी मराठीत पदवी घेतली, मग पत्रकारितेची पदविका संपादित केली. वृत्तपत्रांत काही वर्षं उपसंपादक म्हणून काम केलं आणि आता पुस्तक क्षेत्रात स्थिरावलो.वयात येण्याचा काळ हा खऱ्या अर्थाने आपल्या जडणघडणीचा काळ असतो. त्यामुळे मला खरोखरची अक्कल येऊ लागली, आसपासचं जग थोडंफार आकळू लागलं ते २००० सालानंतर. हे साल आणि त्याआधी व नंतरची वर्षं मोठी इंटरेस्टिंग होती. मला आठवतं, तेव्हा- म्हणजे मी सातवीत वगैरे असताना जगासमोर एक भलामोठा प्रश्न होता, 'वायटूके'चा... १ जानेवारीला कॉम्प्यूटरमधली तारीख काय असणार, अशी चर्चा शाळा-मित्रांमध्ये सर्वत्र होती. तेव्हा कॉम्प्यूटर या गनिमाबद्दल माझ्या मनात विशेष कुतूहल निर्माण झालं आणि आदरमिश्रित भीती वाटू लागली.माझे वडील निम-सरकारी कार्यालयात कामाला असल्याने त्यांना शून्य टक्के व्याजाने कॉम्प्यूटर विकत घ्यायला कर्ज मिळालं होतं. त्यामुळे एक खोक्यागत वाटावा असा बूड टेकलेला मॉनिटर आणि कीबोर्ड आमच्या घरी पडून होता. त्याची आम्ही छानपैकी पूजाबिजाही केली होती! पण मी तो फारसा वापरत नसे, कारण मी फक्त आणि फक्त क्रिकेट ग्राउंडवर पडीक असे. कधीतरी सॉलिटेअर वगैरे गेम खेळायला तो उघडला जाई. माझे काही मित्र मात्र एकत्र जमून 'एज ऑफ एम्पायर'सारखे गेम्स खेळत आणि 'मारियो'सारखे व्हिडियो गेम्स खेळणाऱ्या माझ्यासारख्या मुलांपेक्षा स्वतःला ज्याम हुशार समजत. इंटरनेट तेव्हा सामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचं होतं. खरंच, अगदी खरंच सांगतो, तेव्हा मला किंवा कदाचित माझ्या आसपासच्या मुलांपैकी बहुतेकांना वाटलंही नसेल की... हा खोका मॉनिटर, खोका टीव्ही, अकाई तत्सम चिनी कंपनीचा स्वस्तातला चकचकीत वॉकमन हे सारं एका डिजिटल क्लाउडमध्ये विरून जाईल... त्याची जागा फ्लॅट स्क्रीन घेईल. नीरस फ्लॉपीऐवजी इंद्रधनुषी रंगाची सीडी येईल, सीडीची जागा छोटासा पेनड्राइव्ह घेईल आणि नंतर हे ड्राइव्ह्जही क्लाउडमध्ये अदृश्य होऊन जातील! मोबाइल फोन हाच अख्खा कॉम्प्यूटर होईल. त्यावरून जवळपास सगळे व्यवहार होतील. क्यूआरकोड स्कॅन करून क्षणात पैसे पाठवता येतील... अतिजीवनावश्यक वस्तूंमध्ये मोबाइल आणि इंटरनेट यांचा समावेश होईल... आणि काहीच्या काही महाग असलेलं इंटरनेट दिवसाला दोनेक जीबी असं मुबलक प्रमाणात वाहत राहील. केवळ शहरातलेच नाही, गावा-गावांतले लोकही मोबाइल-इंटरनेटचा वापर करून 'डिजिटल क्रिएटर' होऊन पैसे कमावतील... आणि कुणीतरी 'एआय'नामक अस्तित्व आपल्याशी संवाद साधेल... इमेज, व्हिडियो बनवून देईल आणि मदत करेल... आपल्याला काय आवडायला हवं हे आपल्याही नकळत ठरवेल... आणि हे सगळं किती झपाट्याने घडलं... अवघ्या वीस-पंचवीस वर्षांत...मला या बदलांचं आश्चर्य आणि अप्रूप दोन्ही वाटतं, थोडी भीतीही. कारण मी 'मिलेनियल' पिढीतला. मी आणि माझी पिढी उदारीकरणाची कडूगोड फळं चाखत मोठी झाली. त्यामुळे मी रेडियो, काट्याची घड्याळं, वॉकमन, कॅसेट्स, बँकेतले चेक्स यांचं अॅनालॉग जग पाहिलं, पण या जगाचं हायपर डिजिटल जगात किती वेगाने रूपांतरण झालं हेही पाहिलं.माझ्या मनावर जुन्या मध्यमवर्गीय मूल्यांचा ठसा उमटला. पण तो पुसटही झाला. अस्थिर, विखंडित काळातल्या 'लेट्स एन्जॉय द मोमेंट' या ब्रीदवाक्याकडे मीही ओढला गेलो. माझ्या आईवडिलांनी मी लहान असल्यापासून अंथरूण पाहून पाय पसरण्याचे संस्कार केले असले, तरी आपलं अंथरूण थोडंसं ताणायला काही हरकत नाही असा विचार मी माझा माझाच करू लागलो. कदाचित उदारीक 