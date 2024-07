फ्रांका रामेचे अस्वस्थ करणारे दीर्घाक

रामेच्या सादर झालेल्या दोन दीर्घांकांत आधीची चर्चा... ‘द रेप’ हा दीर्घांक सत्यघटनेवर आधारित आहे. एवढेच नव्हे; तर हा बलात्कार तिच्यावरच झाला होता. ९ मार्च १९७३ रोजी इटलीतील मिलान शहरातल्या फॅसिस्ट विचारांच्या उच्च पदस्थ पोलिसांनी गुंडांना रामेचे अपहरण करण्यास सांगितले. पाच गुंडांनी तिचे अपहरण केले. (या दीर्घांकाचे सादरीकरण समजून घेण्यासाठी ‘पाच गुंड’ हा तपशील लक्षात ठेवला पाहिजे). या गुंडांनी तिच्यावर चालत्या व्हॅनमध्ये बलात्कार केला, तिला सिगारेटचे चटके दिले, तिचे अनेक प्रकारे हाल केले आणि नंतर तिला रस्त्यावर फेकून दिले. पुरोगामी विचारांवर ठाम श्रद्धा असलेली फ्रांका दोन महिन्यांत रंगभूमीवर हजर झाली! स्वतःवर झालेल्या बलात्काराच्या अनुभवावर तिने १९७५ साली ‘द रेप’ हा एकपात्री दीर्घांक लिहिला आणि फॅसिस्ट विचारांवर हल्ला केला. फ्रांका रामेला २०१३ मध्ये म्हणजे वयाच्या ८३व्या वर्षी मृत्यूने गाठले. जेव्हा तिच्या दीर्घांकाचे मंचन इटलीत झाले तेव्हा त्यातील भयानक वास्तव पाहून काही प्रेक्षकांना घेरी आली. या दीर्घांकाची सुरुवात प्रश्नोत्तरांनी होते. हे प्रश्न बलात्कार झालेल्या स्त्रीला पोलिस, डॉक्टर, वकील कोर्टात विचारत आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. डॉक्टर विचारतात, ‘Tell me, Miss I''m sorry, are you married? during the incident, did you only feel disgust or did you also feel a certain pleasure... an unconscious satisfaction?’ पोलिस अधिकारी विचारतो, ‘Didn''t you feel flattered that so many men, four in all, I believe, felt such a powerful desire for you, felt such a HARD passion? ...Did you experience sexual gratification?’ स्वतः न्यायमूर्ती विचारतात, ‘Did you remain passive throughout or did you, at a certain point, participate?’ ही प्रश्नोत्तरं आधुनिक इटलीत सुरू आहेत, भारतातल्या बिहार किंवा उत्तर प्रदेशमध्ये नाही हे कृपया लक्षात घ्या. याचा अर्थ साधा असा, की देश कोणताही असो, संस्कृती कोणतीही असो, काळ कोणताही असो, आर्थिक-सामाजिक-शैक्षणिक प्रगतीची पातळी कितीही वरची असो, जगभर महिलांवर लैंगिक अत्याचार होत असतात.