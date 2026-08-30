New Marathi Book : भावविश्व समृद्ध करणारा काव्यप्रवास

शिरीन कुलकर्णी - saptarang@esakal.comअव्यक्ताची वादळे’ हा संजीवनी बोकील यांचा कवितासंग्रह हातात पडताक्षणी लक्ष वेधून घेते ते शीर्षक! जोरदार पाऊस, सुसाट वारा, समुद्रात उसळलेल्या लाटा हे दृश्य डोळ्यांसमोर उभे राहते आणि लक्षात येते की, कविता जन्मण्यापूर्वी मनात होणाऱ्या घुसळणीची ही संदर्भखूण आहे.एखाद्या अज्ञात शक्तीने दिलेले शब्दांचे वरदान आणि त्यातून झालेला कवितेचा जन्म, ही सृजनप्रक्रिया सांगताना कवयित्री लिहिते - ‘अव्यक्ताची वादळे शिरतील आता उद्गारांच्या उष्ण रेखांशात....लागतील काही शोधपायरवांचे पाऊलवाटेलायेतीलच तहानले उमाळेशब्दांकाठी शोष भागवायला...!’मनातलं सगळं दृश्य-अदृश्य शब्दांत प्रवेश करतं आणि कविता शब्दांच्या काठाशी उभी राहते. ही संपूर्ण प्रक्रिया सुंदर आणि अतीव आनंद देणारीच असते.कवयित्रीची मनोभूमी पदरात पडणाऱ्या शब्दांसाठी अशी सुसज्ज असते, तेव्हाच कवितेचा प्रसव होतो. अर्थात, हे सारे व्यक्त होऊ पाहणारे अनुभव आनंददायकच असतील, असे नाही. कधी त्यात ‘लपलेल्या गुहा किंवा वारुळातले कहर’ही असतात आणि ते कवयित्रीला.Premium|Sant Namdev Akhyan Kavya : संत नामदेवांनी मराठी आख्यानकाव्याला दिली भक्ती आणि रसांची नवी दिशा.‘गूढ विवरातलीनवी धूसर, अनवट तान’ऐकवत राहतात. कदाचित म्हणूनच कवयित्री सारे श्रेय कवितेला देत म्हणते,‘सारे तुझेच देणे, माझे आहे काय...!तूच माझे वर्म, तूच माझे कर्मइदं न मम’कवितेबद्दलची कृतज्ञता व्यक्त करत, अभिव्यक्तीची अद्भुत शक्ती दिल्याबद्दल त्या अज्ञात शक्तीचे आभार मानत, कवितेच्या जन्माविषयीचे ‘कागदावरच्या निळ्या मिठीत, एक कमळ फुलले’ कसे, याचे नेमके गुपीतही कवयित्री सांगते. कवितेविषयी कवयित्री वेगवेगळ्या प्रकारे बोलते आणि त्यासाठी अतिशय निराळ्या उपमा-प्रतिमांचा उपयोग करते. जसे - ‘माझ्या कवितेला हवे आहे असे एक घर....अंहं, अशा घरांचे शहर...’त्यामुळे कवितेच्या रूपकांचे वेगळेपण, कवयित्रीचे सृजनसामर्थ्य जाणवत राहते.‘कविता म्हणजे, फोटो असतोआतल्या उगवती मावळतीचा...’ही विलक्षण चित्रमय शब्दयोजना डोळ्यांना जाणवत राहते. वाचकाचे मन दर वेळी थक्क होते आणि आनंदून जाते.कविता पूर्ण झाली की, ती वाचकांची होते. कवितेने व्यक्तीकडून समष्टीकडे जायला हवे. जेव्हा रसिकांना एकाच कवितेची वेगवेगळी रूपे सापडतात; तेव्हा जी अर्थाची अनेक वलये व्यक्त करते, ती श्रेष्ठ कविता ठरते. बऱ्याच वेळा अशा कविता काही विशिष्ट शब्दांवर तोललेल्या असतात. त्यामुळेच अशा कविता, ‘तपस्येने उजळलेल्या रंगमंचावरून कलावंताच्या अश्वमेध यज्ञाचा बेलाग वारू चौखूर एकेक राज्य काबीज करत....’ जावा तशी रसिकांच्या हृदयाची राज्ये जिंकत जातात.‘अंधारावर उजेड पांघरून ती कामाला लागली’, यांसारखी एखादी कविता स्त्रीच्या आयुष्याचे अल्पाक्षरी चित्र रेखाटते, तर एखाद्या निसर्गवर्णनपर कवितेच्या शेवटी ‘कोण बैसला लिहिण्या येथे कुण्या कवीची भाषा’, हा संदर्भ येतो, चमकून जायला होते..‘ओंजळीतले आभाळ’, ‘त्या स्वर्गस्थ हातांसाठी’ या कवितांमध्ये बालपणीच्या गुरूंचे आणि तारुण्यातील जोडीदाराचे आभार मानताना अनेक वेगवेगळी रूपके आणि सुंदर प्रतिमा तळ्यातल्या कमळाप्रमाणे अलगद उमलून येतात. ‘कविता, हरीण आणि दाद’सारख्या कवितेतून कवयित्रीने एका कवीच्या आयुष्यातले रसिकांचे स्थान आणि कृतज्ञताही कशी अलवार मुक्तपणे व्यक्त केली आहे, ते मुळातून वाचायला हवे. तिच्या जोडीदाराची भक्कम आणि प्रेमळ साथ हाही तिच्या सृजनशीलतेचा आधार आहे. याचाही प्रत्यय ‘गृहप्रवेश’सारख्या कवितेतून मनाला भिडतो.चित्रकार संतोष घोंगडे यांचे प्रत्ययकारी मुखपृष्ठ आणि साईप्रसाद पडळ यांची देखणी मांडणी यामुळे काव्यसंग्रहासारख्या कलाकृतीचा आनंद द्विगुणित होतो. ‘दाद’ कवितेने ह्या काव्यप्रवासाची सांगता होते आणि मन:पटलावर समृद्ध जीवनानुभव आणि सकस काव्यानुभव मिळाल्याची उत्कट दाद आपोआप उमटते.काव्यसंग्रह : अव्यक्ताची वादळेकवयित्री : संजीवनी बोकीलप्रकाशक : अनुबंध प्रकाशन, पुणेपृष्ठे : १४४, मूल्य : ३०० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.