marathi book review : ‘मर्ढेकर आणि टीकाकार, भ्रांत कोण?’ सौंदर्यशास्त्राला अभिरौचिकीची नवी चौकट; टीकेची शास्त्रकाट्याने चिकित्सा

मराठी वाङ्मय इतके परपुष्ट आहे की, ते पुरेसे परपुष्टही नाही!’’, असे गमतीदार विरोधाभासाचे; पण विलक्षण मर्मदृष्टी असलेले वाक्य बा.सी.मर्ढेकर लिहून गेले आहेत. इंग्रजीशिवायही जगातील अनेक भाषांत उत्तमोत्तम साहित्य आहे. त्या दुनियेतून फारशी ‘पुष्टता’ आपण मिळवली नाही, यावर मर्ढेकरांनी बोट ठेवले आहे. हा उल्लेख यासाठी की, मर्ढेकर सर्जनशील कलावंत तर होतेच, पण समीक्षकही होते. त्यांच्या समीक्षेला सौंदर्यशास्त्राच्या अभ्यासाची जोड होती. सौंदर्य आणि साहित्य, आर्ट््स अँड मॅन हे या संदर्भातील त्यांचे ग्रंथ म्हणजे अशा अभ्यासाचे फलित. खरे तर सौंदर्यशास्त्र ही तत्त्वज्ञानाची एक शाखा. या विषयाचे औपचारिकरीत्या शिक्षण घेऊन त्यावर प्रभुत्व मिळविलेल्या व्यक्ती त्यावर जेवढ्या अधिकारवाणीने लिहू शकतील, तसे इतर लिहू शकणार नाहीत. याचे कारण विशिष्ट परिभाषा, संज्ञा-संकल्पना यांबाबत शिक्षित तत्त्वज्ञाकडे असेल तेवढी स्पष्टता इतरांकडे असणार नाही. पण याचा अर्थ कोणी तसा प्रयत्न करूच नये, असा नाही. उलट सर्जनशील कलावंत जेव्हा या विषयाला स्पर्श करतो, तेव्हा या चर्चेत नक्कीच मोलाची भर पडू शकते. तत्त्वज्ञानाचे प्राध्यापक डॉ. विवेक गोखले यांना मर्ढेकरांच्या बाबतीत नेमके हेच जाणवत होते. त्यामुळेच टीकाकारांनी मर्ढेकरांवर याबाबतीत केलेल्या अन्यायाच्या परिमार्जनाचे काम या पुस्तकाद्वारे त्यांंनी केले आहे. .Marathi Literature and Biographies : मराठी साहित्याचा नवा खजिना: 'ते बहात्तर दिवस' आणि 'अक्षरछाया' ग्रंथांचे स्वागत.मर्ढेकरांचे पूर्वसुरी आणि समकालीन यांनी सौंदर्यशास्त्राची चर्चा प्रामुख्याने साहित्याच्या संदर्भात केली; परंतु मर्ढेकरांचे वौशिष्ट्य हे की, त्यांनी चित्रकला, संगीत यांसह इतर ललितकलाही विचारात घेतल्या आहेत. ते कवी, समीक्षक याबरोबरच चित्रकारही होते. (त्यांची चित्रे ‘बरी’ आहेत, हा श्री. पु. भागवतांचा अभिप्राय ती किती उत्तम असतील, याची कल्पना आणून देतो!) त्यांनी सौंदर्यशास्त्रासंबंधी जे विवेचन केले आहे, त्याचे सार शक्यतो त्यांच्याच शब्दांत मांडून डॉ. गोखले यांनी टीकाकारांच्या मांडणीचा परामर्श घेतला आहे. मे. पुं. रेगे, रा. भा. पाटणकर, प्रभाकर पाध्ये, यशवंत मनोहर, द. भि. कुलकर्णी, माधव आचवल, संभाजी कदम आदी समीक्षकांनी मर्ढेकर यांच्यावर केलेल्या टीकेचा परामर्श घेतला आहे.सौंदर्यशास्त्राला डॉ. गोखले यांनी ‘अभिरौचिकी’ असा नवीन शब्द सुचवला आहे, आणि तोच या पुस्तकात सर्वत्र वापरला आहे. आपल्या अभ्यासात त्यांना असे आढळले की, अनेकदा मर्ढेकरांच्या भूमिकेचा विपर्यास केला गेला आहे. त्यांच्याविषयीचे पूर्वग्रह काहींच्या लिखाणात डोकावताना दिसतात, तर मर्ढेकरांच्या मांडणीतून जाणवणाऱ्या शक्यतांकडे बहुतेकांचे दुर्लक्ष झाले आहे. या आपल्या निरीक्षणांच्या पुष्ट्यर्थ डॉ. गोखले यांनी केलेले साधार, परखड विवेचन हे या ग्रंथाचे स्वरूप आहे. टीकाकारांमध्ये तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रातील मातब्बरांचा समावेश आहे. पण या नावांचे दडपण न घेता डॉ. गोखले त्यांचे युक्तिवाद बारकाईने तपासतात. त्याची साक्षेपी चिकित्सा करतात..‘‘ज्या क्षणाला लेखनात लयबद्ध भावना, आकृती आहे, असे आपल्या प्रत्ययाला येते, त्या क्षणाला ते लेखन ललितकृती आहे, असे आपण समजतो. लय हे तत्त्व आणि संवाद, विरोध, समतोलपणा या नियमांन्वये त्याचा आविष्कार यात वाङ्मयकृतीच्या लालित्याचे, कलास्वरूपाचे खरे मर्म आहे.’’ साहित्यातील सौंदर्याचा मर्ढेकर कशा रीतीने विचार करत होते, याची कल्पना वाचकांना अशा अनेक उद्धृतांवरून येते. मर्ढेकरांचा सौंदर्यशास्त्रविषयक विचार नीट समजावून सांगत, त्याकडे टीकाकारांनी कसे पाहिले याचा वेध घेत आणि त्यावर आपले स्वतंत्र भाष्य करीत डॉ. गोखले यांनी मराठीतील सौंदर्यविषयक चर्चेत मोलाची भर घातली आहे, असे नक्कीच म्हणता येते. समरसून केलेली मुद्याधारित बौद्धिक चर्चा असे स्वरूप पुस्तकाला प्राप्त झाले आहे, ते गोखले यांच्या काटेकोर मांडणीमुळे. गोखले यांचे या पुस्तकातील प्रतिपादन खोडून काढायचे असेल तर तेवढेच खोलात जावे लागेल, हे निश्चित.पुस्तक : मर्ढेकर आणि टीकाकार, भ्रांत कोण?लेखक : डॉ. विवेक गोखलेप्रकाशक : सुनिधी पब्लिशर्सपृष्ठे : ४६४, मूल्य : ८५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.