Maratha Empire and British History : वडगावच्या लढाईचा अभ्यासपूर्ण वेध

गणाधीश प्रभुदेसाई - ganadhish.prabhudesai@esakal.comजगाभारी असा इंग्रजाला, पार जिरविलाभगवा फडकविला, बारभाईंनी अखिल जगतात, दाऊनी शौर्य बुद्धी अफाट, राखिले राज्य जाहले ख्यात...जी जी रं जी...वडगावची लढाई’चे वर्णन करणाऱ्या पोवाड्यातील या ओळी. मराठ्यांच्या इतिहासात शौर्य, पराक्रम, मुत्सद्देगिरी आणि स्वाभिमान यांचे दर्शन घडविणाऱ्या अनेक लढाया झाल्या. त्यांपैकी १७७९ मध्ये झालेल्या वडगावच्या लढाईला विशेष ऐतिहासिक महत्त्व आहे. इंग्रजांच्या वाढत्या सत्तेला मराठ्यांनी दिलेला जोरदार प्रतिकार आणि मराठ्यांच्या युद्धकौशल्याची प्रचिती देणारी ही लढाई भारतीय इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे. अजित देशपांडे लिखित ‘बखर एका लढाईची : अर्थात वडगावची लढाई-१७७९’ हे पुस्तक या ऐतिहासिक घटनेचा वेध घेणारे आहे.य पुस्तकाच्या शीर्षकातील ‘बखर’ हा शब्द विशेष अर्थपूर्ण आहे. ‘बखर’ हा मराठीतील ऐतिहासिक लेखनाचा एक महत्त्वाचा प्रकार आहे. त्यामध्ये ऐतिहासिक घटना, व्यक्ती, युद्धप्रसंग, पराक्रम आणि तत्कालीन राजकीय परिस्थिती यांचे निवेदन केले जाते. त्यामुळे या पुस्तकाच्या शीर्षकातून एका विशिष्ट लढाईचा इतिहास कथन करण्याची भूमिका स्पष्ट होते. वडगावच्या लढाईकडे केवळ युद्ध म्हणून न पाहता, तत्कालीन मराठा साम्राज्याची राजकीय परिस्थिती, लष्करी सामर्थ्य, नेतृत्वगुण आणि इंग्रजांना दिलेले आव्हान या व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक आहे..Premium|Himalyan Glacier System : हाम्टा हिमनदी; हिमालयातील दोन वेगळ्या जगांना जोडणारा बर्फाचा पूल.या पुस्तकाचे महत्त्व म्हणजे वडगावच्या लढाईसारख्या ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण घटनेची पुन्हा आठवण करून देण्याची संधी. मराठ्यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतही आपल्या बुद्धिमत्तेच्या, धैर्याच्या आणि युद्धनीतीच्या जोरावर बलाढ्य इंग्रज सैन्याला कसे नमवले, याचा विचार करण्यास हा विषय प्रवृत्त करतो. इतिहासातील विजय-पराजयांचे मूल्यमापन करताना केवळ युद्धाच्या निकालाकडे न पाहता त्यामागील राजकीय डावपेच आणि दूरगामी परिणाम समजून घेणेही महत्त्वाचे ठरते.वडगावच्या विजयाचे ऐतिहासिक महत्त्व समजून घेण्यासाठी, मराठ्यांच्या युद्धकौशल्याची जाणीव करून घेण्यासाठी आणि इतिहासातील दुर्लक्षित राहिलेल्या घटनांकडे नव्या दृष्टीने पाहण्यासाठी हे पुस्तक उपयुक्त ठरते. मराठ्यांच्या शौर्याची, स्वाभिमानाची आणि संघर्षशील वृत्तीची आठवण करून देणारा हा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज आहे.वडगावची लढाई ही पहिल्या इंग्रज-मराठा युद्धातील (१७७५-१७८२) एक निर्णायक घटना होती. पेशवाईतील अंतर्गत राजकारण, सत्तासंघर्ष आणि इंग्रजांची राजकीय महत्त्वाकांक्षा यांतून या युद्धाची पार्श्वभूमी निर्माण झाली. या संघर्षाचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे वडगावची लढाई. या लढाईत मराठ्यांनी केवळ सैन्यबळावर अवलंबून न राहता भौगोलिक परिस्थितीचा अचूक उपयोग केला. घाटमाथ्यावरील कठीण भूप्रदेश, घोडदळाचे वेगवान हल्ले आणि गनिमी काव्याच्या तंत्राचा प्रभावी वापर करून इंग्रज सैन्याला जेरीस आणले. अखेरीस इंग्रज सैन्याला शरणागती पत्करावी लागली आणि जानेवारी १७७९ मध्ये वडगावचा तह करण्यात आला. मराठ्यांनी इंग्रजांविरुद्ध जिंकलेली ‘वडगावची लढाई’ ही एकमेव लढाई आहे..श्रीमंत महादजी शिंदे यांच्या पराक्रमाची गाथा आणि मराठ्यांचा गौरवशाली इतिहास समजून घेण्यासाठी हे पुस्तक निश्चित मार्गदर्शक ठरेल. या लढाईबाबत माहिती नसलेले अनेक प्रसंग, व्यक्तिरेखा या पुस्तकात वाचायला मिळतात. पुस्तकनिर्मितीसाठी लेखकाने केलेला अभ्यास आणि घेतलेले श्रम पुस्तक वाचल्यानंतर दिसतात. एकूण सोळा प्रकरणांतून लेखकाने विषयाची सविस्तर मांडणी केलेली आहे. संबंधित नकाशे, लेखांचाही समावेश पुस्तकात आहे. प्रत्येक प्रकरणाची मांडणी केल्यानंतर लेखक सिद्धांत व निष्कर्ष मांडतात, हे या पुस्तकाचे वेगळेपण आहे.वडगावातील थडगे नेमके कोणाचे?, महत्त्वाचे पत्रव्यवहार, मोठ्या तोफा तलावात बुडविण्याचा निर्णय, तोफा बरोबर नेणे अशक्य का झाले?, माघारीची खबर मराठ्यांना कशी मिळाली?, वडगावचा करार, रघुनाथरावांचे आत्मसमर्पण, आत्मसर्पणाचे राजकीय महत्त्व आदींसंबंधी माहितीपूर्ण मांडणी केलेली आहे.‘समारोप’ करताना लेखकाने वडगावच्या लढाईचे लष्करी महत्त्व, मावळच्या भौगोलिक रचनेचा लष्करी उपयोग, राजकीय विजय याची मांडणी केलेली आहे. नाना फडणवीस, महादजी शिंदे, तुकोजी होळकर, हरिपंत फडके, भीमराव यशवंत पानसे यांच्या योगदानाबद्दलही माहिती या प्रकरणात मिळते. वाचकांना खिळवून ठेवणारे हे लेखन आहे.पुस्तक : बखर एका लढाईची अर्थात वडगावची लढाई-१७७९लेखक : अजित दिगंबर देशपांडेप्रकाशक : अक्षरधन प्रकाशनपृष्ठे :२३२, मूल्य : ३५० रु..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.