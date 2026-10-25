Beauty and the Beast Modern Love Story : ब्युटी अँड द बीस्टची आधुनिक प्रेमकथा, सावीच्या लग्नाची गोष्ट

सारिका चाटुफळे-कुलकर्णीब्युटी अँड द बीस्ट’ अशी मूळ इंग्रजी कथा आहे. एक सुंदर मुलगी एका शापित राक्षसाच्या ताब्यात सापडते आणि त्याच्याबरोबर राहताना तिला लक्षात येते, की हा राक्षस मनाने चांगला आहे. एके दिवशी ती राक्षसावर प्रेमाची कबुली देते आणि राक्षस शापातून मुक्त होऊन राजकुमार होतो. अशी ही मूळ कथा आजच्या काळात जर लिहिली गेली तर कशी असेल.अमेरिकेतून एमएस केल्यावर सावीला तिकडेच चांगली नोकरी मिळाली होती. तिकडे तीन वर्षे नोकरी केल्यावर सावीने आता लग्न करायला हवे म्हणून तिचे आई-बाबा मागे लागलेले होते. तिने अमेरिकेतीलच कुठला तरी मुलगा पसंत करावा म्हणून परस्पर तिकडची स्थळंदेखील पाठवत होते. भारतीय पालकांचे हे एक असते. त्यांना आपला देश अतिशय वाईट वाटत असतो. मग बाहेरच्या देशात म्हणून मोरोक्कोला देखील पाठवतील मुलांना! सावीने अमेरिकेतच राहावे म्हणून तिच्या आई-बाबांची केवढी तरी धडपड चालू होती. ‘आपरूप’ या खास अमेरिकी भारतीय लग्नासाठीच्या स्थळांच्या ॲपवर त्यांनी सावीचे नाव नोंदवले..Premium|Global Energy Geopolitics : ऊर्जेचं भू-अर्थकारण.लग्नाच्या वयाच्या मुलींची कमतरता असल्याने चिप्स तयार करायच्या यंत्रातून बटाटा चिप्स पडावेत तशी नाव नोंदवताच एकामागे एक स्थळे सावीसाठी येऊ लागली. आई-बाबांनी रोजच तिला मुलांची माहिती पाठवण्याचा सपाटा लावला. सावीचे शनिवार-रविवार आता लग्नाळू मुलांना भेटण्यात जाऊ लागले. तिने किती आवडून घेण्याचा प्रयत्न केला पण तिला कुठला मुलगा लग्न करण्यासाठी आवडेना. इकडे आई-बाबा लोकांना उत्तरं देऊन त्रासले होते. कुठल्याही लग्नाकार्यात हमखास त्यांना सावीच्या लग्नाबद्दल विचारले जाई. लोकांना उत्तर काय द्यायचे या भीतीने सावीची आई तिच्या चुलतबहिणीच्या मावशीच्या नातीच्या डोहाळेजेवणाला गेली नव्हती. आता बोला! मागच्या महिनाभरात बाबा क्रिकेट खेळायला गेले नाहीत की आई भिशी पार्टीला गेली नाही. हल्ली अमेरिकेच्या कुठल्या नातेवाइकांचा फोन घेणेदेखील दोघांनी थांबवले होते. हे सगळं त्यांनी सावीला सांगितलं, तेव्हा सावी हेलावून गेली. आपल्यामुळे आपल्या आई-बाबांना होणारा त्रास तिला बघवेना म्हणून कंटाळून शेवटी तिने तिच्या लग्नाचे मुखत्यारपत्र आई-बाबांना देऊन टाकले. ती म्हणाली देखील, ‘‘तुम्ही म्हणाल त्याचाशी मी लग्न करेन पण तुम्ही तुमचे क्रिकेट आणि आई, तू तुझी भिशी पार्टी सोडू नकोस.’’अखेर एक चांगला मुलगा आई-बाबांनी बघितला, त्याच्याबद्दल सावीला कळवले. आई-बाबा आता म्हणतील त्याच्याशी लग्न करण्याचे सावीने ठरवलेच असल्याने तिने होकार भरला. लग्न करण्याआधी दोन चार वेळा स्वयमला भेटणार आहे, असे तिने आई-बाबांना कळवले. सावी आणि स्वयम दोघेही नॉर्थ कैरोलायनामध्ये राहत असल्याने त्यांना भेटणे सोपे जाणार होते. त्याला भेटण्यासाठी वीकेंडचे मिलप्रेप, क्लिनिंग, सोशलायझिंग अशी सगळी कामे सावीने वीकडेजमध्ये करण्याचे ठरवले. ती त्याला भेटायला एका कॅफेमध्ये गेली. पण तिला लक्षात आले, की स्वयम एकदमच मुखदुर्बळ मुलगा आहे. कितीतरी वेळ सावीच एकटी बोलत होती. त्याला शहरातील चांगले कॅफे ठाउक नव्हते. वेब सीरिज बघायला आवडत नव्हत्या. त्याने अगदी ‘फ्रेंड्स’ ही वेबसीरिज देखील बघितलेली नव्हती. कोणती कॉफी निवडावी हेदेखील त्याला ठरवता येईना. शेवटी सावीनेच त्याच्यासाठी हेझलनट कोल्ड कॉफी आणि तिच्यासाठी व्हिएतनामीज आइस्ड कॉफी मागवली. अशा मुखदुर्बळ मुलाबरोबर आयुष्य कसे काढायचे हा प्रश्न सावीसमोर उभा होता. दोघे खूप वेगळे होते. सावी अत्यंत देखणी, बोलकी, हुशार आणि पुष्कळ गोतावळा असणारी होती. तर स्वयम मात्र थोडासा रांगडा, दाढी वाढवलेला, अत्यंत शांत असा होता. एकच गोष्ट चांगली होती, ती म्हणजे तो त्याच्या कामात अत्यंत वाकबगार असावा. तो इन्व्हेस्टमेंट बँकर होता. चांगल्या पगारावर नोकरी करत होता. तो त्याच्या कंपनीसाठी इतका मोलाचा होता, की त्याला इ बी १ या विभागाच्या अंतर्गत अमेरिका नागरिकत्व द्यायला तयार होते जे अत्यंत दुर्मीळ असते..Premium|Parvati Glacier in Himachal Pradesh : निसर्ग आणि मानवाचा गुंतागुंतीचा संवाद.आपल्यापेक्षा वेगळी माणसे म्हणजे वाईट असा काही सावीचा समज नव्हता. त्यामुळे अजून एकदोन भेटीमध्ये कदाचित आपले मत बदलेल असे तिला वाटले. पण इकडे भारतात मात्र आई-बाबांनी तिच्या लग्नाचा हॉलदेखील बुक करून टाकला होता. स्वयमच्या आई-बाबांचा, सावीच्या आई-बाबांचा आणि सावी-स्वयमचा एक व्हाॅट्सॲप ग्रुप तिच्या आईने तयार केला होता. ‘हॅप्पी फॅमिली’ असे त्या ग्रुपला नावही दिलेले होते. तिथे लग्नात कुठले कपडे घालायचे इथपासून ते संगीत कार्यक्रमात कुठली गाणी वाजवायची इथपर्यंत सगळे ठरवून झाले होते.मधल्या आठ दिवसांत स्वयमचा स्वतःहून एकही मेसेज सावीला आला नाही. हा नक्की कसल्या प्रकारचा माणूस आहे, याला काही भावना नावाची गोष्ट असते हे ठाऊक आहे की नाही असे विचारावे, असे सावीला वाटले पण आता परतीचे मार्ग बंद झालेले होते. तिचे आणि स्वयमचे आई-बाबा तिकडे मनातल्या मनात त्यांचं लग्न लावून बसलेले होते. अगदीच नाही जमलं तर इथल्या इथे बघू काय करायचं. आता लग्न तरी करू या. किमान घरखर्च शेअर होईल. सध्या अमेरिकेत राहणे किती महागडे झाले आहे. लग्नाच्या आधीच्या कित्येक रात्री तिने चिंतेत घालवल्या. जर हा असाच शांत आणि निर्णय न घेणारा राहिला तर कसे करायचे याचा विचार करून तिला झोप लागत नसे. त्याला फिरायला आवडत नाही त्यामुळे हनिमूनला स्विझर्लंडला जायचे तिचे स्वप्न बाद झाले होते. ‘हनिमूनला ना जाणे नामंजूर’ असे गाणेही तिने त्याला पाठवले. पण त्यावर त्याने साधा बदामही दिला नाही. लग्न झाल्यावर नवऱ्याबरोबर उशिरापर्यंत वेब सीरिज बिंज वॉच करणे, कॅम्पिंगला जाणे, म्युझिक कॉन्सर्टला जाणे अशी सगळी स्वप्नं आता बाद होणार होती. सावी नावाची सुंदरी एका थंड, नीरस बीस्टच्या आयुष्यात येणार होती..ऑफिसमधील आणि इतर मित्रमैत्रिणींना सावीच्या होणाऱ्या नवऱ्याला भेटण्याची उत्सुकता होती. त्यामुळे तिने एका हॉटेलमध्ये सगळ्यांसाठी डिनर ठरवले. त्या डिनर पार्टीमध्ये देखील स्वयम फारसा कोणाशी बोलला नाही. अगदी एकटा बसून होता. ते बघून सगळेच त्याला काही झालंय का, अशी सावीकडे चौकशी करू लागले. सावीच्या मैत्रिणींनी तर सावीला पुनर्विचार करण्याचा सल्ला दिला. जेन-झी असूनही सावी अगदी दोन पिढ्या आधीच्या काकू लोकांसारखे का वागते आहे, असा सवालही त्यांनी तिला केला. पण तरीही सावीचे आणि स्वयमचे लग्न झाले. अपेक्षित होते तसे दुसऱ्याच्या लग्नात गेल्यासारखा स्वयम स्वतःच्या लग्नात शांत होता.इतकी धडाडीची सावी स्वयमच्या घरात मात्र धडधडत्या अंतःकरणाने प्रवेश करती झाली. लग्नानंतर आपल्यालाच सगळा पुढाकार घ्यावा लागणार याची तयारी सावीने मनातल्या मनात केलेली होती. पहिल्याच रात्री स्वयमने सावीच्या हातात एक कागदी पाकीट दिले. नक्की याला कशाची तरी कबुली द्यायची असणार, तो आपल्याला कधीही मनापासून स्वीकारू शकणार नाही असे काहीतरी त्यात लिहिलेले असणार याची मनोमन खात्री बाळगून सावीने पाकीट उघडले. पाकिटातील कागद बघून तिला चक्कर यायचीच बाकी होती. ते चक्क स्विझर्लंडचे तिकीट होते. सावीचे पहिले स्वप्न पूर्ण होणार होते. पुढच्या काही महिन्यात तिला स्वयम कसा आहे ते समजत गेले. तो अत्यंत शांत प्रकृतीचा असला तरीही खूप काळजी घेणारा होता. कोणाला दुखावणे हे त्याच्या स्वभावात नव्हते. सावीच्या पुढाकाराने तो आता हळूहळू तिच्याशी बोलू लागला. ती थोडी शांत होईल आणि त्याने थोडे बोलके व्हावे असे दोघांनी ठरवले. दोन दोन पावले दोघांनीही चालायचे ठरवले. एका ब्युटीच्या प्रवेशाने बीस्टचे रूपांतर राजकुमारात झाले होते.तात्पर्य - आपरूप हे लग्न जमवणारी चांगली संस्था आहे.लेखिका - सावीच्या आईची भिशी पार्टनर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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