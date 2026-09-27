Theatre and Memories : नाटक संपतं, पण वस्तूंच्या आठवणी राहतात; ‘बेगम बर्वे’पासून ‘गोदो’पर्यंतचा रंगानुभव

आशुतोष पोतदार - potdar.ashutosh@gmail.comमहाविद्यालयीन शिक्षकाची कायमस्वरूपी नोकरी सोडून मी नुकताच बेंगळुरूला स्थलांतरित झालो होतो. कलाक्षेत्रासाठी अनुदान देणाऱ्या एका बिगरसरकारी संस्थेत काम सुरू केले. जगभरातील नाटके पाहायला मिळू लागली. तिथल्या रंगशंकरा थिएटरमध्ये २००८ च्या नाट्यमहोत्सवात सतीश आळेकर लिखित ‘बेगम बर्वे’ हे नाटक पाहण्याची अपूर्व संधी मिळाली. गिरीश कर्नाडांच्या खास शैलीतल्या अनाउन्समेंटनंतर सुरू झालेला तो चार सशक्त रंगकर्मींनी साकारलेला विलक्षण प्रयोग आणि चंद्रकांत काळे यांचे लयदार गाणे आजही डोळ्यासमोर उभे राहते. ‘‘देवा, आज आमची लाज तुम्ही राखलीत. आता हा शेला कंपनीचा राहिलेला नाही, तो तुमचा झालाय बापा. असं म्हणत नारायणराव आपल्या हाताने तो मायेचा शेला खांद्यावर घालतात आणि तोच शेला अंगावरची कवचकुंडलं होऊन बसतो.’’ असे म्हणत पहिल्याच अंकात काळेंनी खचाखच भरलेल्या नाट्यगृहात बहुभाषिक प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध केले होते. त्या शेल्यात आळेकरांचे ‘बेगम बर्वे ’ दिसले तसेच बालगंधर्व दिसल्याचाही भास झाला.वस्तूशी जोडलेल्या आपल्या स्मृतीही एकदम नाट्यमय असतात. म्हणजे, आपण कुठेही शेला बघितला, की ‘बेगम बर्वे’ हे नाटक आठवतं. कुठेही एखादं निष्पर्ण झाड दिसलं की फ्रेंच नाटककार सॅम्युएल बेकेटचं ‘वेटिंग फॉर गोदो’ हे नाटक आठवतं. स्मशान घाटावरचं साहित्य पाहिलं की आळेकरांचे ‘महानिर्वाण’ किंवा मृत्यूनंतरचे विधी करणाऱ्या ब्राह्मणांच्या वेदनेला नाट्यरूप देणारे प्रेमानंद गज्वी यांचे ‘किरवंत’ ही नाटके डोळ्यासमोर उभी राहतात. निळ्या आकाशात ढगाचा एक तुकडा पाहिला, की मोहित टाकळकरने दिग्दर्शित केलेली ‘घंटा घंटा घंटा घंटा घंटा’ या नाटकात ढगाच्या तुकड्याने उभारलेली देखणी दृश्यरचना आठवते. एखादं नाटक आपल्या डोक्यात राहतंच पण त्याबरोबर नाटकात वापरलेल्या वस्तूंतून संस्कृतीही उजागर होते. वस्तूंच्या स्मृतीत लपलेला स्थळ आणि काळ उजळून निघतो. नाटक आपल्या स्मरणात राहतं ते केवळ कथेमुळे, नाटककारामुळे किंवा नाटकाच्या लोकप्रियतेमुळे नाही, तर नाटकातील एखाद्या वस्तूमुळे..Premium|Emotional Musical Memories : एका गाण्यामागील भावविश्व उलगडताना आशा भोसले यांनी विचारलेले प्रश्न.हे असं का होतं? कारण उत्तम कलाकार रंगमंचावर कोणतीही वस्तू उगीच वापरत नाही. तो त्या वस्तूला भावभावना देतो, विचार देतो. जणू ती वस्तू घडवतो. एखाद्या समाजाचा भूतकाळ आणि वर्तमान अशा एखाद्या वस्तूतून बोलू लागतो. माणसाचा जन्म, त्याचं शिक्षण, कष्ट, सुख, भोग, मृत्यू, हे सगळं एखाद्या साध्या वस्तूतून उलगडून दाखवता येतं आणि मग ती वस्तू निव्वळ भौतिक राहत नाही. तर, ती एक प्रतीक बनते : कधी नातेसंबंधांचं, समाजव्यवहारांचं तर कधी सत्ताकारणाचं साधन.वस्तूचा हा खेळ नाटकाप्रमाणे दृश्यकलेतही दिसतो. मूळ बिहारचे असणाऱ्या शिल्पकार सुबोध गुप्ता यांनी स्वयंपाकघरात वापरली जाणारी शेकडो स्टीलची भांडी, डबे, ताटं, गड्डू एकत्र करून ''व्हेरी हंग्री गॉड'' हे मोठ्या कवटीच्या आकाराचं शिल्प घडवलेलं आहे. घरातल्या भांड्यांकडे आपण रोज बघतो आणि ती वापरतोही. पण, गुप्ता यांच भांड्यांतून स्थलांतर, मध्यमवर्गीयांचं घर आणि जागतिकीकरणाची गोष्ट मांडतात.जगप्रसिद्ध नाटककार सॅम्युएल बेकेट यांचे १९५२ सालचे ''वेटिंग फॉर गोदो'' हे नाटक. रंगमंचावर एकच एक निष्पर्ण झाड उभं आहे, बाकी काहीही नाही. वाळलेलं हे झाड आणि त्याखाली गोदोची वाट पाहत बसलेल्या व्लादिमीर-एस्ट्रागॉन या दोन व्यक्तिरेखा. नाटकाच्या दुसऱ्या अंकात त्या झाडाला चार-पाच पानं फुटलेली दिसतात, इतकाच तो बदल झाडात होतो. दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या भयंकर पडझडीत घड्याळाचा काळ पुढे सरकला, पण माणसं आतून-बाहेरून तुटून गेली. एक मरतुकडं झाड इतक्या रितेपणाने हे सगळं सांगू शकतं, हीच तर बेकेटच्या नाटकाची कमाल आहे..रंगमंचीय मांडणीला टाळ्याउत्तम नाटकातली वस्तू म्हणजे नुसती प्रॉपर्टी नसते. ती एका विशाल जगाचा भाग असते. समाजाबद्दलचं, त्या संस्कृतीबद्दलचं एक चिंतन तिच्यात दडलेलं असतं. महेश एलकुंचवारांच्या ''वाडा चिरेबंदी''तला प्रदीप मुळेंनी उभा केलेला वाडा आठवा. वाड्यातील प्रत्येक वस्तू काहीतरी सुचवते - एक काळ असेल किंवा ढासळत चाललेली एक व्यवस्था. संवेदनशील प्रेक्षकाला हे अपील होतं म्हणूनच तर पडदा वर जाताच प्रदीप मुळे यांनी उभी केलेली रंगमंचीय मांडणी बघून प्रेक्षक टाळ्या वाजवतात.शेक्सपिअरच्या ''हॅम्लेट''मधील योरिकची कवटी हे दंतकथा बनून गेलेल्या वस्तूचं - प्रॉपर्टीचं उदाहरण. हॅम्लेट ती कवटी हातात घेऊन आपल्या बालपणीच्या आठवणींशी, मृत्यूच्या अपरिहार्यतेशी झगडतो. "अलास, पुअर योरिक" हे वाक्य म्हणताना हॅम्लेटच्या हातात असणारी ती कवटी गेली शेकडो वर्षं लोकांच्या मनात राहिलेली आहे.त्याने केले कवटीचे दान‘हॅम्लेट’मधील कवटीविषयी एक खरी गोष्ट सांगतो. आंद्रे चायकोवस्की हा पोलिश पियानोवादक आणि संगीतकार. शेक्सपिअरच्या नाटकाचा तो निस्सीम चाहता. रॉयल शेक्सपिअर कंपनीने सादर केलेल्या ‘हॅम्लेट’च्या प्रयोगाने तो इतका भारावून गेला, की आपल्या मृत्यूनंतर आपली कवटी ‘हॅम्लेट’च्या प्रयोगात वापरली जावी म्हणून त्या नाट्यसंस्थेला दान करावी म्हणून मृत्युपत्रात लिहिले ! १९८२ मध्ये वयाच्या अवघ्या ४६ वर्षी तो निधन पावला. नंतर, खरोखरच त्याची कवटी नाट्यसंस्थेकडे सुपूर्द करण्यात आली. अर्थातच, वर्षानुवर्षे नटमंडळी कवटी प्रत्यक्ष प्रयोगात वापरायला घाबरत राहिले आणि फक्त नाटकाच्या तालमीतच तिचा वापर होई. शेवटी २००८ साली डेव्हिड टेनंट या अव्वल दर्जाच्या अभिनेत्याने खऱ्या कवटीसह ‘हॅम्लेट’ ची भूमिका सादर केली. शेक्सपिअरचा चाहता स्वतःच्या मरणानंतरही ‘हॅम्लेट’च्या हातात जिवंत राहिला. अशा गोष्टी वाचतानाही अंगावर काटा येतो..बाजारपेठेचं राजकारणरंगमंचावरच्या वस्तूंत विचार आणि भावना असतात. त्यामुळे, जागरूक प्रेक्षक किंवा समाज एखादी वस्तू कोणाची आहे, ती आली कुठून आणि रंगमंचावर तिचा वापर कोण आणि कशासाठी करतंय? असे प्रश्न विचारतो. पीटर ब्रुक या प्रसिद्ध इंग्लिश दिग्दर्शकाने महाभारतावर आधारलेला नाट्यप्रयोग सादर केला आणि तो जगभर गाजला. पण रुस्तम भरुचा हे विचारवंत प्रयोगावर टीका करतात. त्यांच्या मते, भारतीय समाज-संस्कृतीत घडलेली महाभारतातली प्रतीकं पाश्चात्त्य दिग्दर्शक आपल्या सोयीसाठी, आपल्या सौंदर्यदृष्टीसाठी उचलतात. एखादी वस्तू ज्या मातीचा भाग असते तिथून ती उपटून, जिथे त्या वस्तूचं काहीच नातं नाही तिथे रोवतात. मूळ संदर्भापासून तुटलेली ती वस्तू मग निव्वळ रंगमंचीय सजावट उरते. वस्तूमागची संस्कृती, भावना किंवा विचार हरवून जातात. याचा अर्थ असा, की रंगमंचावरची कुठलीही वस्तू अशीच वापरलेली नसते किंवा ती निरागस नसते. तिच्यामागे मालकीचं, सत्तेचं आणि बाजारपेठेचं राजकारण दडलेलं असतं.अशा तऱ्हेने, वस्तू आपल्याला जगाकडे पाहण्याची एक दृष्टी देते. सृष्टी, वस्तू, साधनं आणि माणूस यांच्यातलं नातं चक्राकार आणि परस्परावलंबी असतं. सारे जण एकमेकांना घडवत राहतात. ‘बेगम बर्वे’चा शेला आपल्याला गतकाळाशी, पर्यायाने संस्कृतीशी जोडतो, बेकेटचा निष्पर्ण वृक्ष हिंसेत लपलेल्या अटळ दुःखाची साक्ष देत उभा राहतो आणि ‘हॅम्लेट’मधील कवटी एका कलाकाराला मरणानंतरही रंगमंचावर जिवंत ठेवते. रंगमंचावरल्या वस्तू फक्त वस्तू राहत नाहीत. त्या आपापली गोष्ट सांगतात. त्यांच्या गोष्टी आपण फक्त समजून घ्यायच्या असतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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